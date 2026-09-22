Как сделать квартиру теплее, пока отопление еще не включили
Осень — это прекрасное время, чтобы наполнить дом особенным уютом и теплом. Пока город только готовится к отопительному сезону, в квартире может быть достаточно прохладно. Когда термометр в комнате упрямо показывает меньше 22 градусов, а батареи даже не думали греться, на помощь приходят мелкие, но гениальные находки. Вот несколько бытовых хитростей, которые помогут сохранить тепло без лишних трат на обогреватели.
1. Обустройте теплую зону вокруг кровати
У своего спального места постелите коврик под ноги, если его там нет, и оставьте теплую домашнюю одежду, в которую впрыгнете, как только вылезете из-под одеяла. Это поможет комфортно начать день и провести его в отличном настроении.
Если в помещении +13, то любая тёплая одежда тоже будет +13 градусов, да-да...
2. Окна переведите в зимний режим
Проверьте свои окна и, если они пластиковые, переведите их в зимний режим. Если щели в окнах или между подоконником и окном присутствуют, временно закройте их уплотнителем или текстильным валиком от сквозняков. Этот простой шаг позволит удержать внутри помещения до 2–3 градусов тепла, которые обычно уходят на улицу. А милая тканевая «змейка» на подоконнике еще и отлично украсит интерьер.
3. Носите дома правильную одежду
Замените привычный хлопок на флис или термобелье, наденьте плотные шерстяные носки и не забывайте про мягкие тапочки на подошве, которые изолируют стопы от холодного пола. А еще не забываем про такое достижение человечества, как пижама! Принцип многослойности работает гораздо лучше одного толстого свитера. Добавьте к этому яркий мягкий шарф — и домашний образ станет не только теплым, но и стильным.
По дому...с шарфом...
Как раз читала, что теплее, если не многослойно одеваться, а одну, но тёплую вещь надевать
4. Готовьте в духовке почаще
Осенний период — это время, когда стоит пересмотреть свое меню и добавить больше горячих блюд. А при изобилии осенью тыквы, картошки, яблок и прочих продуктов, которые можно запекать в духовке — грех этим не воспользоваться. Духовка не только наполнит дом аппетитными ароматами, но и существенно прогреет кухню, пока работает. Яблочный пирог с корицей или запеченная тыква с прованскими травами моментально соберут всю семью на кухне.
5. Открывайте шторы в солнечный день
Уходя на работу, гляньте в прогноз погоды. И если обещают хоть мало-мальски солнечный день — откройте шторы, поднимите жалюзи и оставьте так до самого заката. Солнце прогреет воздух в квартире и добавит пару градусов к комфорту. Прямые солнечные лучи отлично прогревают темную обивку мебели и пол, которые потом отдают тепло в помещение. Главное — успеть задернуть плотные портьеры сразу, как только солнце скроется за горизонтом.
6. Добавьте теплый текстиль в интерьер
Постелите плотные ковры на голый ламинат или плитку. Это действительно утеплит жилище и добавит уюта. На окна повесьте тяжелые шторы, которые задерживают холодный воздух, идущий от стекол. Чем толще ткань и шире полотнище, тем лучше: все просветы между оконными откосами и интерьером будут надежно закрыты, да и сама стена будет дополнительно утеплена. В этот период отлично работают пледы из микрофибры или шерсти, накинутые на подлокотники диванов и кресел. Когда в любой момент можно укрыться мягким полотном, даже самые холодные вечера становятся приятнее.
7. Пейте горячие напитки со специями
Заваривайте любимый чай в термосе, а лучше в нескольких сразу. Можно выбрать и черный, и зеленый чай, зависит от вашего вкуса. Ягоды и травы тоже подойдут. А если все это дело приправить имбирем, корицей или лимоном — получится питье, которое поможет согреться быстро и приятно, как только вы пришли с улицы.
8. Используйте самодельные грелки
У меня кот весит 8 кг,но он любит на улице бегать-непоседа!ла и жаркому нас сейчас,+25
Если в доме нет обогревателя, от холода спасет самодельная грелка. Например, тканевый мешочек с крупой или солью нагревают в микроволновой печи. Такой наполнитель долго сохраняет тепло и подходит для согревания рук, ног или постели. Ну и конечно, классика — пластиковая бутылка с плотно закрученной крышкой, наполненная приятно теплой водой. Ту или иную импровизированную грелку кладут под одеяло за 15–20 минут до сна, предварительно обернув мягким полотенцем.
Грелка с крупой , солью или семечками не очень долго держит тепло. Лучше всего купить грелку резиновую на которую нажевается толстый "рукав" из флиса. Почти всю ночь теплаЯ- проверено!
Бонус: хитрость от дедушки
- Осень пришла, батареи как ледышка! Грелась в ванной, столько воды горячей вылила, счетчик аж зашкаливал! Приезжаю в гости к бабуле с дедулей, а у них дома — просто курорт! Спрашиваю: «Признавайся, дед, ты у нас рукастый, что сделал?» Он заулыбался и показал на кухню, где в духовке запекалась тыква с нашего огорода, а рядом на табурете тихо вращался маленький вентилятор. Вместо того, чтобы греть только кухню, теплый и ароматный воздух равномерно разносился по всем комнатам! Квартира мгновенно наполнилась ароматом настоящей осени и домашним уютом, а батареи-ледышки перестали кого-либо волновать.
Главный секрет комфортной осени — не ждать, пока включат батареи, а наполнять каждый день уютом и хорошим настроением самостоятельно. Ведь именно из таких продуманных, но простых мелочей и складываются самые приятные домашние моменты.
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Комментарии
У нас уже давно подключили отопление, но всё равно приятно было прочитать статью.
Зима так холодна, так бесприютна и бела
Скоро будет неизбежный дефицит тепла
Начнём спасаться мы от этой теплонищеты
Значит, снова будут в моде тёплые коты
Будем гладить всех мурчащих
Тёплых, сонных, настоящих
Запуская руки в меховые животы
Переменчивы все вещи
Странно в мире человечьем
Постоянны мягкие мурчащие коты