Я и не думала, что упоминание о подаренной на Новый год квартире шокирует ребят...Резве не всем дарят квартиры на Новый год??? Ну я тогда не знаю...🤣🤣🤣
16 человек, которые будто с другой планеты, где все легко, просто и «А что такого-то?»
Есть люди, которые будто живут в параллельной реальности. Пока одни мучаются с выбором, считают риски и строят планы, они просто живут в свое удовольствие. Иногда это вызывает смех, иногда — недоумение, но равнодушным точно не оставляет. В этой статье вы найдете 16 историй о таких людях. Читайте и удивляйтесь вместе с нами.
- Я росла в богатой семье, но была в хороших отношениях с ребятами. Однако есть одна ситуация, которую я помню очень четко. Мы сидим и говорим о подарках на Новый год: кому-то купили кота, кому-то — новый планшет, а мне подарили квартиру. После этого у всех был трехсекундный шок, а дальше стали спокойно продолжать тему. Тогда впервые узнали, что я из богатой семьи. Сразу старались напроситься в лучшие друзья... Бесит. Лучше бы я им тогда не доверилась и сказала, что подарили телефон. © Палата № 6 / VK
- Ходили с мужем в продуктовый магазин на днях. Он там умудрился встретить свою бывшую одноклассницу, которую не видел больше семи лет. Она не сказала ему «привет», а сразу давай рассказывать: «Ой, были с мужем в Египте, так классно отдохнули. Все включено, две недели просто лежали у моря, даже из отеля не выходили! А вот сейчас молоко у меня скисло, пришла взять новое какое-то, не знаю, что брать, но возьму то, что свежее». На этих словах она и удалилась. Ни «привет», ни «пока», а муж стоит в шоке, смеется и не понимает, зачем ему была вся эта информация. © Карамель / VK
- Обговаривали с подругами последние события в жизни каждой. У кого-то парень новый, кто-то университет бросила, одна вообще родила дочь. Мы все радовались и поддерживали друг друга, ведь долго не виделись, а нового очень много чего случилось. И тут подруга говорит: «Я вчера нереальной мажоркой себя почувствовала». Я сразу подумала, что она была на свидании в дорогом ресторане или зарплату получила и следующие 3 дня шикует, но я была неправа. Дальше услышала: «Я вчера под джинсы надела не рваные колготки, а абсолютно новые! Вы знаете, как это?» Надо было видеть удивление в наших глазах, а потом слышать, как мы смеялись. Вот что нужно, чтобы почувствовать себя богатой. © Карамель / VK
- Еду на работу, настроение как у усталой картошки. В автобусе битком, все стоят, молчат, атмосфера — депрессия в чистом виде. На одной из остановок заходит парень с колонкой и, естественно, врубает музыку. Все на него косятся, кто-то шепчет: «Опять эта придурковатая молодежь». А он, как ни в чем не бывало, начинает петь... и голос-то какой! Все замерли. Через пару минут весь автобус уже хлопает, кто-то даже подпевает. Под конец парень собрал кучу аплодисментов, поклонился, сказал: «Спасибо за внимание» и вышел. Еду дальше, а на душе так тепло, как будто в отпуске побывала. © Палата № 6 / VK
- Ехала в поезде, попался необычный попутчик. Представительный мужчина средних лет прямо в поезде переоделся в роскошный махровый халат, пушистые тапочки с мордочкой и ушками медведя. Он попивал чай, оттопырив мизинец и читая Ремарка, всем своим видом демонстрируя величие интеллигенции. Я была в полном восторге, но еще одна попутчица не разделила моего восхищения и начала возмущаться, что поезд — не место для подобных одеяний, и он своим видом смущает окружающих. На что мужчина неторопливо вытащил из кармана резинового утенка и крякал им в ответ на каждую возмущенную фразу этой женщины. Спустя десять минут утенок одержал сокрушительную победу в «диалоге», возмущенная дама стала демонстративно названивать родственникам с рассказом: «Боже, с каким дураком я еду», а мужчина продолжил невозмутимо читать и пить чай. © Карамель / VK
- В детстве у меня был лучший друг, и я долго не понимал, что он из очень богатой семьи. То ли я был тупой, то ли просто не обращал на это внимания, но семья у них была реально богатая. Во-первых, он всегда носил дорогие брендовые вещи. Осознание пришло внезапно, когда мы обсуждали последний матч «Челси». Я не смог досмотреть его, потому что вечером была гроза, шел дождь, и телек показывал с помехами. А друг матч все-таки досмотрел, а потом показал фото, как он сидит на стадионе, куда они с отцом поехали просто на выходные. © Палата № 6 / VK
