17 случайных совпадений, глядя на которые ангел-хранитель подмигивает с улыбкой

Необъяснимые вещи случаются с каждым. Однако некоторые из них настолько маловероятны, что и поверить-то трудно. Герои нашей подборки на собственном опыте убедились — иногда совпадения происходят словно по волшебству, будто кто-то сверху пытается помочь.

Первые две истории — примеры какого-то средневекового суеверия. А история про дельтаплан прикольная, каких только совпадений в жизни не бывает. )

Мне тоже частенько звонят по поводу подозрительной активности по счету :) А так то цифр в банковском счете побольше чем в телефонном номере

Круто, когда благодаря совпадениям происходит что-то положительное. Но пользу можно извлечь даже из самых неловких ситуаций — у нас как раз есть подборка историй на эту тему.