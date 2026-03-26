Если компания занимается продвижением на рынке ортопедических подушек, то человек, умеющий спать с открытыми глазами - ценный сотрудник.
18 историй про боссов с такой нестандартной фантазией, что с ними точно не соскучишься — 26.03.2026
Говорят, что люди приходят в компанию, а уходят от начальника. Но иногда руководитель — это не просто «человек с должностью», а неиссякаемый источник сюрпризов. Везет всем по-разному: кто-то получает в подарок просроченный крем и требования писать объяснительные за совещания, а кто-то — квартиру для больной собаки и чай с пледом после лыжни. Мы собрали истории о боссах, чьи поступки невозможно предугадать.
- Однажды я заснула на работе. Да, на полном серьезе. В разгар рабочего дня. Прямо на офисном кресле перед ноутбуком. Проснулась я резко. Вскочив, я поняла, что в волосах что-то шуршит. Ощупываю голову и обнаруживаю приклеенный почти к затылку стикер. А там написано почерком моей начальницы: «Зайди ко мне, когда проснешься». Ноги стали сразу ватные, сердце где-то в районе пяток. Но идти пришлось. Как я доковыляла до ее кабинета — честно, не помню. Кажется, я шла, как человек, который внутренне уже попрощался с работой. Спойлер: я выжила. И даже осталась работать. Но этот случай мне припоминали.
- Мой коллега — мастер засыпать с открытыми глазами. Но однажды система дала сбой, и он захрапел прямо на важном совещании с инвесторами. Наступила гробовая тишина. Наш босс, не моргнув и глазом, подошел к нему, аккуратно положил руку на плечо и прошептал: «Тише, господа, человек генерирует гениальный стартап, ему нужен покой». Инвесторы были в шоке, но контракт подписали — решили, что у нас настолько креативная атмосфера, что люди даже спят «по делу». Коллеге потом подарили ортопедическую подушку с логотипом компании.
«Кто-то спросил начальника, будет ли у нас торт на Хэллоуин. Он исчез и вернулся с этим»
«А теперь — возвращайтесь к работе».
- У родственника заболел пес, ему сделали операцию. Какое-то время он после этого не мог ходить, выносить гулять надо было на руках. Родственник живет на втором этаже, пес здоровенный и тяжелый. Так его начальник разрешил ему работать из дома, когда захочет. А еще сказал, что у него есть квартира с лифтом, которую он обычно сдает, но сейчас она свободна и тот может с собакой пожить у него бесплатно, пока пес не поправится.
Когда я училась в институте, родители купили боксёра, назвали Нероном. У нас с ним возникла любовь с первого взгляда, когда я приехала на зимние каникулы. А весной Нерончик заболел. Ветеринары проглядели, что он был болен, и сделали ему прививку от чумки. Через некоторое время пёс не мог ходить. Из соседнего дома приходил парнишка, помогал по собственной инициативе ухаживать за Нерончиком, выносил его на травку подышать свежим воздухом. Парнишка был из неблагополучной семьи, наверное, ту нежность и заботу, которую он проявлял к чужой собаке, он сам никогда в жизни не получал. Когда Нерон умер, этот парнишка очень сильно переживал.
- Однажды на Новый год начальник подготовил детям сотрудников очень классные подарки в виде большой оригинальной пачек конфет. Позвал нас к себе и говорит: «Я обсчитался и купил на одну пачку больше, давайте пробовать!» Конфеты мы быстро съели. Через час он звонит в панике: «Оля, что делать?! У Лены-то, оказывается, 2 детей!» (Лена в декрете была). Я хватаю экспедитора, и мы ездим по магазинам, ищем такие же конфеты по памяти.
«Я работаю в строительстве и получаю зарплату наличными. Мой начальник считает себя остроумным»
Деньги есть деньги. Может положить их в банк, там любыми примут. А потом снимать понемногу
- Мой директор мне на день рождения (21 год) очень помпезно подарила крем для лица 40+ (просроченный, как я выяснила дома). До сих пор помню эту картину.
Какой "доброжелательный" директор, вот тебе и отношение наружу вышло
- Работала в университете. Заведующая моего сектора сказала написать объяснительную за отсутствие на рабочем месте в то время, когда я была на совещании у ректора. И я должна была расписывать поминутно, чем занимаюсь, а в конце рабочего дня отдавать этой заведующей на проверку.
- По первому образованию я инженер. Я работала на заводе, где каждый год проводили лыжную эстафету между отделами. Моим начальником был мужчина слегка за 70. Вежливый, умный, понимающий. Так как я лыжница, я всегда участвовала в эстафетах, и после финиша мой начальник всегда встречал меня с теплым чаем, укутывая курткой, чтобы я не заболела.
