14 историй о бывших, которые напомнят о себе и словом и делом
Истории
29 минут назад
У каждого в рукаве есть забавная история про бывшего или бывшую, которые дали о себе знать в самый неподходящий момент. Будь то прямой контакт или навязчивое воспоминание, от которого невозможно отделаться. Вот несколько историй от людей, у которых бывшие — те еще кадры.
- У моего мужчины есть бывшая, от которой «не уходят». Каким-то образом они все же расстались, родители в ужасе, так как обожали ее. Встречались мы с ним долго, ни на секунду не давал никакого повода усомниться, даже маме своей высказывал, мол, выбрал меня и точка. В итоге мы поженились три года назад. И только сейчас я случайно узнала, что прям перед свадьбой он пошел на свидание со своей бывшей дамой, так как хотел «точно быть уверен в своем выборе». Знаете, кто мне об этом рассказал? Его мама, сразу после того, как посмотрела на свою новоиспеченную внучку. Я не разговаривала с ним неделю. © Unknown author / Reddit
- Меня бывший каждый год поздравляет с днем рождения. И тут бац, спустя восемь лет после расставания решил излить душу и признаться, что я лучшая и бла-бла-бла. Я спрашиваю, в себе ли он, ненормальный что ли? А он в ответ: «Нет, я медитировал». © Анна Гильдман
- Мой парень обожал рассказывать «смешные» истории про своих бывших. Например, у одной стояла банка икры на Hовый год. Так он ложками тайком ел икру, оставляя тонкий слой икры на стенках, чтобы было незаметно, а перед праздником расстался. Очень удивился, когда я не согласилась жить вместе и перестала пускать к себе домой. С бывшими теперь следим за ним в соцсетях, чтобы будущих предупреждать. © Подслушано / VK
- Мы с мужем развелись год назад. Вскоре дама, с которой он мне изменял, заехала в наш дом, где бывший супруг остался жить. Неделю спустя пишет мне, мол, какой классный у тебя дом, где ты заказала такую мебель и все в таком роде. Сидела думала целый день, что ей написать и в итоге решила вежливо послать, мол, сама разбирайся, ничего не знаю и не помню. А потом от бывшего мужа приходит сообщение, что я зря устраиваю истерики и они просто пытаются быть милыми. © Anon_Yes2222 / Reddit
- У мужа моего есть такая бывшая, с которой они прожили три года и расстались 10 лет назад. Они сейчас в нормальных отношениях, мы видимся периодически. Сидим как-то раз, обсуждаем что-то, и она выдает: «Ну что, я, по крайней мере, буду твоей любимой девушкой». Я рассмеялась и сказала: «А разве не я его любимая девушка, раз он в итоге женат на мне?» Она перестала улыбаться и скоро ушла. А потом написала мужу гигантское сообщение о том, что я мелочная и ревнивая, раз меня так это все задевает. © No-Razzmatazz-9947 / Reddit
- Мой бывший (не самая мелкая сошка в крупной компании с весьма нехилой зарплатой) при расставании забрал себе нашу общую заначку. В ней были деньги, которые копили на свадьбу. Пытался вывезти весь дом, но не дала моя кума, которая приехала меня поддержать. У них случилась потасовка из-за моей микроволновки. Я рыдала и кричала, чтобы он забирал все, что хочет, а она цеплялась за прибор и кричала: «Фиг ему, а не микроволновка». А он все это время молча пытался микроволновку у нее отнять. А потом еще унес всю туалетную бумагу. Знаете почему? Потому что давал на нее деньги. © Дарья Аксёнова
- Как-то раз приехала в родной город. Иду, а навстречу идет мама бывшего. Поздоровались, мило поболтали ни о чем, я объяснила, что тут на пару дней. На следующий день иду, а она меня у подъезда ждет. Сразу налетела: «Знаешь, тут Сережа просил тебе передать, чтобы ты уехала поскорее, а то он тебя в окно видит и переживает».
- Развелись полгода назад, есть сын. Я стараюсь быть максимально дружелюбным, но все еще сложно общаться с бывшей женой. А родители наши, несмотря на все это, до сих пор дружат и как-то позвали всех вместе в гости на шашлыки. Я идти не очень хотел, так как бывшая притащила бы туда своего нового мужика. В итоге с утра решил, что не пойду никуда, написал об этом своей маме. Провел прекрасную субботу, отдыхал. А вечером приходит сообщение от моей сестры, где она ругается, мол, я испортил всем праздник. Не понимаю, что я кому испортил. © Makasu__ / Reddit
- Мой бывший муж купил когда-то книжку под названием «Как распознать женщину-стерву». Зачитывался, подчеркивал красным карандашом понравившиеся фразы, а потом сравнивал со мной, мол, есть ли во мне такие черты... Не находил ничего общего, расстраивался. А так хотел! © Eleonora Stanevich
- Мой после расставания выбесился, что ушла, забрав свои вещи, и звал забрать подаренные ему до этого футболки. Аргументировал тем, что они ему не нравятся, хотя до расставания носил как миленький. Я сказала: «Не нравится — отдай бедным». Он в ответ, мол, приди, забери и отдай сама. На что я ответила: «А зачем мне их забирать и снова тебе отдавать?» После этого замолчал... © Viktoriya Stepanova
- Отомстил бывшей, которая полгода мне изменяла. Она красится в бирюзовый цвет, дома ее волос осталось достаточно. Собрал прядь и пошел в ресторан, где она работает поваром. Подбросил в блюдо и пожаловался менеджеру. Через друга узнал, что ее оштрафовали. Спустя неделю попросил своих подруг пойти в ресторан и сделать то же самое. Они устроили скандал и накатали целую статью в жалобной книге. На этот раз ее уволили по несоответствию из самого крутого места в городе. © ПОЗОР / VK
- Мой бывший как только услышал слово «тарелочница», очень полюбил его использовать. Стоит ли говорить о том, что когда он приезжал в гости, я кормила его завтраками и ужинами, в то время как ему было нормально брать с меня деньги за аренду, когда я жила у него. © iskusstvovedma / Twitter
- Всегда считала себя очень умной девушкой, соблюдающей цифровой этикет. Пока мой парень не сказал, чтобы я не смотрела сторис его бывшей, потому что она сразу вычислила, что это я. © NastyaZemskovaa / Twitter
- У бывшей моей была пересадка в моем городе. Позвонила мне, спросила, можно ли переночевать. Мы не общались 10 лет, так как она меня кинула и вышла замуж за другого. Я в ответ предложил ей самой решать проблемы и попросить помощи у мужа. В итоге на меня еще и моя сестра наехала, с которой они общаются, мол, некрасиво было так делать с не совсем чужим человеком. © Respekted-Menace / Reddit
А вот еще 15+ бывших, с которыми просто хотели мирно разойтись, но ага, сейчас.
Комментарии
Уведомления
Какая жалость, а мне и похвастаться нечем. Без ума жениться/выскочить замуж, а потом историйки пописывать! Красота.
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Я осуждаю измены, но отомстить таким образом синеволосой бывшей за гранью добра и зла. Расстались и до свидания, лучше найдется. А жизнь портить это днище мелочное и убогое
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