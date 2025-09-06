Мой самый запоминающийся непредвиденный случай в путешествии был, когда в Паттайе в последнюю ночь перед обратным рейсом пошёл дождь. Обычный такой тропический дождь. Крыша в гостинице (Амбассадор 4*, не то чтобы какой-то клоповник!) оказалась слегка дырявой. В нашем номере на верхнем этаже потекло с потолка и начала ощутимо прибывать вода на полу.
В любую другую ночь это была бы катастрофа с беготней в попытках спасти вещи от воды по всему номеру, но в вечер перед вылетом чемоданы были уже собраны, мы просто переставили их с пола на стол, сами оделись, сели и начали ржать.
Пришёл работник гостиницы, тоже ржущий, выгнал шваброй воду за порог и предложил нам другой номер, но дождь уже стихал, и мы предпочли доспать несколько часов, никуда не бегая.
16 историй, которые показывают, что командировка — это не работа, а отдельный вид приключений
Кажется, что командировка — это просто рабочие будни в другом городе. Но на деле она часто превращается в настоящий аттракцион с элементами неожиданности. Герои этих историй убедились: любая рабочая поездка может превратиться в отдельное приключение, полное эмоций и неожиданных поворотов.
- Ездила в командировку с тремя коллегами, молодыми мужчинами. Ехали на моей машине. Чтобы не было скучно, я громко подпевала песням (благо, голос есть), и одна из них была на английском про любовь, но текст был всем понятен. И тут началось. Один парень спросил, пою ли я своему мужу, я ответила, что у меня никого нет. И выяснилось, что все трое в меня влюблены! Они начали спорить и ругаться, кто будет за мной ухаживать! Остановили машину и пошли на улице выяснять отношения. Как мне было страшно, хоть я ничего такого и не сделала. Остановила попутку, попросила разнять разгоряченных парней. Обошлось. Больше я песен про любовь не включала и не пела...
В итоге я вышла замуж за одного из парней. Такая вот командировка тогда выдалась. © Подслушано / Ideer
- Однажды я поехал на IT-конференцию и прилетел на день раньше, сразу после того как через эту местность прошел ураган. В городе был хаос: светофоры валялись на дорогах, пальмы — тоже. Но, к счастью, мой отель работал, был цел и с электричеством!
Я заселился, привел себя в порядок и спустился вниз посмотреть, что вообще происходит с ресторанами. И к своему удивлению увидел, что весь вестибюль и бальный зал отеля забит сотнями невероятно красивых девушек — в вечерних платьях, с укладками, маникюром, идеальным макияжем, все как на показе мод.
Оказалось, это был последний вечер какой-то конвенции по косметологии. В отеле было несколько сотен шикарных женщин и почти ни одного мужчины... © NohPhD / Reddit
- В одну из недавних рабочих поездок в Тайбэй я прилетела с коллегой на день раньше остальных двухсот участников, которые собирались со всего мира. Когда мы заселялись в отель, нам сказали, что не могут найти наши фамилии в списке на эту ночь. Я связалась с одним из организаторов, и в итоге на ресепшене признали, что это их ошибка.
В результате нам сделали апгрейд — и, конечно, у нас оказался не только шикарный вид из окна, но и особый туалет, который «встречал» нас каждый раз, когда мы заходили в ванную. У него было подогреваемое сиденье и целый пульт управления. Да-да, пульт управления для унитаза.
Коллеги потом специально приходили к нам в номер — посмотреть на этот туалет! © Gisella Famà / Quora
- В начале 2000-х я сопровождал группу новых стартапов в Гонконг на одну выставку. В последний день поездки несколько инженеров заглянули ко мне в номер, чтобы обсудить, как все прошло. Разговор получился дружеским, все расслабились, чувствовали себя как дома. В итоге все трое заснули прямо у меня в номере.
Я почувствовал себя неловко, взял свою ручную кладь и вышел. Заметил, что один спа-салон все еще открыт, записался на двухчасовой массаж. Когда массажистка зашла в кабинет, мы немного поговорили и я отключился. Меня разбудили спустя два часа. Я принял душ, оделся — и к своему удивлению увидел, что меня уже ждет завтрак: димсамы и теплый чай. Я позавтракал, дал чаевые парню, который принес еду, взял сумку и поймал такси до аэропорта. © Adri Wing / Quora
- Лет девять назад я впервые оказался в Палм-Спрингс. На второй вечер я вернулся в номер и уже собирался ложиться спать, как вдруг произошло два землетрясения подряд — одно за другим, кажется, оба силой больше 5 баллов. Гостиница сразу провела эвакуацию. К счастью, все обошлось без разрушений, и той же ночью нас пустили обратно.
