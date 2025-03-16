14 человек, которые отправились в путешествие в одиночку и привезли целый чемодан впечатлений

Истории
1 час назад

Отправиться в путешествие в одиночку может быть довольно пугающе - нужно самостоятельно проверять все детали, организовывать жилье, билеты. И самое главное - находить себе досуг, чтобы долгожданная поездка не превратилась в бесконечную скуку. Герои этой статьи блестяще справились со всем, а в плане досуга, пожалуй, даже перевыполнили план.

  • Поехала одна на отдых. С бывшим расстались не так давно. Еду в трансфере до отеля с женатой парой, болтаем. Они решили, что мне очень грустно и одиноко одной, и теперь всячески меня развлекают: приглашают то в клуб, то на ужин. Милая очень молодая пара, но как же мне им объяснить, что после 11 лет отношений все, чего я хочу, — это спокойно полежать в тишине... © Подслушано / Ideer
  • Я забронировал жилье в Петре. Когда я зарегистрировался, хозяин предложил мне переночевать в пещере. В которой, если что, живет и его мама тоже. Он сказал, что это был бы уникальный опыт. Сначала я испугался и отказался. Но немного поуговаривал и поэтому я все же сдался. К тому времени уже стемнело, где-то около 9 вечера. Мы поехали на моей арендованной машине к краю горы, где его брат подобрал меня на муле... Он не сказал мне этого заранее, но дорога в Петру закрыта на ночь и охраняется. Я сидел на этом муле, спускаясь по крутой горе, держась изо всех сил. Мой провожатый сказал мне не пользоваться телефоном, потому что свет телефона увидит охрана. Нам потребовалось около 2 часов, чтобы добраться до пещеры. Я встретил его маму и вошел внутрь. На полу был коврик, на котором я мог спать рядом с его матерью. Не так приятно, как он описывал. Всю ночь выли животные. Я не мог спать. Мне нужно было в туалет, но я был слишком напуган, чтобы выходить из пещеры. Как только взошло солнце, я отправился в монастырь. Самое лучшее было то, что пещера находилась очень близко к ступеням монастыря, и я был первым, кто поднялся туда, так как я начал еще до открытия парка. © marrymeodell / Reddit
Светлана БМВ
21 минута назад

Если хочется тишины и одиночества, можно вежливо и тактично об этом сказать. Не понимаю, зачем строить довольную мину при плохой игре.

Ну, а пещерноное приключение было бы забавным, если бы не вынужденное терпение туалета всю ночь.

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  • Еще в 2015 году мы с хорошим другом поспорили, что мне слабо бросить дротик в карту мира и полететь туда, куда он упадет. Я подкопил немного денег, кинул дротик, а он попал в Гватемалу! Ну делать нечего, прилетаю туда и за первые же три дня успел простыть под ливнем, отравиться местной едой и получить укус от какой-то дряни, из-за которой у меня вся нога распухла... Я хоть и победил в споре, но больше в такие игры не играю. © Палата №6 / VK
  • Так получилось, что в запланированную поездку в другой город в мини-отпуск подруга отказалась ехать практически накануне. И я решила, что свои планы менять не хочу. И поехала одна. Это была лучшая неделя в моей жизни! Красивый город, любимая музыка в наушниках, мысли, время наедине с собой и полная независимость. Я высыпалась, ходила гулять, куда хочу я, не надо было это с кем-то обговаривать, я могла развернуться и пойти в другую сторону, все было именно так, как хочу я. А еще я почти не говорила ни с кем эту неделю. Мне так понравилось это все, что я больше не хочу путешествовать с кем-то, хочу одна! © Подслушано / Ideer
  • Моей маме 58 лет, и позавчера она впервые полетела отдыхать одна (без детей, внуков, мужа). Сегодня звонила, рассказывала, как она диких кабанов дыней кормила. Как же скучно я живу! © Мамдаринка / VK
  • Во время поездки по Вьетнаму я направлялась в ресторан, который мне посоветовал хозяин моего гостевого дома. Я шла по улице, услышала громкую музыку и в итоге испортила кому-то свадьбу. Мне пришлось пройти через их празднование, чтобы попасть в ресторан. Люди хватали меня, чтобы я танцевала в их кругу. Это было сюрреалистично! В другой раз, во время все той же поездки, я ехала на заднем сиденье мотоцикла по шоссе, когда мой водитель спросил, выучила ли я что-нибудь по-вьетнамски. Поэтому я сказала ему слова, которые выучила - могла считать до 7. Он назвал мне мои пропущенные числа до десяти и заставил меня повторить их. Он говорил о логике языка, что я, могу догадаться, как будет 20 или 30. А потом он вовсе заставил меня прочесть от 1 до 100. © Medical-Passenger560 / Reddit
  • Я решила поехать и расслабиться на Канарские острова, на загадочный остров Лас-Пальмас, где, по словам моего парня, обычно любят отдыхать европейцы. Подсмотрела, что испанцы бегают по утрам и сегодня я сама решила пробежать утром по набережной. Бегу и вижу, что все улыбаются, шумит океан, а чуть дальше от основной набережной начинаются вулканические пляжи со скалами, безумно прекрасные в своей неистовости. В результате вместо первоначальных 30 минут я пробегала 2 часа. И я безумно счастлива. © Карамель / VK
  • Мне 24. Люблю читать и сидеть дома. Впервые полетела отдыхать на 7 дней. Было все! Парашюты, горы, море, вечеринки, встречи, поцелуи под луной, даже скандалы — в общем, приключения. А теперь приехала домой, и меня не покидает чувство потерянности и грусти. Словно оставила частичку себя... И самое интересное, когда заканчиваю хорошую книгу, чувства точно такие же. Там, на отдыхе, была моя собственная история, и я была главной героиней для самой себя. Как же хочется вернуться и снова ее "прочитать"! © Подслушано / Ideer
  • Недавно автостопом проехала полстраны. Водителям рассказывала, что зовут меня Настя, в том году окончила школу, никуда не поступила и вот поехала. Еду с друзьями, но отдельно, они следом едут. Отправляла им сообщение с номером машины, в которой еду... А по факту: мне 23 года, универ я еще 2 года назад окончила, перед поездкой я уволилась из банка и отправилась в путешествие. Одна. Рискнула… И оно того стоило, это было просто невероятно! Да, и зовут меня не Настя, кстати, вообще не знаю, почему так представлялась. © Подслушано / Ideer
  • Узнала, что в одном городе будет рок-фестиваль, предложила парню полететь со мной, но он отказался. В итоге полетела одна, с собой только рюкзак. Фест прошел прекрасно! Наутро уже была в аэропорту, чтобы лететь обратно. Дома отсутствовала меньше суток. Приехала, разбираю вещи и вижу странности: волосы в ванной, духи открыты и украшений не хватает. Парень, пока меня не было, позвал какую-то деваху, и она его, а точнее меня, обчистила. © Подслушано / Ideer
  • Первый раз полетела на отдых за границу одна, никто из близких не смог. В аэропорту познакомилась с парнем и... как-то с первого дня прямо завертелся курортный роман. Никакой бытовухи, никаких проблем, солнце, море, пальмы, пляж с белоснежным песком, жара, экзотическая еда и так каждый день... Я влюбилась первый раз в жизни. А потом мы просто разъехались по разным городам. Эти 2 недели были лучшей красивой сказкой в моей жизни. © Подслушано / Ideer
  • Полетела отдыхать в Турцию. Отдых оказался потрясающим: познакомилась там с местным красавчиком-греком. Он показал мне красивейшую природу, катал на скутере, водил по ресторанам с видом на море. Прогулки по развалинам античного театра, на пляже под звездным небом, по горам. На прощание накупил подарков и наговорил добрых слов. Боюсь, что лучше этого отдыха в моей жизни уже не будет. © Подслушано / Ideer
  • Я встретила вьетнамца в пиццерии за день до Нового года и прыгнула к нему на мотоцикл, чтобы отправиться с ним в трехнедельную поездку до Хошимина. Я знаю, что туры на мотоциклах — обычное дело, но этот парень не работал на компанию или что-то в этом роде. На Новый год он отвез меня в огромный танцевальный клуб в городе, где я была единственной иностранкой, которую когда-либо видели местные жители. Каким-то образом у меня всю ночь был телохранитель, и я фотографировалась с людьми часами. Мы также остановились в отеле с заброшенным тематическим парком, посетили дом, где у семьи была огромная змея, которую мне удалось подержать, и в общем, ходили везде, где нет туристических маршрутов. © RideExternal5752 / Reddit
  • Был в Лаосе, в воскресенье улетать, а у них все закрыто, даже такси нет. Поперся пешком. Иду и вдруг ко мне подходит бездомный. Я дал ему немного еды, и тут он увидел мой чемодан. Показывает, мол, стой, где стоишь, и куда-то исчезает. Буквально через 5 минут подъезжает мусоровоз, открывается дверь и водила показывает, мол, поехали. Мой новый друг заказал мусоровоз, чтобы он отвез меня в аэропорт. © Barflyerdammit / Reddit

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