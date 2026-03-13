20+ историй о первой любви, которые согревают, как весеннее солнышко
Весна — время, когда даже самый закоренелый циник начинает с умилением рассматривать котов под окнами и глупо улыбаться солнцу. Где-то в пыльном углу памяти вдруг находится коробка с надписью «Первая любовь». Открываешь ее, а оттуда вылетают солнечные зайчики, запах клубничной жвачки и шум школьного коридора. Мы порылись в этих закромах и насобирали полную корзину историй — честных, теплых и курьезных. Таких, от которых становится щекотно в груди, а на лице сама собой появляется легкая улыбка.
- В 15 лет мы с парнем создали почту, чтобы писать письма «будущим нам». Разбежались уже через год по глупости. Прошло 12 лет, я замужем. Вдруг накатила ностальгия, попробовала войти: пароль не подходит. Нажала «восстановить», а там вопрос: «Имя нашей дочки?» Мы ведь даже не обсуждали это тогда. Я ввела наугад «Алиса» и пароль подошел! А внутри — несколько новых входящих, и все от него. Оказалось, он писал туда каждый год на мой день рождения, поздравляя и рассказывая, как идет его жизнь без меня.
- Мне было 16, был я влюблен в длинноногую красотку Тамару. Улетает моя любовь на учебу в Екатеринбург. Притащился я в аэропорт, она уже в самолете. Мне навстречу ее батя. Говорю, вот, Тому проводить хотел, опоздал... И тут он вдруг достает из кармана рацию — он начальником у грузчиков был. И говорит: «Пять минут у тебя будет». Говорит что-то в рацию, движки самолета замедляются, катят трап, он в салон, Томка выходит... Не помню, о чем мы говорили, только ее лицо.
Потом она улетела. А потом и я, через полгода. Больше ее вживую не видел, в соцсети находил лет через 15. Все у нее было хорошо, муж, детки, Греция в отпусках. Но вот это запомнилось почему-то. Батя, возможно, получил потом от начальства, но дал возможность последний раз ее увидеть. © Makedonsky.007 / Pikabu
- Моя первая любовь была как из сериала — я барышня, он хулиган. На 14 февраля весь день ждала открытку, но так и не дождалась. Более того, после уроков мой возлюбленный неожиданно заявил, что между нами все кончено! И спустя почти год я узнаю от его одноклассницы, что тогда случилось. Встретились мы совершенно случайно, поболтали, и под конец она посетовала, что мы были красивой парой и что я могла бы и извиниться, потому что поступила некрасиво. Я ничего не поняла. И она мне рассказала, что 14 февраля от моего имени пришла валентинка. Но не моему дражайшему, а его однокласснику. Одноклассник удивился, он был новеньким и меня не знал вообще. Мой любимка расстроился и решил расстаться. Гордость не позволила ему выяснять отношения, а почерк мой он не знал. Я до сих пор, пожалуй, не отказалась бы узнать, кто был автором той открытки и почему так поступил. © Sefinroth / Pikabu
- Четыре года назад развелась, муж к молодой девочке ушел. Было мне на тот момент 35 лет. Купила пса, пошла с ним гулять. Познакомилась с парнем, тоже собачником. Начали общаться. Через месяц пришла к нему в гости, и вдруг вижу на полке фото: там я и он в летнем лагере, еще дети. Он за мной в этом лагере ухаживал, говорил, что я его первая любовь... Сейчас он самый лучший муж на свете, у нас сын. © sketches_vi
- Сын в первом классе. Пришел из школы и говорит: «Мам, я все понял. Любви нет. Таня со мной рядом сидит лишь потому, что я ей конфеты приношу. Сегодня не дал — она ушла к Илье. Значит, не любит. Любви нет, но я буду бороться. Завтра дай мне побольше конфет». Не знаю, смеяться или пожалеть. С одной стороны, ну какой же он у меня взрослый уже. С другой — он думает, что любовь можно купить... © Карамель / VK
- В 1972 году в детсаду меня мальчик пригласил танцевать на утреннике. Его воспитательница спросила, почему он не пригласил другую девочку, которая ему лучезарно улыбалась. Он сказал, что кого любит, того и пригласил. Я была сражена наповал. Любовь длилась долго. Почти месяц. По детсадовским понятиям — почти всю жизнь. Потом у нас случились новые влюбленности, и мы расстались по обоюдному согласию. Но те ощущения, когда первый раз слышишь о том, что тебя любит поклонник, до сих пор заставляют трепетать какие-то очень глубокие струны души. Того мальчика уже нет на свете, та девочка уже мама пяти детей и бабушка семерых внуков, я замужем четвертый раз... Но я сих пор помню эту самую первую наивную детскую любовь. © Ольга Будённая / VK
- Домой возвращался на такси. Там по радио играла песня Джо Дассена, и я вспомнил, как мы могли танцевать под него с будущей женой часами. Я танцор был не ахти, но для нее старался. Вальсировали в сельском клубе, когда народ расходился. Я брал ключи, и мы оставались там почти до утра. Счастливое было время. Мы бродили по ночной деревне, болтали, обсуждали книжки. Приходил домой уже когда начинало светать, спал немного, а утром отец подымал на покос, и мы с братом весь день там работали. А потом вечер, бодрящая банька, и снова до утра все повторялось.
