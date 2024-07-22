Батя - молоток! Ржунимагу.Такая же, примерно, история каждый раз
была с моим папенькой. Смотрим какой нибудь захватывающий фильм. Я обращаюсь к нему с каким-то вопросом по сюжету. А он сидит, кимарит, только откроет один глаз, - А? Что? Дааа. И дальше сопит.
17 человек, которые вошли в кинотеатр с попкорном, а вышли с историей покруче любого фильма
От похода в кино мы всегда ждем массу впечатлений. Правда, иногда эти самые впечатления дарит не столько фильм, сколько наши спутники и незнакомцы в зале. Пользователи сети рассказали о случаях, когда они отправились в кинотеатр, но происходящее на экране стало лишь фоном для их собственных приключений.
- Ходили недавно с батей в кино. Он маленько задремал во время сеанса. Ну как задремал — храпел как трактор, и было слышно довольно неплохо так. В середине фильма вдруг наступает тишина. Батек резко подорвался и как заорет на весь зал: «Не выключай, Даня, я смотрю!» © ПОЗОР / VK
- Смотрели первый фильм из трилогии «Властелин колец». После того как лента закончилась и пошли титры, одна из девушек впереди нас выдала: «О боже! Даже не верится, что это основано на реальных событиях!» © Voltafreak / Reddit
Батя - молоток! Ржунимагу.Такая же, примерно, история каждый раз
- Вместе с друзьями я вошел в зал, когда уже показывали трейлеры. Пробираемся в темноте к местам, я сажусь и... проваливаюсь в пустоту. Середина ряда, а сиденье отсутствует. Я растянулся на полу. Попкорн — на мне, напиток — на мне. В довесок я еще проскользил вперед по полу, и мои ноги оказались под чужим креслом. А сидящая на нем женщина как заверещит! Она приняла мои стопы за крыс — в наших кинотеатрах они не редкость. Но дама в панике еще и ноги мне оттоптала. А мои друзья были слишком заняты смехом, чтобы что-то предпринять. В итоге один из зрителей помог мне подняться и успокоил женщину.
Я весь в газировке и масле от попкорна отправился пообщаться с администрацией. Хозяин кинотеатра так боялся, что я подам в суд, что любезно предоставил мне полотенца, рабочую рубашку одного из сотрудников, а также 250 бесплатных пропусков в кино. Я вернулся в зал к друзьям, но проигнорировал их, а часть пропусков отдал парню, который мне помог. © Wayne Allen Sallee / Quora
- Мы компанией решили сходить в кино, но одна из наших подруг, как обычно, опаздывала. Написали ей сообщение, что наши места в углу. А когда она, красотка такая, явилась, то направилась совсем в другой угол и посветила на места фонариком. А там — страстно целующаяся парочка. Молодые люди тут же отскочили друг от друга как ошпаренные, а подруга испугалась расправы — бежала оттуда сверкая пятками! Мы насмеялись от души. © Nishita Sona / Quora
- Я пригласил девушку на первое свидание в кино на картину «Виноваты звезды». Во время одной из самых драматичных сцен она разрыдалась, и я взял ее за руку. Когда фильм закончился, я спросил, что именно заставило ее плакать. А она ответила, что вспомнила о бывшем и том, как они любили друг друга, но судьба их разлучила. Это был худший поход в кино. © Puneet Yadav / Quora
"Она приняла мои стопы за крыс, в наших кинотеатрах этотне редкость."
Серьёзно? Первоисточник можно? Это в какой такой Мумбаи крысы в кино норма?
Может, всё же ошибка переводчика?
- Мы с парнем должны были встретиться прямо в зале. Он сказал, что у нас первый ряд. Я сразу подумала, что как-то по-дурацки он выбрал места — придется же голову задирать. Но промолчала. А когда пришла в кинотеатр, парня там не увидела. Я села в первом ряду и принялась терпеливо ждать. Начался сеанс, он так и не явился. Я сперва расстроилась, а к концу фильма уже разозлилась. Из-за подставы, из-за первого ряда. Но позже выяснилось, что парень там был. Он сидел в самом последнем ряду и точно так же задавался вопросом, почему я не пришла. Оказалось, у каждого из нас было свое понимание, что такое первый ряд. © Isabella Valenzuela / Quora
- Я смотрел в кино какую-то из частей «Сумерек». Там был момент, когда Эдвард Каллен снимает рубашку посреди города, и его кожа сверкает на солнце. И тут один из зрителей, которого явно притащила на сеанс девушка, начинает возмущаться: «Ты серьезно? Ну что за бред? С меня хватит!» И убежал в гневе. Ну а его девушка осталась досматривать фильм. © mr_marmoset / Reddit
- А я с женой ходил на первую часть «Сумерек». И уснул посреди сеанса. Захрапел на весь зал. Супруга в панике начала меня будить, а я забыл, что нахожусь не дома, и выдал в голос: «Хочу и буду храпеть, сдалась мне эта фигня!» Многие зрители начали аплодировать. Полагаю, это также были парни, которых привели девушки. © Unknown author / Reddit
Собственно...я и сама прекрасно выспалась в кинотеатре на сумерках. А что, кто-то смотрел,что-ли?
