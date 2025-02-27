12 историй о людях, которые просто отправились в командировку и теперь век ее не забудут

Парень, который ходил по ресторанам и хотел в них жену привести, че не так то? Она, может,тоже пока с другими спала, хотела, чтобы рядом был ты.
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Многих людей отправляют в рабочие поездки в другие города или страны. Одни бывают в командировках чаще, другие реже, но и у тех, и у других наверняка найдется о них несколько интересных историй. Мы собрали для вас истории разных людей, для которых рабочие поездки обернулись испытанием, нелепыми ситуациями или даже маленькими победами.
Вот еще несколько статей о людях, которые век свои командировки не забудут:
Парень, который ходил по ресторанам и хотел в них жену привести, че не так то? Она, может,тоже пока с другими спала, хотела, чтобы рядом был ты.