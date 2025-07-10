16 фото с такой запредельной концентрацией милоты, что от нее сводит скулы

Есть снимки, которые действуют как лекарство от грусти — столько в них очарования. Если долго смотреть на то, как котик «ведет» машину, а утята греются возле плюшевого мишки, то на душе станет светлей. Мы постарались собрать такие фоточки вместе, чтобы они точно произвели нужный эффект. Любуйтесь.

«Моя кошка сделала селфи»

«Сосед в самолете нарушает мое личное пространство. Но я не против!»

Ну почему такие красавчики никогда не садятся рядом со мной?! © Educational_Answer22 / Reddit

«Моя девушка сделала заплатку на моих рабочих брюках и оставила секретное послание»

«Встретила этого парня в поезде по дороге домой»

Так бы и украла его! Такой милый! © Ally-2006 / Reddit

«Каждый год в свой день рождения муж вместе со своей бабушкой собирает пазл»

«Моя кошка выглядит ужасно вежливой на этом фото»

«Колибри свила гнездо на моей гирлянде из лампочек на террасе и снесла два крошечных яйца»

«Сегодня я стал отцом»

«Встретил в парке любопытную белку, и мы устроили фотосессию»

«У нас в саду гость»

«Cовенок, которого я отбила у ворон»

«Пожертвовали мягкие игрушки центру реабилитации диких животных. Вот одна из них в деле»

«Внезапно наткнулся на олененка у себя во дворе»

«Я не строитель, а просто папа, которых захотел порадовать своих дочек. Сделал для них картонный домик, а они помогали!»

«Новое достижение — Мелоди научилась готовить вместе с папой»