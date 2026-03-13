22 клинера, чьи будни звенят от смеха похлеще фамильного хрусталя

Была у меня клиентка, которая во время уборки за мной прямо по пятам ходила и указывала мне на каждое пропущенное пятнышко. Я ей на каждый такой комментарий говорила, что я еще не закончила, уборка в процессе. И так четыре часа! Больше я к ней не приходила.