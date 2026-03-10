18 душевных историй о первой учительнице, чей голос мы помним до сих пор

«В первом классе на уроке ИЗО нас попросили нарисовать кота. Проблема была в том, что я абсолютно не умел рисовать животных. Я пошел по самому легкому пути и нарисовал своего домашнего рыжего кота Кузю.

Намалевав в альбоме рисунок, понес его учителю. Она смеялась, наверное, с полминуты, а потом попросила дорисовать. Ну я и дорисовал когти, усы и хвост. В этот раз хохот был еще сильнее. Я начал дуться и говорить, что лучше уже не выйдет, просто поставьте оценку. Сжалившись надо мной, она поставила тройку.

Прошло уже почти 20 лет. Случайно вспомнив этот эпизод, решил найти свой альбом и посмотреть, что же так рассмешило моего учителя. Я так полагаю, обижаться на нее было незачем»