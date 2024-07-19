16 таких эпичных случаев на свадьбах, что даже у прожженного тамады глаз задергается

Как вы считаете, без чего не обходится ни одна свадьба? Мы думаем, что без эпичных историй. Длительная подготовка к такому важному дню, к сожалению, не может гарантировать, что все пройдет гладко. Именно о таких случаях и рассказали герои нашей подборки.