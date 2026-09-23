А цена одинаковая получается)). 2*180=360 плюс "бесплатный" - 3 шт. за 360 и 3*120=360.
16 жизненных историй с рынка, которые поймут все, кто хоть раз мерил джинсы на картонке, пока мама держала шторку
Истории
23.09.2026
Поход на рынок мы помним еще с раннего детства, ведь это место с совершенно особенным настроением. Ароматы свежих беляшей и чебуреков, сочных фруктов и спелых ягод до сих пор вызывают самые приятные воспоминания. Тут за прилавками то и дело разворачивались истории, в которых было место и доброй иронии, и неожиданным поворотам. Некоторые из нас до сих пор с улыбкой вспоминают, как выбирали себе новомодные джинсы и платья за шторкой, а другие — душевные разговоры с продавцами, которые знали всех по именам.
- Пошел на рынок за продуктами. Мое внимание привлек мужчина, стоящий в стороне с орхидеей в руках. Периодически он кричал о том, что продает цветок. Подошел, поинтересовался ценой, она оказалась немалая. По моему выражению лица мужик понял, что цена меня не устроила. Он смотрел на меня, а я на орхидею в руках — уж очень красивая была. И тут он говорит: «Ладно, сынок забирай за сколько заберешь. Я просто этот цветок сам выращивал, ухаживал, лелеял. Да и деньги мне нужны. Скоро годовщина у нас с женой, хотел ей подарок какой-то сделать». Я по жизни кремень, при просмотре «Титаника» не плачу, но тут прям за душу взяло. Забрал я этот цветок по цене в 2 раза больше первоначальной. Мужик аж заплакал. Жена моя тоже оценила подарочек, она у меня любительница орхидей.
Вот такой красавчик помогает продавщице в торговле орехами и всякой вкуснятиной
- Оказавшись в турецкой Анталье, решил съездить на местный рынок — закупиться сувенирами. Заглянул в магазинчик, завешенный каким-то покрывалом. Продавец оказался очень интересным собеседником, мы с ним проболтали целый час, он меня угостил турецким кофе. На следующий день я понял, что нужно докупить еще один презент, и отправился к вчерашнему знакомому. Зайдя и поздоровавшись, я тут же схватил аналогичное металлическое блюдо, что приобрел вчера, и положив перед продавцом тридцать долларов, направился к выходу.
— Так же нельзя! — раздалось вслед.
— Мало заплатил?
Продавец стоял горестно протянув ко мне руку, и печально качая головой.
— Заплатил хорошо, а поторговаться? А поговорить, как вчера? Так же нельзя...
- «Купи двух, третьего подарю», — гласила табличка на рынке около одного из продавцов рыбы. Заинтересовался, подошел — продавались килограммовые свежие судачки, цена 180 рублей за килограмм. Недалеко, метрах в десяти, такой же судак по 120 рублей, но к первому продавцу была очередь, и все брали по две рыбины на два кило, радостно получая такую же третью. А ко второму продавцу покупатели подходили редко. Понаблюдал дальше — торговля шла бойко. Оказалось, второй продавец успевал незаметно переносить рыбу первому. Покупатели были довольны. Подошел и сказал второму продавцу, что я разгадал их трюк. Тот не стал отпираться: «Понимаешь, мужик, когда оба стоим с судаком по 120 рублей, почти никто его не берет: то они им костлявые, то мелкие. А нам же быстрее продать надо, ехать домой так далеко! Давай я тебе по сотке отпущу!»
Ответить
Самый добрый продавец
- У моей бабушки два сына. Жена старшего сына была любимой невесткой. Далее со слов моей мамы: «Звонит мне свекровь. Говорит, что нужно сходить на базар, шапку норковую померить. Свекор был директором лакокрасочного завода, и жили они, мягко говоря, небедно. Но все равно такой порыв щедрости от бережливой свекрови был удивителен. Пошли на базар, долго выбирали, потратили не один час, наконец у одного продавца нашли идеальный вариант. Смотрится потрясающе, все вокруг говорят комплименты, и тут свекровь выдает: „Да это я не ей выбираю! Моей другой невестке. Но нужно на ком-то посмотреть, как шапка сидеть будет? Вещь дорогая, без примерки не возьмешь“».
- Мы с мамой решили купить арбуз. Продавщица заверила, что слаще не бывает. Купили, я взялся его нести. И тут арбуз выскользнул из моих рук, упал на землю, разбился — и оказался внутри белоснежным. Мама ругать меня не стала — пошла с напором к продавщице. А та заявила: «Хоть арбуз и белый, но он сладкий!» Пробовали этот арбуз всей очередью. Он был кислый, как лицо продавщицы. Деньги она нам вернула.
А этот персик живет в лавке на рынке. И это не просто котейка, а помощник в трудном деле зазывания покупателей
- Однажды пришла женщина лет сорока, вся из себя гордая. Подошла, долго смотрела на витрину, говорит:
— Дайте мне красного винограда!
