18 историй про боссов с такой нестандартной фантазией, что с ними точно не соскучишься — 26.03.2026

Когда я училась в институте, родители купили боксёра, назвали Нероном. У нас с ним возникла любовь с первого взгляда, когда я приехала на зимние каникулы. А весной Нерончик заболел. Ветеринары проглядели, что он был болен, и сделали ему прививку от чумки. Через некоторое время пёс не мог ходить. Из соседнего дома приходил парнишка, помогал по собственной инициативе ухаживать за Нерончиком, выносил его на травку подышать свежим воздухом. Парнишка был из неблагополучной семьи, наверное, ту нежность и заботу, которую он проявлял к чужой собаке, он сам никогда в жизни не получал. Когда Нерон умер, этот парнишка очень сильно переживал.