18 случаев, когда реальность оказалась остроумнее любого комика — 25.03.2026

Жили в деревне, только поженились, колхоз дал дом, забора нет, только сетка-рабица. И вот лето, раннее утро, я сонная выползаю доить корову. А через рабицу чуть ли не перевесился сосед, дедушка лет 80. «Ну что ты так долго, я тебя уж давно жду!»

— Зачем?

— Да вот, всю ночь не спал, вспоминал, как Лидку Попову зовут. Застряло в голове, и не уснуть.

— Ну?

— Чего ну? Как ее зовут-то?

— Да так и зовут — Лидка!

Долгая пауза. Потом недоуменно: " А чего ж я не спал-то тогда?!