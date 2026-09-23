16 жизненных историй с рынка, которые поймут все, кто хоть раз мерил джинсы на картонке, пока мама держала шторку

Поход на рынок мы помним еще с раннего детства, ведь это место с совершенно особенным настроением. Ароматы свежих беляшей и чебуреков, сочных фруктов и спелых ягод до сих пор вызывают самые приятные воспоминания. Тут за прилавками то и дело разворачивались истории, в которых было место и доброй иронии, и неожиданным поворотам. Некоторые из нас до сих пор с улыбкой вспоминают, как выбирали себе новомодные джинсы и платья за шторкой, а другие — душевные разговоры с продавцами, которые знали всех по именам.