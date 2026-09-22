15 светлых историй о негласных обычаях и байках из разных городов, которые поймут только свои
У каждого города есть свои секреты, которых не найдешь в путеводителе: негласные правила, любопытные памятники, старинные легенды и фразочки, понятные только местным жителям. Именно из таких деталей складывается особенное настроение, а обычное путешествие превращается в маленькое приключение. Героям этой статьи особенно запомнились светлые моменты и забавные истории с доброй иронией, благодаря которым знакомые улицы открываются с неожиданной стороны.
В Алматы существует секретная система взаимопомощи
- В Алматы незнакомая женщина в автобусе вдруг выхватила мой рюкзак и поставила его к себе на колени. Я ничего не понимаю, тяну его обратно! А она смотрит на меня так, как будто я ей нахамил. А потом я оглядываюсь вокруг и вижу, что так делают все сидящие. Стоишь — отдай сумку тому, кто сидит. Целая система взаимопомощи, о которой никто не рассказывает, потому что она не считается чем-то особенным.
В Калининграде обожают хомлинов
- Дочь переехала учиться в Калининград. Звоню ей в ноябре. Она отвечает на бегу: «Мчу за пряжей! Похолодало, надо срочно связать шапку и шарф для дедушки на мосту, а то он замерзнет!». Я обалдела. Чего она там удумала? А она такая присылает мне фотографию. Оказалось, дочка говорила про калининградских хомлинов! Это крошечные фигурки милых сказочных существ, тайком раскиданные по всему городу. Местные жители их просто обожают. И как только с Балтики дует первый ледяной ветер, весь Калининград охватывает невероятно трогательная эпидемия: горожане начинают массово утеплять своих бронзовых любимцев.
В Омске обнимаются с Любочкой
- Звоню мужу в командировку в Омск. Он бодро рапортует: «Все супер! Посидел в центре на лавочке в обнимку с Любочкой, классная она». У меня дар речи пропал. Какая еще Любочка в командировке?! Кричу ему в трубку, а он как рассмеется! Требую объяснений, но тут телефон звякает — от него пришло фото. Открываю снимок, готовясь увидеть эту наглую девицу, и шумно выдыхаю. Оказалось, мой благоверный просто устроил себе пешую экскурсию по центру города! Никакой коварной разлучницы не существует. «Любочка» — это знаменитый омский памятник юной жене губернатора, которая изящно сидит на кованой скамейке. Местные ее просто обожают, и фото в обнимку с этой чугунной красавицей есть, наверное, у каждого туриста.
Маньпупунёр — труднодоступное чудо в республике Коми
Маньпупунёр — это семь огромных каменных столбов высотой с 10—14-этажный дом. Когда-то они были частью Уральских гор, но за миллионы лет ветер и дожди разрушили все вокруг, а самые крепкие скалы остались. Название переводится как «малая гора идолов». Для манси это священное место, с которым связано много легенд. Находится оно далеко в тайге, на территории заповедника, поэтому просто так туда не попадешь: нужен пропуск, долгая дорога или вертолет.
- Маньпупунер был главной точкой нашей поездки по Коми. Добирались долго: сначала два часа тряслись на УАЗике до последней деревни, потом проехали еще около 160 км по тайге. А погода там такая, что можно проделать весь этот путь и ничего не увидеть. Две группы перед нами так и уехали ни с чем. Когда мы поднялись на плато, столбы тоже прятались за тучами. И вдруг в небе появилось окно, выглянуло солнце и осветило их в снежных шубах. Мы стояли, смотрели и не верили, что нам так повезло. Через три часа уехали — и сразу началась пурга. А на следующий день снега на столбах уже не было. Нам просто невероятно повезло увидеть Маньпупунер именно таким.
«В Уфе есть памятник клещу по имени Валера»
В Воронеже есть стул, который буквально «лучится» добром
Он установлен в одном из скверов города. На стуле есть надпись, которая гласит: «Всяк садящийся заряжается добром и утрачивает жлобскую свою натуру». На его сиденье сделаны две ладони, а одна из ножек выполнена в виде обычной ноги — это своеобразная отсылка к фамилии создателя этого стула — воронежского художника Александра Ножкина.
В Питере много мест, где исполняются желания
Туристам порой кажется, что за исполнением желаний надо ездить именно в Санкт-Петербург. Тут есть и знаменитая Башня грифонов, где хранится формула счастья, и Чижик-Пыжик, на крошечный постамент которого надо умудриться попасть монеткой. Не стал исключением и Васильевский остров. Автор этой статьи как-то побывала в одном из его дворов, где по местным поверьям нужно было написать свое желание.
Но сейчас, по словам экскурсовода, эта традиция уже пошла на спад — все, кто попадает сюда, уже не портят стены, а просто смотрят вверх на крошечный кусочек неба и загадывают желание.
Говорят, что казанские коты «работают» в Эрмитаже
В центре города на пешеходной улице Баумана стоит памятник Коту Казанскому, рядом с которым с удовольствием фотографируются туристы. Самые любопытные расспрашивают местных, что это за котяра, ну а те всегда готовы рассказать им старинную легенду.
