22 клинера, чьи будни звенят от смеха похлеще фамильного хрусталя
Бывало ли у вас такое, что перед приходом уборщицы вы начинали лихорадочно наводить порядок сами? Клинеры видят нашу изнанку — без прикрас, фильтров и постановочных кадров. И порой они становятся свидетелями таких жизненных сцен, что впечатлений хватает на год вперед! В нашей сегодняшней статье собраны классные смешные истории от настоящих профи чистоты, в которых юмор и легкая неловкость сплелись воедино.
Приезжаю на заказ, мужчина с порога: «Жена возвращается из командировки». Квартира в состоянии «неделя пельменей и носков». Сделали из берлоги шоурум. На следующее утро мужчина звонит: «Срочно приезжайте». Я: «Что-то не так?» А он выдает: «Жена не верит, что я клининг вызывал. Говорит, что подруга какая-то помогла». Пришлось объяснять супруге, что да как, теперь каждый месяц у них генералим.
«Захожу, значит, в последнюю комнату, где мне нужно прибраться, а тут такое»
Приезжаю на заказ. Хозяйка шепчет: «Пожалуйста, сделайте идеально. Свекровь завтра приезжает, она пыль замечает просто везде». Убираем, натираем, полируем. Назавтра хозяйка пишет: «Спасибо! Свекровь нашла только один волос! Но сказала, что он точно ее — у меня не тот оттенок! Можно на субботу? Она теперь будет приезжать чаще». Да, мы не просто клинеры — мы спасатели нервной системы!
Пришла убираться. Слышу шепот мужчины: «Заворачивай в плед и неси на балкон, пока она не увидела!» Женщина выдает: «Узнает — нам конец, выгонит!» Роняю швабру. Кого выгонят — меня? Ничего не понимаю. Смотрю, крадутся со свертком. Внезапно из пледа раздается громкое: «Мяу!». Оказалось, они подобрали на улице котенка и жутко боялись, что я сдам их хозяйке съемной квартиры, запретившей животных.
Хозяев, запрещающих животных, вполне можно понять. Им эту квартиру сдавать ещё потом, а животное может всякое учинить.
Мы, вот, полгода назад, котика завели. Ласковый, мурчит, бардака в целом, в квартире не устраивает. Но с каким же неподдельным удовольствием он дерёт обои! (Если что, когтеточка у него есть)
«Обожа-а-аю, когда клиенты „прячут“ для меня монетки. Я их нахожу — и раскладываю в максимально нелепых местах»
Работаю клинером, пошла на уборку к странной парочке. Муж лежит, семечки лузгает, жена стоит над душой. Я все вылизала, прощаюсь. Хозяйка: «Вы еще не закончили». И муж выдает: «Идите сюда и соберите носки в пары». Смотрю, стоит огромная корзина с кучей ношеных, грязных носков! Я, конечно, сказала: «Извините, но это уже не ко мне». Благо, оплатили заранее, а начальница меня защитила — перебор!
«Почему-то мужчины всегда ленятся поменять туалетную бумагу в держателе и просто ставят новый рулон сверху»
Потому что эта хрупкая пластиковая фигня (что на фото) ломается под грубыми мужскими руками на "раз", и им уже надоело каждую неделю выслушивать от жены бубнеж насчет кривых рук...
Пошла к надменной дамочке на пробную уборку. После экскурсии по дому она велит сложить гору одежды и проверить карманы. Нахожу там 20 долларов, откладываю. Тут же влетает хозяйка, аж дрожит: «Ну как дела?» Отдаю купюру. Клянусь, никогда не видела человека, так расстроенного получением денег! Она заявляет, что мы не сработаемся, дает чек на 10 баксов и гонит вон. И что это вообще было?
Это, видимо, было несбывшееся ожидание скандала. Хозяйка настроилась, а клинер повода не дала. 🤣
Работаю клинером. Приехали на заказ. А там не то чтобы сильный беспорядок, но повсюду раскиданы вещи. И клиент такой внезапно: «В общем-то, мне не особо нужна уборка. Но я заплачу по 50 евро за каждый найденный документ — я где-то в квартире потерял паспорт и права».
«Пришла на уборку к новым клиентам, а на меня душевая стойка упала. Сын хозяйки еще и намекает, что это я ее сломала!»
