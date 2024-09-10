14 историй о бывших, которые напомнят о себе и словом и делом

У каждого в рукаве есть забавная история про бывшего или бывшую, которые дали о себе знать в самый неподходящий момент. Будь то прямой контакт или навязчивое воспоминание, от которого невозможно отделаться. Вот несколько историй от людей, у которых бывшие — те еще кадры.