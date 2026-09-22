16 историй об отличниках и двоечников, которые поняли, что счастье не всегда зависит от школьных отметок

Народное творчество
22.09.2026
16 историй об отличниках и двоечников, которые поняли, что счастье не всегда зависит от школьных отметок

Когда мы были детьми, нам часто могло казаться, что от оценок зависит наша будущая жизнь. Но, оказывается, переживания из-за четверок и троек зачастую были напрасными. И спустя много лет после школьного выпускного в полной мере осознаешь, что не только оценки в дневнике определяют будущее и влияют на то, сбудутся ли все наши мечты о жизни. Здесь — душевная подборка добрых, смешных и ироничных историй про людей и их бывших одноклассников и о том, как сложилась их судьба.

  • Мои оценки были гордостью всей школы, а Дашку «попросили» со справкой. Она вечно сбегала на дискотеки в неоновых лосинах. Наступил юбилей школы. Меня торжественно награждали как почетную выпускницу. И тут на сцену вызывают Дашку. Я обомлела, когда ее увидела: все такая же яркая, с дерзким взглядом. Никакого чудесного преображения! А затем зачитывают ее заслуги... Главная тусовщица давно остепенилась и открыла собственную сеть семейных кондитерских. И весь этот роскошный банкет для учителей, невероятный трехъярусный торт и потрясающие пирожные в виде школьных звонков — ее рук дело. Причем фуршет она оплатила сама, сделав родной школе грандиозный подарок!
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  • Была у меня одноклассница, которая через 20 лет после школы стала моей соседкой по даче. Ну, сидим с ней за чаем, а она такая: «А помнишь Маринку?» Я говорю ага, тихоня такая была, вроде на швею пошла? Но моя челюсть упала, когда соселка показала мне видео, где та Маринка в стразах и перьях вытанцовывает. Причем так красиво! Оказалось, она бросила колледж и стала работать в шоу-балете, теперь колесит по миру. Это самая удивительная трансформация среди моих одноклассников.
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  • Похоже, что отличники не всегда становятся теми, кем их видят во время учебы. Это, конечно, мое субъективное наблюдение, но вот мой личный опыт: с первого по девятый класс я учился в школе на одни пятерки, в колледже — то же самое, участвовал во всевозможных олимпиадах и так далее. И что в итоге? Я и несколько моих одноклассников-отличников теперь, можно сказать, разгильдяи по жизни, да к тому же и холостые. А вот те, кто был двоечником, стали настоящими «детьми маминых подруг»: бизнесменами и успешными людьми. Вот такая ирония судьбы!
n.alchinov

Автор поделилась фотографией своих школьных времен. Наверняка почти у каждого есть похожая

  • Единственный из одноклассников-отличников, с которым я относительно недавно виделся, — партнер в аудиторской конторе. У него коттедж в поселке в паре километров от МКАД. Очень неплохо себя чувствует. Умные и трудолюбивые всегда могут добиться успеха.
  • Была у меня одноклассница, которая не блистала ни талантами, ни знаниями. Училась на тройки. После школы прошло уже несколько лет, и вдруг в соцсетях сообщение: «Может, встретимся?». Согласилась. Ох! Я ее вообще не признала! Поболтали от души, и оказалось, что она через два года после школы осознала, что хочет посвятить себя медицине. Усиленно ударилась в учебу, закончила сперва училище, потом академию, и сегодня она востребованный репродуктолог, заведующая отделением и обожает свою работу. Просто умница! А семья какая — любо-дорого смотреть.
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  • Я учился на тройки, а вот кем стали медалисты из моего класса: преподом в универе, инструктором по pole dance (танцы на шесте), журналистом. Возможно, они и счастливы, но что живут богато или сделали какую-то крутую карьеру, не могу сказать. Чаще троечники вроде меня или чуть поумнее устроились в жизни лучше всех. У кого-то свой бизнес, кто-то имеет неплохую должность.

