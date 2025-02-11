9 писателей, которые такие финты вытворяли, что только диву даешься

Писатели тоже люди, и как у всех, у них бывают свои причуды. Лев Толстой, например, прямо перед венчанием дал почитать будущей жене свои дневники, в которых в красках описывал свои любовные похождения. А Бунин просыпался среди ночи, чтобы отведать ветчины.

1. Сергей Есенин

Однажды знакомая пышнотелая поэтесса попросила Есенина найти ей работу. А тот предложил ей жалование машинистки за то, чтобы она каждый день в час ночи приходила к нему, раздевалась, ложилась в кровать и грела ее, а потом уходила. В целом, просьба была не такой уж и дикой: помещение нечем было отапливать, даже чернила замерзали от столь низких температур. Спать приходилось, наваливая на себя гору одеял и шуб. Дама согласилась, но продержалась на работе недолго.

2. Александр Пушкин

© Russian poet Alexander Pushkin / A.Robst / Wikimedia Commons Элина Че 17 часов назад Ой, не могу! Приличная семья!!! Эта самая мать Натальи из такой семьи вышла - умереть не встать! Ее отец, будучи женатым, увел жену у немецкого барона, а когда она забеременела, привез ее жить к законной жене. Любовница и родила эту самую мать НН. По сути незаконнорожденную. Жена отца, имея своих троих детей девочку почему-то любила и приложила массу усилий, чтобы незаконнорожденного ребенка признали законным. Я когда все это читала, в шоке была. Как-то мне вот казалось, что люди раньше молвы боялись, отлучения от приличного общества, Бога в конце концов. Не! Куролесили так, что нам и не снилось!

Ту же НН обвиняли, что она какие-то там романы крутила, то с царем, то с Дантесом! какие романы? Она замужем была всего 6 лет, родив за это время 4-ых детей. То беременная, то кормящая. Вот реально ей до романов было? Но красивая была такая, что мужики с ума сходили и по такой... - - Ответить

Пушкин был весьма любвеобилен. Известен даже его, так называемый «Донжуанский список», где поэт перечислил всех женщин, которыми когда-либо увлекался. Это очень не нравилось матери Натальи Гончаровой. Со своей будущей тещей Пушкин постоянно ссорился. Она упрекала его за то, что он ни одной юбки не пропустил, а у них, вообще-то, приличная семья. Но Александр Сергеевич был не промах и ставил ее на место одной фразой: «Я женюсь на вашей дочери, а не на вас».

3. Иван Крылов

Знаменитый баснописец слыл большим любителем поесть и поспать. Так, однажды некий литератор застал Крылова лежащим на диване, на котором он по обыкновению любил проводить время. Гость увидел огромную картину над диваном и высказал предположение, что рано или поздно она сорвется и придавит писателя. На что Иван Андреевич, которому, видимо, было лень перетаскивать диван или укреплять висящую картину, спокойно ответил: «Ничего подобного! Я тут произвел нехитрые расчеты и понял, что даже если картина упадет, она опишет такую дугу, что мне ничего не угрожает. Бояться нечего!» Кстати, по мнению некоторых специалистов, образ Обломова Иван Гончаров списал с Крылова.

4. Федор Тютчев

Своей возлюбленной, Елене Денисьевой, Федор Тютчев годился в отцы. Девушка была родом из старинной обедневшей дворянской семьи и рано потеряла мать. Ради поэта женщина пожертвовала положением в обществе, друзьями и общением с родственниками. Денисьева родила Тютчеву 3 детей, но за 14 лет их романа так и не стала его женой официально. Для тех времен это было настоящим вызовом обществу. Кроме того, во время отношений с Еленой классик был женат на Эрнестине фон Дернберг.

5. Иван Бунин

Современница рассказывала, что у Бунина были сложные отношения с... ветчиной. Однажды врач посоветовал писателю есть за завтраком этот продукт. Супруга Вера Николаевна решила покупать деликатес с вечера, однако писатель просыпался и съедал его ночью. Спустя неделю жена решила, что так дело не пойдет и начала прятать ветчину по всяким местам, например, в книжном шкафу или в кастрюле. Однажды она припрятала ее так, что Бунин не смог найти этот заветный кусочек. Ради этого он даже разбудил ее с вопросом: «Вера, где ветчина? Черт знает что такое! Полтора часа ищу». Она встала, достала ее из-за рамы картины и передала мужу. Ну а на следующий день женщина решила просыпаться на полчаса пораньше, чтобы купить ветчину аккурат к пробуждению Ивана Алексеевича.

6. Александр Блок

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У Блока были специфичные отношения с женой, Любовью Менделеевой. Когда они поженились, он был весь во власти культа Прекрасной Дамы: вечной женственностью, которая приносит гармонию в жизнь. Женщина в его стихах была возведена на пьедестал. Так что после свадьбы поэт не смел прикасаться к жене. Хотя брак не был счастливым, пара прожила вместе до самой кончины Блока.

7. Лев Толстой

Многие знают, что Лев Николаевич вел дневники. В них он, в том числе, описывал свои любовные победы. Один из таких дневников накануне венчания он дал прочитать своей будущей жене. Ему показалось, что так он поступает честно: пусть знает все. На церемонии Софья Андреевна явилась заплаканной. Ее сильно потрясли похождения Толстого.

8. Александр Герцен

Настоящие страсти кипели в жизни Александра Герцена. Вместе с женой он проживал в одном доме с четой Гервег. Вскоре Наталья, жена писателя, влюбилась без памяти в Георга Гервега. Супруга его при этом обо всем знала, но закрывала глаза, так как очень любила мужа. Когда неверность Натальи наконец стала очевидна, Герцен выставил Гервегов из дома. Но ситуация повторилась, правда на этот раз писатель оказался «по другую сторону». После кончины Натальи Александр Иванович переехал в другую страну и начал оказывать внимание жене своего друга Николая Огарева. Все зашло так далеко, что у «пары» даже родилось трое детей, хотя официально их отцом считался Огарев.

9. Федор Достоевский