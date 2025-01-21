15 реальных историй с собеседований, которые пошли не по плану
Собеседование — вещь волнительная, даже если вы бывали на нем много раз. Можно подготовить ответы на каверзные вопросы, узнать все о компании, но всегда будет место для какой-нибудь неожиданность. Кстати, не обязательно плохой.
- Как-то искала работу бухгалтером. Пригласили на собеседование на должность зам главбуха, пообщались, погоняли по счетам и проводкам. Вроде на все вопросы ответила правильно, но в работе отказали с формулировкой главбуха: «Я тебя не возьму. Не может зам быть умнее главбуха.» Посмеялась, но не расстроилась.
- Во время собеседования меня спросили, кем работает мой муж. Когда ответила, что он программист, мне сказали: «Ну, наверное у него зарплата огромная, а ты хочешь работать, чтобы дома не сидеть. Для тебя деньги не главное». Потом раза 3 звонили, уговаривали устроиться у них. Мой отказ очень разозлил директора. Он так и не понял, почему я упускаю отличную возможность работать 6 дней в неделю на трех должностях и получать копейки. © Ирена Гуржовская
- Пришла на собеседование, попросили подождать в коридоре на диване. Жду. Смотрю, пес ко мне по коридору идет. Я с ним поздоровалась, протянула руку, он мне эту руку облизал, погладила его. Оказалось, это собака директора, а одним из вопросов на собеседовании был: «Вы собак боитесь?» Ответила, что собак, и вообще, животных, люблю. Опыта работы в той сфере почти не было, но меня взяли, и я с удовольствием там 4 года проработала. До сих пор думаю, что пес Хуго меня на работу принял, а не его хозяйка. Скорее всего, отношение к собаке проверяло, что за человек. И отношение собаки к кандидату тоже. © Nataliya Ostashko
- Нанимался на должность персонального тренера. Это было мое первое собеседование в жизни, а все говорили, что на собеседования надо ходить в костюме. Так вот, я проходил собеседование в спортзале в брючном костюме с галстуком. © BroCast97 / Reddit
- Шла на собеседование, сломался каблук. Я попробовала сломать второй, не получилось. В сердцах выбросила сандалии и зашла босиком. Собеседование прошло хорошо и мои босые ноги заметили, когда прощались. Ничего не сказали, только улыбнулись и сообщили, что могу приступить завтра. Работа креативная.
- Была в один день на двух собеседованиях. На первом внезапно предложили ответить на 100 довольно непростых философских вопроса на английском. Через час пришла на второе. На дверях написано «Diazayn». Я открыла дверь и спросила, без всякой задней мысли: «Где я могу увидеть господина Диазаяна?» Обиделись! Оказалось, имели в виду «Дизайн»! (design) Я искала работу на должность прораба! Не репетитора по английскому!
- Однажды собеседовали несколько человек подряд. От одного был очень специфичный и неприятный запах. Я, моя начальница и кадровичка практически задыхались, но старались не подать виду. В общем человек нам по опыту работы не подошел. После него кадровичка побежала за освежителем воздуха и мы, отдышавшись, вызвали следующего. Тот оказался другом предыдущего и, унюхав освежитель воздуха, обиделся и отказался от собеседования. © Halina Solway
- Думал, это будет простым собеседованием на должность продавца. Я готовился, читал о компании, практиковался отвечать на распространенные вопросы и даже репетировал речь о «самых сильных и слабых сторонах» перед зеркалом. Все было в порядке до тех пор, пока интервьюер не спросила: «Итак, что привело вас в нашу компанию?» Мой мозг опустел. Я ответил: «Мне нужны деньги». В итоге я туда не устроился. Сейчас об этом даже смешно вспомнить. © CashflowCaptain001 / Reddit
У меня так было. Я честно сказала, что хочу зарабатывать в этой сфере, у эйчара аж лицо вытянулось: "Так вы что, ищете работу ради денег?" Нет, блин, чтобы маникюр выгуливать! Решила, что сгорел сарай, гори и хата, спросила: "А вы тут ради чего?" Ответ был предсказуем: "Извините, вы нам не подходите".
Слава богу.
