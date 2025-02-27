12 историй о людях, которые просто отправились в командировку и теперь век ее не забудут

Истории
2 часа назад

Многих людей отправляют в рабочие поездки в другие города или страны. Одни бывают в командировках чаще, другие реже, но и у тех, и у других наверняка найдется о них несколько интересных историй. Мы собрали для вас истории разных людей, для которых рабочие поездки обернулись испытанием, нелепыми ситуациями или даже маленькими победами.

  • Однажды я уехала в командировку в другой город. Дорога была не очень длинной, я часто по ней ездила. Иногда останавливалась перекусить возле беседок у дороги. Была зима, я ехала и решила остановиться, выпить чаю, и съесть бутерброд. Когда я присела, услышала протяжное: «Мяу». Выглянула из беседки и увидела кошку с котятами. Они были замерзшие и худые. Мне стало так жалко их! Я пошла искать коробку и, к большому везению, нашла. Посадила их всех туда. Когда приехала в город, передала их волонтерам и накупила всяких вкусностей. © Не все поймут / VK
  • Моя самая первая командировка была веселой. Я решила пофантазировать и оделась в стиле Кэрри Брэдшоу, чтобы чувствовать себя независимой, свободной, в общем, птицей высокого полета. Я наслаждалась, когда сдавала документы (это была моя главная цель поездки) и ходила на встречу. Потом я вернулась в свой номер в отеле и такая: "Ладно, а что мне теперь делать?" Заказала еду навынос и смотрела телевизор в своем номере, отчаянно скучая. © eppydeservedbetter / Reddit
  • В начале месяца летала в другой город по работе в командировку. Лететь было 2 часа. Сидела я рядом с парнем. Он почти сразу начал диалог. Я не очень люблю общаться с незнакомыми людьми, но с ним как-то диалог завязался сразу. Потом он предложил посмотреть фильм на его телефоне, а все оставшееся время после фильма мы проболтали. Мы общались так, как будто знаем друг друга много лет. У меня впервые такое за 33 года моей жизни. В аэропорту мы попрощались, и даже не обменялись контактами. Неделю уже дома и все думаю о том парне. Надеюсь, что когда-то судьба нас снова сведет. © Рабочие истории / VK
  • Мой муж использовал свои командировки как способ спокойно высыпаться и не иметь родительских обязанностей, пока я сидела дома с новорожденными. С этой же целью он "работал допоздна". В итоге я с ним развелась. © GraceInAMug / Reddit
  • Жене приходилось каждый месяц в командировки мотаться. Проводил ее в очередной раз. Проходит час, она залетает домой и давай шкафы все открывать. Я думал, забыла что-то или потеряла, а она мне говорит: «Сейчас смеяться, наверное, будешь. Еду в маршрутке и слышу, как размалеванная девушка, подсевшая ко мне, разговаривает по телефону. Спрашивает у собеседницы, куда та едет, и, видимо, не расслышала: «К Вове едешь? А что его благоверная уже укатила что ли? Ой, ну круто! Повеселитесь там от души!» и кладет трубку. «Понимаешь мои эмоции в тот момент, Вов? Сама не знаю, как вышла из маршрутки и добежала домой». Я в это время заливался со смеху. Говорю жене: «Так она еще не доехала, ты просто быстро бегаешь, погоди часок!» © Рабочие истории / VK
  • Недавно ехала в командировку, в купе на соседней полке ехал парень, проболтали целый день. Когда ложились спать, он удивил меня вопросом: «А можно я буду держаться за твою руку?» Сказал, что у него астма и он сильно храпит, но если держится за чью-то руку, то такого не происходит. Не знаю, обманул ли, но так и проспали, взявшись за руки, на соседних полках. Ни разу не всхрапнул. © Подслушано / Ideer
  • Была в командировке в другой стране. Пришлось остаться еще на пару дней, из-за чего поссорилась с парнем. Расстались. Но плакать некогда было, так как моя работа теперь единственная, кто меня кормит. Так углубилась, что даже забыла о расставании. Когда в аэропорту вышла в зал, увидела толпу своих друзей, хлопушки, шарики, огромный плакат с извинениями и своего парня стоящего на коленях с кольцом. Простила дурака и сказала «Да!» © Карамель / VK
  • Я никогда не изменял жене в командировках. В редких случаях после рождения детей я просто ложился пораньше и наслаждался сном вне дома. Часто я набредал на отличный ресторан и думал: «Как было бы здорово привезти сюда жену». Потом я узнал, что она все это время изменяла мне. Я люблю путешествовать и получать новый опыт, но этот опыт ограничивается знакомством с новыми местами и культурой, а не близким знакомством с другими людьми. © Camping_Dad_RC / Reddit
  • Меня сократили и я осталась без работы. Стыдно было признаваться парню, поэтому на первое время устроилась в доставку. Ему об этом, опять же, не сказала. И вот настала его командировка. Мой парень уехал на пару дней, а я приступила к работе. Заказ в 9 вечера на край города. Приезжаю на место. Звоню в звонок и ожидаю. Слышу женский голос: «Зай, походу доставка, оплати, пока я в душе». И что вы думаете? Открывает мой парень. Он в шоке, я в шоке. Еле сдержалась, чтобы не размазать еду об его лживое лицо. Молча расплатился, я пожелала им приятного вечера и ушла. Когда он вернулся, то обнаружил на лестничной площадке собранные вещи. © Рабочие истории / VK
  • Ездил в командировку, вернулся домой в 6:25 утра. Я не хотел будить жену и детей, поэтому тихо сидел в гостиной и смотрел телевизор. Но через несколько минут я вдруг получил от жены сообщение: «Спасибо, что остался на ночь». Судя по всему, я разминулся с любовником супруги, а она снова заснула и понятия не имеет, что случайно написала не тому мужчине. © Unknown author / Reddit
  • Была в незнакомом городе в командировке 1 день. Знакомые попросили передать небольшой пакет их дочери, которая учится в универе и живет в общаге. Чтобы не плутать по незнакомым переулкам, спросила молодого человека, где находится общежитие. Он так вежливо все объяснил, пожелал удачи. А его объяснение привело меня прямехонько в психбольницу. Спасибо! © Подслушано / Ideer
  • Приехала из командировки утром, хотела мужу сделать сюрприз. Захожу, а в квартире чисто, едой пахнет и женская обувь стоит. В спальню захожу и вижу: нога торчит из-под одеяла и волосы темные. Я, недолго думая, схватила на кухне кастрюлю и окатила супом эту брюнетку хозяйственную. Та подорвалась, естественно, и тут смотрю на ее лицо, а это моя свекровь. Муж ничего не говорил, что она у нас. Да и вообще, она была блондинкой.
    Как оказалось в итоге, муж позвал маму, чтобы я не разгребала с поездки весь тот бардак, который образовался за неделю, а чтобы я сразу не стояла у плиты, попросил маму что-то приготовить. Та приехала с вечера, чтобы наверняка все успеть. Она, конечно, меня сначала обругала, а потом сказала: «Дочь, я поступила бы точно так же на твоем месте! Уважаю!» А волосы, оказалось, она за 3 дня до моего приезда перекрасила. © Рабочие истории / VK

Комментарии

Уведомления
Понты Деревенские
15 минут назад

Парень, который ходил по ресторанам и хотел в них жену привести, че не так то? Она, может,тоже пока с другими спала, хотела, чтобы рядом был ты.

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