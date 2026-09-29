20+ людей, которые привезли с дачи в город не только ведра ягод да кабачки, но и отменные байки

Кончилось лето. Дачные поселки затихают и уходят на отдых, а электрички везут бабушек в город — не только с полными корзинами ароматных яблок и слив, но и с кучей историй о соседях, от чьих поступков периодически так и тянет радостно похихикать в кулачок. Без чувства юмора, иронии и чая с запахом мяты тут никак!

Когда мама рассказывает родственникам про нашу дачу, получается примерно так:

— Ездить далеко. Участок всего четыре сотки, дом тесный. Земля плохая, почти ничего не растет, кроме абрикосов. До родника далеко идти. Рядом какая-то заросшая протока, нормального пляжа нет.

А когда рассказывает папа:

— Да, от города далековато, зато воздух какой чистый! Участок по документам четыре сотки, а я измерил — целых шесть! Дом каменный. Абрикосов полно. Вода из родника ледяная и сладкая. Река буквально рядом: каждый день уха, раки, купание. Природа шикарная! Вчера бобра видел! realtcafe Оксик Дза только что За раков теперь штраф Ответить

Соседи у меня люди довольно обеспеченные. Пенсионеры, но дом огромный, машины хорошие, отдыхать ездят регулярно. Однажды они посадили у себя ежевику, а на второй год она полезла через забор ко мне. Еще через год появились первые ягоды. Хожу, собираю, и тут слышу голос соседа:

— А ты чего там собираешь?

— Ежевику.

Он спрашивает:

— Ты ее посадила?

— Нет. Она от вас перебежала.

Вы бы видели их лица. После этого они еще долго при каждом удобном случае шутили:

— И как ты за нашу ежевику расплачиваться собираешься?

Прошло несколько лет, все вроде успокоились. И тут в конце лета я обнаружила за участком, под соснами, целую поляну маслят. Хожу туда раз в пару дней с пакетиком и ножом, набираю по полтора килограмма. Соседи, конечно, заметили.

— А ты чего там опять собираешь?

— Маслята. Сами выросли.

И снова у них лица подвытянулись. Сказали, что несколько лет назад они купили мицелий маслят и посадили его у себя. Такие вот люди, видимо, даже растения и грибы от них бегут. © Kinodom / Pikabu Марина Овсян только что Блин, что за соседи тупые🤪 Ежевика, малина сбегают всегда в сторону юга и востока. Сажайте по другому забору, чтоб домой бежала. Ответить

«Начиная с февраля моя любимая жена холила и лелеяла рассаду томатных деревьев. И они ответили взаимностью»

© Pikabu Boltun только что У хорошей женщины все хорошо, и кот и муж и помидоры! Ответить

В субботу утром сидим с женой на даче, завтракаем. Вдруг с улицы раздается автомобильный гудок, а потом крик:

— Хозяева! Открывайте!

Я накидываю куртку, выхожу во двор. У ворот стоит старая «четверка» с прицепом. А в прицепе несколько крепких мужиков выгружают что-то большое и явно тяжелое. Подхожу:

— Доброе утро. Что случилось?

— Доброе! Хозяин, давай ворота открывай, работать будем.

— А я никого не вызывал.

— Как не вызывал? У нас заявка на сегодня с утра. Чистка колодца в СНТ «Любаново».

— А у меня СНТ «Лобаново».

— И какая разница?

— Ну, километров шестьдесят примерно. © Cool story / VK Atma только что На халяву и уксус сладкий. Ответить

Нам с мамой досталась папина дача, и мы приехали посмотреть, что там вообще осталось из хозяйства. Я хожу, разбираю вещи, и тут появляется соседка. Идет, машет юбкой, спокойно ест яблоко. Увидела меня и совершенно по-хозяйски спрашивает: «А вы, собственно, кто такая? Вы на моей частной собственности». Я еще не успела толком понять, что происходит, как из малинника показалась мама с видом разбуженной медведицы. Пришлось объяснить соседке, кто здесь на самом деле хозяйка. После этого женщина почему-то очень быстро потеряла интерес к нашей даче и ушла. © Svana-Valkyrie Ríkr / VK Сергей Дроздов только что Надо было поленом в городки сыграть. Ответить

«Три года я и золотые рыбки ждали этого часа! Сегодня расцвела моя голландская нимфея»

© molka1 / Pikabu Viacheslav L только что Нимфея «Escarboucle» (Эскарбукль) — это знаменитый искусственно выведенный сорт (гибрид) зимостойкой кувшинки, а его родиной является Франция. Сорт был создан в 1909 году легендарным французским селекционером Джозефом Бори Латур-Марлиаком в его питомнике Latour-Marliac. Именно его водяными лилиями восхищался и писал их с натуры художник Клод Моне. Название сорта переводится с французского как «Карбункул» (драгоценный камень насыщенно-красного цвета, обычно гранат). Ответить

Соседи родителей когда-то посадили прямо у самого забора два куста облепихи. Посадили вплотную к границе, так что деревья сильно затеняли наш участок. Отец ругаться не стал. Просто посадил с нашей стороны свою облепиху — женскую.

Прошел год. Приходят соседи и говорят: «Виктор, у тебя три варианта. Либо плати за опыление своей облепихи, либо покупай мужскую и сажай рядом, либо убирай свою женскую».

Отец только посмеялся. А соседи пошли жаловаться председателю СНТ. Председатель пришел, выслушал обе стороны и вынес вердикт: папина облепиха соседям ничем не мешает, а вот их деревья посажены с нарушением правил.

Если бы отец написал заявление, им пришлось бы их убрать. Папа решил не связываться. А соседи надулись настолько, что на следующий год сами спилили свою облепиху. © Sanviktorovi4 / Pikabu Ольга Жукова только что Облепиха не может затенять ничей участок, потому, что это кустарник, а не дерево. Ответить

Гостили у друзей родителей на даче. Хозяйка, Ксюша, решила провести нам экскурсию по своим владениям. Подходим к какому-то незнакомому зеленому кусту. Ксюша смотрит на него и говорит: «Вот, посадила эту фигню. И что теперь с ней делать?» А ее дочка совершенно серьезно уточняет: «Мам, ну какая же это фигня? Это фенхель!» © Cool story / VK Min_Suga_Genius только что Хорошая фигня. 😊 Ответить

«Купил дом. Стали наведываться коты. Жалко их, а пустить не могу. Сколотил им дом с обогревом: снаружи −35 °C, а у них стабильно 5 °C»

Муж почти пол-лета на дачу не ездил. И вот однажды звонит ему сосед: «Слушай, ваши ребята забыли мангал и газонокосилку убрать. Скоро ливень. Куда все это спрятать?» Мы сначала вообще не поняли, о каких ребятах речь. Сосед объясняет: почти каждые выходные, а иногда еще с четверга и до понедельника, на нашей даче тусовалась взрослая пара.

Мужчина представился нашим зятем, женщина — дочерью. Они регулярно косили траву и жарили шашлыки. А ключи-то у нас дома, и никаких детей и зятьев-дочерей у нас нет. Приехали на дачу проверить. Все вещи на месте. Газон свежескошен. Кто были эти люди — до сих пор загадка. © My Story / VK Atma только что «Огородники» (Николай Носов) Ответить

«Помидорный градиент⁠»

Из-за моей собственной лени клубника начала пускать усы куда попало и постепенно перебралась через забор. У соседа как раз сторона солнечная, так что у клубники там условия были явно лучше. Я махнула рукой: ну раз уж решила сбежать, обратно не потащишь. Зато сосед теперь каждый раз, когда собирает урожай, приносит через забор большую миску клубники моим внукам. © Vera Ivanovna / VK

Посадил несколько кустов облепихи. Кусты разрослись, ягод стало много. Я уже представлял богатый урожай. Приезжаю в очередной раз, а ветки поломаны, ягод осталось буквально с гулькин нос. Сначала решил, что кто-то залез, но на участке все остальное было на месте.

