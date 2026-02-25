У нас в Пятёрочке пересменок утром, но сотрудники порой задерживаются. Как же это бесит кассиров после бессонной ночи ещё и задерживаться из-за безалабеных коллег.
17 историй из магазинов, в которых жизнь будто включила режим ситкома
Иногда поход по магазинам превращается в настоящий сюжет с нарастающим напряжением. Один шаг — и остановиться уже невозможно. Эти истории как раз об этом.
Зашла утром в магазин. За кассой была одна кассир, но она всех очень быстро обслуживала. Подошла моя очередь. Я ей с восхищением говорю: «Вы так стремительно всех обслуживаете. Ну профи!» А она мне: «Я просто хочу, чтобы вы все поскорее закончились». Ей еще целый день работать, а «мы» ей уже надоели.
Муж от меня ушел, и мои мальчишки решили найти мне нового! Мы были в магазине игрушек, я отвлеклась на минутку, смотрю, а моих пацанов нет. Не успела забить панику, как они привели ко мне мужчину с куклой в руке и выдают: «Мама, он нам понравился, давай заберем себе». Это стало началом наших отношений. Мы уже как 2 года в браке и ждем девочку.
Стою в магазине. Рядом мужичок мнется у прокладок. Спрашивает у меня, какие лучше взять. Посоветовала ему пару видов. Смотрю, а он берет по 20 пачек каждого вида! Объясняю ему, что пары упаковок будет достаточно. А он мне такой: «Уезжаю на вахту на месяц. А жена в магазин сама сходить не сможет». Мне вот до сих пор интересно, что она ему дома сказала.
Может мужик прокладки себе на вахту брал с запасом, вместо стелек использовать, а признаться не удобно в этом.
Забыла купить бананы в магазине, заскочила на рынок по пути. Уточняю цену, а продавщица ее аж в два раза заломила! Я удивилась, а она: «Зачем, тогда на рынок пришла?» Предлагаю торговаться, а продавщица, отмахиваясь от меня как от мухи, заявляет: «Вот еще! Торговаться — это не актуально! Мы — современный рынок!»
если на рынке или в магазине не заинтересованы в продажах - оно просто точка отмыва криминальных средств. всё
Наблюдала в супермаркете такую картину. Мужчина открывает коробки с яйцами, а открыл он их уже штук 20. Сотрудница магазина стоит и внимательно смотрит на него. Он не выдерживает и спрашивает: «Что?» А она в ответ: «Вы, судя по всему, ищете яйцо жар-птицы, я тоже хочу на него посмотреть».
Работаю продавцом-консультантом. Как-то пришла к нам карикатурная фифа. Подошла ко мне и вычурно заявила: «Мне флешку, и побыстрее!» Спрашиваю, мол, вам на сколько гигабайт? Она смотрит на меня непонимающе и отвечает: «Вы вообще о чем? Мне такую штучку, которая в ноутбук вставляется, что вы мне тут впариваете?» Накатала жалобу, устроила настоящий скандал, а потом ушла.
Работала в магазине замков. Однажды к нам пришел дедушка. Он долго топтался у витрины, сжимая в руках 50 рублей, всматривался в ценники. Понимая, что замок за 50 рублей не купишь, решила доплатить недостающие деньги. Оплатила, коллеги посмеялись надо мной. На следующий день снова пришел этот старичок еще за одним замком. Но когда ему не продали за 50 рублей, он устроил мини-скандал.
Так надо было старику объяснить, что добрый продавец внёс за него недостающую сумму. Не надо вводить людей в заблуждение.
Стою в магазине в наушниках, выбираю сыр. Вдруг ко мне подошла бабулька и давай настойчиво что-то говорить. Я думала, она проходит дальше, а нет — она продолжает говорить, еще и пихает меня в плечо. Я снимаю наушник и слышу, что она ругает меня за то, что я долго выбираю продукты и загораживаю ей вид. Я знатно так удивилась и решила уйти от нее подальше. Лучше сегодня я буду без сыра.
бабке нужен был скандал. вам нужен был сыр. вы ей не дали желаемого, но и себя обделили. зря. я бы воткнула наушник обратно и продолжила выбирать.
Дочери было года три. Зашли в магазин. Я что-то смотрела, а ребенок устроил себе небольшой вояж самостоятельно. Конечно, я видела, куда она устремилась, иду следом, а из кондитерского отдела тем временем раздается громкое и четкое: «Здр-р-раствуйте, пр-р-родавец!» В общем, насыпали ребенку конфет в пакет, сказав, что это подарок.
Расплачивалась за покупки, увидела у кассирши очень необычное серебряное кольцо. Не стерпела, попросила рассмотреть поближе. Так она стянула его с пальца и вручила мне! Я полюбовалась, даже примерила. Оно было сделано для нее на заказ, подарок мужа. Вернула ей колечко с благодарностью.
Ирина Александровна - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Я вначале подумала, что кассир решила подарить Вам серебряное кольцо, если так быстро сняла его с пальца, и вручила его Вам.
Перебирала гардероб и нашла свои любимые брюки. Решила пойти в них на работу. И вот на улице — хрясь! Они треснули сзади! Я бегом в магазин за заменой. Стою вся в мыле, жду продавца. И тут ко мне подходит покупательница и как выдает: «Дай другого размера». Я что, похожа на сотрудника?
Стояла в очереди в магазине. Передо мной была пожилая женщина, которая копалась в сумке, пытаясь найти мелочь. Ей не хватало 50 рублей. Мужчина, стоявший за ней, видя это, сказал: «Бабушка, не переживайте, я помогу». И положил 50 рублей на ленту кассиру. Бабуля недовольно отодвинула деньги и сказала: «Себе помоги». Затем она достала из сумки пачку купюр по 5000.
Вечером стою в очереди в магазине, беру только бутылку воды. Передо мной у девушки с полной корзиной не хватает 30 рублей. Она нервничает, люди позади уже вздыхают. Я говорю: «Давайте я доплачу». Через пять минут вижу ее у банкомата. Снимает деньги. Спрашиваю: «Это что сейчас было?» Она такая: «Ну, у меня деньги были, просто не хотелось разменивать крупную купюру». Все. Просто ушла.
Пришла в магазин за одними прокладками. Кассир спросила, нужен ли мне пакет. Я ответила, что нет, она знатно удивилась и спрашивает, мол, как это нет? Я говорю, зачем, ведь у меня одни прокладки. Она непонимающе посмотрела на меня и выдала: «Вот именно!» Я молча забрала свою покупку и ушла под осуждающий взгляд кассира.
Была на свидании. Зашли с парнем в супермаркет. Я взяла 1 манго, пошла взвешивать. Мой кавалер недовольно посмотрел и выдал: «Зачем? Оно же дорогое!» Я сказала, что сама оплачу. А он в ответ мне бросил: «Нет, ты со мной. Я — мужчина, я плачу. Но манго дорогое, возьми лучше бананы или персики». В общем, я ему чуть в лицо не рассмеялась.
Бывают же такие жадные мужчины! Я недавно была в овощном отделе гипермаркета, где в продаже была папайя-премиум по цене 2500 рублей за одну штучку. Боюсь, что у такого кавалера при виде этого, вообще бы, сердце остановилось, если его девушка решила бы купить такую папайю.
Наблюдала сцену в магазине трикотажа. Пришла тетка средних лет, начала перебирать ворох мужских трусов-боксеров, которые ей подавала продавец. Тетке ничего не понравилось. Она несколько раз сказала: «Такие ему не подойдут, у него вообще-то должность в прокуратуре!»
Тётке трусы для мужа без надобности, просто захотелось должностью мужа помоячить перед кем нибудь.
Работаю на кассе. Как-то пробиваю товары, поднимаю голову, а там мой бывший. Он усмехается и выдает: «Ну вот, жизнь тебя и поставила на место». Я пропустила это мимо ушей. На выходе его остановил охранник и тихо так на ухо ему: «Видишь тот джип? Это Анны Сергеевны». У парня глаза на лоб полезли, а в магазине я его больше не видела.
Вот тут всегда пишут, что охранник на входе в магазин стоит. Давненько я охранников у нас не видела. Они сидят у мониторов и не маячат перед покупателями. Как-то один такой меня аж на улице настиг, думал что я за пакет не заплатила. Но я показала, что пакет уже б/у, достала из кармана.
Вот еще несколько подборок историй, которые вам могут понравиться: