16 человек попали в неловкие ситуации, но не приуныли, а сделали из них анекдот
Наверное, каждый хоть раз испытывал это липкое чувство неловкости: ладошки потеют, щеки краснеют, в голове рой мыслей. Но порой подобные ситуации оказываются забавными, а то и вовсе открывают новые двери. Ну, как минимум есть что рассказать в интернете. Герои нашей подборки поведали нам именно такие истории.
- Был дождь, я с парнем договорилась прогуляться. Встретились в центре, прошли минут пять, поняли, что так дело не пойдет — промокнем до ниточки. Он вызвал такси и мы поехали к нему домой. У него в квартире я сразу согрелась. И тут вдруг увидела мягкий диванчик и как плюхнулась на него. Только вот оказалось, что это его бабушка, которая спала под пледом. Так стыдно и неловко мне еще никогда в жизни не было. Зато сразу с родственниками познакомилась. © Палата № 6 / VK
- Ужинали с подружками. Я увидела своего старого знакомого, решила с ним поздороваться и поболтать. Не знаю, сколько времени мы разговаривали, но после очередного вопроса он сдался: «Извините, вы меня с кем-то перепутали». В тот момент меня как в воду окунули, я поняла, что реально ошиблась. Бегу к подругам, спрашиваю, мол, почему не остановили меня. Так оказалось, они решили, что я просто захотела познакомиться с тем парнем. Пока я краснела и сгорала от стыда, он подошел и предложил увидеться еще раз. Мне еще более неловко стало. Затем я всю неделю думала, как слиться и не позориться, а в итоге ничего не придумала и пошла. До сих пор его любимая фраза: «Извините, вы меня с кем-то перепутали». Особенно в тех случаях, когда приходится менять памперс нашей дочери. © Палата № 6 / VK
- Собираемся за грибами. Не можем найти компас и выясняем, что в доме закончилась туалетная бумага. Время — 22:30. Надо срочно добыть. Звоню соседям. Открывает Антоха, студент. Глаза заспанные. Кажется, я его разбудила: «Антош, у тебя есть компас и туалетная бумага?» Сосед такой, мол, угу. Видимо, еще не совсем проснулся. Уходит вглубь квартиры, приносит что нужно. Благодарю. Расходимся. Минут через 5 звонок в дверь. Открываю. На пороге сосед: «Я уснуть не могу. Зачем компаc-то?» © Рассказано / VK
- Знакомая работает в аптеке. Как-то забегают 2 парня и просят продать им женские прокладки 44 и 42 размера! Еще и по 2 упаковки каждого. У знакомой аж глаза на лоб полезли. Переспрашивает, мол, какого именно размера ваши женщины. Так в итоге оказалось, что прокладки им нужны в сапоги: они впитывают влагу, ноги на льду не мерзнут. Вся аптека хохотала до колик! Опытным путем определили, какие прокладки им нужны. © Рассказано / VK
- У нас на работе был парень, ну просто красавчик. У меня аж мозги отключались, когда он проходил мимо и здоровался. Однажды я из-за его ослепительной улыбки пролила на себя напиток, а в другой раз забыла, что двери нужно открывать, прежде чем проходить. © asharkonamountaintop / Reddit
- Мне было 14 лет. Решила попробовать накрасить губы, а потом «целовала» бумагу, чтобы посмотреть на следы. В комнату зашла мама, пришлось спрятать эту бумажку. А на следующий день мой парень попросил сделать за него домашку. И угадайте, на какой бумаге я писала! На следующий день он сказал: «Задание получилось отличное, как и твои поцелуи». Надо было видеть, как я зарделась. © Divya Sharma Dixit / Quora
"Так в итоге оказалось, что прокладки им нужны в сапоги: они впитывают влагу, ноги на льду не мерзнут. Вся аптека хохотала до колик!"
История произошла лет 20 назад - я правильно понимаю? Иначе неясно, с чего так угарать, ведь этому методу примерно столько лет и есть.
- Познакомилась на вечеринке с парнем и втрескалась в него. 5 утра, мы сидим вдвоем на балконе, встречаем рассвет. Повисает неловкое молчание. Я понимаю, что нужно что-то сказать или сделать, чтобы развеять это смятение. Вдруг в голове щелчок: я нагибаюсь, снимаю с его ноги носок и бросаю его с 9 этажа. Парень в шоке. Теперь не общаемся, больше так не буду делать. © Подслушано / VK
- Учился в старшей школе, пригласил девушку на свидание. Она такая: «Как насчет того, чтобы в пятницу где-нибудь поужинать и сходить в кино?» И я ляпнул: «Как насчет того, чтобы просто сходить в кино? А то мне не дадут столько денег». Удивительно, но мы сходили на свидание и потом даже долгое время встречались. Как-то раз я спросил ее о том случае. Она ответила, что ей он показался забавным. © SweetCosmicPope / Reddit
- Общались с парнем только по телефону, в разговоре я поняла, что ему нравятся девушки, которые выглядят как «пацанки». Поэтому на наше реальное свидание я напялила джинсы, красную рубашку в клетку, кроссовки и рюкзак. А когда увидела его, то обомлела — он был одет точно так же, как я! Люди тыкали в нас пальцами, а официант спросил, мол, не прогуливаем ли мы школу. Было очень неловко идти с ним по улице. Больше мы не встречались. © Mourvi Gupta / Quora
- Родители подарили младшему брату конструктор, уже неделю возится. Деталей там много, инструкция сложная, но помощи он не просит. Батя начал прикалываться: «Когда вырастет, дома будет строить!» Брат не выдержал и такой: «Заткнись!» Неловкое молчание, и тут батя переспросил, а малой ему ответил: «Я два раза не повторяю!» © Палата № 6 / VK
А есть что-то смешное в том, что маленький ребенок так разговаривает, да еще и с собственным папой? Это не смешно, а ужасно.
- Забыла на стиралке мерный стаканчик от порошка, в котором его еще немного осталось. Муж устроил скандал, мол, ребенок в доме, а вдруг оближет, а вдруг возьмет, а вдруг понюхает... Начал прям лекцию читать о технике безопасности. Приходит ребенок, открывает стиралку, закидывает вещи, засыпает порошок и смотрит на отца удивленными глазами. Несколько секунд неловкого молчания, и дочь говорит: «Пап, мне уже 10 вообще-то». © Мамдаринка / VK
- Сидела в кафе и дорисовывала чертеж для проекта, нужно было срочно сдавать. Мимо проходила девушка и рюкзаком задела стоящий кофе, который вылился прямо на бумагу. Моим злости и отчаянию не было предела. Не придумала ничего лучше, чем сделать из пятна что-то похожее на сердечко. Затем промокнула кофе и так сдала. Преподаватель поржал: «Я, конечно, понимаю, что я молод и горяч, но таким способом мне впервые признаются в любви». Преподу 60 лет. © Карамель / VK
- На уроке в 6-м классе учительница обществознания попросила меня раздать учебники. В классе была девочка, которая мне нравилась, и я решил похвастаться, мол, смотри, какой я сильный. Схватил всю стопку с книгами. И, конечно же, не выдержал, уронил их на пол. Это был неловкий момент, когда пришлось поднимать учебники и раздавать по одному. © bmullberry / Reddit
Очень раздражают люди, которые не в курсе, что в помещениях и транспорте рюкзак со спины необходимо снимать.
- Встретила на улице бывшую своего парня. Та вела себя так, будто меня не знает. Подошла и спросила, как пройти в больницу. Я-то объяснила, но меня так задело! Я что, серая мышь какая-то?! Мы ведь виделись кучу раз. Пошла к парню с разборками, а тот вдруг выдает: «Так, может, это не Катя, а Оля?» Оказалось, что у его бывшей есть сестра-близняшка. И, наверное, я видела ее. © Карамель / VK
- В 9 классе мне нравилась девочка. Как-то раз я уснул во время урока. Мне что-то снилось, я бормотал во сне. И когда мой друг попытался меня разбудить, я громко закричал: «Пикачу, я выбираю тебя!» Все, включая ту девочку, начали ржать, а учитель выгнал меня из класса. © Aruj-Baranwal / Quora
- Как-то нас позвали в гости друзья. Подруга задержалась на работе и попросила мужа приготовить простое, на ее взгляд, блюдо, — отварить замороженные вареники с вишней. Дала подробную инструкцию. Когда мы добрались до них, нас встречал наваристый запах мясного бульона. Муж подруги решил добавить к вареникам бульонные кубики, лавровый лист, соль, перец. В конечном итоге нам пришлось промывать эти несчастные вареники. © Подслушано / VK
Частенько неловкие ситуации происходят на свадьбах. Но, если подумать, то разве может такое серьезное мероприятие пройти без сучка без задоринки? У нас есть подборка эпичных историй со свадеб.
Комментарии
Ну, истории про детские факапы лучше бы объединять в отдельную подборку. Ибо это совсем другая категория событий, нежели "попал в неловкую ситуацию и сделал из неё анекдот".
Никакого анекдота в рассыпании книг, например, нет.
Последняя история добила. Промывать вишнёвые вареники. Чтобы выбросить?
Обожаю вишнёвые вареники. В детстве могла их есть много, очень много, особенно, сделанные родственниками, да ещё с вишней из своего сада. Покупные тоже ем, но вкус не тот, к сожалению.
"Подруга задержалась на работе и попросила мужа приготовить простое, на ее взгляд, блюдо, — отварить замороженные вареники с вишней. Дала подробную инструкцию. Когда мы добрались до них, нас встречал наваристый запах мясного бульона. Муж подруги решил добавить к вареникам бульонные кубики, лавровый лист, соль, перец".
Ещё один бытовой инвалид...🤦♀️