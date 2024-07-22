17 человек, которые вошли в кинотеатр с попкорном, а вышли с историей покруче любого фильма

От похода в кино мы всегда ждем массу впечатлений. Правда, иногда эти самые впечатления дарит не столько фильм, сколько наши спутники и незнакомцы в зале. Пользователи сети рассказали о случаях, когда они отправились в кинотеатр, но происходящее на экране стало лишь фоном для их собственных приключений.