Причем мы втроём ходили. Втроём и выспались))
- В старшей школе у меня появилась подружка, и мы пошли в кино на свидание. Оба чувствовали себя неловко. Фильм начался, а я набрался смелости и взял ее за руку — она была не против. Поверьте, это было большим событием для меня. А потом в зал вошли трое парней из моего класса и сели позади нас. И каждый раз, когда я пытался поцеловать девушку, на экране как назло происходило что-то смешное, и эти парни гоготали как сумасшедшие. Я не понимал, смеются они над фильмом или надо мной. В конце сеанса я осознал, что потерял мобильник. А вишенкой на торте стало то, что я еще и классуху встретил на выходе из кино. Хуже свидания в моей жизни не было. © Unknown author / Quora
- Мы с друзьями решили сходить на «50 оттенков серого» просто по приколу. Например, поиронизировать над тем, как героиня постоянно кусает губу. Оказалось, что большая часть зрителей пришла на сеанс с той же целью. И в итоге этот поход в кинотеатр оказался самым крутым в моей жизни, потому что в зале царила невероятно веселая атмосфера. Все дружно шутили и смеялись. Фильм был ужасным, но удовольствие я получил огромное. © XxAWildAbraAppearsxX / Reddit
- Я пришел на фильм «Гонка». Сидел и кайфовал — я большой фанат Формулы-1. Но примерно через 45 минут в зал вошел здоровяк, с которым мало кто захотел бы иметь дело, и направился ко мне. Заявил, что это его место, и потребовал, чтобы я свалил. Но я не уступал — место было моим по праву! Парень продолжал буянить, и другие зрители начали возмущаться. В конце концов он сел на одно из свободных кресел, которых было немало. Здоровяк минут 15 наблюдал за приключениями гонщиков, а потом вдруг спрашивает: «Это ведь „Заклятие“, да?» Осознав, что он пришел не на тот фильм, парень смущенно встал и зашагал прочь. Когда он выходил, часть зрителей зааплодировала. © Rushikesh Ghatpande / Quora
- Сегодня ходил в кино и случайно подслушал, как девушка рассказывала парню забавную историю (далее от первого лица).
Ходили мы с подругой недавно на фильм. Сеанс уже начался, и двери были закрыты. Проверяющая нас впустила. Мы заходим внутрь, дверь за нами закрывают. Вокруг полная темнота.
— А чего так темно?
— Не знаю, давай пока очки наденем. Сейчас кадр сменится на светлый, и мы пройдем.
Надели очки и стоим как дуры. И никак почему-то не становится светло. Тут сзади проверяющая открывает дверь и смотрит, как мы стоим в очках и пялимся на вторую дверь и чего-то ждем. © Рассказано / VK
- А мы как-то с подругой ходили на ужастик в кинотеатр. Самым страшным был момент, когда парень, сидящий позади нас, неожиданно решил познакомиться. Нет, он был очень даже ничего, просто неожиданное восклицание «Привет, а можно познакомиться?» и счастливая моська между наших кресел были вообще не вовремя. © Виктория Косум / VK
- Пошла как-то раз одна в кино, смотрела «Доктор Сон». Дело было днем в будни, народу было немного. Мне фильм понравился, так как люблю Кинга, но вот на последнем ряду дядечка громко храпел. Я в какой-то момент не выдержала и рявкнула на него. Он сходу не понял, что все ржут из-за сочетания его храпа с названием фильма. © Фиолетовое Варенье / ADME
Поржала от души, когда представила двух дурех, стоящих между двумя дверьми в темноте.
- Я немного опоздал на сеанс. Зашел в зал, когда уже показывали трейлеры, и направился к своему месту. А там уже расселась какая-то бабка с пледом. Более того, на соседние кресла она нагромоздила кучу сумок и контейнеров с едой. Я такой, мол, вы заняли мое место, освободите, пожалуйста. И вдруг плед на ее груди начинает двигаться, а затем из-под него показывается мордочка собаки. Женщина дала собаке какое-то угощение, а потом показала пальцем на задние ряды и сказала: «Я уже устроилась тут. Но вы можете сесть на мое место сзади. Не переживайте, оно гораздо лучше, чем это». © BigDumbApe / Reddit
- Я смотрел фильм «Интерстеллар» в большом кинотеатре на сотни людей. Зал был полон. Космический корабль на экране осуществлял посадку, и все зрители затаили дыхание от благоговения. Затем экран завис, так как произошел какой-то сбой в системе проекции. Просмотр стоял на паузе уже несколько минут. И некоторые люди начали возмущаться и уходить. Надо сказать, большинство все-таки осталось терпеливо ждать, поскольку фильм был ну очень захватывающим. Прошло еще несколько минут, и экран ожил. И те люди, которые разозлились из-за неполадки, начали возвращаться в зал. И их освистали оставшиеся. Затем раздался общий смех, после чего все снова погрузились в шедевр Нолана. © spaceysun / Reddit
- Устав от бесконечного шопинга в торговом центре с мамой и сестрами, я решил сбежать от них в кино. Купил себе билет на задний ряд. А рядом сели две девушки и все поглядывали на меня. Идет фильм, а они поворачивают головы и пялятся. Думаю, понравился, что ли? Продолжаю смотреть кино и задаюсь вопросом, почему создатели не заморочились над качеством картинки. Незадолго до титров дамы бросают на меня совсем уж пронзительные взгляды. И вот включается свет. Я вижу, как все снимают свои 3D-очки... Кроме меня. Мои соседки в последний раз удостаивают меня вниманием и смеются. Так быстро я никогда не убегал из кинотеатра. © Unknown author / Quora
А в этих материалах вы найдете истории людей, которые умудрились найти приключения в театрах:
Комментарии
Хотя все истории старые, девятилетней давности, но я их читала в первый раз. Многие очень забавные, смешные. Повеселилась. Спасибо Адме.