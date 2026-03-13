20+ историй о первой любви, которые согревают, как весеннее солнышко

Весна — время, когда даже самый закоренелый циник начинает с умилением рассматривать котов под окнами и глупо улыбаться солнцу. Где-то в пыльном углу памяти вдруг находится коробка с надписью «Первая любовь». Открываешь ее, а оттуда вылетают солнечные зайчики, запах клубничной жвачки и шум школьного коридора. Мы порылись в этих закромах и насобирали полную корзину историй — честных, теплых и курьезных. Таких, от которых становится щекотно в груди, а на лице сама собой появляется легкая улыбка.