Все время перед глазами видел только ее лицо и думал только о ней. Первая любовь — это то, что должен испытать человек. Это все тоскливо вспоминать, но я благодарен своей любимой за то, что она была у меня, и что это все было с нами. Мы жили под теплым звездным небом, и было ощущение, что это навсегда. © Dirtree / Pikabu
- Будете смеяться, но первая любовь у меня была к одному певцу, в 15 лет. Я всю свою жизнь перевернула ради этой любви. Знала, что он дружит с владельцем одного ресторана, и решила, что попаду в тот ресторан любой ценой и сумею ему понравиться. Решила стать официанткой.
Родители воспротивились всеми силами. Но я стояла на своем. Тогда мне был коварно предложен компромиссный вариант — пойти учиться на бухгалтера в ВУЗ со специализацией на гостиницы и общепит. Пошла, поступила, закончила с красным дипломом. Год поработала. Запал мой стал стихать, сменила работу. И на этой второй работе мне встретился человек, в которого я влюбилась, и расположения которого принялась добиваться с той же упорностью, с какой прежде шла к своему певцу. © CatGanch / Pikabu
- Дело было больше 20 лет назад, отмечал брат с друзьями окончание института. В кафе за соседним столиком сидела девушка, очень ему приглянулась. Он пригласил на танец, попросил номер телефона. Она номер не дала, объяснив это тем, что только недавно рассталась с парнем и к новым отношениям не готова.
Спустя полгода примерно они увиделись снова, в аэропорту в Москве. В огромном аэропорту, он летел в командировку, она отдыхать в Турцию с подругой. Номер она тогда дала, но, видимо, неверный.
Прошло еще около года. Он переехал в другую страну по работе, прилетел домой на несколько часов забрать какие-то очень нужные вещи и обнять маму. Когда зашел к маме в квартиру, там сидела та самая девушка. Мама была репетитором английского. Как бы сильно ни бежала от него девушка, от судьбы не убежишь. 20+ лет вместе, двое детей. © Pikabu
- В школе мне нравилась одна девочка. Однажды, встретив ее на улице, я стушевался. Не придумав ничего лучше, протянул ей руку. Она в ответ тоже. Вообще, за руку с девчонками здороваться было не принято. Но через много лет я встретил ее, и в разговоре она припомнила этот момент как одно из самых романтических своих воспоминаний. © MisterPikvik / Pikabu
- В соседнем офисе от моего работает моя первая школьная любовь. Каждый раз, когда мы случайно пересекаемся, я переживаю, что он думает, что я так же его преследую, как в школе. Потому что в школе однажды он буквально захлопнул дверь в свой кабинет, потому что мы с одноклассницей типа просто стояли рядом и якобы незаметно подглядывали. Я знала наизусть его расписание. Но, как истинная дама, при этом делала вид, что его не замечаю. © sssssstv
- В юности жили с парнем в стареньком домике в дачном поселке. Сидели на крыше почти каждый день, смотрели на реку и мечтали, что на другом берегу дом построим. Там лес смешанный. Осень прекрасная. Река рядом. Холмы! Мечтой было по утрам просыпаться и выходить на лоджию, чтобы видеть всю эту красоту...
Проходят года. 3 ребенка. Городская квартирка с дурацкими соседями. И тут мужа резко посещает мысль о постройке своего дома. Облазили все возможные районы. Привез в поле в итоге. Говорит: «Вот тут участок купим».
Проходит месяц. Забор поставили, все дела. Неожиданно берет меня за руку и ведет к реке. Пальцем показывает: «Вот на том берегу Ингоды видишь домик? Там мы на крыше сидели!»
Теперь у нас 4 ребенка, 2 собаки, 2 кота. Дом на берегу реки. И да — огромная лоджия с видом на скалистую сопку, лес и реку! © lora86 / Pikabu
- Еще в детстве поняла, что даже невзаимная любовь — это счастье. Лишь бы видеть его, слушать, как он поет... Мы с подружкой обе были влюблены в этого мальчика. Учительница литературы как-то вызвала меня к себе и пыталась убедить, что он — плохой. А как довод приводила то, что он как-то принес щенка в школу и покормил его из своей тарелки! А для меня, наоборот, это было показателем его доброты. © tatyana.sharapova
- Со мной первая любовь случилась в 13. Как и полагается, там были и бабочки в животе, и все мысли только о нем, и в целом чувства масштаба «о боже, я никогда никого так сильно не полюблю». Чувства оказались взаимными, и пару месяцев я была самым счастливым человеком на свете. Я тогда смотрела на своих родителей: много лет в браке, двое детей, спокойные вечера вместе у телевизора. И думала: «Ну и скука, как мне их жаль, у них же нет таких чувств, как у нас».
Затем в наших с моей великой любовью отношениях начались эмоциональные качели. Пока мы качались, сходились и расставались, я вновь смотрела на своих родителей. Они мирно ужинали вместе, шутили и беседовали обо всем. «Вот это им повезло», — думала я.
Теперь я сама уже почти 9 лет замужем. Мы ходим вместе на теннис, завтракаем, смотрим видео на кровати, растим сына. Мои родители все так же беседуют за ужином, ездят на дачу, где папа мастерит грядки, а мама сажает в них клубнику. Я смотрю на них и думаю, что мы стали совсем как они. И что в этом и есть самое большое счастье. © wowmew
- К бабушке-соседке на каникулы приезжал внук. Высокий, красивый, у нас было все взаимно, но никто никому не признавался. В подростковом возрасте он перестал приезжать, наши пути разошлись. А когда я была замужем, он меня нашел и написал. Первую дочь назвал Ириной. Говорил, что всю жизнь меня помнит. Потом пропал, опять появлялся и так на протяжении 12 лет. Живет с мамой. Когда приезжаю в Ростов, всегда к ним захожу в гости, он меня ждет. Каждое утро он мне присылает голосовое, желает хорошего дня! Это была платоническая любовь, мы даже никогда не целовались, но я всегда буду помнить то чувство. © _irinahor_
- Первая любовь, нам 15 и 16 лет. Стесняемся. Пришли в кафе, он пошел заказывать напитки. Я сняла пальто и повесила его на спинку стула. И хотела сесть, но в этот момент шлепнулась на пол, так как стул под весом пальто, оказывается, упал. Пару секунд валялась там, так как думала, уже нечего терять. Пусть придет, поржет и поможет встать. Потом встаю, щеки горят. Оглядываюсь по сторонам, а он стоит спиной, как будто не видел этого падания. Я быстро подняла стул и села, как будто ничего и не было. Свидание тогда прошло отлично. И лишь спустя несколько лет он мне в переписке мимоходом в шутку написал: «Ты же любительница падать со стула». © mysunshine_world2026
- Моя первая любовь случилась в 16 лет. Любила его безумно, как можно любить в столь юном возрасте. Взаимностью он мне не отвечал и надежд не давал. В 20 лет начала встречаться с будущим мужем. И вот уже на протяжении 12 лет я каждый год поздравляю свою первую любовь с днем рождения с одного и того же номера. Он не знает, кому номер принадлежит, и иногда звонит или пишет с вопросами. А для меня это просто символично. © Подслушано / Ideer
- Моя младшая дочь после школы залетает в машину и с сияющими глазами рассказывает, что в ее новую школу перевелся мальчик, ее первая детская любовь. Они с первого класса вместе. Оказывается, он так тосковал по ней в старой школе, что уговорил родителей перевестись поближе к ней! И, представляете, он оказался именно в ее классе, и для нее это был сюрприз. Разве это не поступок настоящего маленького мужчины? Я так порадовалась за нее, ведь это настолько искренне и в то же время очень мило! © zhanna21.02
- Мне 15, я девочка-панкушка, и у меня первые серьезные отношения. Мы гуляли теплым летним днем по городу, как внезапно зарядил ливень. Забежали на остановку переждать дождь, но он не прекращался, вода стала прибывать, в один момент вода протекла в мои боты через дырку в подошве. Молодой человек, заметив это, поставил меня на свои белоснежные кроссовки и обнял меня крепко-крепко. А потом, когда дождь стих, отнес меня на плечах домой. Уже 20 лет прошло, с тем парнем давно расстались и потеряли контакт, но до сих пор ничего более романтичного и трогательного для меня не делали. © Подслушано / Ideer
- За мной в мои 19 лет ухаживал молодой человек. Мы гуляли в парке, и внезапно начался дождь. Летний, теплый и очень сильный. Мы бежим по аллее, ищем место, где можно переждать. Впереди площадка с высокой башней-горкой. Мы туда. Поднялись, стоим, смотрим на все это, смеемся. Я дрожу от холода. Он обнимает меня и целует.
И стоим мы на этой башне, обнимаемся, смотрим на пустую аллею и силу стихии. С тем парнем не сложилось. Но я его порой вспоминаю добрым словом. Много красивого он для меня сделал, ухаживал невероятно. © Хитрюндель / Ideer
- Меня тоже один раз парень на руках через лужу перенес, чтобы я новые туфли не испачкала. Эх, романтика. Сейчас этот парень — мой муж, вместе уже давно, романтики и легкости в отношениях не хватает. Но вспоминать такое всегда приятно. Все наши свиданки после уроков, первый поцелуй, стихи, которые я ему писала. Или как этот робкий дуралей простоял под моими окнами полтора часа в −40, не решаясь позвонить. Ух, как я потом ругалась! © Гадюка Анакондовна / Ideer