Пошел смотреть камеры, и тут выяснилась правда. На записи — целая стая сорок. Они облепили кусты и деловито слопали все ягоды. Под тяжестью этой шумной компании даже ветки переломались. © mammoo / Pikabu

«К нам на дачу приходят... фазаны. Мы в Подмосковье, если что. Появились они два года назад — видимо, сбежали с фермы какой-то и прижились у нас в овраге»

Одна женщина услышала совет: если закопать в каждую лунку под кустом клубники целое куриное яйцо, то урожай будет просто шикарный. Решила не мелочиться и посадила таким способом около 400 кустов.

Все бы ничего, но запах яиц быстро привлек лису из ближайшего леса. Лиса пришла, порвала ткань, которой были накрыты клубничные грядки, повыкапывала кусты, часть поломала, нашла яйца. Что-то съела, что-то просто раздавила, почву заодно удобрила. В общем, сделала все, что могла.

Одного дня ей, конечно, не хватило, поэтому несколько дней подряд лиса возвращалась на свой праздничный ужин и оставляла подарки. Под конец уже заметно округлившаяся гостья, пошатываясь, отправилась обратно в лес, оставив после себя скорлупу и разрытую клубничную грядку.

Хозяйка все это время исправно жаловалась в группе садоводов. Казалось бы, на этом история закончилась, но нет. После эпопеи с яйцами женщина решила заказать еще и двухсотлитровую бочку сыворотки — для удобрения и защиты от болезней.

Но муж почему-то денег на новую затею не дал. © tainymussonov / Pikabu Надежда Куколева только что Муж не дал? Что за перформанс? Стала бы я просить у мужа! Хотя, она, может, не работает. Но 400 кустов — это и испражняются только томатами? Ответить

«Вчера родители показали, какая чудо-морковь у них на даче выросла»

Когда мне было лет десять-одиннадцать, мы с братом устроили настоящую гонку. У каждого была отдельная грядка метров по шесть, и мы выращивали там огурцы. Родители нас всячески подбадривали: сегодня похвалят одного, завтра другого. Им это было даже выгодно — дети сами следили за огородом, поливали, ухаживали и без напоминаний собирали урожай. Огурцов было столько, что семья буквально каждый день была ими обеспечена.

Но я все равно переживал. Мне казалось, что я безнадежно проигрываю. Лето на Урале короткое, жара закончилась, листья огурцов начали желтеть. Стало понятно: догнать брата я уже не успеваю.

А потом всей семьей поехали в лес за грибами, там я тоже набрал меньше всех. Вернулся домой расстроенный, мы начали чистить грибы. Кто-то из взрослых рассказал: если высыпать грибные очистки на деревянное строение, то там могут вырасти грибы. И тут меня осенило.

Моя грядка была обложена старыми березовыми и осиновыми бревнами. Я вышел выливать воду после чистки грибов, и аккуратно разлил очистки по всему периметру грядки.

Огуречную гонку я в том году проиграл, зато потом несколько раз приносил домой полную кастрюлю свежих грибов. © Ferrum59 / Pikabu Atma только что За грибами с кастрюлей ходишь? Ответить

«Домик-сказка: спроектировал сам и построил с нуля!»

Пришла весна, приехали на дачу открывать сезон. Покрасила свой забор, краска осталась. Думаю: чего добру пропадать, заодно обновлю забор деду-соседу. Провозилась с ним еще пару часов, вся довольная собой, стою любуюсь. Приезжает дед, смотрит на забор, хватается за голову: «Ты что наделала?! У меня там на заборе были пометки, где что сажать и чем подкармливать!» А я, выходит, все эти бесценные записи закрасила. И ведь даже не заметила!

