18 путешественников, которых приключения в поездке будто сами нашли

Отпуск мы ждем с вожделением. А уж путешествие повергает в детский восторг. Даже если это мини-поездка куда-нибудь недалеко на выходные. Но иногда в путешествии случаются неожиданности, которые легко могут превратиться в целую историю, которой хочется потом поделиться с друзьями. О таких историях наша статья.
- Иду по старинному городу в Боливии. Трое мужиков перегораживают дорогу. А у меня всего 10 долларов в кармане, хотя это не так уж мало. Один мне говорит: «Вы никуда дальше не пойдете, сеньор». Я обреченно: «Конечно». И тут он выдает: «Моя дочь сегодня выходит замуж, вы должны на нее прийти!» Ближайшие три часа у меня оказались сильно заняты.
- Однажды отдыхали мы на турбазе у моря, и там периодически проводились 2-х дневные походы. Туда идем по горам, затем ночуем в палаточном лагере, а назад — по берегу моря. И вот мы в лагере обустраиваемся, обед готовим, и приходят к нам молодые ребята, они жили неподалеку в палатках. Рассказали, что они давно тут, очень нравится, горы, море, но закончилась еда. А уходить неохота. Питаются лягушками, жарят лапки на костре. Но все же очень голодно. А у нас еды полно, мы их пригласили с нами поесть, да еще с собой дали. Они предлагали нам лягушек нажарить, но этот деликатес мы оставили им. Весь вечер играли на гитарах, пели, а наутро мы ушли. Они остались ждать следующую группу с нашей турбазы.
- Помню как-то из-за нелетной погоды в Норильске пришлось заночевать семьей в гостинице. С нами был кот. Тогда можно было животных просто в сумке перевозить, да и переносок тогда я и не видела. А в гостиницу с животными нельзя... Что делать? Закрыли кота в сумке. Усиленно делали вид, что там в сумке никого нет. Сотрудницы гостиницы делали вид, что не замечают щевелящуюся сумку. Сотрудница на этаже ни слова не сказала, хотя скорее всего слышала, как кот орал, когда поднимались в лифте. Спасибо, что вошли в положение.
«Прямо рядом с моей дочерью в самолете кто-то решил просунуть ногу»
- Приехал я в Перу, и в первое же утро потопал в ресторан. Заказываю себе кофе и завтрак, и буквально несколько минут спустя официант притаскивает мне черный кофе, пакетики сахара и большую бутылку сгущенки. Ну я добавил себе этой сгущенки в чашку, начал размешивать. А она вместо того, чтобы смешаться с кофе, начала распадаться большими шариками по всей кружке. Оказалось, я в кофе добавил себе майонез: он во многих ресторанах Южной Америки является приправой по умолчанию, вроде как кетчуп в штатах.
- Было это еще до эпохи смартфонов. Я жил и работал в Барселоне и как-то отправился в командировку в Калифорнию. А авиакомпания умудрилась потерять мой багаж, но мне пообещали, что его доставят в отель, в котором я остановился. На следующий день мне в номер отеля позвонил мой брат. Мне показалось странным, что он знает, где я. А оказалось, он остановился в этом же отеле по делам, и авиакомпания опять что-то напутала и прислала сумки в его номер. Если бы не эта случайность, мы бы могли прожить 3 дня в одном отеле, даже не догадываясь о том, что находимся буквально друг у друга под боком.
- Запутался в маленьком городке в провинции, куда мне нужно. Зашел в магазин спросить адрес:
— Вам доктор Адамс нужен?
— Да, мэм.
— Это миль пять отсюда. Мой сын сейчас вас отвезет.
— Да что вы, мэм, я вызову такси.
— Просто расслабьтесь, сэр, вы же в Арканзасе.
«Пока ехали в Улан-Удэ проехали настоящую зиму»
- Учусь в Китае. Еду на велосипеде домой и наблюдаю такую картину: стоят на пешеходном переходе парень с девушкой, а между ними собака. Когда все машины проехали, они ей сказали: «Пойдем». И тут собака встала, дала по лапе парню и девушке и на задних лапах перешла с ними дорогу.
- Мой автобус во время перерыва уехал без меня, но с моим багажом. И бежала, и кричала, а он так и едет. Позвонила диспетчеру и догнала стоящий на обочине автобус на такси, отдав за него последние деньги. На следующей остановке стали проверять билеты, а я с ужасом понимаю, что выронила билет из кармана, пока судорожно искала телефон для звонка диспетчеру. Меня отказались везти дальше, а денег для покупки нового не было. В итоге по инициативе пассажиров весь автобус собирал деньги на билет...
- В первый раз поехала в Австрию на поезде. В Польше надо было пересаживаться на другой поезд, но я об этом не знала. Все люди вышли, а я спокойно ела яблоко, когда вошел работник железнодорожного транспорта, что-то стал объяснять по-польски. Как-то догадалась, что надо с ним выйти. Поезд, на котором мне надо было ехать, уже удалялся, мужчина взял мою сумку, меня за руку, и мы помчались. С трудом, но догнали последний вагон, мужчина закинул мою сумку. Всю оставшуюся дорогу я внутренне благодарила своего спасителя.
«Был там в прошлом году, не мог не сделать такое фото. Без фотошопа, просто наклонял голову дико!»
- Пришла в турецкий хамам в «женский день» — в бане одни тетеньки. Бойкая банщица лет 60-ти меня сразу же уложила на горячую мраморную плиту, резким движением сдернула купальник и давай натирать специальной щеткой. Вдруг она неожиданно отвернулась к стене, а когда повернулась, я офигела. Турчанка показывала мне пачку сырных хлебцев. Протягивает, мол, похрустим вместе? Я лежу в пене с головы до ног — мне не до снеков! Отказалась. А она с удовольствием заточила парочку и продолжила мытье.
- Приехали с мужем в Италию, начало сезона, валяемся на полупустом пляже. Отошла я на секунду к бару. Возвращаюсь, картина маслом: муж вытащил свой шезлонг из-под зонтика, кепка на лице, а рядышком милая тетенька, подтащила к нему свой лежак и нагло делает вид, что так и надо! Я даже ролик сняла — пустой пляж и...вот! Мужу говорю: «Ну я все понимаю, мадам заскучала, но неужели она не видела мое платье, которое как раз на зонтике висело?!» Хохотали с ним на весь пляж!
- Понравилась ли мне Шри-Ланка? Я в восторге! Дело в том, что час на пляже интересно и весело играть с волнами, валяться и писать друзьям их имена на песке. Еще час — поплавать с маской, поразглядывать рифы и рыбок. А потом становится скучно и хочется какого-нибудь движняка — и он тут есть! Можно поехать в соседний город побольше, побродить по магазинам, сгонять на рыбный рынок, поторговаться за лобстеров, поискать варанов, потанцевать с местными детьми, сплавать на вон тот остров, познакомиться с местными рыбаками и сгонять с ними на рыбалку... Короче, мне еще есть что рассказать на январских праздниках! Оставляю вас с селфи и недовольной черепахой.
- В школьные годы жил во французской семье по программе обмена. Решил как-то помыться. Захожу в ванную, все классно, зеркала, плитка красивая. Вода в душе теплая. Моюсь, кайфую... Выхожу из ванной, а вся семья таращится на меня так, словно я лютую дичь сотворил. Спрашиваю, что не так, а они мне:
— Ты что там делал, мылся?
— Да, а что?
— В смысле, «А что?»? Горячей воды уже несколько дней нет!
— А, да? А я как-то и не заметил.
Водичка комнатной температуры была, у нас иногда и холоднее может горячая из крана идти.
- Я была единственной пассажиркой на маршруте Колпашево-Кемерово, летела на сессию транзитом из Нижневартовска. Самолет местных авиалинии какой-то маленький. Мне пилот и его помощник предложили «порулить» этим самолетом. Оказалось — не сложно, почти весь маршрут «рулила», правда, «земля» иногда покрикивала, что самолет отклонился от курса.
- Греция. Вечер. Путешествовали на машине и просто искали место, где можно припарковаться, чтобы поспать прямо в салоне. Едем по дороге. Поля, какие-то деревни и вдруг красота! Видим в чистом поле огни. Куча машин, толпа народу. Арка из сена, стоят столы, все что-то празднуют. Подъезжаем туда. А все говорят по-гречески и ничего не понятно, но каким-то чудом мы нашли соотечественницу, которая объяснила, что народ отмечает день покровителя этой местности. Отлично повеселились, нас еще и накормили бесплатно.
«Летом на перекрестках Сеула выставляют зонты, чтобы пешеходы могли ждать зеленый сигнал светофора в тени»
- Приехала я в Бангкок и как-то вечером пела в кафе. Там я познакомилась с парой британцев. Общение было приятным, и мы обменялись контактами в соцсетях с тем, чтобы встретиться снова. Публикую у себя на странице свою фотографию с ними, а мне вдруг пишет мой двоюродный брат. Оказывается, та пара была на его свадьбе месяц назад и, более того, мужчина и вовсе был дружком брата. В итоге мы стали друзьями. И не только в совпадении дело: у нас изначально было много общего.
- Несколько лет назад была с подругой в Таиланде. В один из дней мы пошли брать скутер в прокат. Обратились к парню-индусу, который там работал, он любезно помог нам. Оказался весьма милым и симпатичным парнишкой. Разговорились с ним. Я ему комплименты сделала насчет Индии, ведь мне всегда нравилась культура этих людей, их традиции. И сериалы! Он очень удивился, позвал поужинать, я согласилась. До сих пор вспоминаем с ним то, как сидели в одном из заведений Таиланда и вместе пели: «Джимми, Джимми, ача-ача». Поддерживаем контакт и сейчас, хорошо общаемся. Договорились, что в ближайшем будущем поедем к нему в гости, в Индию.
- Окончил музыкальную школу. Играю чаще дома, жене моей нравится. А тут поехали в Турцию. В отеле стоит рояль, да такой красивый, что я не смог удержаться и сел играть. Отрываю взгляд от клавиш, а вокруг меня куча народу. Все смотрят, кто-то стал подходить в мою пляжную сумку доллары кидать. Так я первый раз заработал $ 197. Потом еще раз играл. Нет, не ради денег, для души, снова собрал толпу, заработал за час игры $ 208 долларов. А за день до отъезда меня позвали на ресепшен и попросили сыграть в ресторане. За 2 часа игры заплатили $ 500 долларов. Жена шутит, мол, давай каждый отпуск будем выбирать отели с роялем. Все тратят деньги, а мы будем зарабатывать.
А вот еще подборка историй от людей, которые отправились в путешествие в одиночку и привезли целый чемодан впечатлений.