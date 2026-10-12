18 историй из командировок, в которых отчеты и бизнес-ланчи отошли на второй план
Почти каждая командировка начинается одинаково: чемодан, вокзал, рабочие будни в другом городе. А вот заканчиваются они всегда очень по-разному. Никогда не знаешь, что ждет тебя вдали от дома: заковыристая история, нелепая накладка или неожиданная встреча. Кто-то повстречал краба Жорика, кто-то перепутал чемоданы, а кому-то совершенно незнакомые люди подарили хорошее настроение. Давайте собирать чемоданы и отправляться навстречу приключениям!
- Собрался в командировку. Еду в аэропорт. Встали в пробке, вижу, как народ выбегает из такси, автобусов, маршруток и со всеми чемоданами и мчится пешком в направлении аэропорта. Я сначала подождал, но зря, потом пришлось бежать в два раза быстрее. Забегаю в аэропорт: «Регистрация окончена», через секунду оказываюсь на стойке регистрации. Вижу мини-очередь из трех мужчин. Кричу: «Мужики, пустите, пожалуйста! Самолет сейчас улетит без меня!» Они такие: «Конечно! Давай бегом!» Девушке говорю номер рейса, уточняю, что без багажа. Она набирает номер на телефоне: «Алло, Алина, тут опаздывающий на рейс такой-то. Ага, без багажа. Будем брать?» Мужик, стоящий рядом громко басит: «Что значит будем брать, не будем брать? Это колбаса что ли? Это же человек! Брать, конечно!» На рейс меня в итоге посадили.
- В детстве отец часто был в командировках и пропускал знаменательные даты, праздники. Бывало, и мой день рождения. Но какое было счастье, когда утром от него приходило СМС-сообщение, в котором было написано, в какой комнате, в каком шкафу и на какой полке лежит подарок. Так он делал для всех членов семьи. Для меня это было каким-то волшебством, ведь уезжал-то он на несколько месяцев.
Когда в командировке стало немножечко скучно
- Был в долгой командировке в Воронеже. Решил на праздники приехать к семье. Чтоб не было скучно, взял трех попутчиков. Девушка и два парня. На выезде из Воронежа на заправке решил снять куртку и положить в багажник, при этом барсетку положил на колонку. В барсетке лежала вся жизнь. Едем, приятно общаемся. Два часа ночи — звонок на телефон: вы, мол, такой-то? Вы забыли барсетку на заправке.
На посту в Богучаре останавливаюсь. Объясняю ребятам, что и как, и прошу, чтоб посадили на попутку парня до аэропорта, а я поеду обратно. Залетаю на заправку. Охранник меня узнал еще на входе. Все передали в ценности и сохранности. Естественно, их отблагодарил, хотя они отнекивались. Два пассажира меня все это время ждали. Ростовчанина завез, денег с него не взял, девушку тоже. Утром прилетает СМС, что первый парень успел на регистрацию и благополучно улетел.
- Муж на выходные ездил в командировку. Ему исполнилось 45 лет, в браке мы уже 15 лет. Поводов для ревности он никогда не давал. А он, оказывается, снял квартиру у моей знакомой. Он ее не узнал, потому что видел всего раз, а вот она его прекрасно запомнила. Рассказала ему все, что знаю о его «командировке». Он мне рассказывает, что два дня просидел в квартире за ноутбуком. Играл, спал и даже на улицу не выходил. И в догонку показал список сыгранных игр. Одна партия в среднем длится час, а я ему, видите ли, дома спокойно играть не даю. Вот и съездил в командировку.
Рассказ рыбака о зимней рыбалке.Взяли как-то с компанией новенького с собой.Приехали на берег Урала, все за удочки и рыбачить.А новенький достал из рюкзака топор, нарубил талов(ивняк по берегу), сделал с них лежанку на снегу( зимняя рыбалка).Закутался в полушубок и завалился спать.Коллеги спрашивают:"А как же рыбалка?"Он махнул рукой и говорит:"Я хоть здесь отосплюсь и от жены отдохну!"И такая бывает выездная рыбалка...
Каждый раз, когда хозяин собирается в командировку, кот Филя переезжает на постоянное жительство в сумку
- Недавно вернулся из командировки. Прилетел в Казань. В аэропорту забрал багаж и помчал домой. Дома целую жену, а она радостно: «Ну, что там у тебя, показывай». Открываю чемодан, а там красные женские комплекты с блестками непонятными. Я разглядываю содержимое, а жена — меня. Ничего не понимаю: чемодан черный, зеленая ленточка на месте. Ну мой же. Начинаю его вертеть и нахожу на ручке бирку: «Фирсова Елена». Показываю жене: «Вот, смотри. Это же точно не мой чемодан». Она несколько раз переводит взгляд с бирки на меня, а потом начинает смеяться. Сквозь смех говорит: «Ты что, привез чужой чемодан домой? А твои вещи-то где?» Тут уже я начинаю смеяться: «Видимо, у какой-то Лены».
- Помню, возвращалась домой из командировки. Ехала на поезде. Застряли на одной из станций на полчаса. Ну я и залипла в окно, а там дети носятся. Заметили меня, тут же заулыбались и жестами предложили сыграть в «камень, ножницы, бумага». И началось! Сначала они играли между собой, потом подсаживали победителя до уровня окна, а он уже играл со мной. Так мы развлекались минут десять, пока поезд не тронулся. А ребята бежали следом и махали мне на прощание. Вот уж кто и правда умеет поднимать настроение.
У кого-то тут командировка явно удалась
- Набирали сотрудников в наш офис в Гуанчжоу. Пришел паренек, на собеседовании представился Мишей. Поговорили, взял его на работу. Через несколько дней приходит еще один парень — тоже Миша. Взял его. Вскоре улетел в командировку. Возвращаюсь в офис, зову одного из новеньких: «Миша!» Не реагирует. Повторяю громче — никакой реакции. Уже чуть ли не кричу, и тут коллеги говорят: «Так он теперь Коля. Нам было неудобно с двумя Мишами, вот мы его и переименовали». Всего-то съездил в командировку, а Миша уже стал Колей.
- Был в командировке. В квартире жили еще три мужика. А холодильник только один. Понемногу стал замечать, что кто-то подъедает у меня сыр. Говорю: «Мужики, мне, конечно, не жалко, но совесть-то имейте!» Один из соседей сразу подхватил: «У меня, кстати, тоже сыр пропадает». Ну поговорили мы, значит, вроде разобрались. Утром подхожу к холодильнику, открываю, а там лежит малюсенький кусочек от моего сыра. Собрал мужиков на кухне и говорю: «Это уже перебор!» Показываю остатки, а сосед следом возмущается: «Так это же мой сыр! Кто его ест?» Говорю, что это я его ем, потому что он мой. Как потом выяснилось, мы купили одинаковый сыр и оба отрезали от одного куска. А второй все это время лежал за другими продуктами.
Мужчина был в командировке в Перми. И посетил вот это прекрасное место, которое воплотил в жизнь художник Борис Матросов
- Бухгалтерия попросила нашего инженера Колю объяснить, почему из командировки он вернулся без документов о проживании. А Коля у нас трижды разведенный, 120 кг сплошного обаяния. Сел он, значит, писать служебную записку. Получилось примерно следующее: «Документов о проживании нет, поскольку в поезде я познакомился с женщиной, а она пригласила меня пожить к себе. Там-то я и провел всю командировку. Готовит она так, что пальчики оближешь, поэтому в гостиницах смысла не было».
Командированный и не обязан предоставлять документы о проживании, если он за проживание не платил.
- Когда мне было шесть, мы с семьей поехали в Англию. У папы командировка, мама мечтала увидеть Лондон, а мне обещали показать королеву. В торговом центре я потеряла маму из виду. Мой английский был плох, и я подходила ко всем и говорила: «У меня есть собака. Я люблю яблоки. Хочу увидеть королеву». Пока мама искала меня по торговому центру, я искала королеву. Продавец пытался отвести к охране, я упиралась — королева нужна. Королевой стала уборщица, которой выдали корону. Меня даже швабра не смутила.
- Ездил в командировку. Вернулся домой поздней ночью. Тихонько захожу в квартиру, чтобы жену не разбудить, а из комнаты доносится храп. Такой прям мужицкий храп. В голове сразу куча мыслей: «Как она могла?!» Даже раздеваться не стал. Заглядываю в комнату, включаю свет. На кровати жена, а рядом с ней — старый пес. Который храпит как настоящий мужик. А потом жена рассказала, что ее попросили пару дней за ним присмотреть.
Автор приехал в командировку в Калач. В подъезде увидел вот такую красоту. Прям как дома!
- Были сложные переговоры в командировке, зашел в кофейню выпить кофейку и немного выдохнуть. Увидел на барной стойке большой аквариум. Внутри не рыбки, а самый настоящий краб. Разговорился с бариста. Он раньше работал поваром в одном из лучших ресторанов города. А потом им как-то завезли живых крабов, а он в отказ, мол, не буду их готовить. Ну его и уволили. Уходил он, унося с собой краба Жорика. Вот уже полгода они обосновались в маленькой уютной кофейне. Мужчина варит отличный кофе, а Жорик подрабатывает талисманом. И чаевые у обоих вполне приличные.
- Отправили нас с коллегами из Казахстана в командировку в Монголию. Приехали, а местные пригласили нас в ресторан, за столом, конечно же, разговорились. Один из наших вспомнил, как они с братом летом гостили у дедушки на даче. А он отправлял их в сад малину собирать и строго так говорил: «Пока малину собирайте, обязательно пойте, да так, чтобы я слышал». Монголы заинтересовались и спрашивают, мол, а зачем петь? Это у вас такой обычай? Мы все смеемся как не в себя. Ага, обычай!
- Муж вернулся из командировки. Разбираю его сумку, а он вдруг выхватывает ее у меня из рук, мол, сам сделаю. Вещи вытащил, а сумку закинул на шкаф. На расспросы отмахивался. После ужина он дождался, пока дочь заснет, и достал сумку. Я заглянула внутрь и ахнула. Внутри — куча конфет и сладостей из Чебоксар. А дочери, мол, сладкое пока рано — пусть хоть родители порадуются.
Дааа,чебоксарское "птичье молоко" самое вкусное. А грибочки - тоже акконд - можно съесть вместе с пальцами. Я бы ещё квас "букет Чувашии" рекомендовала.
Мужчина приехал в командировку и досталась ему такая кроватка с принцессами
- Когда я была маленькая, мой папа очень часто ездил в командировки. Больше всего на свете я ждала его приезда, ведь он всегда привозил самые крутые подарки. Помню, он как-то позвонил домой, ну а я первым делом уточнила: «Папуля, что ты мне на этот раз привезешь?» Он моментально выдал: «Губозакаточную машину». Ох, как же я обрадовалась. Рассказала всем во дворе, что папа привезет мне такую классную вещицу. Но я прям очень сильно разочаровалась, когда по приезде он привез мне лишь мягкую игрушку.
- Собиралась на три дня в командировку в Южную Корею. Отель на время проживания мне уже забронировали, но близкий корейский друг узнал, что я лечу в его родной город, и попросил маму встретить меня. Я всячески пыталась отказаться, а он, мол, встретит и все тут. Прилетаю, друг звонит и говорит, что мама скоро будет. И тут появляется она — на спорткаре, в юбке для гольфа. Такого я точно не ожидала. Первым делом отвезла меня в ресторан на ужин, а потом настояла, чтобы осталась жить у них. Так вместо отеля я впервые оказалась в гостях у корейцев. По вечерам мы делали маски для лица, смотрели сериалы. А по утрам она кормила меня вкуснейшим завтраком, собирала перекус и отвозила на выставку. Мы с ней до сих пор переписываемся.
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