ADME Сергей Дроздов только что Благими намерениями... Ответить

Поехали смотреть дачу, которую собирались покупать. Участок нам сразу понравился: прямо как в мечтах, все уютно, красиво, даже собственный ручей есть. Мы уже мысленно представляли, как будем тут жить летом, и тут хозяйка как бы между делом говорит: «Документы у меня сейчас не с собой».

Ладно. Следующее: «И вообще дача оформлена на сестру».

Хорошо. Бывает. Мы спрашиваем: «А еще какие-нибудь нюансы есть?»

Она задумалась и вдруг: «Ой, точно! За эту дачу уже залог внесли».

В общем, другой человек собирался ее купить, но не смог сразу выплатить всю сумму и потом вообще пропал. В итоге теперь ждем, пока найдутся документы, сестра свяжется с несостоявшимся покупателем, а пожилая хозяйка сможет приехать для межевания. savchenko_n_autor Людмила Огладёнова только что У нас так сестра мужа покупала.Документы не оформлены,а она уже землю перекрывает (в ноябре по морозу).А оказывается,это подруга продавала,а хозяйка и не в курсе.Наша.лежала месяц в больнице после этого. Ответить

«Когда очень ждешь урожая»

«Вход для пчел и шмелей»

Лет восемь назад я переехал в новый коттеджный поселок. Поскольку заселился одним из первых, сначала у нас не было даже нормальной площадки для мусора. Пришлось купить собственный контейнер и заказывать его вывоз. Один вызов стоил около 500 рублей. Поначалу все было нормально, потому что платил я примерно раз в месяц. Но по мере того, как поселок заселялся, я стал замечать, что мой контейнер начал заполняться слишком уж быстро. Соседи решили, что пользоваться моим мусорным баком гораздо удобнее, чем возить свой мусор в город или покупать собственный. Пришлось поставить замок.

И вот однажды утром я увидел возле контейнера целую гору мусорных пакетов. То есть бак они открыть не смогли и решили просто складывать свой мусор рядом. После этого контейнер переехал ко мне за забор. К счастью, вскоре в поселке все-таки сделали нормальную площадку для сбора мусора, и проблема исчезла. © Trombonavt / Pikabu Сергей Дроздов только что Ну, а хулЕ, наглость второе ЩЯСЬТЕ... Ответить

«Скучаю по красоте... А по работе на даче не скучаю»

Работаем как-то на даче, и вдруг звонит соседка — бодрая пожилая женщина. Говорит: «Мне срочно нужны цветы, как у вас! Желательно многолетние и чтобы ухода минимум». Отвечаю: «Приходите, жена вам все покажет».

Погуляли они по участку, посмотрели растения, и соседка ушла. А потом жена рассказывает, откуда такая внезапная просьба. В общем, к нашей соседке пришла подруга. Хозяйка похвасталась: «У меня самый красивый участок во всем поселке!»

А подруга ответила, что у нас участок и ухоженнее, и цветов больше, и хвойных растений целая коллекция — почти как в ботаническом саду.

Все. Для соседки это стало принципиальным. Теперь надо срочно догнать нас по красоте. Составили список понравившихся растений, пообещали рассаду петуний и бархатцев. В ответ она пообещала рассаду помидоров. И я, честно говоря, надеюсь, что в ее возрасте у нас еще будут силы и желание заниматься всей этой красотой. © LeXaG393 / Pikabu Сергей Дроздов только что Фууу такой быть.

Ху#вое чувство, зависть... Ответить

Председатель СНТ по уши втюрился в мою маму. Отсыпал ей дорогу, собрал теплицу, а вчера пришел при параде с тортом. Оттарабанил признание в любви и замер. Мама взяла торт, вздохнула, приложила руку к груди и как выдала: «Виктор Петрович, я вас тоже очень уважаю, поэтому на собрании снова за вас проголосую!» — и пошла поливать кабачки, оставив его в костюме посреди грядок. ADME Марина Овсян только что Корыстная дама, у нас в СНТ тоже такая есть. Все, кто знает, с ней не связываются, всё сделай за спасибо. А новенькие владельцы ведутся, как бараны.🤑 Ответить