- В XVIII веке в Казани была порода местных котов, которые не давали покоя мышам. И настолько они были крутые, что три десятка этих милых мышеловов в 1745 году перевезли в Санкт-Петербург, чтобы трудиться в Зимнем дворце. Вроде бы их потомки продолжают свою службу по сей день в Эрмитаже.
Говорят, что под Ростовом-на-Дону есть еще один город
За городом можно найти входы в катакомбы. А местные жители утверждают, что под улицами находятся километры хитросплетенных подземных ходов. В 1911 году ростовские рабочие рыли котлован, неожиданно рухнули вниз и оказались в коридоре, выложенном тесаным камнем. Исследовать его рабочие не рискнули. Впрочем, и в наши дни о подземельях мало что известно.
В подземных переходах города тоже скрываются сюрпризы: их стены украшают мозаичные панно примерно семидесятых-восьмидесятых годов.
Раньше большую часть из них закрывали торговые павильоны. Но недавно из подземных переходов стали убирать ларьки, и местные жители наконец-то вновь увидели эту красоту ручной работы.
В столичном метро на что только ни насмотришься
Одна из местных жительниц на своем примере доказала, что в метро можно провезти только что купленный по объявлению столик. Кстати, она даже сэкономила на такси — его стоимость, по словам находчивой женщины, вышла бы в три раза дороже цены самого столика.
А как-то раз в столичном метро бродил здоровенный мужик в барском одеянии. Колоритнейший боярин в шубе, шапке меховой и в красных сапогах. А на дворе август. Его сразу остановили: кто таков и откуда пожаловал? А как правда выяснилась, народ ахнул. Это был артист массовки с «Мосфильма». В конце съемочного дня статисты встали в очередь за гонораром. А денег не привезли. Мол, завтра будут или после выходных. Актеры посовещались и приняли решение — костюмы сдавать только после оплаты. В них по домам и разъехались.
Жители Улан-Удэ могут рассказать легенду о хозяйке Чивыркуйского залива
Озеро Байкал буквально овеяно мифами и легендами. Местные жители рассказывают о зимнем мираже — передвигающемся по льду призрачном обозе. Обычно это охраняемая «тяжелая почта», которая раньше перевозила мешки с серебряными монетами, или всадники, пересекающие Байкал. Ну а у Чивыркуйского залива по преданию есть хозяин или хозяйка.
- Ребята, с которыми мы бывали в этих местах, уверяют, что видели лицо женщины в камнях береговых утесов. Под влиянием этих рассказов я тоже увидел гордый женский профиль в нагромождении скал, мимо которых проходил на лодке. Многие пытались сфотографировать, настолько отчетливым казалось это видение, но на фотографиях были только скалы.
В Челябинске тоже есть место, овеянное легендами
Это старинный заброшенный элеватор, который находится прямо в центре города, недалеко от местного драматического театра. Как и во всякой порядочной заброшке тут, по рассказам местных, творится что-то неладное. Есть легенда о том, что когда-то один банкир замуровал в стенах элеватора все свое золото и серебро. Правда, те, кому удавалось пробраться внутрь, эти сокровища не нашли.
В Красноярск как-то «приплыли» суслики
По городу расставлены 11 крошечных бронзовых скульптур сусликов. По легенде эти зверьки сбежали с острова Татышев, где обитают сотни подобных грызунов. Ну а в центре города стоит пара сусликов-молодоженов — жених, которого зовут «Р» и невеста по имени «К». Эти буквы напоминают об уроженце Красноярска графе Резанове и его возлюбленной Кончите. История их любви когда-то стала сюжетом рок-оперы «Юнона и Авось».
А в Перми до сих пор спорят, как правильно называть знаменитые местные пирожки
Есть мнение, что именно Пермь — родина пирожков с сочной начинкой. Их называют «посикунчиками» из-за брызжущего в стороны мясного сока. Ну или «посекунчиками», потому что начинку перед готовкой мелко рубят (секут).
- В прошлом году установили памятник посикунчикам. Он небольшой, но трогательный. На блюде лежат два пирожка — посикунчик и посекунчик. Желающие поучаствовать в дискуссии по поводу «и» и «е», могут потереть соответствующий пирожок. Сейчас они натерты одинаково.
В Санкт-Петербурге лучше не верить словам балерины
Не секрет, что в Санкт-Петербурге встречается весьма своеобразная схема нумерации домов, да и в названиях и переплетениях улиц порой тоже бывает сложно разобраться. Но местные жители играючи выходят из этого положения.
- Уехал у меня муж в командировку в Питер. Думаю, ну заодно нагуляется, поест шавермы. И вдруг он звонит и спрашивает: «Разве можно верить пустым словам балерины?» Я обомлела. Что это за балерину он там нашел? А он хохочет: «Ты разве не знала, что это специальная запоминалка?» Потом все-таки рассказал, что так местные удерживают в памяти порядок улиц в районе под названием Семенцы. В полном виде она звучит так: «Запомни: разве можно верить пустым словам балерины?» В этом порядке и идут улицы: Звенигородская, Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская и Бронницкая.
Бонус: «Стоит, орет. Старая водонапорная башня на берегу Оки в Нижнем Новгороде»
А вот и еще несколько статей с особенностями разных городов: