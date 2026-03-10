Какая прелесть. Такие широченные подоконники! Когда я объясняю мужу про толщину стен зданий в России, которые должны защитить от холода и катаклизмов, он не верит. В Бразилии любую стену можно пробить молотком, там толщина 7 см и сделаны они из полого кирпича. Тюк - и дырка. Заходи, кто хочет 😹 всегда вспоминаю сказку про трёх поросят
18 душевных историй о первой учительнице, чей голос мы помним до сих пор
У каждого из нас была она — первая и единственная. Мы можем забыть таблицу умножения, но никогда не забудем, как она смеялась над нашими нелепыми отговорками о том, как домашку съела собака. Или же как хмурилась, когда кто-то с «камчатки» плевался жеваной бумагой. Да, не всем везет встретить учителя с большой буквы. Но счастливчики несут тепло этих воспоминаний сквозь все бури своей взрослой жизни.
- Первое сентября. Смотрю — стоит первоклашка, рыдает. Учительница перед ним присела, ласково утешает: «Не переживай, это просто линейка. Да, много незнакомых людей, первый день в школе...» А он ей в ответ с надрывом: «Да у меня сегодня день рождения!» © valenayaspers
- Работала я в прокате видеокассет. И вот как-то приходит туда моя первая учительница — чудесная женщина, очень ее любила. Болтаем с ней, и тут она смотрит на меня грустно и спрашивает: «Таня, ты хоть образование-то получила?» А мне смешно, ведь к тому времени у меня было уже два высших, я успела поработать в банковской сфере. А этот прокат мы открыли вместе с мужем. Рассказала ей об этом всем, но мне показалось что она не очень поверила. Лет через 5, когда дела наладились, я снова устроилась в банк и там встретила сына моей учительницы. Я, кажется, аж закричала ему, чтобы он передал маме, что у меня все в порядке. Надеюсь, передал. А в последнее время часто думаю о том, что сказала бы Татьяна Николаевна, если бы узнала, что я теперь живу в Аргентине. © um_tanita
- Учился я в первом классе. Дали домашнее задание: выучить наизусть цифры от 1 до 10. Повторил все раз пятьдесят. Выхожу к доске в полной уверенности, учительница дает отмашку. Начинаю: «Раз...» А учительница мне вдруг: «Неверно! Не „раз“, а „один“!» Это было самое быстрое фиаско в моей жизни. © kostman12 / Pikabu
- Первая учительница моей дочки написала письма своим будущим ученикам. Целых 42 письма! Каждое в отдельном конверте. Внутри текст, написанный разными ручками, раскрашенный колокольчик, и даже маленький кораблик, нарисованный от руки. Когда я читала это письмо Марине, она расплакалась (да и я почти тоже) и сказала: «Мама, я так хочу в школу». А ведь еще полгода назад она говорила, что не пойдет туда ни за что. Как же важно детям знать, что школа — это не только знания, но и место, где их ждут и любят, даже если еще не знают. © melder.marketing
- Была у меня любимая учительница, которая устраивала уроки с отыгрышем персонажей из произведений, которые мы проходили. Помню, читали мы «Сказку о рыбаке и рыбке» Пушкина. Я был в роли рассказчика, моя соседка по парте Рыбкой, а один из одноклассников — Стариком. Старик кидался в Золотую рыбку мешком из-под лука, имитируя ловлю. Рыбка давилась от смеха, а я, запинаясь, и тоже давясь от смеха, пытался выдать торжественный монолог. В итоге весь класс посмеялся от души, все запомнили эту сказку наизусть, почти все при пересказе получили оценку 4-5. Вывод: игра — отличный способ обучения. © mercvision
«„Мамочка моя родилась сорок
тысяч лет назад закончила восьмой класс и приехала сюда учица...“ — мое первое сочинение. Конечно же, про маму. И да, учительница прочитала всему классу, и все поржали»
- В начальной школе моя первая учительница придумала замечательную традицию: в конце каждого урока 5 минут чтения. Не учебника, не обязательной программы, а своей любимой книги. Так я впервые познакомилась с Вильгельмом Гауфом и историей про мнимого принца. Помню, как ждала этих нескольких минут каждый день. Наверное, именно она и привила мне любовь к чтению. © natali_yaruta
- Когда-то моя первая учительница сказала моей маме: «У вас девочка — левша. Это хорошо. Я посажу ее так, чтобы ей было удобно». И я всю жизнь сидела на «первом варианте», и у меня прекрасный почерк. В классе у нас было три левши, никого наша Надежда Георгиевна не переучивала. Очень сочувствую тем, у кого было иначе. © gritsenkosvetlana
- Ко мне был индивидуальный подход всю начальную школу. Но не чтобы вверх тянуть, а чтобы наверху не скучать. Первая учительница придумала для меня классную профессию: я была библиотекарем. В классе стоял шкаф с художественной литературой. Я завела для всех карточки, как в настоящей библиотеке, и выдавала книги. А на уроках на задней парте читала свои книжки. © tamarasmekhova
«Что может быть приятнее, чем вернуться домой из школы, насытиться вкусным маминым обедом и завалиться на кровать с интересной книгой?»
- Помню, моя учительница по рисованию в младших классах обращалась к нам на «вы». А когда проверяла домашку, то мы подходили к ней по очереди, и она зависала над каждой работой, рассматривая ее, пытаясь понять, задавая вопросы. Мне тогда даже стыдно было сдавать «каляки» на скорую руку. Реально старалась для нее! © 0ksana.romanova
- Мне невероятно повезло с моей первой школьной учительницей. С лица этой прекрасной женщины ни на минуту не сходила улыбка. До сих пор помню ее реакцию в те моменты, когда мы, первоклашки, устраивали дикий галдеж. Она заходила в кабинет, не ругалась и не призывала к прядку. Она лучезарно улыбалась, складывала ручки на груди и говорила свою фирменную фразу: «Ой, какие же вы молодцы!»
Эффект был мгновенный. Мы сразу замолкали, рассаживались по местам и улыбались. Ведь всем хотелось быть молодцами. © Alexograf / Pikabu
- Послали меня как-то в первом классе за хлебушком, и встретил я в магазине нашу классную. Я был в шоке. Она, как обычный человек, тоже покупала продукты. Я с большим удивлением поздоровался и задумался. Для меня это было как встретить инопланетянина. Мир перевернулся!
Пришел домой и рассказал маме. Мама посмеялась и сказала: «Да, так бывает, учительница тоже человек и тоже ест». Было это как гром среди ясного неба, но я все осознал и успокоился. Не сразу, конечно. В голове еще долго крутился вопрос: «Как? Как это возможно?»
Я-то относился к ней как к сверхъественному существу, которое обладает тайными знаниями и ими с нами делится. А потом зауважал еще больше: ведь она, оказывается, обычный человек, но при этом еще и такая умная и добрая. © MityaK7 / Pikabu
«В далеком 1997 году я пошла в первый класс. Вместе со мной была моя лучшая подруга — Ира. С тех пор изменилось многое, но мы так и остались подругами. И сегодня в ту же школу пошли уже наши дочки»
- Мою первую учительницу звали Зоя Федоровна. Многое забылось, стерлось начисто из памяти, но ее я не забуду никогда. Школа в поселке была новая, но по какой-то причине первый класс учился в отдельно стоящем деревянном здании старой школы. Там были парты с откидными крышками и отверстием под чернильницу, но пользовались мы уже шариковыми ручками.
Дело было поздней осенью. Мы пришли в школу, но дверь оказалась заперта. Мы подождали, потом посовещались и решили пойти к Зое Федоровне. Благо, знали где она живет. Пришли, постучали, никто не открыл. Дернули за ручку двери — открылось. Вошли и обнаружили что наша учительница простудилась и лежит в кровати. Жила она одна и телефона у нее не было.
