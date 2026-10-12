18 историй из командировок, в которых отчеты и бизнес-ланчи отошли на второй план

Рассказ рыбака о зимней рыбалке.Взяли как-то с компанией новенького с собой.Приехали на берег Урала, все за удочки и рыбачить.А новенький достал из рюкзака топор, нарубил талов(ивняк по берегу), сделал с них лежанку на снегу( зимняя рыбалка).Закутался в полушубок и завалился спать.Коллеги спрашивают:"А как же рыбалка?"Он махнул рукой и говорит:"Я хоть здесь отосплюсь и от жены отдохну!"И такая бывает выездная рыбалка...