15 светлых историй о негласных обычаях и байках из разных городов, которые поймут только свои

За городом можно найти входы в катакомбы. А местные жители утверждают, что под улицами находятся километры хитросплетенных подземных ходов. В 1911 году ростовские рабочие рыли котлован, неожиданно рухнули вниз и оказались в коридоре, выложенном тесаным камнем. Исследовать его рабочие не рискнули. Впрочем, и в наши дни о подземельях мало что известно.

В подземных переходах города тоже скрываются сюрпризы: их стены украшают мозаичные панно примерно семидесятых-восьмидесятых годов.