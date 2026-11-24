Переехала из города в деревню и поняла, что соседи тут — это не просто люди, живущие рядом
Уже шесть лет я живу в деревне. И мое главное открытие — соседи. Я была уверена, что в поселке за много десятков километров от города людей я даже не увижу: буду тихонько жить на своем участке в полной изоляции. Как бы не так! Вот один конкретный пример того, что соседи в деревне — это что-то на прекрасном.
Мой сосед Игорь в сентябре помог мне починить газонокосилку: трос оборвался. Он просто увидел со своего участка, как я заглохла, пришел и за полчаса все разрулил. А мы и не общались толком: «привет», «пока», «цветник у вас красивый». Я его даже считала недружелюбным. И вот недавно решила отблагодарить соседа домашним пирогом прямо из печи. Смотрю, свет горит — отнесла угощение, а он в дом пригласил. Захожу и ахаю! Там вовсю празднуют день рождения его мамы.
Не успела оглянуться — меня уже усадили за стол, положили салатик и сделали горячий чай. Два часа прошли незаметно, на фоне шел фильм «Бриллиантовая рука», соседская мама все переживала, что я ничего не ем, и отвешивала комплименты моему пирогу, который, к слову, немного развалился и был не лучшим моим творением. Мария Семеновна подкладывала мне «селедку под шубой», по вкусу — аккурат как делала моя мама, и говорила, что соседи — это почти родня: «Чуть что, ты к кому пойдешь? К соседям, конечно!»
А ведь и правда! Мы идем к соседям за солью и спичками, сразу звоним им, если вдруг отключается свет, и обсуждаем гнездо наших аистов. И вот сижу я вроде в чужом доме, а на душе так уютно и спокойно. Мы обсуждаем талант Миронова и смеемся с уже выученных наизусть фраз. «Шанель номер пять» — хором кричит вся толпа за столом. Мне предлагают еще чаю, а рядом со мной на стуле сидит черная кошка, которая нежно мурлычет свою песню. Я будто оказалась дома у своей мамы, где мне уже не удастся побывать.
Нет, серьезно. Мама тоже любила пересматривать старые фильмы. Вот мне снова 4, декабрь, из телевизора звучат знакомые голоса: Вицин продает кошек, Никулин поет про Зайцев и, конечно, все переживают за квартиру товарища Шпака. А мама разгадывает кроссворды и вырезает из газет праздничные рецепты. Так у нас на столе и появлялись рядом с «оливье» салаты с черносливом в виде зверюшек и фаршированные помидоры. И вот сейчас чужая мама так же, как моя, следит, чтобы я попробовала каждое блюдо, а я чувствую заботу, которой иногда так не хватает.
Рассказала я об этом уютном вечере своей подруге, а она такая: «Вот же! Как ты так умудряешься всем нравиться? Я с соседями даже не здороваюсь. Да что соседи. Свекровь вряд ли станет переживать, чтобы я поела». Ну везет мне с соседями, что поделать? Хотя, если подумать, я все же следую кое-каким правилам. Никогда не отказываюсь от соседской помощи, даже если могу все сама, и всегда предлагаю свою. Не ленюсь подметить что-то и сделать комплимент. Хоть новому платью соседки, хоть скошенному газону соседа. Всегда украшаю свой двор к праздникам и получаю за это море комплиментов и благодарностей, что поднимаю соседям настроение.
Я едва ли вспомню имена людей, с которыми жила в одном коридоре в городе. Мы даже не всегда здоровались. Поэтому, переехав в деревню, я была по-хорошему удивлена таким теплыми взаимоотношениями между соседями. И уж точно не ожидала, что в соседском доме может быть так же душевно и комфортно, как в родном.
У вас такое бывало? Когда в чужом доме вам так же хорошо, как в мамином? Хотя бы пару часиков...
Однотипные розовые сопли про душевных старушек-соседок.Придумайте уже сюжет поинтереснее🥱🥱🥱
Комментарии
Очередная агитация за деревню. У вас там что, задание от вышестоящего начальства постить статейки про милую жизнь в селе? Сплошь и рядом прекрасные соседи, душевные посиделки, уют в чужом доме. Нэ на-да!!!