16 историй об отличниках и двоечников, которые поняли, что счастье не всегда зависит от школьных отметок

Когда мы были детьми, нам часто могло казаться, что от оценок зависит наша будущая жизнь. Но, оказывается, переживания из-за четверок и троек зачастую были напрасными. И спустя много лет после школьного выпускного в полной мере осознаешь, что не только оценки в дневнике определяют будущее и влияют на то, сбудутся ли все наши мечты о жизни. Здесь — душевная подборка добрых, смешных и ироничных историй про людей и их бывших одноклассников и о том, как сложилась их судьба.