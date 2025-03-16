14 человек, которые отправились в путешествие в одиночку и привезли целый чемодан впечатлений

Если хочется тишины и одиночества, можно вежливо и тактично об этом сказать. Не понимаю, зачем строить довольную мину при плохой игре.
Ну, а пещерноное приключение было бы забавным, если бы не вынужденное терпение туалета всю ночь.
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Отправиться в путешествие в одиночку может быть довольно пугающе - нужно самостоятельно проверять все детали, организовывать жилье, билеты. И самое главное - находить себе досуг, чтобы долгожданная поездка не превратилась в бесконечную скуку. Герои этой статьи блестяще справились со всем, а в плане досуга, пожалуй, даже перевыполнили план.
Если хочется тишины и одиночества, можно вежливо и тактично об этом сказать. Не понимаю, зачем строить довольную мину при плохой игре.
Ну, а пещерноное приключение было бы забавным, если бы не вынужденное терпение туалета всю ночь.
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