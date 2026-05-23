14 душевных историй о том, как просили помочь с ребенком — и получили впечатлений на год вперед

Истории
23.05.2026
Родительство — прекрасная пора, настоящее чудо природы наблюдать, как ваш малыш изучает этот мир, узнает новое и учится давно привычным для нас вещам. Но стоит отметить, что вряд ли кто из мам или пап откажется от поддержки со стороны. Все-таки это большая работа, а заботу о себе никто не отменял. Сегодня мы расскажем вам забавные истории о людях, которые просто хотели получить помощь с малышом, а вдобавок приобрели кучу впечатлений.

  • Вообще-то у меня было за всю жизнь 15 собак разных пород. У родителей, у бабушки, у дедушки, у друзей. Имел опыт с разными: послушными и не очень. А тут знакомая попросила пару часов посидеть с ребенком. Четыре года. Короче, к моменту прихода родителей команды «сидеть», «лежать», «дай пять», «дай пять другой рукой» и «голос» он выполнял идеально.
  • Попросила как-то свою младшую сестру посидеть с сыном. Ей 15, опыт с детьми — нулевой, максимум кота погладила пару раз. Но вариантов не было, пришлось довериться. Все время переживала: чем она его там кормит, что делают, какие мультики смотрят. Прихожу домой, смотрю — сын чистый, довольный, игрушки все на месте, даже волосы аккуратно зачесаны! Думаю, ну вот, молодец! Спрашиваю у малыша: «Ну что, во что играли с тетей?» Он такой серьезный, смотрит мне в глаза и отвечает: «Мужики-запойники». У меня глаза на лоб, сердце в пятки. Думаю: ну все, сестру с ребенком оставила зря. Стою в ступоре, пока сестра спокойно подходит и говорит: «Вообще-то Казаки-разбойники».
  • У подруги есть 7-летний сын. Сама она учится на вечерке на факультете прикладной математики, ребенка девать особо некуда, так что регулярно таскает его с собой. Он сидит там на задней парте, рисует, читает, играет в нешумные игры. Полгода они походили туда вместе, потом роль няни взяла на себя мама подруги. Однажды она вернулась домой, спрашивает, как день прошел, и услышала от мамы следующее: «Ой, да хорошо все. Поели, поспали, поиграли, но потом он меня про интегралы спросил, а я в этом ничего не понимаю».
  • Попросила сестра посидеть с племянницей, отказывать причин не было, поэтому побежала в магазин закупиться — надо же ребенка кормить чем-то весь день. Нажарила дома котлеток, салатик порезала (огурцы, помидоры, зелень). Приехала племянница, поиграли, пообщались, пришло время обедать. Смотрю, а ребенок из салата только огурцы выбирает, спрашиваю: «Ты не любишь помидоры, что ли?» — «Люблю, просто красное не ем». — «Ой, так тебе и клубнику нельзя?» — «Нет, нет, клубнику можно». — «А яблоки красные?» — «Тоже можно». Звоню сестре уточнить, может, есть запрещенные продукты. А та ржет в трубку: «Да все она ест, видно, не хочет, а отказать просто неудобно». Девочки такие девочки.
  • Подарили нам манеж для дочки, но она его не любит. Стоит туда посадить — кричит и просит вытащить ее оттуда. Поэтому стоит он себе в углу и никто его не трогает. А тут нам с мужем срочно нужно отъехать по делам, а бабушки, как назло, заняты. Ну я и попросила присмотреть за дочкой своего брата. Возвращаемся через несколько часов, заходим в комнату... и просто выпадаем. В манеже сидит брат. Спокойный, расслабленный, играет в планшете. А дочка бегает вокруг и изо всех сил пытается туда залезть. Подходит, что-то бубнит, тянет ручки, злится, но брат даже не реагирует. Я спрашиваю: «Ты что вообще делаешь?» А он спокойно так: «Ну она же в манеже орать начинает, а так — смотри, тишина». Логика железобетонная. Говорит, что просто поменял правила — теперь манеж это его личное пространство. В итоге дочка еще час пыталась туда пробраться, пока мы ржали. Теперь оттуда не вылезает, чтобы опять туда никто не залез
  • Нашла няню. Резюме — блеск: педобразование, знание 3 языков. Оставила ее с сыном. Вернулась, зашла в гостиную. Там было пусто: исчезли все диванные подушки, плед, ваза и даже шторы! Остался только голый диван. Я бегом в детскую в детскую. А там сияющая няня с гордостью заявила: «Мы как раз закончили. Я убрала все лишние предметы, которые отвлекают ребенка от познания чистых форм и пространства. Вам нравится? Малыш в восторге, он проспал два часа в абсолютно гармоничной обстановке». Вернувшийся с работы муж молча показал мне на свой рабочий стол в углу комнаты. Там тоже царил дзен: ни одного провода, ни одного документа.
