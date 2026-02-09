13 человек показали свои вещи-талисманы на удачу. И за каждой — лихая история

У меня был талисман - гранатовые бусы. Форма бусин была похожа на гранатовые зёрна, цвет - оттенок фиолетового. Их подарил мне приятель брата из Индии. Он очень хорошо относился к брату и по транзитивности - ко мне. Когда на мне были эти бусы, мне везло. Собеседования проходили на ура, трудные ситуации разруливались сами собой. Однажды была я в торговом центре и вдруг почувствовала, что бус на мне нет. Стала искать, обратилась в справочное бюро с надеждой, что кто-то нашёл и отдал. Всё было напрасно. Мой талисман пропал. Младшая дочь меня утешала, говоря, что моя жизнь наладилась и необходимость в талисмане пропала. Если бы.