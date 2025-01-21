15 реальных историй с собеседований, которые пошли не по плану

Последняя - просто про меня 🤭 у нас маленький круг специалистов вроде меня, все друг друга знают. И есть одна компания, через которую прошли В С Е. Про уклад в той компании легенды ходят. Столько агрессии и тирании вы не увидите нигде. Начальники все китайцы. Орут н.a подчиненных. При мне девочка - переводчица заорала нa шефа, китайца-горлопана: "Убью лысого!"

Моя героиня 🫶🏼

Я продержалась чуть больше чем 3 месяца. Чуть стулом по башке китайца не огрела . Хорошо, охотники за головами меня отловили до того, как случилось непоправимое.

Никто не спрашивал, почему я оттуда ушла. Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся.