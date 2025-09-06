16 историй, которые показывают, что командировка — это не работа, а отдельный вид приключений

Мой самый запоминающийся непредвиденный случай в путешествии был, когда в Паттайе в последнюю ночь перед обратным рейсом пошёл дождь. Обычный такой тропический дождь. Крыша в гостинице (Амбассадор 4*, не то чтобы какой-то клоповник!) оказалась слегка дырявой. В нашем номере на верхнем этаже потекло с потолка и начала ощутимо прибывать вода на полу.

В любую другую ночь это была бы катастрофа с беготней в попытках спасти вещи от воды по всему номеру, но в вечер перед вылетом чемоданы были уже собраны, мы просто переставили их с пола на стол, сами оделись, сели и начали ржать.

Пришёл работник гостиницы, тоже ржущий, выгнал шваброй воду за порог и предложил нам другой номер, но дождь уже стихал, и мы предпочли доспать несколько часов, никуда не бегая.