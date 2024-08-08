Первые две истории — примеры какого-то средневекового суеверия.
А история про дельтаплан прикольная, каких только совпадений в жизни не бывает. )
17 случайных совпадений, глядя на которые ангел-хранитель подмигивает с улыбкой
Истории
2 часа назад
Необъяснимые вещи случаются с каждым. Однако некоторые из них настолько маловероятны, что и поверить-то трудно. Герои нашей подборки на собственном опыте убедились — иногда совпадения происходят словно по волшебству, будто кто-то сверху пытается помочь.
- Мне было 17, приснился сон, что я родила мальчика, который никогда не сможет ходить. Когда через 10 лет мы с мужем узнали на УЗИ, что у нас будет мальчик, стало немного не по себе. Врачи действительно заметили какие-то аномалии с ножками, и я уже была в полном ужасе. А потом случилось странное: у дедушки мужа отказали ноги. Через неделю его не стало, дедушке было 92 года, поэтому все успокаивали меня, что это случайное совпадение. Наш же мальчик родился полностью здоровым, сейчас играет в футбол. Пусть все говорят, что это случайность, я же уверена, что здоровье моего ребенка — это заслуга его прадедушки. © Не все поймут / VK
- Возможно, это просто совпадение. В детстве у меня были длинные и пушистые волосы до пояса. Все тогда было хорошо. И вдруг мама, уставшая меня расчесывать, резанула их по уши. Волосы даже потемнели, как в мультике про Рапунцель. И началась какая-то каша в жизни. Друзья отвернулись, учителя охладели. Жизнь пошла тяжелая потом. И вот в 36 я начала их опять отращивать. Жизнь изменилась в лучшую сторону к 40 годам. Как?! © Подслушано / VK
- У отца есть сельскохозяйственные угодья, которые он унаследовал. Как-то раз мы увидели, что неподалеку приземлился дельтаплан, по всей вероятности, не очень удачно. Поехали с отцом проверять. Доезжаем до места, подходим к парню рядом с поломанным дельтапланом. Пилот смотрит на нас и вдруг такой: «Блин, Джек, это ты?!» А батя такой: «Блин, Тим, это ты?» Оказалось, что это был друг его детства, с которым они не виделись 35 лет. © aalios / Reddit
Первые две истории — примеры какого-то средневекового суеверия.
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- Товарищ познакомился со своей будущей женой в купе поезда. Целую неделю почти вместе ехали! Оказалось, что живут в одном городе и учились в одной школе. Когда уже поженились, то смотрели фотографии из семейного альбома жены. И вдруг мой товарищ узнает себя на школьной фотографии. На ней он на последнем звонке влюбленно смотрит на свою будущую жену, о которой еще даже не подозревает! Среди всех девочек он не сводил глаз именно с нее! © Палата № 6 / VK
- Из-за осложнений во время родов мой малыш родился с невралгией. В первые же месяцы нам выписали горы таблеток, миллион анализов, массажи и бассейн. Времени в сутках еле хватало, чтобы успевать на все процедуры, а тут еще свекровь принесла в дом щенка лабрадора. Моему негодованию не было предела, как мне все успевать! Но свекровь стояла на своем — щенок вам нужен и точка. Оставили, деваться некуда, не выкину же я его. А собака нас с мужем даже не замечала, все время возле сыночка проводила. Пока он спал переворачивала его, облизывала, толкала во время бодрствования. И самое странное — до появления щенка лечение не давало никаких результатов, а уже через две недели жизни с собакой мы заметили явные продвижения. Совпадение или нет, но свекрови благодарна безумно, этот щенок наш лучший врач! © Не все поймут / VK
- Знакомый рассказал историю. Приехал из Великобритании в Грецию. Пошел гулять. Проходил мимо таксофона, который внезапно зазвонил. Он не смог удержаться и взял трубку. На том конце сказали, что звонят из банка по поводу подозрительной активности на его счету. Знакомый стоит в шоке, не понимает, как банк мог узнать его местоположение. Спросил откуда у них этот номер. А работник банка говорит, мол, это ваш номер, так он записан в нашей картотеке. Парень такой: «Не может быть, я сейчас в Греции, разговариваю по таксофону». В итоге оказалось, что работник банка случайно набрал не номер телефона, а номер счета, который точно совпал с номером той самой телефонной будки, а мой знакомый именно в этот момент проходил мимо. © Solarflair500 / Reddit
Мне тоже частенько звонят по поводу подозрительной активности по счету :) А так то цифр в банковском счете побольше чем в телефонном номере
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- Долго не могли встретиться с одной моей знакомой из-за череды обстоятельств. И вот наконец свершилось. Разговорились, я пожаловалась, что мой кот пропал три недели назад. Показала его фото. А та такая: «Не хочу тебя обнадеживать, но мне кажется, что мой отец подкармливает какого-то похожего бездомного кота». Мы тут же прыгнули в машину и помчались. Приехав на место, я первым делом позвала кота, и он вышел! Это был он, мой кот. Какое прекрасное совпадение. © emilyjobot / Reddit
- Пошла я как-то развлечься и отдохнуть. Познакомилась с мужчиной. Он посадил меня в такси, а потом написал, спросил, как я добралась. Вскоре стали встречаться. Спустя полгода отношений, он позвал меня на знакомство со своим сыном. Я думала там будет маленький мальчишка. Какого было мое удивление, когда на встречу пришел мой бывший. Оказывается, я стала встречаться с его отцом. Каждый из нас сидел в шоке, но все решилось мирно. Мы с его отцом вскоре обвенчались. А бывший нашел себе девушку и жил с ней. До сих пор в шоке от такого совпадения. © Карамель / VK