- Встречающий оставил меня в огромном кабинете с большим столом и стульями вдоль стены (не у стола), от окна сильно дуло. Я взяла стул, закрыла окно, села во главе стола и стала долго ждать. Терпеливо так ждать. Как оказалось, за мной наблюдали, что я буду делать в специально созданной обстановке. В общем, сделали сразу начальником, минуя простого менеджера. © Дмитриева Оксана
- Стартап. Cобеседование. Меня спросили: «Если бы вы могли быть любым животным, кем бы вы были?» Я ответил: «Выдрой», потому что они веселые, активные и чертовски милые. Они спорили, нанимать меня или нет, потому что, цитирую: «Мы нанимаем только хищников, а не жертв». Они вообще не разбиралась в биологии. (Выдра — это хищник, прим. ADME). Да, меня взяли, но работа была просто трэш. © rileysweeney / Reddit
- Проходила собеседование онлайн. В середине разговора лежащий рядом пес чихнул. Был бы йорк, никто бы и не заметил, а так — доберман, и от его чиха стены дрожат. Бедные девочки HR-ы подпрыгнули от неожиданности. Пришлось предъявлять виновника. © Ksenia Babich
- Я много лет назад проходила интервью в очень известной строительной компании. Первое собеседование, второе. На третьем мне предложили заполнить анкету, профтестирование. Восемь листов. Я посмотрела все, удивилась, вернулась к первому и последнему листу. Последний вопрос был: «Какими еще талантами и навыками вы обладаете, не относящимися к данной вакансии?»
В моем окружении потом было много шуток по этому поводу, когда я рассказывала, что написала: умею укладывать парашют.
Работу я получила, сбежала через 3 недели. © Елена Полякова
От чиха добермана стены дрожат? Да это наглый поклёп.
Ну или как вариант стены из ватмана, такие специально для онлайн собеседований.
- Меня пригласили на должность «помощника» в сфере ИТ, когда мне было 17. Это была шарашкина контора, которая чинила компьютеры. Меня спросили: «Что вы первым делом проверяете, если клиент звонит и говорит, что у него не включается экран?» Я ответил: «Ну, нужно проверить, подключен ли комп к розетке». Они посмеялись и сказали: «Спасибо, на этом все». © IgnasP / Reddit
- Подруга сказала, что у них в турфирме есть вакансия. Собеседование вели владельцы фирмы — две женщины. Я владею английским, ПК. Все прошло отлично. Но позже мне перезвонили: «Увы, берем сотрудницу с двумя языками». Ну, ладно. Я ржала, когда узнала, что они наняли девушку, которая не знала ни одного иностранного языка, а про меня было сказано: «Прими такую, она еще и бизнес на себя перетянет». С тех пор не знаю, как правильно вести себя на собеседовании. © Ирина Соколова
- Начальник был тиран и деспот. Я пожаловалась и меня уволили. Ищу работу, очередное собеседование. Начальница: «Почему ушли с прошлой работы?» Пока я думала, чего бы такого соврать про стремление к дальнейшему росту, она посмотрела в резюме: «А-а-а, понятно, можешь не объяснить. Я работала там же». Меня сразу взяли, а с начальницей мы отлично сработались. Мировая женщина оказалась.
Что быть готовым к собеседованию и не попасть в плохое место, советуем эту статью: «Люди рассказали, какие красные флаги они обнаружили еще на этапе собеседования».
Комментарии
Последняя - просто про меня 🤭 у нас маленький круг специалистов вроде меня, все друг друга знают. И есть одна компания, через которую прошли В С Е. Про уклад в той компании легенды ходят. Столько агрессии и тирании вы не увидите нигде. Начальники все китайцы. Орут н.a подчиненных. При мне девочка - переводчица заорала нa шефа, китайца-горлопана: "Убью лысого!"
Моя героиня 🫶🏼
Я продержалась чуть больше чем 3 месяца. Чуть стулом по башке китайца не огрела . Хорошо, охотники за головами меня отловили до того, как случилось непоправимое.
Никто не спрашивал, почему я оттуда ушла. Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся.
У нас русская ген.дир орала без остановки, глаза выпучит и орет. Мы все ждали когда ее кондратий хватит.. но ее уволили