Ну, я и положила ей виноград со склада. Она посмотрела и говорит, мол, плохой и весь мятый (он и правда был не очень). Тогда я достала другую гроздь, а она опять говорит, что плохой. Так еще раз пять. В конце концов, она попросила гроздь с витрины. Выбора у меня не было, дала я ей виноград. После этого она с гордым видом прошла мимо образовавшейся из-за нее очереди. Через несколько минут прибегает вся красная. На витрине лежат только муляжи фруктов.
- Шла по рынку и задела стеллаж с помидорами. Они покатились в лужу. Подскочила продавщица: «Весь товар испортили! Возмещайте теперь!» Я возмутилась: «Так вы проход ими закрыли, не пройти!» Она уперлась, плати, мол, и все. И тут делаю ход конем — наклоняюсь за помидором и громко, на весь ряд выдаю: «Женщина, так они у вас испорченные все и мягкие. Вы специально их на край выставляете?» Она аж вся покраснела, буркнула что-то и ушла.
ADME
Девушка делится своей коллекцией пакетов. Во время студенчества, она ездила на центральный рынок Саранска в поисках очередного пакета с любимыми звездами
- Был у меня случай. Получил комнату в общежитии, начал обустраиваться. Рассчитал необходимых 5 шурупов разного размера, 4 дюбеля, 10 гвоздей для навески разной домашней утвари и выдвинулся на Червенский рынок. Стою у лотка, выбираю поштучно. Продавец смотрит на меня и спрашивает о моем тщательно выверенном наборе. Ну, я и рассказал. Тут он достает из-под прилавка обрезанную пластиковую бутылку со всякими гвоздями, болтами, гайками, шурупами. Бери все за пять. А то вдруг еще что надумаешь. Ну я и взял. Спасибо этому человеку. Я с этой баночкой еще несколько миграций совершил, мебели отреставрировал, другим помог. Думаю, что и сейчас что-то осталось от этого набора.
- Работал на рынке грузчиком, и на этом самом рынке работал один грузин, зовут его Дурсун, но все его называли Биджо. Биджо занимался продажей фруктов. Он продавал все с огромной наценкой. Но у него всегда были клиенты, несмотря на огромные цены. Биджо был мастером общения с покупателями. Вот одни из его фраз, когда к нему подходили покупатели.
— Извините, какой виноград у вас самый вкусный?
— Видите вот этот зеленый? Если бы я был виноградом, то я женился бы на нем.
— Кукуруза сколько у вас стоит?
— Початок 40 рублей.
— Так дорого? В магазине по 15 рублей.
— В магазине продают кормовую кукурузу, а я продаю сочную, молочную кукурузу, смотрите, давлю — и выходит молоко, как из коровы.
Автор побывал на одном из рынков, а там вот такая прелесть
- Однажды на улице стеклорез покупал. У мужика полная сумка красиво упакованных стеклорезов. Он расхваливает свою чудо-продукцию, тут же демонстрируя ее восхитительное качество. Способность резать стекло любой толщины.
Стеклорезу поддается даже керамическая плитка. А что, думаю, прикуплю-ка инструмент. В хозяйстве пригодится. Протягиваю деньги. Мужик лезет в сумку за стеклорезом.
— Нет, ты мне этот давай. Которым резал.
— Так я тебе такой же и даю. Вот, смотри: они одинаковые.
— Хорошо. Распакуй себе новый. А мне этот давай.
— Да зачем тебе?! Бери в упаковке. Он такой же. Чесслово!
Препирались с ним, препирались, но стеклорез свой он так мне и не продал. Привык к нему, наверное.
- Рассказала историю коллега после отпуска в Самарканде у родственников. Пошел ее муж на рынок за арбузом. Его сразу предупредили, что нельзя брать по той цене, которую предлагает продавец, поскольку у них принято торговаться и цену можно сбить чуть ли не в два раза. При этом он должен сказать, что он местный, с другого города, иначе цену будут ломить. Подошел он к лавке с арбузами. Продавец сказал, что арбузы стоят 17 р.
Мужчину очень удивило, что арбузы в Узбекистане стоят дороже, чем в России. Началась нешуточная торговля. В общем, договорились за 10 р. Но когда он предложил продавцу взвесить арбуз, произошло нечто. В общем, оказалось, что арбузы в Узбекистане продают штуками, и цена была за арбуз. А он думал, что цена за кг.
Торговля торговлей, а книга по расписанию
- Пошел на рынок выпить кофе и чебурек съесть. Ели тогда на улице, на столиках, а на улице минус 10 точно. И мужик из ларька кричит:
— Парень, у тебя 41-я нога?
— Ага.
— Купи ботинки весна/осень.
— У меня денег нет.
