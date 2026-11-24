Я едва ли вспомню имена людей, с которыми жила в одном коридоре в городе. Мы даже не всегда здоровались. Поэтому, переехав в деревню, я была по-хорошему удивлена таким теплыми взаимоотношениями между соседями. И уж точно не ожидала, что в соседском доме может быть так же душевно и комфортно, как в родном.

У вас такое бывало? Когда в чужом доме вам так же хорошо, как в мамином? Хотя бы пару часиков...