16 человек попали в неловкие ситуации, но не приуныли, а сделали из них анекдот

"Так в итоге оказалось, что прокладки им нужны в сапоги: они впитывают влагу, ноги на льду не мерзнут. Вся аптека хохотала до колик!"

История произошла лет 20 назад - я правильно понимаю? Иначе неясно, с чего так угарать, ведь этому методу примерно столько лет и есть.