— Дешево, но фабричный, сносу нет.
Я ел долго, а он долго снижал цену. В общем, я за чебурек их купил. Я их носил лет 6 и летом и зимой, играл в них в футбол, ходил на рыбалку и в походы. Испортились они от того, что пятка подошвы стерлась в ноль и дырка с палец была. В ботинках стоимостью в 1 чебурек я проходил 6 лет.
- С тещей поехали на рынок закупить продуктов. Ей 74. Ходим значит, она сама по себе, я чуть поодаль с пакетами, иногда посматриваю в ее сторону чтоб не потерять. Смотрю, стоит она с какой-то бабулькой общается, теща ее за руку держит, улыбаются, смеются прям так задорно. Я к ним подошел, стою позади, не отсвечиваю. Пообщались они и такие друг другу: «Ну, по́ка», типа попрощались. Отходим, теща рассказывает:
— Учительница моя по русскому языку.
— А «по́ка» что значит?
— Я уж точно не помню. Писали что-то на уроке или дома, и надо было ударение расставить. Ну, я в слове «пока́» ударение на «о» поставила. Вот она меня и дразнит с тех пор.
Когда ты отлично разбираешься в маркетинге
- Думаю, многие помнят Черкизовский рынок. Наступала осень и мне было необходимо купить одежды на новый сезон. И вот подхожу к очередной палатке. Из глубин вышел мужчина и порекомендовал не торопиться с выбором, все нужно подбирать комплексно! Затем он, взяв меня под руку, подвинул на нарисованный на земле квадрат. Потом он взял веревки, привязанные с одного края и натянул передо мной на разной высоте — от плеч до пояса. Быстро набрал несколько вариантов штанов, кофт и курток и развесил на эти веревки. Мужик встал рядом со мной и, глядя в зеркало, начал поочередно по веревкам пододвигать разные варианты развешанных комплектов, так, что в отражении зеркала они ложились на меня, будто я все это примеряю. Дальше он сложил в пакет куртку, со словами:
— Куртка сидит как родная, а штаны и кофту иди померь.
После примерки прошло еще минут 5, когда я уже с пакетами, довольный направлялся к выходу. Не знаю почему другие этой фишкой не пользовались... Наверное запатентовал технологию примерки.
Капсульный гардероб до того, как это стало мейнстримом (с) 😏
Ответить
Когда ты голубика, но с характером
- Шла с рынка и проходила мимо барахолки. Увидела там старенького дедулю, который продавал картину, пожалела его, купила. Через пару недель ко мне пришел мой дядя, который разбирается в антиквариате и сказал, что эта картина стоит немалых денег. Еле-еле нашла того дедулю, рассказала все ему, помогла продать картину. У него аж слезы на глаза наворачивались. Предлагал взять половину суммы, но я отказалась. Хочется, чтобы дедушка пожил для себя и насладился тем, о чем давно мечтал.
- Рынок на Звездной в Питере. С дачи ехали, зашли пару футболок купить. У одного из лотков диалог с бабулькой:
— Почем футболки?
— Столько-то.
— А чего так дорого?
— Так хорошие футболки, из Турции, все берут, никто не жалуется. Вот вы у меня кофту эту сколько лет назад покупали? До сих пор носите.
И я вспоминаю, что эту кофту 20 лет назад покупал тут, на Звездной...
А если вам нравится подобный формат, то вот подборка ироничных и душевных историй с рынков:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 человек, которые иголкой и ниткой создают такие вещи, что глаз не оторвать
Народное творчество
01.05.2026
20+ добрых историй про удачу, где маленькие радости падали с неба как грибной дождик
Истории
16.08.2026
27 уютных зарисовок из провинции, где время течет медленно, а счастье живет рядом
Истории
11.08.2026
12 забавных командировочных историй, которые начались как работа, а закончились как анекдот
Истории
01.07.2026
20 находок в секонд-хендах и барахолках, которые принесли в дом уют и тепло
Интересное
18.08.2026
20+ душевных историй из городов у воды, где в воздухе веет свежестью, а от аромата копченой рыбы текут слюнки
Путешествия
13.08.2026
17 туристических жемчужин, за которыми не нужно ехать за тридевять земель — ведь они свои, родные
Путешествия
19.08.2026
16 историй от проводников, у которых на весь вагон аромат «дошика», а чай вкуснее любых конфет
Путешествия
14.08.2026
17 светлых историй о людях, которые на своем опыте поняли, что душевное тепло возвращается бумерангом
Добро
15.08.2026
22 путешественника, которые распробовали Азию на вкус и увезли оттуда светлые воспоминания
Истории
21.09.2026
17 светлых историй о людях, которые решили сделать маленький шаг и круто изменили свою жизнь
Истории
19.07.2026
20+ счастливых историй от людей, которые взяли и осуществили свою мечту
Народное творчество
15.08.2026