Двое пацанов сразу рванули звать взрослых. А остальные занялись тем, что приготовили чай, нашли мед и малиновое варенье. Учительница улыбалась и приговаривала хриплым голосом: «Воробьишки мои». Короче кончилось все хорошо, неделю мы позанимались с учителем на подмену, а после уроков ходили к Зое Федоровне, навестить и попить чаю с малиновым вареньем. © 4YXHA / Pikabu
- Моя первая учительница — Лариса Борисовна. У нас была доска Чистюлькина, где отмечали мытые руки и аккуратность. Оценок не было — как поощрение давались звездочки. Мы относили их Звездочету, а в конце недели самому отличившемуся полагалась награда. Лариса Борисовна никогда не ругалась. Она разговаривала с нами, мелкими, так, что мы чувствовали, что наше мнение что-то значит. © Myr0slava / Pikabu
«Через десять минут после этого снимка пришлось двигаться вдоль стеночки, чтобы не снесли»
- Младшая дочка ходит в первый класс. Сидим в пятницу, завтракаем. Она по натуре сова, завтрак проходит на автопилоте. Говорю ей: «Завтра выходной, отоспишься». Она встрепенулась, обрадовалась и говорит: «Значит, сегодня пятница. А в пятницу нам учительница выдает конфеты».
Я: «А за что конфеты, и кому — вам?» Ребенок: «У нас три ряда. Тот ряд, который в течение недели был примерным и вел себя тихо, получает по одной конфете на человека. Надо малиновую просить».
Удивился: «А почему малиновую?» Ребенок: «Папа, ну ты чего. Малиновую любит Настя (лучшая подруга дочки). Она сидит на первом ряду, там никогда конфет не выдают, потому что они балуются. И я свою конфету отдаю Насте!» © Pikabu
- Мой сын в прошлом году закончил девятый класс и вечно ходил по дому в ленточке «выпускник». Хвастался перед нами тем, что уже взрослый и готов к самостоятельной жизни. Младший сын взял с него пример, поэтому в первый класс пошел тоже с ленточкой. Мы с мужем решили соригинальничать и написали там: «Без 9 лет выпускник». Учительница оценила наши старания. © Не все поймут / VK
«В первом классе на уроке ИЗО нас попросили нарисовать кота. Проблема была в том, что я абсолютно не умел рисовать животных. Я пошел по самому легкому пути и нарисовал своего домашнего рыжего кота Кузю.
Намалевав в альбоме рисунок, понес его учителю. Она смеялась, наверное, с полминуты, а потом попросила дорисовать. Ну я и дорисовал когти, усы и хвост. В этот раз хохот был еще сильнее. Я начал дуться и говорить, что лучше уже не выйдет, просто поставьте оценку. Сжалившись надо мной, она поставила тройку.
Прошло уже почти 20 лет. Случайно вспомнив этот эпизод, решил найти свой альбом и посмотреть, что же так рассмешило моего учителя. Я так полагаю, обижаться на нее было незачем»
- Мою дочь зовут Ландыш. В первом классе, когда писали диктант, было предложение: «В лесу расцвел ландыш». Больше половины класса написали слово ландыш с большой буквы, но учительница не посчитала это за ошибку. Ландыш учится сейчас в 10 классе, и на День Учителя обязательно идет в школу к своей первой и любимой учительнице. © Не все поймут / VK
- Знакомая учительница рассказала сегодня один случай. Вела урок у первого класса, проходили животных. И был вопрос: «Если отпадет хвост у ящерицы, то она убегает под камень. Почему?» Голос с задней парты: «Наверное, плакать!» © Не все поймут / VK
- Встретила в поезде свою первую учительницу, разговорилась с ней. Долго болтали, а в конце она спросила: «Наверное, вы меня уже все и забыли?» На что я ей возразила: «Да вы что, Ольга Васильевна, мы вас всегда будем помнить!» Домой приехала и только тогда вспомнила, что ее зовут Елена Владимировна... © Не все поймут / VK
