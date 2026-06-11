17 историй и фото о том, как наши питомцы превращают любой день в добрую комедию

Животные
11.06.2026
17 историй и фото о том, как наши питомцы превращают любой день в добрую комедию

Домашние животные — это полноправные члены семьи со своими принципами. Одни не могут пройти мимо чужих детенышей, другие обожают шалости. Эта подборка посвящена тем самым моментам, за которые мы их и любим: за их нелепость, преданность и умение создать вокруг себя настоящий хаос. Эти родные усатые мордочки умеют согревать наши сердца. Мы собрали добрые и живые истории про питомцев, которые помогут вам улыбнуться и еще раз убедиться: без питомцев и жизнь не та!

  • Мой кот начал провожать меня на работу — шел до остановки маршрутки. Я уезжала, а он оставался гулять до вечера. Я, наивная, решила, что он так проявляет любовь. Ага, сейчас. Оказалось, что как только я уезжала, кот усаживался возле продуктового киоска на остановке. Делал несчастную голодную морду, и сердобольные пассажиры покупали ему пакетики вкусного корма. Дома, между прочим, это запрещено — дома кот жил на натуральном питании. Вечером котик еще исправно ужинал дома. Через месяц он стал круглым. Потом правда вскрылась — продавщица рассказала. Посадила котю дома на диету.
Елена Елена / Dzen
  • Позвонила женушка: «Кот прошелся по ноуту, все погасло!» Объяснять долго, обещаю помочь вечером. Обижается, сбрасывает. Через пару минут снова звонит и заявляет, что справилась. Я аж опешил: «И как же?!» А жена гордо: «А я кота опять посадила. Все заработало.»
  • Сегодня утром подхожу к лифту, а там соседка с корги. Эта мелкая злюка опять на меня гавкает. Я уже хочу уйти по лестнице, но соседка говорит: «Не бойся, я ее подержу, поедем вместе». Соглашаюсь. Заходим в лифт — корги в бешенстве. Соседка ставит ее на пол и командует собаке: «Отвернись!» Отвернулись и я, и корги. Стоим обе, смотрим в стенку.
iwymkk

«Захожу я, а тут такое»

  • Вывела чиха гулять. Двор тихий, чих старенький, без поводка. Лезет проверить миски у подвальных кошек. Я ему вслед: «И куда же ты пошел, господин хороший?» Проходящий мимо мужик испуганно отвечает: «Я в четвертый подъезд...»
tetia_lula
  • Иду с собакой. Она что-то принялась нюхать. Я: «Ну-ка, фу!» Мужик, который хотел срезать путь до проезжей части через газон, разворачивается на опорной ноге и, ссутулившись, послушно идет по тротуару.
homo_vidrik

«Мой кот зачем-то положил мне на кровать авокадо»

  • Выхожу из подъезда. Рядом стоит машина, из окна задней двери выглядывает милый пудель. Я, пребывая в хорошем настроении, громко и игриво: «Привет, красавчик!» И тут с водительского места, распрямляясь, с изумленным выражением лица появляется мужчина. Оказывается, он что-то ковырял внизу, и я его не заметила.
na.ni.sk

«Не знаю, зачем я здесь стою, но уйти не могу»

  • Время 01:15. Выхожу на балкон подышать — одолела бессонница. Внизу, на детской площадке, мужчина качает кота на качелях. Я:
    — Что делаете?
    — Да вот, вышел подышать... А тут, смотрю, одинокий кот на лавке. Почему бы не порадовать его?
    Все. Мир в безопасности. Можно идти спать.
inga.voiceexpert
  • Пять утра. Слышу во дворе тихое «мяу». Смотрю в окно — мой кот тащит за шкирку котенка к нам домой. Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать. У меня, конечно, есть предположение, что он забрал причину алиментов, чтобы их не платить. Подумала, что котенок соседский. Написала соседу, он проверил своих котят — все на месте. Возникает вопрос: зачем и у кого он утащил котенка? Котенок оказался мальчиком. Пока оставила его у себя: помыли, накормили.
_parhatovna_

«Наш котя обожает ходить в магазин»

  • В стародавние времена, а именно в 1977 году, отдыхали мы всей семьей в профилактории на берегу пруда. Жили в коттедже: шесть человек и кот Мурзик. Кот быстро нашел себе подругу — тоже из понаехавших. Вместе они клянчили еду в столовой, выпрашивали мелкую рыбку у рыбаков и вообще тусовались. Наступил конец августа. Одним — на работу, другим — в школу. Уехали в город за пятнадцать километров и кота, естественно, забрали с собой. Остался только дед. Через пару дней кот исчез из дома.
    А еще через несколько дней приезжает дед и привозит в сумке... кота. Говорит: «Сижу на мостках, рыбачу. Сзади пристроилась подружка вашего Мурзика, ждет, когда мелочевку поймаю. Поймал рыбку, кошка орет — делись! Только голос как-то двоится. Повернулся, а за спиной сидят уже двое. Один явно знакомый. Покыскал — подошел. Ну, я его снова в коттедж поселил, а когда в город собрался — забрал с собой. Подругу, оказывается, ее хозяева раньше увезли в город. Вот Мурзик и отправился искать свою любовь». Вот такой у него был дачный роман.
Алексей Завитаев / Dzen

«Наступил день переезда, кошек специально зафиксировали поводками, чтобы потом их посадить в машину. Но потом, оказывается, их и след простыл»

  • А у нас появилась собачка — взяли с улицы щенка. И начался караул. Погрызла все плинтусы, книги с нижней полки, карандаши, ручки и еще много чего. Ругала, конечно, бедную псинку, пока не застала нашего кота Рыжика за интересным занятием. Сидя на каминной полке, он потихоньку скидывал лапой мелкие вещи на пол, а песик радостно бежал и начинал их грызть. Вот это да! Так кот пытался выжить ненавистного сожителя. Посмеялись, конечно.
Хельга / Dzen
  • Иду глубоко беременная и вдруг чувствую: какая-то ветка к штанине прицепилась. Решила дойти до скамейки — живот мешает наклониться. Навстречу бежит девушка: «Только не пугайтесь!» Оглядываюсь — ничего не вижу. Она подбегает и снимает у меня со штанины мини-йорка! Извиняется, а я ржу. Сегодня увидела, как крупные собаки боятся мелких. А мелкие, похоже, не боятся вообще никого.
laptenoke
  • Каждое утро гуляю с собакой во дворе. Рядом с домом гаражи. Обычно собаке до них дела нет, а тут третий день подряд ломится в один из гаражей, где возится мужичок со своей машиной. Скулит, требует пустить внутрь. Я, естественно, не пускаю ротвейлера к чужому имуществу. А сегодня выходим — гараж закрыт. Я спокойно отпускаю собаку с поводка, играем в мяч.
    И тут дверь гаража открывается изнутри. Оказалось, мужик просто прикрыл ее за собой. Через секунду моя собака уже внутри. Пока я лечу к гаражу, принося хозяину извинения, эта морда гордо выходит наружу, держа в зубах котенка. Как котенок попал в гараж и почему мужик о нем ничего не знал, выяснить так и не удалось. А мы отправились домой с новым жителем.

А вот еще подборочка собак и кошек, которые подружились вопреки логике.

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