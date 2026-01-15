15 историй о моментах, когда вселенная будто подала знак

В Мурманске обычно экзамены сдавали на шару - у нас есть памятник антигитлеровской коалиции в виде человеческой руки, которая держит земной шар. Вот многие студенты перед экзаменационной сессией приходят к этому памятнику, кладут около него на мрамор свои зачётки и говорят: "Шара приди". Не знаю, сбывается это или нет, но часто летом и зимой вижу много молодёжи около этого памятника. Правда, сама я так никогда не делала - старалась готовиться к экзаменам.