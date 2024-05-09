16 фото, на которых столько любви и доброты, что сложно не растечься сиропом

Люди поделились маленькими зарисовками из своей жизни. Это и милые детские подарки, и сюрпризы от мужей, и знаки внимания от коллег. Хотелось бы, чтобы таких приятных вещей было побольше.

«Взяла собаку из приюта. Если она не перестанет так на меня смотреть, у меня будет 5 собак и 0 мужей»

Неожиданная записка



«Работаю в сетевом ресторане, меня перевели на новую локацию. Зашла как-то поесть на старое место, а к моему заказу вот что подложили. „Я скучаю по тебе“. Это так мило!»

«Муж знает, что сейчас я очень переживаю из-за работы, и поэтому приготовил для меня вот такой сюрприз, а потом еще и сделал массаж. Он лучший!»

«Мама укрывает собаку на ночь»

«Спросила мужа, могу ли я приготовить ужин через час, потому что хочу закончить работу. Через 20 минут я получаю это. А еще чувствую запах горячего шоколада»

«Лежала в больнице, а муж и дочь принесли мне свои фотки»

«Коробка стоит дома уже неделю. Сегодня я сказала кошке, что надо уже выбросить хлам, а она уставилась на меня так, будто я совершила преступление»

Любительница косичек

"Это было семейное торжество. Там я встретил двух крошечных человечков, которые были очарованы моими дредами. Девочка хотела заплести мне волосы, а ее младший брат следил за процессом, уперев руки в боки, прямо как взрослый. Этот момент сфоткал их отец".

«Моя 6-летняя дочь заболела. Сегодня она подарила мне открытку, и я чуть не заплакал»

Надпись: «Я люблю тебя всем сердцем, папочка. Спасибо, что заботишься обо мне».

«Подобрала и выходила больного 6-недельного котенка. У него почти чистые глазки, он стал играть. Ветеринар говорит, что малыш идет на поправку»

«Я мама уже 11 дней. Ты делаешь меня такой счастливой, малыш»

«Собака боится грозы, но все равно решила защитить от нее моих дочек»

Утро начинается с кофе

«Живу на 2-м этаже замка, который мы ремонтируем. Сегодня утром слышу, кто-то стучится в окно. Выглядываю: никого. А это мой приятель принес мне кофе. Строительные леса служат нам балконом».

«Мои кот и кролик — друзья, и от этого у меня сердечко тает»

© TheMagicFolf331 / Reddit Криптозоолог мамкин 42 минуты назад Не рассказывайте мне про дружбу кота и кролика). Моя крольчиха очень любила младшую кошку, что не мешало ее пытаться н*силовать каждый божий день кису. Кролики такие). Дружба с привилегиями - - Ответить

«Пока летели, я нарисовала пожилую пару, дремлющую в самолете»

«Нашла этих малышей в своем саду»