18 случаев, когда реальность оказалась остроумнее любого комика — 25.03.2026
Почему-то многие думают: если хочется от души посмеяться, то нужно посмотреть комедийное кино. Но кто сказал, что реальность не может устроить такое же шоу, да еще и в тысячу раз лучше? Герои нашей подборки попали в такие невероятные ситуации, что порой просто не верится, что такое могло произойти на самом деле.
Познакомился с девушкой на сайте знакомств. При встрече она мне совсем не понравилась. Пошли в кино, и во время фильма она отлучилась в уборную. А я решил воспользоваться моментом и по-тихому свалить. Выхожу на улицу поймать быстренько такси, и тут понимаю, что вот же она, тоже ловит у выхода такси.
Как-то в детстве повезла меня мама на ярмарку. Мне сразу в глаза бросился приз в тире — плюшевый медведь. Мама — бывшая биатлонистка, стреляет метко. Вот только несколько банок совсем не хотели падать, и тогда она смекнула, что они просто приклеены. Разводила из тира начал отрицать, а мама вдруг резко сняла свой сапог, швырнула по банке, а та устояла! Мужик занервничал сильно, отдал нам сразу несколько призов и мишку, которого я так хотел!
Муж пошел забирать дочь из школы. У дочери есть подруга в классе. Она подошла к мужу и дальше цитирую:
— Здравствуйте! Вы папа Камилы?
— Здравствуй, девочка! Да!
— Папа! Иди сюда! Познакомься с папой моей подружки! Пожмите руки!
Пожали.
— Папа, возьми у него номер телефона! Общаться будете.
Дальше двое мужчин под сорок стояли в ступоре. А я ржала как конь.
Встретилась с парнем, еще думаю, да ну блин, зачем? Настроения нет. Вышла к нему с недовольной физиономией. Естественно, он мне не понравился, он еще шутил, что, мол, давай продолжим общение у тебя дома. Выбесил дико. Зашла домой и расстроилась, почему я вот должна ходить на свидания, почему вселенная не устроит мне все как надо, романтично, любовь с первого взгляда и все такое. А через год я за него замуж вышла, а потом вообще детей родила.
У меня одна знакомая, проезжая рекламный плакат с надписью «Ремонт турбин, карданов» прочла только «Турбин Карданов» и решила, что это афиша концерта, пока ехали до места, возмущалась, мол, кто так плохо назвал певца, поэтому его и не знают на эстраде. Смеемся каждый раз, когда проезжаем это место, хотя Турбин Карданов у нас уже не гастролирует.
Лет 10 назад познакомилась с парнем. В реальности нам оказалось не так интересно общаться друг с другом, как в переписке. В общем, прошли почти весь Невский проспект в разговорах ни о чем и в какой-то момент он говорит: «Тут вход в метро. Пока». Развернулся и ушел.
«Надо же, следы все еще на месте, не растаяли»
Жили в деревне, только поженились, колхоз дал дом, забора нет, только сетка-рабица. И вот лето, раннее утро, я сонная выползаю доить корову. А через рабицу чуть ли не перевесился сосед, дедушка лет 80. «Ну что ты так долго, я тебя уж давно жду!»
— Зачем?
— Да вот, всю ночь не спал, вспоминал, как Лидку Попову зовут. Застряло в голове, и не уснуть.
— Ну?
— Чего ну? Как ее зовут-то?
— Да так и зовут — Лидка!
Долгая пауза. Потом недоуменно: " А чего ж я не спал-то тогда?!
Познакомились на сайте. Неделю переписывались и договорились встретиться у метро: «Как я тебя узнаю?» «Я буду с чемоданом и в фате». Пошутила, конечно. Пошли гулять по Невскому, по набережной. Нормально так погуляли, подустали и присели, наблюдая за закатом — романтика. Часы мне напомнили, что я прошла норму шагов 15000. Мой кавалер без задней мысли открывает свой шагомер, а там 27000 шагов. И у меня вопрос: а где это ты был без меня? Признался, что было до меня еще 2 свидания. © andrianova__olga
«Помидорка с дедушкиного огорода. Видимо, очень рад, что вырос»
В такси однажды водитель пытался со мной познакомиться, и я сделала вид, что глухая, просто показала пальцем в ухо, мол, не слышу. Поездка была длинная, и я просто в моменте забыла про это, и когда мне позвонили в машине, я просто спокойно поболтала, сказала до свидания и ушла.
Стою я как-то на остановке, жду свой автобус, и тут ко мне привязывается какой-то парень с классическим «давай познакомимся». Я молчу, он продолжает засыпать вопросами, а я вообще ноль внимания. Бедолага уже не знает, с какой стороны подкатить и чем растопить мое ледяное сердце, как вдруг дед, стоящий рядом и наблюдавший за всей этой драмой, выдает: «Да не майся ты, может, она глухая!» И тут я, конечно, не выдержала и как давай ржать на всю остановку!
У мужа был день рождения, арендовали кулинарную студию под себя, где делали пиццу. В конце вечера сами убираем, муж моет посуду, рядом стоит его друг и рассказывает, как он его уважает и любит. Мимо проходит мой сын 11 лет, видит эту картину и выдает: «Если ты его так любишь и уважаешь, помоги убрать и помыть посуду, помоги делом, а не просто разговоры разговаривай».
«Ваши коты тоже сидят так странно?»
Мы с сыном были в гостях у моих бабушки с дедушкой. Сын берет с полки часы, которые стилизованы под милый английский каменный коттедж, рассматривает и выдает: «А вы тут специально пыль храните?»
Выходила из метро. Там стоял парень, раздавал листовки с рекламой окон и дверей. Женщина, которая шла передо мной, взяла листовку. И этот парень побежал за ней: «А какие окна вам нравятся? А у нас очень качественные двери. Давайте помогу вам выбрать». На что девушка сказала: «Хватит, спасибо! Я листовку просто так взяла!» И вдруг парень резко такой: «Да? Ну тогда отдай назад».
Я как-то познакомился с женщиной. Она приехала из другого города, на поезде, стою с цветами встречаю. Поезд подъезжает, и тут на меня смотрит какая-то тетка, улыбается и кивает. Оказывается, она с мамой приехала, на всякий случай.
Нашла я тут себе крутой бокальчик. Наполнила, отправляю маме фотку с подписью «красиво жить не запретишь». Мама в ответ пишет: «Красиво жить и пить из подсвечника — это абсолютно разные вещи, Валя».
