17 историй из магазинов, в которых жизнь будто включила режим ситкома

Стою в магазине в наушниках, выбираю сыр. Вдруг ко мне подошла бабулька и давай настойчиво что-то говорить. Я думала, она проходит дальше, а нет — она продолжает говорить, еще и пихает меня в плечо. Я снимаю наушник и слышу, что она ругает меня за то, что я долго выбираю продукты и загораживаю ей вид. Я знатно так удивилась и решила уйти от нее подальше. Лучше сегодня я буду без сыра.