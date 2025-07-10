15 бывших, о которых как вспомнишь, так вздрогнешь
Влюбленные обещают друг другу быть вместе «в горе и в радости», но никто не уточняет, что именно станет этим самым горем. А ведь поведение некоторых бывших после разрыва дает материал и для разговоров с психологом, и для анекдотов, и даже для драматичных сериалов.
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- Однажды я решил сделать сюрприз для своей девушки: купил огромную вазу и заполнил ее листками, на которых написал за что я ее люблю, а на самом большом было стихотворение, которое я сочинил сам. Подарил ей на день рождения, а она заставила меня доказать, что это стихотворение мое. Просила, чтобы я показал ей документ на моем компьютере, а я его удалил. В конце концов она разбила вазу и все выкинула, так как думала, что я просто скопировал стих из интернета. © 1h8fulkat / Reddit
- Встречался с девушкой 9 лет, и вдруг она решила поехать в свой родной город, сказала, что нужно в больницу. Две недели все было хорошо, а потом я зашел в мессенджер, чтобы написать ей сообщение, а там на аватарке она в свадебном платье. Оказалось, что она вышла замуж, ничего мне не сказав, даже не прислала сообщение о расставании. © tyriandel_b*** / Reddit
- Однажды я положила в салат бывшему щепотку моркови. Забыла, что ли, или не знала, что он не ест морковь. Он так разозлился. Орал диким дьяволом: «Зачем ты морковь положила? У меня от нее вздутие!» Надеюсь, в дальнейшем его не разорвало от внезапной морковки в еде. © Подслушано / Ideer
- Бывший решил, что все еще любит свою экс, вернувшуюся из-за границы, и сообщил, что нам лучше расстаться — вдруг у них снова вспыхнет любовь. Через две недели он позвонил и пригласил в кино: оказалось, экс уже нашла себе нового, а любовь, как водится, снова «вспыхнула» ко мне. © lynnyfer / Reddit
- Моя бывшая сделала фейковые снимки УЗИ и положительный тест на беременность, чтобы доказать, что она в положении. Она звонила мне по 10 раз в день, плакала и кричала на меня. Рассказывала мне очень правдоподобные подробности о своей беременности. © NlightNme23 / Reddit
- Как только я узнал, что девушка изменила мне, я порвал с ней отношения. После этого я сразу сменил работу, чтобы быть как можно дальше от нее и не иметь общих контактов. И вот однажды она заявляется ко мне на работу, а потом добавляет целую кучу моих коллег в друзья в социальных сетях и пишет им, что они не должны мне доверять, потому что это я ей изменил. © j_liberty / Reddit
- В нашу фирму обратился заказчик из моего родного города. Мы с руководителем полетели в командировку. После встречи пошли отметить начало сотрудничества в ресторан на набережной. И тут я замечаю своего бывшего: плохо одетый, с грязной головой, желтыми зубами, небритый. Он подошел и прямо через ограждение веранды заговорил со мной. Я его резко пресекла и попросила уйти, но все — и коллеги, и руководство, и заказчики — поняли, что у меня с ним были отношения. Я, конечно, не стала объяснять, что раньше он был красавчиком, о котором все мечтали. И вроде это не их дело, но мне так стыдно! © Подслушано / Ideer
- Моя бывшая отказалась от нашего полугодового кругосветного путешествия за 2 недели до отъезда. В итоге мне пришлось поехать со случайным человеком, с которым я познакомился в сети. Лучшее время в моей жизни, если честно. © PingPongSensation / Reddit
- С моей бывшей мы были вместе 2 года, все было прекрасно. Однажды ночью я подвез ее до дома, потому что было уже поздно, и больше о ней не слышал. После этого я звонил ей, и писал, и даже заезжал к ней домой несколько раз. Ее соседки говорили, что ее нет дома. Целый месяц я мучился и думал, что я мог сделать не так. Это меня очень сильно подкосило. Я был эмоционально раздавлен почти весь 2014 год. © Rawbby / Reddit
- Мой бывший писал в блоге о девушках, с которыми он встречался за моей спиной. Я понятия не имела, что происходит. Когда мы были вместе, многие его друзья, с которыми я тоже общалась, были подписаны на его блог, но никому не пришло в голову рассказать мне об этом. © Texas_Crazy_Curls / Reddit
- Шел сильный дождь, а бывший муж опустил стекла дверей моей машины. Книги, которые обычно лежали на одном из кресел, промокли. Все до единой. В салоне все было мокрым. Все, что мне оставалось, — сесть в машину и просто поехать домой. © Betsie Rosa / Quora
- Когда моей бывшей нужно было переезжать в другой город, я помог ей собрать вещи, арендовать машину, перевезти все и распаковать. Через неделю она рассталась со мной по телефону, потому что уже встречалась два месяца с другим парнем. © emosewamai / Reddit
"С моей бывшей мы были вместе 2 года, все было прекрасно. Однажды ночью я подвез ее до дома, потому что было уже поздно, и больше о ней не слышал. После этого я звонил ей, и писал, и даже заезжал к ней домой несколько раз. Ее соседки говорили, что ее нет дома. Целый месяц я мучился и думал, что я мог сделать не так. Это меня очень сильно подкосило. Я был эмоционально раздавлен почти весь 2014 год." - а ее выкрали и кокнули.
- У нас в универе с сентября будет новый предмет. И вести его будет... мой бывший. Когда мы встречались, он только готовился к преподавательской деятельности, и расстались мы далеко не друзьями. Все усугубляется тем, что инициатором расставания была я. © Подслушано / Ideer
- Расстались с молодым человеком, когда он был в другом городе. Он взял и прислал сообщение: «Жутко стыдно из-за того, что кроме тебя у меня еще две других. Обязан был сказать. Прости, любимая». Никогда не чувствовала такой сильной боли. Рассказала ему, а он меня просто огорошил своим ответом: «Глупенькая, это ведь была просто шутка». © Подслушано / Ideer
- Мой бывший жених бросил меня на Рождество, а после этого мне пришлось выйти на двенадцатичасовую рабочую смену. Я была в полном раздрае почти год и умоляла его наладить все, но на самом деле теперь я понимаю, что стала намного счастливее. © sthomps300064143 / Reddit
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