- У нас в офисе была строгая система: опоздал на минуту — объяснительная. Однажды я застряла в лифте прямо между этажами, телефон не ловил. Просидела там два часа. Когда мастер меня наконец вызволил, я пулей влетела в отдел, ожидая скандала и увольнения. Навстречу идет начальник, смотрит на часы и говорит: «О, Кать, молодец! Видишь, как продуктивно работать без перерывов на кофе? Я заходил три раза — тебя на месте нет, значит, вся в делах, где-то по кабинетам бегаешь». Я просто молча кивнула и пошла пить ромашковый чай.
«Моя девушка устроилась на новую работу. Ее бывший начальник подарил ей торт»
«До свидания! Мы надеемся, что у тебя ничего не получится».
- Наш начальник обожает мотивирующие цитаты. Каждое утро он присылает в общий чат что-нибудь вроде: «Успех — это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота». Сегодня он опоздал на совещание на сорок минут. Приходит, виновато улыбается и говорит: «Ребята, жизнь — это не цитаты из интернета! Иногда можно и поспать подольше». Мы переглянулись, и кто-то тихо добавил: «Вот это настоящая мудрость...» Начальник рассмеялся, а мы теперь ждем, какую цитату он пришлет завтра.
- Однажды, когда я работала в большой корпорации, меня на ужин пригласил большой начальник из другой корпорации, которая хотела меня переманить. Хотел обсудить предложение. А потом предложил подняться к нему в номер отеля — и он покажет мне фотографии своего котика на другом телефоне. И я пошла. И мы правда смотрели его котика на телефоне. Ну а что, не только деньгами заманивать надо, можно и котиками.
- Начальник вызвал нас с китайцем в цех. Говорит мне: «Дарья, переведите ему, что у нас вылез гриб!» Я хлопаю глазами. Откуда в цеху взялись грибы?! И зачем об этом знать китайцу?! Мне показывают этот самый «гриб», которым оказалась утечка металла. Подбегает китаец, смотрит на это все и говорит: «Цветочек распустился!» А я про себя думаю: то грибы, то цветочки! Как будто не в цеху работаем, а в дендрарии.
- Однажды мой руководитель пришел в кабинет и начал рассказывать, как было бы круто, если бы мы (девочки, которые находились в кабинете) начали бы одеваться в деловые костюмы. Я его поддержала и сказала, что это действительно будет круто — такой дресс-код для нашей компании. Но, как только я спросила, когда зайти за деньгами на новые костюмы, он назвал меня меркантильной и обиделся.
«Почти год назад я выиграл пари у своего начальника. Придя на работу, я обнаружил, что он наконец-то расплатился со мной... монетами»
- Работала в небольшой фирме. Зарплаты были неплохие, но уборщицы менялись постоянно — по разным причинам. Как-то на нашем этаже появилась она, не помню имени уже (пусть будет Ира). Небольшого роста, очень спокойная, доброжелательная женщина лет около 50. Бывают такие люди: ничего особенного не делают, но к себе располагают. Все было хорошо до тех пор, пока не взяли человека, который должен был контролировать работу уборщиц. Человек был специфичный. Стала Ира жаловаться, что нервы всем треплет, придирается, работать нормально не дает, организует какие-то собрания уборщиц, отнимает время.
Стало видно, что она потухла, сникла, говорила, что и на работу ходить не хочется. В один из дней у нас новая уборщица, и мы узнаем, что Ира написала заявление по собственному — не выдержала такой обстановки. После увольнения через какое-то время ей позвонили из отдела кадров и попросили зайти в офис. Оказалось, что ее отсутствием заинтересовался генеральный директор, так как по фамилии он ее не знал, заявление на увольнение подписал спокойно.
Ира пришла в офис, ее расспросили о причинах увольнения, ей терять было нечего, и она рассказала все как есть. После чего был вызван этот человек, с ним проведена беседа, по итогу которой его перевели на другое место, а Ира снова вернулась к нам! Было очень приятно, что отсутствие нашей любимицы заметил даже гендиректор и разрешил ситуацию. Впоследствии он периодически интересовался ее делами и даже поднял зарплату.
- У нас в офисе два дня подряд гостили большие шишки. Все жутко нервничали, конечно. Большой босс вчера ходил по кабинетам и со всеми знакомился. Я думала, что он будет распрашивать про работу, а он стал задавать вопросы о моих детях (на рабочем столе стояли фотографии). И рассказывать мне о том, как его родители потеряли все, что имели после урагана 1965 года, и как он защищает свои томаты от армадилло и опоссумов в доме в Луизиане.
