14 человек, которые отправились в путешествие в одиночку и привезли целый чемодан впечатлений

Отправиться в путешествие в одиночку может быть довольно пугающе - нужно самостоятельно проверять все детали, организовывать жилье, билеты. И самое главное - находить себе досуг, чтобы долгожданная поездка не превратилась в бесконечную скуку. Герои этой статьи блестяще справились со всем, а в плане досуга, пожалуй, даже перевыполнили план.