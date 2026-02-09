Может, это и был успех? Могли бы, например, посадить — смотря что за работа.
13 человек показали свои вещи-талисманы на удачу. И за каждой — лихая история
Иногда обычная вещь — не обязательно самая красивая или ценная — становится настоящим талисманом на удачу. И объединяет эти талисманы лишь одно — за ними почти всегда стоит личная история. В этой подборке пользователи с просторов интернета показали свои вещи-обереги и рассказали, почему без них не обойтись.
Счастливая монетка
- Перед первым важным экзаменом я нашел на тротуаре погнутую монетку. Сжал ее в кулаке, чтобы унять дрожь, и сдал на отлично. С тех пор она кочует из кармана в карман. Однажды я потерял ее прямо перед крупной сделкой на работе. Ринулся искать и вдруг она мелькнула в щели сиденья моей машины. Тогда-то я и понял: монетка не притягивает деньги, она просто напоминает мне, что я со всем справлюсь. Сделку я закрыл, а «счастливые 5 рублей» теперь лежат в потайном отделении кошелька. Это мой личный способ сказать себе: «Спокойно, ты это уже делал»
«Подарили японский амулет в прошлом году, я загадал успех в работе. Вскоре меня уволили»
«Но талисман свое отработал, ведь начальство отправило меня трудиться в отдел IT, где я до сих пор с удовольствием работаю»
Ключ к удаче
- У меня на связке висит старый, ржавый ключ, который не подходит ни к одному замку. Я нашла его в кармане куртки, когда в 20 лет уезжала покорять большой город с одним чемоданом. Ну и теперь каждый раз я, солидная дамочка со своим бизнесом, достаю его и напоминаю себе про тот день, когда у меня не было ничего, кроме этого ключа и веры в то, что я открою любые двери. С тех пор я сменила три квартиры и два бизнеса, но этот «бесполезный» кусок железа всегда со мной. Он «сработал» на десятках собеседований и даже на моем первом свидании с будущим мужем. Удача — это просто готовность действовать, а мой ключ — лучший предохранитель от страха.
«Мне бабушка на совершеннолетие подарила свое кольцо из золота. У него двигаются лапки, а еще оно светится в темноте! И теперь оно мой талисман на работе»
Машина времени в детство
- Когда мне было около десяти лет, я c рвением коллекционировала камни. Один из них я раскрасила наполовину в зеленый, наполовину в синий, и покрыла зелеными пятнышками. Эти цвета символизировали землю и воду — мои любимые стихии. Самого камешка у меня уже нет, но воспоминание о нем каждый раз возвращает меня в простое и спокойное время жизни — детство и сразу кажется, что все становится на свои места. © happysmize / Reddit
«У меня есть традиционный серебряный браслет народа тлинкитов, который принадлежал моей бабушке»
«Когда я его надеваю, чувствую себя невероятно сильной — словно во мне просыпается её память»
Кольцо с суперсилой
- У меня есть кольцо с аметистом, которое я нашла, когда мы разбирали дом моей свекрови после её кончины. Оно лежало среди тарелок и скатертей в буфете. Никто в семье не помнит, чтобы кто-либо, включая свекровь, его носил, да и по стилю оно совсем не в её духе. Но я решила, что у этого кольца есть суперсила, и надеваю его каждый раз, когда иду на важные встречи или значимые события. © lynnejen / Reddit
«Нашелся вот такой стеклянный, почти прозрачный медальон. Есть в нем что-то по настоящему завораживающее»
Мудрость по наследству
- Когда мне нужна особая удача или предстоит принять сложное решение, я надеваю украшения своей бабушки. А на каждый день, не снимая, ношу золотую цепочку и браслет «фигаро», которые принадлежали моему отчиму. Его уже нет с нами, но он был человеком практичным и экономным, но при этом всегда понимал, когда стоит заплатить за качество и долговечность. Именно на такой здравый смысл я стараюсь равняться. © kittycat_34 / Reddit
Талисман с особым значением
- У меня есть серьги с надписью «Я люблю тебя» на американском языке жестов, и для меня они очень много значат. Когда я их надеваю, то будто становлюсь ярче. Я занимаюсь скалолазанием в зале и заметила, что самые удачные подъёмы у меня получаются именно в те дни, когда я в этих серьгах. © growingingod / Reddit
Книга-талисман
- Каждый год уже в течение десяти лет в середине апреля начинаю перечитывать одну и ту же книгу. Она увесистая такая, на тысячу с хвостом страниц, заканчиваю как раз к концу мая где-то. Все герои уже как родные, она ни капли не надоела, всегда нахожу что-то новое в ней, и она даже не совсем позитивная, но для меня всегда ассоциируется с весной. Но главная её особенность состоит в том, что если не прочту её, то почти весь год не в радость. Книга-талисман для меня. © Подслушано / VK
И в деньгах счастье
- Когда мне было 18 лет, познакомилась с парнем. Записать телефон было негде, и он записал его на 100-рублевой купюре. Роман наш не задался, и мы расстались. Через семь лет звонок: приятный мужской голос говорит, что мой телефон попал к нему на той самой купюре, что ходила в обороте столько лет, и хочет со мной познакомиться. Встретились, пообщались, уже несколько лет вместе. Купюру храним как наш талисман. © Подслушано / VK
Сердце в кармашке
- Лет в 16 купила джинсы, в кармане которых обнаружилось небольшое бумажное сердечко. Я про него как-то забыла и оставила в кармане, а вспомнила только после двух экзаменов, сданных на отлично, хотя готовилась я, мягко говоря, левой пяткой. Прошло 10 лет, с этим сердечком я встретила мужа и удачно устроилась на работу. Вот и не верь в талисманы. © Подслушано / Ideer
Ну а порой нашими талисманами становятся семейные реликвии, которые напоминают нам о близких, соединяют поколения и бережно передают память о прошлом:
Комментарии
Один талисман на работе живет у меня уже больше 20 лет - цветной стеклянный шарик, найденный на улице перед собеседованием.
А второй сделала сама - он меня веселит)
У меня был талисман - гранатовые бусы. Форма бусин была похожа на гранатовые зёрна, цвет - оттенок фиолетового. Их подарил мне приятель брата из Индии. Он очень хорошо относился к брату и по транзитивности - ко мне. Когда на мне были эти бусы, мне везло. Собеседования проходили на ура, трудные ситуации разруливались сами собой. Однажды была я в торговом центре и вдруг почувствовала, что бус на мне нет. Стала искать, обратилась в справочное бюро с надеждой, что кто-то нашёл и отдал. Всё было напрасно. Мой талисман пропал. Младшая дочь меня утешала, говоря, что моя жизнь наладилась и необходимость в талисмане пропала. Если бы.