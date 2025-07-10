16 фото с такой запредельной концентрацией милоты, что от нее сводит скулы
Добро
21 час назад
Есть снимки, которые действуют как лекарство от грусти — столько в них очарования. Если долго смотреть на то, как котик «ведет» машину, а утята греются возле плюшевого мишки, то на душе станет светлей. Мы постарались собрать такие фоточки вместе, чтобы они точно произвели нужный эффект. Любуйтесь.
«Моя кошка сделала селфи»
«Сосед в самолете нарушает мое личное пространство. Но я не против!»
- Ну почему такие красавчики никогда не садятся рядом со мной?! © Educational_Answer22 / Reddit
«Моя девушка сделала заплатку на моих рабочих брюках и оставила секретное послание»
«Встретила этого парня в поезде по дороге домой»
- Так бы и украла его! Такой милый! © Ally-2006 / Reddit
«Каждый год в свой день рождения муж вместе со своей бабушкой собирает пазл»
Муж мог бы и пазл из побольше частей собрать. Это 36 кусков? Тут явно для бабули...
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«Моя кошка выглядит ужасно вежливой на этом фото»
«Колибри свила гнездо на моей гирлянде из лампочек на террасе и снесла два крошечных яйца»
«Сегодня я стал отцом»
«Встретил в парке любопытную белку, и мы устроили фотосессию»
«У нас в саду гость»
Ага, такой же гость обгрыз мой миндаль, который и так-то плохо приживался, а сейчас , видимо, совсем сойдет на нет(
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«Cовенок, которого я отбила у ворон»
«Пожертвовали мягкие игрушки центру реабилитации диких животных. Вот одна из них в деле»
«Внезапно наткнулся на олененка у себя во дворе»
«Я не строитель, а просто папа, которых захотел порадовать своих дочек. Сделал для них картонный домик, а они помогали!»
«Новое достижение — Мелоди научилась готовить вместе с папой»
Это лечебная киска. Па́пе надо обратить внимание на шейный отдел позвоночника.
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«Ах, эти глазки!»
А вот и еще несколько статей с милыми и трогательными снимками:
Фото на превью Nika65 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Это один из крольчат, которые живут на футбольном поле, мимо которого мы сыном ходим раз в неделю.
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