  • Бабушки и дедушки 5 лет мне пели: «Ты только роди, будем нянчить, сами вырастим». Потом били себя в грудь, что будут забирать внучку к себе в гости, вот только автокресло купить надо. Кресло куплено почти год назад, с тех пор внучку забирали 2 раза: в первый раз через 2 часа начался трезвон: «Ой, она устала уже, ей пора домой, приезжайте, забирайте», во второй раз было то же самое. Также у них в квартире зачем-то стоит детская кроватка, в которой ребенок ни разу не спал. Вероятно, чтобы всем родственникам и коллегам рассказывать, какие они бабушки и дедушки 80-го уровня, всегда готовы помочь.
  • После родов позвала маман помочь с мелким, чтобы я съездила сделать документы, ну и показать мне как и что. Однако с ума я начала сходить от ее присутствия, от ее советов, потому что всю жизнь после школы жила самостоятельно. Вопросы про то, что ела, как спала, ходила ли в туалет, а как там работа и учеба, и еще миллион вопросов, многие из которых для меня — вторжение в личную жизнь. Сказала ей день на 10-й или 11-й, не хочет ли она домой, потому что я устала. Мама обиделась. Но я-то звала ее посидеть с внуком от силы часа на 2 и всего 3 раза, остальное время она тупо сидела в телефончике, вязала и спала.
  • Приехала ко мне мама, помочь с ребенком посидеть, я радостная, думаю, хоть высплюсь. Вечером сын ей сказки читает и такой говорит: «Бабушка, можно я тебе игрушки в кровать положу? Они тебя от привидений охранять будут». Ну она, как все бабушки, подыграла, конечно: «Конечно, внучек, давай, охрана мне нужна!» Мы все посмеялись, разошлись спать. И тут среди ночи ор! Я подскакиваю, бегу в комнату, а там мама белая как стена, глаза навыкате! А у нее на подушке — Лабуба, Сиреноголовый и еще кто-то из популярных монстриков! Она как глаза открыла, а тут эта шайка «охранников» на нее уставилась!
  • Пошла на важное собеседование, дочку 3,5 года оставила с моей мамой. Сказала: «Мне звонить только в крайнем случае!» Меня зовет рекрутер, и тут звонок от мамы. Сбрасываю — звонит снова. Выбегаю из кабинета, отвечаю и застываю — во весь экран мордашка моей дочки, посасывающей леденец. Пальцем она тыкает в бабушкин телефон, а мама на фоне кричит: «Ой, она сама нажала!» Теперь смеемся, раз дочка так рано технику освоила, может айтишником станет.
  • Задумались с мужем о няне. Но свекровь была против. Стала сама приходить и сидеть с внуком. Начала оставаться с нами ужинать и ночевать. Я поняла, что все зашло слишком далеко, когда встала с утра, зашла в ванную и увидела, как там спокойненько лежит ее зубная щетка.
  • Оставила своих дочерей со свекровью на целый день. Она души во внуках не чает, так что не переживала вообще. Вернулась поздно, зашла в квартиру — тишина. Прошла в детскую, мои ангелочки спят, рядом дремлет свекровь. Уже собралась выйти, как заметила на полу странные белые следы, ведущие из детской на кухню. Они привели меня к холодильнику, на котором висел огромный лист бумаги. На нем почерком свекрови был выведен прайс-лист: «Посмотреть, как спит ангелочек — 50 руб./мин.», «Потрогать пяточку (с гарантией, что не проснется) — 100 руб.», «Эксклюзив! Вдохнуть запах детской макушки — 500 руб.». Внизу увидела приписку: «Сегодняшняя выручка — 2450 руб. (соседки, баба Валя и тетя Ира). Деньги в сахарнице. P.S. Муку рассыпали, когда изображали ангелов».
  • Подруга попросила посидеть с ее младшим братом (5 лет), пока она с подругой ходит по магазинам. Я согласился, думал — чего сложного? Покормил, мультики включил и сиди себе спокойно с книгой. Но что-то пошло не так: есть он отказался, мультики ему неинтересны, в игрушки играть не хочет, хочет бегать по квартире с плюшевым молотом, раза в два его больше. Решил позвонить подруге, но она не брала трубку. Позвонил другу, у него дочь 6 лет. Друг примчался, да и не один, а с дочкой. И ребенка как подменили: ходил вокруг девочки, ухаживал за ней. Подруга пришла не в два, как договаривались, а в шесть часов вечера. Правда, дети тихо играли, а мы с другом уже почти спали.
  • Всегда с радостью оставляла дочь со свекровью у нас дома: она и за ребенком последит, и обед приготовит, и пол помоет. Недавно у меня отменилась встреча, остались дома все вместе. И тут я наблюдаю, как она мочит тряпку в унитазе и моет ею пол, а потом, не помыв руки, идет готовить суп. На мое замечание, что есть ведро и надо бы помыть руки, свекровушка ответила: «Зачем ведро, в унитазе удобнее. А руки помылись, когда я тряпку полоскала». В общем, дочь я с ней больше не оставляю.

Одно мы знаем точно: родительство — это непредсказуемое приключение, где на каждом шагу ждут сюрпризы, особенно когда привлекаешь «помощников». А у вас были случаи, когда помощники так «помогали», что лучше бы и не начинали?

