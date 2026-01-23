15+ человек, чьи дни рождения отправились прямиком в копилку самых ярких историй
Иногда все идет по плану: свечи, шарики, подарки. А иногда кто-то выдает такой фокус, что праздник превращается в сюжет, достойный семейных баек. Эти дни рождения именно такие — с той самой выходкой, которая делает дату незабываемой.
- Моей сестре исполнилось 25 лет. Парень подарил ей путевку в Париж. В аэропорту ее встретил розовый лимузин. И ей тут же устроили настоящий день красоты: макияж, укладка, платье. Парень сказал, что прилетит на два дня позже, а на самом деле приехал раньше, чтобы все организовать. Он ждал ее в ресторане — красивый, в костюме, с цветами. Именно там, неожиданно для нее, он сделал предложение. Мне было 19 лет и именно тогда я поняла: романтика и любовь действительно существуют. © travelling_cat_chronicles
- Начали с девушкой встречаться на первом курсе колледжа. Оба на лето уезжали к родителям в разные города. У меня как раз день рождения был, и тут мне пишет мама моей любимой, мол, она телефон в бассейне утопила, без связи будет. Я расстроился. Сижу дома, и тут моя мама говорит: «Тебе там посылку от твоей девушки принесли». Я бегу на крыльцо, а там — она, моя девушка! © jgilly00 / Reddit
«Мне сегодня исполняется 25 лет, и муж (он кондитер) приготовил вот такой тортик»
«Я все думал, что же может быть круче 24, и понял... 25!»
- Подарив себе на день рождения Мальдивы, я не ожидала, что Мальдивы сделают мне ответный подарок. Маленький котенок потерялся и два дня жил на пляже. Ему всего три недели, а он уже поплавал на моторной лодке, поездил на машине и полетал на самолете. Назвала его Хэппи. Мы прилетели домой, котик уже освоился, подрос и даже подружился с моей собакой. © allayatsuk
- В день рождения проснулась, а тут парень с цветами стоит, думаю: «Неужели без подарка?» Немного расстроилась, но виду не подала. На работе все спрашивали про подарок, а я отмалчивалась. В обед открываю при всех контейнер, а там под слоем конфет лежит новенький телефон! Вот же хитрюга, специально так подстроил, чтобы я подарок именно при коллегах нашла.
- Мне исполнялось пять, и я родителям заявил, что хочу вечеринку с собачками и водными пистолетами. Родители построили детский домик наподобие будки, разложили во дворе много плюшевых игрушек в виде собак, придумали кучу тематических игр и попросили гостей нарядиться собаками. Детям также были выданы водяные пистолетики и мы устроили настоящую битву. Лучший день рождения в жизни. © Overdosive / Reddit
«Отмечаем первый день рождения. Никто и не думал, что в обычной свечке будет бенгальский огонь!»
- В супермаркете возле дома работал один очень грубый и неприятный кассир. Однажды он мне очень сильно нахамил, и я решила его проучить, поэтому, когда покупала продукты на свой день рождения, пораскладывала их так, что у меня вышло 87 пакетиков, которые нужно взвесить на кассе. Так этот кассир задолбался взвешивать и постоянно вздыхал недовольным видом. А в конце, расплачиваясь, я еще добавила: «Сейчас вы взвешивали не продукты, а свою грубость», и ушла. Так с тех пор это самый вежливый кассир в магазине. © Не все поймут / VK
- Мой 23-й день рождения. Муж повез куда-то за город. Приехали, а там дом с десятками щенков моей любимой породы. Супруг вручил мне круглую сумму и сказал выбирать. Выбрала щеночка, он посидел у меня на руках, облизнул меня — я была счастлива! Поскольку мы вообще к собаке не готовились, то решили, что купим все необходимое, подготовим и вернемся за ним через пару дней. На следующий день место лизания пошло волдырями, глаза чесались и слезились. Так я узнала об аллергии. © Подслушано / Ideer
- Мне исполнялось 20 лет, и мама попросила пропустить день в универе. Посадила меня в машину, и мы поехали. Ну, я подумал, что у нас маленькое семейное путешествие. Но тут она останавливается, говорит: «Погоди-ка, мне надо карту проверить». Припарковалась она у стоматологической клиники, а подарком стал полный рот виниров. 12 лет прошло, а они по-прежнему выглядят как новенькие. © Unknown author / Reddit
«Пожилой сосед закатил вечеринку в честь дня рождения своей собаки»
«Вечеринка по случаю дня рождения состоится в субботу 5 июня.
Саманте исполняется 11 лет.
Пожалуйста, приходите. Мы вас ждем с 10 утра до 2 дня. В меню будут собачьи лакомства и кексики».
- Подарил жене хороший телефон. Живем не богато, но жену хотелось побаловать. Так она пошла и обменяла телефон на попроще, еще деньги остались. Я, бородатый брутальный парень 28 лет, в жизни еще никогда не рыдал, пока не узнал, что жена потратила их на зимнюю куртку (моя была уже в ужасном состоянии и нифига не грела в холод) и забила холодильник продуктами, из которых вечером приготовила изысканный романтический ужин. Сказала мне, что оценила подарок и знает, что я ее очень люблю, но куртка мне нужнее, а она пока и с таким подходит. Сказала: «главное, что мы есть друг у друга, я верю в тебя и поддержу, однажды ты подаришь мне айфон снова, но это уже не будут последние твои деньги». © Палата № 6 / VK
- Мне тогда исполнялось 14 лет, и я зафанател от одной группы. Обмолвился маме, что они как раз приезжают к нам, но не знал, когда именно. На день рождения получил от нее конверт, в котором нашел два билета на концерт. На самом шоу я даже умудрился познакомиться с солистом! © thelumpyfox / Reddit
- Очень мне хотелось на день рождения торт определенного бренда, потому что выпечка у них потрясающая. Мачеха такая: «Я сама приготовлю, еще и вкуснее будет!» Приготовила... Не знаю как, но она умудрилась перепутать сахар с солью. © Col_Walter_*** / Reddit
«Испекла папе на день рождения вот такой торт. Все съедобно! Кроме уточек»
- В ресторане, где мы отмечали днюху моей сестры, за соседним столом сидели парни после футбола. Сестра мне сказала: «Выбирай любого». Я выбрала! Семь лет вместе. © nata_trommel
- Отмечали сразу несколько дней рождения на работе. Шеф снял столовую и договорился о каком-то мероприятии с отделом кадров. Вечер удался, много ели и танцевали. Милые девушки в костюмах фей в какой-то момент решили нас поздравить. Вывели на середину зала, собрали в кружок и велели закрыть глаза. Стою я с закрытыми глазами и чувствую, что мне в руки что-то дают, а что именно — непонятно. Тут фея, размахивая волшебной палочкой, говорит:
— Загадайте свое самое заветное желание и открывайте глаза!
Открываю глаза и вижу, что в руках у меня огромный «Чупа-чупс». © Ghaeskaerr / Pikabu
- У меня с мужем одинаковый размер ноги — оба носим 41. Недавно на день рождения получила офигенный подарок от него — туфли, которые я очень давно хотела. Было очень приятно, я начала восхищаться, что он так хорошо на глаз их подобрал. Он посмотрел на меня скептически и заявил, что он бы так не смог. Оказалось, любимый мерил эти туфли в магазине, на глазах у всех, чтобы быть точно уверенным, что они будут впору. Сказал, что на него странно посматривали, но ему пофиг, главное же, чтобы мне понравилось. Я чуть не упала на месте от любви и от смеха. © Не все поймут / VK
Вот еще несколько подборок историй, которые вам могут понравиться:
Комментарии
Патока лилась через экран, пока не затопила весь телефон, но только, как и ожидалось, мачеха с тортом всё испортила, да ещё у девушки аллергия на собак.
Ну помимо длины стопы есть еще понятие полноты и подъёма. И это тоже должно совпадать, ибо что парню нормально, то его девугке может быть широко или узко.