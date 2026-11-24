Вы когда-нибудь бывали в Южной Корее? Если нет, то пакуйте чемоданы. Даже если вы наизусть знаете сюжеты популярных дорам, реальный быт и традиции этой страны откроют для вас много забавных и интересных моментов. Представьте картину: вы приглашаете друзей на новоселье, а они вручают вам рулон туалетной бумаги или большой набор со всякими вкусняшками. На парковках выстригают кусты, чтобы не задевать ветки дверью автомобиля. На остановке вас ждет специальная лавочка с подогревом. Именно такие мелочи раскрывают характер местных жителей лучше любых путеводителей. Давайте вместе почитаем истории и посмотрим на фотографии повседневной жизни в Южной Корее.



А в самом финале статьи расскажу вам, почему мужчинам категорически нельзя давать куриные крылышки.

В Южной Корее очень интересные свадебные традиции. Ты не можешь пригласить на свадьбу, если просто отдашь приглашение. Кореец каждого, кого приглашает на свадьбу, ведет в ресторан, кормит за свой счет и всячески шаркает ножкой, мол, окажите честь. Приглашаются все, кого ты знаешь. У нас на свадьбе было 261 человек, из которых я знала максимум десятерых. А еще на свадьбу принято дарить конверт, в нем обычно крупная сумма. Дарят так: заходишь в свадебный зал, там стоит стол, за которым сидят люди. Ты даешь им конверт, они его открывают, считают сумму и записывают твое имя и то, сколько денег ты подарил. Но это не все. Этот список я должна бережно хранить годами, потому что, если вы меня пригласите на свою свадьбу, я посмотрю, сколько вы мне подарили, и в конвертик положу столько же. © AdaKwon / Pikabu Lorelei только что Дешевле слетать в Лас-Вегас и там расписаться без всяких малознакомых гостей. Ответить

Рассказал знакомый. В командировке в Корее зашел в магазин и купил кроссовки. В гостинице померил их получше, походил и понял, что маловаты. На следующий день вернулся в магазин, а там говорят: «Завтра ваш размер привезем или можем вернуть деньги». В общем, договорился прийти на следующий день. А назавтра работа, туда-сюда — и забыл. Так и улетел. Почти через год снова попал в Корею. Без особых надежд зашел в тот же магазин, а хозяин с порога: «Вон ваши кроссовки. Что же вы так долго не приходили?» Носил долго. © certero / Pikabu

Король корейского стола — суп из соевой пасты под названием твенджан-ччиге, или пуктяй. Это своеобразная солянка из всевозможных ингредиентов и соевой пасты. В бульон можно добавлять все что угодно, но неизменной составляющей остается ферментированная соевая паста

Такси в Корее бывают нескольких видов: элитные, обычные и специальные — для иностранцев. Водители таких такси говорят на английском, японском и китайском. А если вы сядете в обычное такси, то вас, скорее всего, не поймут. Автобусы здесь яркие и делятся по цветам в зависимости от маршрута. Красные — скоростные междугородние, зеленые ездят между районами города, желтые следуют по кольцевым маршрутам, а синие обслуживают дальние городские направления. © firzen888 / Pikabu

В Корее зима гораздо короче, но зимой достаточно холодно. Мы не любим холод, поэтому на остановках у нас устанавливают лавочки с подогревом. © hhwang / Pikabu

В ресторанах есть кнопка на столе, которая подает сигнал официанту. В корейском языке нельзя сказать просто «официант». Например, молодую официантку нельзя назвать «девушка», это неприлично. Пожилую женщину по-доброму называют «сестра тети», а мужчину — «хозяин». Поэтому у нас возникает проблема. Самый обычный способ — сказать «тут». Получается, чтобы позвать официанта, нам надо посмотреть на него, определить возраст и выбрать подходящее обращение. Поэтому кнопка спасает. © hhwang / Pikabu Shutnik0242 только что Ээээ..любезный? Ответить

В Южной Корее в некоторых супермаркетах имеется камера хранения животных. Внутри пеленка, подсветка и комфортная температура. По размерам она рассчитана только на маленьких собак

В Корее во время беременности можно получить специальный брелок. В метро места для беременных отмечают розовым цветом и кругляшом на уровне глаз. Если в вагон заходит беременная с брелком, кругляш начинает светиться. © AdaKwon / Pikabu Курага только что Беременная с брелОком! С бре-лО-ком!! Ответить

Корейцы любят практичные подарки, а лучше всего, если подарок можно съесть. В феврале у нас был Соллаль — Новый год по лунному календарю. На Соллаль начальство обычно дарит подарки подчиненным. Вот такой набор подарили мне. © AdaKwon / Pikabu Twilan только что И что в наборе? Ответить

У нас на работе по понедельникам утром проходит гимнастика. В этот день мы приходим на 15 минут раньше. В Корее на производственных предприятиях перед началом смены нередко делают такую разминку, чтобы подготовиться к работе. Я лично работаю в офисе, поэтому у нас гимнастика только по понедельникам. А по средам утром мы убираем офис: протираем столы, кабинеты и так далее. А еще после обеда у нас принято чистить зубы. Компания даже закупает зубную пасту вместе с канцелярскими товарами. © hhwang / Pikabu

А вот такие квартиры повсеместно можно найти в Сеуле. За эту малюсенькую квартиру автор внесла депозит $ 7,5 тысяч, а за аренду платит около $ 800

Друг вернулся из командировки в Южную Корею и рассказывает:

— Купил я дыню, знаю, что в Корее они вкусные. Но вот незадача — в номере ножа нет. Думаю, пойду на ресепшен, спрошу. Спустился, говорю, мол, дыню хочу съесть, нужен нож, чтобы ее порезать. А дежурный мне отвечает:

— Нож у нас запрещен. Вот, возьмите ножницы.

— Блин, нет, — говорю, — ножницы не подходят.

Мужчина говорит: «Окей» — и достает мне канцелярский нож с лезвием в пару миллиметров. В общем, пошел обратно в номер, взял чайную ложку и разделил дыню. И съел. А при вылете из страны у меня отобрали зонтик, мол, с ним в самолет нельзя. © certero / Pikabu ЙП только что Зонтик в любой стране в самолёт нельзя.

С дыней не на ресепшен надо идти, а в ресторан отеля. Ответить

Автор путешествует по Корее и делится необычными продуктами, которые никогда не встречала. Есть вот такое соевое молоко со вкусом гороха и орехов. А еще луковый чай в пакетиках

Если вы что-то теряете в Корее, вам это обязательно вернут, даже если вы никуда не будете обращаться. 3 месяца назад потеряла кошелек с картами и удостоверением личности в том числе. Где потеряла, без понятия, поэтому даже мысли не было куда-то обращаться. Сегодня, спустя 3 месяца, пришла посылка вместе с бумагой, где обнаружили кошелек. Посылка доставили прямо до двери квартиры. © Minimeda / Pikabu

С мужем купили квартиру в Сеуле. Грузчики как раз расставляли мебель, когда пришла свекровь. Ходит из комнаты в комнату, на меня смотрит и улыбается. Я виду не подала, но тихонечко пошла следом. И тут у меня глаза на лоб полезли: она встала в угол и начала раскладывать сырую красную фасоль. Спросила у мужа, он посмеялся и рассказал, что так в семье желают новому дому защиты от неудач. ADME

Если вам в Корее посчастливилось припарковать автомобиль в месте покрасочных или очень пыльных работ, то ваше авто скорее всего оденут вот в такой пакет

Дело было в Сеуле. В метро рядом со мной сидела кореянка с сыном. Они долго на меня смотрели, а потом парень обратился ко мне на английском: «Моя мама просила передать, что вы очень красивая». Я поблагодарила. Тут мама снова начала дергать его за рукав и что-то оживленно говорить по-корейски. Парень немного смутился и перевел: «Она говорит, чтобы я с вами познакомился. Просто она не знает, что у меня уже есть девушка. Извините. Но вы и правда очень красивая». markina_av GEK9803 только что Похоже, что мама совсем не бум-бум в английском, иначе сама бы перевела секрет сына. ) Ответить

Переехала в новую квартиру в Южной Корее и позвала коллег на новоселье. Один принес огромную упаковку туалетной бумаги. Потом пришла еще одна коллега — тоже с рулонами. Я не выдержала: «Да что же происходит?» Оказалось, в Корее такой подарок означает пожелание, чтобы жизненные проблемы легко «разматывались». ADME GEK9803 только что Так и кажется, что идея с бумагой как традиция пришла в голову корейцам после поедания супа пуктяй. Ответить

В Корее при покупке пиццы дают вот такую штуковину, чтобы пальцы не заляпать, ну или руки не мыть

В Южной Корее можно встретить твердые губки, которые добавляют несколько сантиметров роста. Один мой коллега очень часто носил такие. Я долго была уверена, что он выше меня, пока мы не пошли в ресторан, где гости снимают обувь и сидят на полу. Тут-то и выяснилось, что без обуви он совсем другого роста. © hhwang / Pikabu GEK9803 только что А в армии они тоже на губках бегают ?!? Ответить

А вот так выглядит традиционная южнокорейская одежда — Ханбок

В Корее очень много девушек с бигуди на челке в метро. Когда впервые увидела, хотела подойти и сказать ей, но не стала. Через несколько дней увидела еще одну девушку с бигуди и все поняла. Еще они везде и всегда красятся: в метро, в автобусах. В корейских уличных магазинах нельзя мерить футболки, кофты, блузки и так далее, потому что кореянки довольно сильно красятся и могут запачкать товар. А еще почти на каждом шагу кафе, и у каждого своя фишка. Например, кафе-библиотека, кафе с енотами, или же просто кафе с необычным декором. © 110101 / Pikabu Liou только что В Москве тоже как-то видела девушку с "тряпочками" на голове, на которые накручивают локоны.

Девушка совершенно на расслабоне сделала макияж, потом начала расплетать эти тряпочки и укладывать прическу.

В целом, не могу сказать, что меня это как-то напрягало, но оставшаяся после нее волосня на спинке кресла выглядела неприятно .. Ответить

Мужчина купил корейское мороженое, а внутри оказалась бутылка. Нужно оторвать крышку, и можно выдавливать себе в рот мороженое. Довольно удобно

Эвакуаторы в Корее — в основном частный бизнес, поэтому, когда они получают сигнал, стараются попасть на место происшествия быстрее своих конкурентов. Машины у них, как правило, все в тюнинге и с тонировкой

© Seoulite / Pikabu GEK9803 только что А сзади что, автомат ? Если да, то от кого они им отстреливаются -- от конкурентов или от разбушевавшегося нарушителя ? Ответить

А еще в Корее есть довольно интересный магазин, где можно самому собрать свою ручку

Посетил недавно Южную Корею. Масса приятных впечатлений, одно из которых — какое-то фантастическое внимание к деталям и забота о людях и природе. Летом на перекрестках Сеула выставляют зонты, чтобы пешеходы могли ждать зеленый в тени. На парковках выстригают кусты, чтобы не задевать ветки дверью автомобиля. Когда машина туда встанет, выемка окажется аккурат под водительскую дверь, а пассажирская ничего задевать не будет. © tyrtyrmitya / Pikabu