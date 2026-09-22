Как сделать квартиру теплее, пока отопление еще не включили

Постелите плотные ковры на голый ламинат или плитку. Это действительно утеплит жилище и добавит уюта. На окна повесьте тяжелые шторы, которые задерживают холодный воздух, идущий от стекол. Чем толще ткань и шире полотнище, тем лучше: все просветы между оконными откосами и интерьером будут надежно закрыты, да и сама стена будет дополнительно утеплена. В этот период отлично работают пледы из микрофибры или шерсти, накинутые на подлокотники диванов и кресел. Когда в любой момент можно укрыться мягким полотном, даже самые холодные вечера становятся приятнее.