- Выросла в детском доме. На удивление, меня там никогда не обижали, наоборот, сложились очень теплые и дружеские отношения со всеми. После выпуска я часто навещаю своих воспитателей. И вот недавно мне позвонили сообщить, что одна из них умерла. Но она завещала мне и еще одному своему воспитаннику двухкомнатную квартиру. Мы с ним стали жить вместе, хоть в начале я и боялась незнакомого парня. Всегда запирала дверь комнаты изнутри. Но через несколько месяцев подружились, а потом возникли чувства. Сейчас мы женаты и ждем ребеночка. Знала ли воспитательница, что мы понравимся друг другу, или это было просто совпадение? Но спасибо ей за детство, в котором была радость. И за свое прекрасное настоящее, в котором у меня наконец-то есть семья. © Палата № 6 / VK
- В детстве играли с подружкой в прятки у нее дома. Прорвало трубу в подвале. Ее мама перекрыла воду и стала звонить сантехнику. Но она ошиблась на одну цифру и в итоге позвонила моему папе. К счастью, у него были и навыки, и инструменты, так что он приехал и починил все бесплатно. © Adastra1018 / Reddit
- Всегда мечтала тайно выйти замуж. Сыграть свадьбу и отметить наш медовый месяц вдали от шума и суеты. Так и получилось: мы с женихом никому о свадьбе не рассказали, поехали в другой город и подали заявление на регистрацию брака. В качестве свидетелей пригласили случайных прохожих с улицы, которые оказались замечательными людьми! Через месяц один из свидетелей позвонил, сказал, что приехал в наш город. А на встрече ошарашил нас тем, что пришел не один, а привел свою свидетельницу! Оказалось, что после нашей «свадьбы», эти двое начали встречаться друг с другом. Семьи наши дружат уже более 11 лет, и до сих пор нам трудно поверить, насколько судьба удивительна. © ТЫЖЕЗАМУЖЕМ / VK
- Как-то раз мне приснился сон. Что там точно было, я не помню. Но в голове отпечаталась фраза: «Не сдавай отца». А потом я случайно увидел, как мой папа усаживал в нашу машину какую-то женщину. Изменяет! Так горько стало сразу, думал уже маме рассказать, но потом вспомнил сон и решил подождать. Оказалось, что эта женщина владеет рестораном, она помогала устроить вечеринку в честь маминого дня рождения! Причем, мама ее отлично знает, у них хорошие отношения. Совпадение? Ну может быть... Но я запомнил, что иногда не стоит рубить с плеча. © Не все поймут / VK
- Когда мне было 12, умер мой кот. Старичку уже было 20 лет, в старшей школе мама нашла его на обочине дороги. Сейчас мне 22 и я только что нашел этого милаху, которого, судя по всему, задела машина. Забрал его себе. Он, конечно, не идентичный моему первому коту, но они так похожи. © Playful-Motor-4262 / Reddit
- Стою в супермаркете, выбираю зеленый горошек. Вдруг ко мне подходит какой-то мужчина. Стоит рядом, явно смотрит не на горошек. Затем обращается ко мне: «Извините, я разминулся со своей супругой. Не поговорите ли вы со мной хотя бы две минуты?» Я в непонятках, мол, зачем, а тот вдруг такой: «Она всегда появляется из ниоткуда, когда я разговариваю с незнакомыми женщинами». И после этих слов из ниоткуда появилась его жена! © Не все поймут / VK
- В нашем доме живет очень приятный дедушка, но он глухонемой. Живет с дочерью, которая помогает вести разговор, если надо. Как-то раз выхожу на работу, встретила его с дочкой и вижу, что тот старательно пытается что-то у меня спросить. Я смотрю на девушку, а та выдает: «Папа спрашивает, как ваш самый маленький третий ребенок?» Я посмеялась, ответила, что он меня с кем-то перепутал, ведь у нас с мужем один ребенок и больше мы не планируем. А на следующее утро сделала тест и увидела положительный результат. Еще больше офигела, когда сообщили, что детей будет двое. Мне все это казалось странным, ведь откуда сосед мог знать. Муж успокаивал и говорил, что это просто совпадение, ведь он спросил о третьем ребенке, а не о двоих, но я все же не могла успокоиться. Недавно родила, и один из мальчиков, как раз младший, имел некоторые проблемы со здоровьем, из-за чего мы месяц лежали в больнице. Блин, ну откуда же сосед знал, это и удивляет, и пугает одновременно. © Мамдаринка / VK
- Я учился в школе с одним парнем. Мы были просто хорошие знакомые. Но за последние 15 лет я встречал его в 5 разных точках планеты, куда я путешествовал. Самое интересное, что мы с ним никогда не сообщали друг другу о своих поездках, никто из нас даже не выкладывал постов в социальных сетях о том, кто и куда направляется. Как будто сам мир хочет, чтобы мы подружились. © Unknown author / Reddit
- Вчера решили с мужем съездить в лес. И вот мы где-то два часа бродим по лесу, и я замечаю, что потеряла браслет. Это был подарок покойного отца. Мы в панике обыскали все последние локации, но это же лес. Всюду трава, палки, растения. Надежды найти браслет мало. Присела я в траву и давай реветь. Куда-то во пустоту крикнула: «Ну пожалуйста, найдись!» Смотрю, бежит ежик. А в иголках у него мой браслет. Я растерялась, а младший сын схватил колючего и браслет мой забрал. Моему счастью не было предела. Ежа отпустили. © Палата № 6 / VK
Круто, когда благодаря совпадениям происходит что-то положительное. Но пользу можно извлечь даже из самых неловких ситуаций — у нас как раз есть подборка историй на эту тему.
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