«Купил на блошином рынке старую пленку, отсканировал ее — оказалось, это серия фото учеников 9 класса из Ленинграда 1972 года. Решил поделиться»

  • У нас тоже были свои двоечники. Один теперь профессиональный баскетболист, а другой в IT работает. Третьего отец к себе под крыло взял, сейчас у него все отлично, потом по наследству и бизнес перейдет, да и человек он отличный, до сих пор общаемся и видимся раз в пару месяцев. Из всех троих высшее образование только у третьего.
  • С одной стороны, моя любимая история — о том, как меня выгнали с физики, а спустя Х лет я пришла к своему бывшему учителю в качестве студентки инженерного факультета, чтобы подтягивать по физике его учеников. А мой научный руководитель, ставший доктором наук в 30, а в 35 — главой крупной международной компании, говорил, что был двоечником и школу не окончил. А потом женился и взялся за ум. С другой стороны, почти все мои одноклассники-отличники сейчас с несколькими научными степенями и процветают.
Tanya Trilisser
  • У нас заядлый двоечник с трудом восемь классов закончил. Ушел работать на железную дорогу, там он между делом обучился на производстве. А теперь трудится машинистом тепловоза, с такой зарплатой, которую бывшие отличники только во сне видят.

Школьницы в 1970-х носили модные прически

  • Я учился в школе на «отлично», закончил пару универов и переехал с семьей из своего захолустья в Петербург, перевез туда же родителей своих и жены. Работаю генеральным директором холдинга, небольшого, но нам хватает.
  • Последние два года в школе у меня были одни пятерки. А еще призовые места на олимпиадах по физике и математике. В ВУЗе я был лучшим студентом первые четыре года из шести, а потом пошли тройки, и никакого красного диплома я не получил.
    Как итог, сейчас у меня свой небольшой бизнес. Успехи хоть и не грандиозные, но семья всегда жила в достатке, что радует. По моему опыту, бывают отличники, которые зубрят, а бывают те, которые идут к цели с пониманием. Если цель — хорошие показатели в учебе, то они будут. А когда цель меняется, как у меня вышло после четырех курсов, то будут успехи в достижении новой цели, а по учебе будет провал.
  • Двоечник (я) получил вышку, но кандидатскую защищать не стал. Написал книгу, сейчас работаю редактором. Отличник занимается мелким бизнесом: продает картошку.

Автор поделился детской фотографией своих подружек из школьного двора, в одну из которых он даже был влюблен, но ему так и не хватило смелости ей в этом признаться

  • Я в школе училась не очень. Лет с двух я знала, что буду парикмахером. Поэтому, когда родители журили за школьные оценки, я им говорила, что не все, чему учат в школе, мне пригодится. В итоге родители от меня отстали совсем: два так два, четыре так четыре. Учила только те темы, которые были интересны. После девятого класса поступила туда, куда хотела. С пятнадцати лет работаю сама на себя, наработала свою базу клиентов. Мне нравится быть независимой, самодостаточной. Я счастлива, потому что для меня работа является увлечением, приносящим не только удовольствие, но и финансы.
  • Учеба давалась мне легко, и оценки были высокие. Но в какой-то момент я уволилась с престижной работы и уехала в Испанию. После окончания магистратуры поработала не по специальности, поняла, что не мое, и начала искать работу по прямой профессии, хотя все говорили, что время тяжелое и в архитектуре застой. Сейчас живу на море, работаю архитектором, с начальником «на ты», и да, я отличница и работаю на дядю. Но — работаю там, где хочу, говорю на трех языках, у меня интересная жизнь и множество увлечений. Получилось бы из меня то же самое, учись я на тройки? Я не знаю. Но знаю, что в жизни нужно иметь страсть к чему-то, стремиться туда, куда тебя тянет, и все получится. А двоечник ты или отличник — это второстепенно.
Alita Vla
  • История одного из моих одноклассников. Парень был не то что умный — практически гений математики. Он не был зубрилой, вот бывает дан людям талант — это его случай. После 11 класса закинул далеко аттестат, не пошел ни в какой универ. Работал официантом.
  • Я из тех, кто постоянно прогуливал и легкомысленно относился к домашке. Так получилось, что связался с английским и пошло. Сейчас тружусь репетитором. Переехал в Сочи. Снимаю квартиру, взял машину (пока кредит). Вроде все ок в жизни.

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