15 бывших, о которых как вспомнишь, так вздрогнешь

"С моей бывшей мы были вместе 2 года, все было прекрасно. Однажды ночью я подвез ее до дома, потому что было уже поздно, и больше о ней не слышал. После этого я звонил ей, и писал, и даже заезжал к ней домой несколько раз. Ее соседки говорили, что ее нет дома. Целый месяц я мучился и думал, что я мог сделать не так. Это меня очень сильно подкосило. Я был эмоционально раздавлен почти весь 2014 год." - а ее выкрали и кокнули.