- Я все время комментировал картины в доме у подруги. «О, это немного похоже на одного знаменитого художника», — и каждый раз наступала короткая неловкая пауза, пока до меня не дошло, что это и есть оригиналы его картин. По всему дому — кучи работ, которые я раньше видел только в книгах или музеях. © DearTumble****5380 / Reddit
- Я работаю в гостинице в маленьком городке и часто встречаю необычных людей, за которыми всегда интересно наблюдать. На прошлой неделе увидела гостью, которая вышла из своего номера прогуляться по отелю. Она вальяжно шла по коридору: на ней был халатик, мягкие тапочки, маска на лице. Ее лицо было максимально расслабленным, казалось, что она существует в своем прекрасном мире. Женщина еще и напевала что-то из классики себе под нос. Наблюдала за ней и вспоминала, как я в детстве хотела стать актрисой, учительницей, врачом. А сейчас я выросла и понимаю, что хочу стать этой женщиной. © Карамель / VK
- Муж никогда не закрывает входные двери. Он родом из небольшой деревеньки, где все свои, закрываться не от кого — вот он и привык. Да еще и недоволен, что я на него бурчу из-за этого. А недавно случилось то, чего я так боялась. Сидели в гостиной, слышу шум в коридоре. Выхожу — в дверях стоит какая-то бабка, в обхвате как две меня и роста богатырского. Увидела меня — начала орать, что я тут делаю. Тут выходит муж — и она прямой наводкой на него, с криком: «Ах ты! Жена за порог, а ты сразу баб водить!» Потом женщина вдруг осмотрелась по сторонам и сказала: «А, стоп. Так это ж не моя квартира. Бали-и-ин, перепутала подъезд», — и ушла в закат. Муж прямо на месте, не отходя от кассы, осознал необходимость закрывания двери. © Карамель / VK
- У меня был друг в универе. Такой спокойный парень: никогда не хвастался, одевался обычно, не выпендривался. И вот однажды он между делом упомянул «наш дом в Швейцарии». Я-то подумал, что речь про маленький гостевой домик, типа тех, что с сайта Airbnb... Ага, щас! Оказалось, у его семьи своя настоящая вилла. © AccurateInspection80 / Reddit
- Однажды моя богатая подружка сказала, что ее папа — банкрот, так что наши гулянки теперь будут бюджетными (она везде за меня платила, а я ей делала домашку). Утром она вышла гулять со 100 евро в руках. Я: «А банкротство?» Она: «Ну на что-то же есть мне надо». © lagardeframes
- Пришли в гости к брату, разговариваем, они говорят, что купили третью квартиру в семейную ипотеку. И советуют нам: «Идите тоже купите». Ну вот, как сказать «Взяла хороший манго в магазине, сходи тоже купи, пока есть». А мы и по условиям уже не проходим, и доходы не позволяют. Но я обалдела, как легко люди относятся к таким покупкам. © kirishbar
- Училась в универе с девочкой из богатой семьи. Нужно было заехать ко мне домой. Говорю, мол, я туда-обратно, заходить не будем, идет ремонт. И вот подъезжаем, она выглядывает в окно и говорит: «А-а-а, вот твой дом, да, вижу ремонт». И показывает прямо на соседнее здание — университет под реконструкцией. © anya_adler
- Мы ехали в путешествие на машине с другом, и после часа, пока одна и та же машина тащилась за нами, я сказал, что, похоже, нас преследуют. Друг только вздохнул и сказал, чтобы я не парился — это, мол, «опять мой охранник», которого отец нанял специально для него. Всего у них было пятеро детей, и у каждого, как оказалось, был свой охранник. Надо бы спросить, чем его отец занимается, но почему-то я не решился — вдруг узнаю лишнего. А вообще он был вполне приземленный парень. © Suitable-Stick-4919 / Reddit
- Поняла, что подруга мыслит совсем иначе, когда она сказала: «Вообще не наряжалась на первое свидание, какой-то старый свитер Прада напялила, как обычно, пошла» © malinova_ya
- У меня друг в Монако живет. А я себе тогда только что квартиру купил, счастлив как студент, и тут он в гости приезжает. В подъезд зашли, и он мне говорит: «Да не расстраивайся ты, нормальный дом!» Утешить меня решил, чистая душа. © konstantin_kashirin
Да, эти герои кажутся пришельцами, но, может быть, в их подходе к жизни есть своя правда. Возможно, именно благодаря таким людям мир становится веселее. А теперь расскажите нам: встречались ли вам такие «гости с другой планеты»? Ждем ваши комментарии.
