17 историй и фото о том, как наши питомцы превращают любой день в добрую комедию

Домашние животные — это полноправные члены семьи со своими принципами. Одни не могут пройти мимо чужих детенышей, другие обожают шалости. Эта подборка посвящена тем самым моментам, за которые мы их и любим: за их нелепость, преданность и умение создать вокруг себя настоящий хаос. Эти родные усатые мордочки умеют согревать наши сердца. Мы собрали добрые и живые истории про питомцев, которые помогут вам улыбнуться и еще раз убедиться: без питомцев и жизнь не та!