Приехали мы на уборку огромного дома. Хозяйка забирает телефоны: «Частная территория». Внутри сюр: половина комнат — дикий бардак, хлам и липкие полы. А другая — чистая до блеска, белые диваны, свет как в кино. Оказалось, это известная блогерша — «идеальная хозяйка», у которой в профиле ни пылинки. Понятно, зачем отбирали телефоны! Успевать все можно, но только с бригадой клинеров, как мы.
Я одно время ходила убирать квартиру к одной семье. Однажды так натерла низ кухонного гарнитура, что остались царапины. А гарнитур дорогой, итальянский, блестящий. Закрыла я квартиру, пришла домой, позвонила вечером хозяйке, все сказала, а она говорит: «Я ничего не вижу». Блин, я даже не поверила. Но больше меня не звали.
«Вот такой приветственный сюрприз мне оставили новые клиенты, к которым я пришла впервые»
Работаю в офисе, но подрабатываю у друга в клининговой компании. Как-то задержался на работе и не успел заехать домой переодеться. В итоге в деловом костюме и в перчатках мыл полы и собирал лепестки роз прямо с кровати у молодой пары, когда те были в халатах.
Нашла в кресле длинную розовую прядь волос. У хозяйки короткие русые волосы! Не успеваю спрятать улику, как она заходит. Видит находку, бледнеет и ледяным тоном спрашивает мужа: «Как ты это объяснишь?!» Тот вдруг радостно выдает: «О, нашлась! Думал, сорвем праздник. Анечка сегодня играет единорога в спектакле. Купил реквизит, а грива выпала!» Жена со смехом пошла заваривать чай.
Приехали на уборку. Ничего не предвещало беды, пока мы не зашли в последнюю комнату. А там оказался здоровенный, до самого потолка металлический сейф. Мы в ступоре: как мыть, если туда даже не зайти? Хозяйка искренне удивилась и выдала: «А вы его передвиньте и помойте». Наши хрупкие девочки переглянулись и ушли с заказа.
«Клиентка уверена, что мы „стащили одну конфорку“ и заменили ее пластиковой»
«Уборка была в субботу, сегодня вторник, и вдруг — обвинения и требования полного возврата. Мои сотрудники говорят, что деталь изначально была пластиковой, и логики в краже одной конфорки вообще ноль. Я уже готова просто купить ей новую».
Отмывала ванную в корке и желтых пятнах. Выложилась на полную: все стало белоснежным, смеситель просто засиял. Но хозяин указал на плесень под герметиком. Я объяснила: мы не используем едкую химию, старые швы нужно менять. Он все понял и согласился. Но стоило мне выйти за порог, влепил оценку 1/5! Написал: «не убрала плесень» и «бутылки с шампунем влажные». Очень обидно после стольких трудов!
Была у меня клиентка, которая во время уборки за мной прямо по пятам ходила и указывала мне на каждое пропущенное пятнышко. Я ей на каждый такой комментарий говорила, что я еще не закончила, уборка в процессе. И так четыре часа! Больше я к ней не приходила.
«Одна из приятностей моей работы»
«Клиент завел щенка и еще и доплачивает за то, чтобы я гуляла с малышкой и играла с ней!»
Парень заказал уборку кухни. Приезжаю и выпадаю в осадок. Бардак невероятный! Ну ладно, вызов принят! Убираюсь, а он за мной хвостиком ходит. Достаю свои средства — останавливает и дает свои (видимо, хотел цену ниже). Отмыла кухню, уехала. Пишу из лучших побуждений: «Не хотите заказать генеральную? Жить в таком захламленном доме — ужас!» Отвечает: «А у тебя парень есть?»
Отодвигаю диван. Бледный муж кричит: «Стой! Не показывай ей!» Думаю: скрывает компромат от жены. Он судорожно прячет коробку, заходит супруга: «Что это у тебя было?» Муж обреченно достает коробку. Жена читает надпись и заливается смехом. Оказалось, муж клялся больше не тратить деньги на игрушки до конца ремонта, но не удержался и тайно купил коллекционный набор LEGO на 7500 деталей.
Работа клинера — это не только про борьбу с пылью, сияющие краны и идеальные поверхности. Это еще и про умение хранить чужие секреты, тактично молчать и с искренней улыбкой выходить из самых парадоксальных ситуаций. Иногда они действительно спасают не только наши квартиры, но и наше настроение.
А вы когда-нибудь пользовались услугами клининга? Или, может быть, у вас или ваших близких случались курьезные ситуации во время наведения порядка? Расскажите нам в комментариях!