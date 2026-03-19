14 беззаботных студенческих историй, в которых каждый узнает свои лучшие годы
Истории
1 час назад
Студенчество — это время, когда ты можешь не спать трое суток, выучить китайский за одну ночь и убедить профессора, что тебе нужна эта четверка. Мы собрали 14 историй от тех, кто прошел огонь, воду и дополнительные занятия, чтобы напомнить: оценки в зачетке — это важно, но байки из коридоров универа остаются с нами навсегда.
- Однажды в универе забыла сделать реферат, а принимал их строгий зав кафедры. Подхожу. Она сразу: «Где ваш реферат?» Говорю, что забыла сделать. «Тогда двойка!» И тут я решила дурочку свалять, взяла да и выдала ему: «Вообще-то я игра вашего воображения, меня не существует на самом деле» «Ну призракам двойки не ставят, идите». И не поставил ничего. А еще один раз сильно опоздала на пары, оставалось две минуты до конца, залетаю, распахиваю дверь (на мне был красный яркий плащ) и ору: «Ирина Александровна, а вот и я!» Она так хохотала, что поставила, что я была на паре.
lieben_mary
«Кто-то решил сварить гречку, но не нашел крышку для кастрюли. Вроде с будущими инженерами живу»
- Помню у нас зачет в универе был письменно. Моя приятельница не знала ответ вообще и от себя что-то написала, а у нее был идеальный почерк. Когда сдавали листочки, преподаватель посмотрела на ее работу и такая: «Ой, ну такой красивый почерк. Старательная девочка. Тут точно все правильно!» И поставила зачет сразу.
mariya__zhuravleva
Даааа... Тоже доводилось сталкиваться - написана пурга конкретная, но почерк - наикрасивейший. И хорошая оценка в итоге.
Ответить
- Договорилась с преподавателем в универе о дополнительных занятиях, чтобы не отставать по его предмету. После четвертой пары мы стояли в коридоре, вокруг было много студентов, в том числе и мои одногруппники. Преподаватель громко, чтобы перекричать шум, спросил у меня: «Так к тебе или ко мне?». Вы бы видели лица студентов, которые стояли рядом. А ведь он имел в виду место занятий: в универе «у него», либо в кафе «у меня».
«Что делает студент, который забывает что-то взять с собой? Просит соседа скинуть это в окно. И вот где застряла моя зачетка»
- Когда-то у меня был флакончик со счастливыми духами. Я использовала их только перед важными событиями, поэтому они расходовались медленно, на 4 курса на все сессии их хватило. Недавно надушилась перед одним очень важным зачетом. Сильно переживала, поэтому много попшикалась. Что же вышло в итоге? Устный ответ я давала не больше минуты. Оказалось, у препода было обостренное обоняние, он попросил меня удалиться, так как не выдерживает резких запахов. Поставил отлично, хотя ответить я успела лишь на олдин вопрос, ну и практическую часть нормально написала. Так что ушла довольная. Спасибо моим духам!
- Я и несколько одногруппников выбрали изучать психологию в колледже. И вот настал день экзамена. Мы заходим в кабинет, садимся. И профессор, милейшая старушка, вдруг включает регги. Все в замешательстве, смотрят друг на друга. А та объявляет, мол, тест домой заберете, а вместо экзамена будет вечеринка с пиццей. Странный, но самый лучший экзамен!
- Поступала в аспирантуру. Забежала в салон, попросила сделать укладку по типу легкой небрежности. Мне такую волосяную башню соорудили! Пришла на экзамен. Села отвечать. Препод завороженно разглядывал мою башню. Когда я закончила, он выдохнул и произнес: «Эпично!» Поставил отлично. На меня весь факультет потом ходил смотреть. Этот препод так больше никому выше четверки никогда не ставил.
Чипита Негодаева / Dzen
- Был у нас один странный препод. Он приходил на лекции и молчал. По прошествии 30 минут вставал и уходил. Но экзамен мы должны были у него сдавать. На него пришел только я, остальные наверное подумали, что ничего не случится. Но на экзамене препод отмочил: «Это была проверка ваших умов и способностей. Вы не побоялись, поздравляю! Из вас выйдет отличный специалист. Зачет! А остальным передайте, что пересдача в среду. Но легко они не отделаются».
- Сдавала теоретическую механику. Вытянула билет, который не учила. Сижу, нервно ерзаю на стуле. Препод заметил меня и спросил: «Что, списать хотите?» Я сказала, что да, но, если бы еще знала откуда. На что он ответил: «А что тут сложного-то? Пойдемте за мой стол». Я пришла, он начал мне доходчиво объяснять. Под конец спросил: «Четверки вам достаточно будет? Или нужно еще поспрашивать?» Сказала, что четверки мне более чем достаточно.
delgey / Dzen
- Дочери назначили пересдачу во время майских праздников. Она взяла 4-месячную дочь в кенгурятнике и поехала. Звонит мне, говорит, все закрыто, никого нет. Потом перезвонила и недоуменно сказала: «Препод пришел. Спросил, сколько лет ребенку и поставил „хорошо“ прямо у входа в закрытый институт». Сейчас этому ребенку, моей внучке, 11 лет.
Л-А / Dzen
- Скучная лекция. Студенты с верхних рядов под столом ползут до лестницы, а когда препод писал на доске, они добирались до верхней двери аудитории. Количество студентов с верхних рядов уменьшалось. Но спустя пару минут произошло нечто. Они по одному появились в нижней двери, просят прощение за опоздание и заходят. Такой круговорот получился! Оказалось, что у верхней двери выползающих встречала куратор курса и отправляла их обратно через нижнюю дверь.
Женский сговор / Dzen
«Вот почему я не готовлю на общей кухне»
- Девочкам сказали на экзамене быть в юбках, а я не знала и притащилась в джинсах. Уговорила сокурсницу одолжить юбку. На пару размеров больше! Ее хозяйка отсиживается в туалете, я бегу в аудиторию. Одной рукой хватаю билет, другой держу сползающую юбку. И тут чувствую, что все будет хорошо: ведь билет я более-менее знала. Получила свою законную четверку, а Ане, у которой одолжила юбку, купила два десерта в буфете.
Ольга Савина / Dzen
- В студенческие годы девчонки пригласили на вечеринку. В поисках съестного я отправился на кухню. А там гора грязной посуды. И что-то меня переклинило — перемыл всю посуду и надраил кухню, после чего ушел домой. Не знаю, что они подумали, но на следующий день меня пригласили еще две квартиры. Отказался.
Крик души, который нашел живой отклик
- Я сдавал экзамен. Препод сказал: «Если хотите пять, то должны знать ответы на все вопросы». И давай по порядку задавать мне все 68 штук. Где-то на 35-м или 40-м я споткнулся, и он выдает: «Пересдача!» Спасло то, что я был очень зол — взял и наехал на него. Сдал в итоге на 4.
- Одна из моих любимых историй произошла в первый день учебы. Наш профессор в ходе переклички выкрикнул мою фамилию. Я и парень позади меня сказали одновременно: «Здесь!» Все засмеялись, и профессор пояснил, назвав первую букву имени. Мы опять оба откликнулись. Все в шоке. Мы подошли и дописали полностью свои имена. Оказалось, что и они похожи. В итоге мы стали лучшими друзьями.
У каждого из нас был тот самый «странный» препод или случайная «халява», о которой стыдно и весело вспоминать на встречах выпускников. А какая история из ваших студенческих лет до сих пор вызывает смех или заставляет краснеть? Поделитесь своими «подвигами» в комментариях!
