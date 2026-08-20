9 историй про любовные отношения поэтов Серебряного века, чьи судьбы пропитаны искренним душевным теплом

Поэт был тем еще Дон Жуаном. По его подсчетам у него было 13 продолжительных отношений, а непродолжительных же не счесть. Выходя в свет с одной из своих избранниц, он представлял их по номерам: «Прошу любить и жаловать — моя 12-я...». Однако в официальном браке состоял лишь единожды. Его женой стала Фелисса Круут — дочь плотника. Он прожил с ней 16 лет. Эта женщина была непохожа на остальных его избранниц. Ее отличал практичный ум, твердость характера и бесконечная верность супругу. Последним сам он похвастаться не мог. С ней он был как за каменной стеной, ведь она трепетно уберегала его от всех житейских проблем. Северянин не остался в долгу — он посвятил ей около 200 стихотворений. Так что, можно сказать, что супруга оказала влияние на его творчество.