За свою карьеру у меня еще были странные случаи — например, как меня допрашивала полиция из-за «инцидента» в номере напротив. Но та поездка в Палм-Спрингс — вне конкуренции. © One-Education-2918 / Reddit
- Ехал в поезде в командировку, в купе один. На одной станции заходит парень с девушкой. Парень, как оказалось, провожал жену. Очень внимательно посмотрел на меня и ушел. Девушка была явно напряжена и поминутно докладывала мужу, что все у нее в порядке, со мной общаться не захотела. Чтобы ее успокоить, достал из чемодана свою форму старшего сотрудника органов и повесил на вешалку. Девушка заметно обрадовалась, сфотографировала и отправила мужу. Утром, мило попрощавшись, сошла на своей станции. © Подслушано / Ideer
- Дело было в командировке в Китай. Жила я в Белджин Ньюз отеле. Как-то созвонились с семьей, и младшая дочь заявила, что бросила плавание после того, как на соревнованиях ударилась лбом о бортик. В расстроенных чувствах я сходила в душ, завернулась в полотенце, нацепила шумоподавляющие наушники и начала скакать и петь, снимать стресс.
Через некоторое время поверх басов начинаю ощущать вибрации от содрогающейся двери. Снимаю наушники и выясняю, что они не в сети... музыка неистово орет на весь номер, а я со своим шумоподавлением и не слышу, что кто-то за дверью этому очень не рад.
Картина маслом: я в полотенце открываю дверь, а на пороге стоит мужик и восклицает: «Так это еще и женщина!»
Оказалось, он живет этажом ниже и, услышав в ночи песни, решил зайти познакомиться. Но никак не ожидал, что я не мужик. Поржали, договорились вечером поужинать, т.к. больше соотечественников в отеле не наблюдалось. © Napalmovna / Pikabu
- Я летела в Сингапур с презентацией. Проблемы начались сразу — мой внутренний рейс по США, через который была пересадка, отменили. Из-за этого я пропустила международный перелет и меня пересадили на другой, гораздо более поздний. А потом оказалось, что на борту не хватает топлива, и мы сделали незапланированную посадку в Пекине, что добавило еще пять часов задержки. Когда я наконец прилетела в Сингапур, то не спала уже больше 28 часов, только дремала урывками в самолетах.
Когда я приехала в аудиторию, где должна была выступать, то начала с рассказа о своих «приключениях». Призналась, что слово «раздраженная» очень точно описывает мое состояние. Но все же группа оказалась отличной. Это было одно из лучших выступлений в моей жизни. Хотя, честно говоря, такой усталой я себя еще никогда не чувствовала. © Jodie-Beth Galos / Quora
если ты врубила музыку на полную в наушниках, но получилось, что звук выходил не на них, ну допустим, бывает, но ночью "начала скакать и петь, снимать стресс" - рукалицо, даже если бы с наушниками было все ок, это не отменяет мудацкого поведения
- Ушел в отпуск. Поехал в столицу, по своим вопросам. Прохожу мимо одного здания. Смотрю, знакомая машина стоит. Странно. Звоню брату. «Ты где?» — «Я сейчас в столице, в командировке...» В итоге пошли пообедали вместе.
Смешно, думаю, дай поделюсь историей с другом. Звоню, рассказываю, а он мне: «О, а я сейчас в столице в командировке тоже, сейчас подтянусь». Вот как такие случайности происходят? © veks.m / Pikabu
- Отправился как-то мой отец в длительную командировку. Компания сняла ему классную квартиру: в 5 минутах ходьбы от работы, возле озера и парка. Я несколько раз ездила папу навестить. И вот, в очередной раз, сообщаю о планируемом приезде, а папа отвечает: «Отлично, жду тебя в гости, только я поменял квартиру, запиши новый адрес».
Как выяснилось, пока отец был на работе, хозяйка квартиры пришла, открыла дверь своим ключом и сняла в спальне с окна шторы. Почему? Потому что «из этого окна открывается идеальный вид на озеро, закрывать такой вид — все равно что совершать преступление». А после она еще убралась по-своему, переставила вещи и перестелила кровать. Последнего папа не вынес и в тот же день съехал, со словами: «Вот уже 25 лет к моей постели имеет прикасаться только одна женщина — моя жена». К счастью, новая квартира была в том же доме, но на другом этаже. © ChBo / Pikabu
- На днях муж собирается в командировку. Пока он на работе, я решила спуститься в подвал и взять для него чемодан. Не было меня в квартире минут 15 максимум. Прихожу домой, стоит в коридоре, глаза обезумевшие, бледный, какой-то потерянный. Замечает в руке чемодан и сползает по стенке с облегчением. Он думал, ушла от него. Не знаю, от чего такие мысли, но восемь пропущенных на телефоне. © Подслушано / Ideer
"От меня ушла жена, потому что я параноик и паникёр... А, нет, всё в порядке, это она в магазин за хлебом выходила."
- Однажды мне пришлось шесть месяцев жить в отеле по рабочему контракту. Со стороны работодателя цена за ночь была строго ограничена — $ 65, никаких исключений. Этого хватало на самый простой номер. Этот отель был довольно большим и состоял из трех башен. Когда заселено было меньше трети, всех гостей размещали только в двух башнях, а в третьей отключали все коммуникации. Так как я был единственным постояльцем, который жил там непрерывно так долго, я несколько раз оказывался последним человеком в башне, которую собирались «закрыть». У них была отработанная схема: если гостю нужно было переехать, по их внутренней политике ему обязательно давали апгрейд.
И вот за эти полгода меня переселяли 4 или 5 раз — и каждый раз я получал номер лучше. Последние шесть недель я жил в люксе за $ 3500 в сутки, с кухней, баром, огромной гостиной, отдельной спальней и даже служебным входом для персонала. Все это — за те же самые $ 65 в сутки. © Bernard Owens / Quora
- Я постоянно приезжала в один город в качестве консультанта, и всегда бронировала в Sheraton самый простой номер для некурящих. Но в один из приездов мне сообщили, что свободных номеров для некурящих нет. Я спросила:
— А если бы приехал президент, вы бы нашли для него номер для некурящих?
— Конечно, — ответили мне. — Мы бы поселили его в президентский люкс.
— Отлично, — сказала я. — Тогда я его и возьму.
К моему удивлению, администратор согласился.
Люкс оказался роскошным, и особенно мне понравилась ванная комната: глубокая черная каменная ванна, в которую можно было погрузиться с головой, и большой телевизор напротив. Много разных приятных мелочей и удобств. Жаль только, что мне удалось побыть в этом номере всего около шести часов — нужно было рано вставать к клиенту. © Jill Carroll / Quora
Мне интересно, сколько нужно зарабатывать, чтобы в командировке вместо самого простого номера для некурящих спонтанно взять президентский люкс?
- Выезжала в командировку, захлопнула двери и поняла, что ключи остались внутри. Копии нет, на дворе глубокая ночь, никого не вызовешь толком. Голливуд ударил в голову — достала невидимку. Хуже не будет, а попробовать стоит. После стояла с ключами в руках и офигевала: то ли везет, то ли замок надо поменять на более надежный. Открыла за две минуты. Вслепую. Невидимкой, блин! © Подслушано / Ideer
- Как-то отправили нас на работу в Великобританию. Мы запускали новое оборудование на заводе. Дело было зимой, завод был остановлен на глобальное обслуживание, температура в цехах упала до 15 °C. Нам выдали флисовые кофты, оставшиеся от уволившихся с завода коллег. На моей кофте красовалось имя John Boss, размер был большой, видно было что до меня ей владел крупный дядька.
Мы с коллегой спокойно крутили гайки в цехе, и я стал замечать что все, кто проходят мимо, смотрят на мою кофту и хихикают, даже просили сфотографироваться с инструментом в руке. Оказалось, что этот самый John Boss был жутким лентяем. Приходя на смену, дядька садился в стул, и слезал с него только для походов в туалет и на обед. Англичане весело шутили: «Эта кофта никогда не двигалась так быстро». Я привез ее домой как трофей и хожу в ней на даче. © Forestyeti / Pikabu
- Однажды в командировке заказал такси через какой-то агрегатор. Всплывает уведомление: «К вам приедет глухой водитель». Ну, бывает. Не первый раз, кстати. Но вот что заставило меня запомнить эту поездку.
Во-первых, этот водитель всю дорогу общался по телефону. По видеосвязи. Жестами, на языке глухонемых. Посреди оживленного трафика. Прям активно они с собеседником махали руками.
Во-вторых, когда мы все ж доехали до точки назначения, я решил пошутить древнюю интернет-шутку и поставить водителю оценку «интересный собеседник». Так вот, у него этих оценок «интересный собеседник» было уже полторы тысячи. © Chvaaga / Pikabu
Надо было не шутить с этим водителем, а поставить ему "неуд" за опасное поведение за рулём.
в прошлом году летели на выставку... скажем, во Францию).
у директора там дочь живёт. она взяла отпуск на 3 дня выставки на своей работе, чтобы увидеться с папой. дала ему даты, он через нашего офис менеджера взял себе билеты.
потом решил, что нужно лететь и мне (в качестве бонуса за работу и полезно тоже, я говорю по-английски). я зашла на сайт самой выставки и увидела, что доченька ошиблась с датами на 2 дня)). она смотрела даты на агрегаторе, тот что-то напутал.
полетели. в итоге, они смогли пообщаться всего день. для меня выставка прошла отлично). много интересного.
до сих пор, покупая кому-то билеты в командировке, эту коллизию вспоминаем.