18 историй и фотографий, которые наполнены лучами добра
Здорово, когда повседневная жизнь состоит из приятных мелочей. В этой подборке мы рассказываем про такие позитивные вещи.
А в бонусе — истории про людей, которые попали в затруднительное положение, но все закончилось хэппи-эндом.
«Дорогой муж приготовил мне перекусить, пока я принимала ванну»
"Девушка оставила мне утром записку. Чувствую себя самым счастливым человеком на свете"
Записка (прим. ADME): «Доброе утро, самый замечательный, самый мой любимый мужчина! Не могу дождаться момента, чтобы вернуться домой и оказаться в твоих объятьях. Оставляю для тебя несколько вещей (...)».
- Бро, бегом за букетом! © A_Tokyo_Ghoul / Reddit
«Мои родители долго и упорно трудились, и вот, наконец, они открыли магазин игрушек. Они назвали его в честь нашего лабрадора!»
«В нашем районе какой-то незнакомец оставляет соседям конверты с маленьким подарком внутри. Мне тоже достался один»
«Надеюсь, тебе понравится этот подарок! Хорошего дня»
«Жена приготовила мне обед с милой запиской»
В записке говорится: Я люблю тебя, дорогой муж. Ты храбрый, умный и красивый". Мне нравится, что она видит меня таким человеком.
«Этот год начался тяжело: я остался на улице без копейки в кармане. Но сейчас все налаживается. У меня даже появился свой почтовый ящик»
«Я работаю в столовой в доме престарелых. Вот что я приготовил для наших подопечных»
«На прошлой неделе я встретил своего старого друга, с которым мы не виделись почти 40 лет! Раньше мы всегда играли в гольф»
«Я обожаю малину. И мой папа специально высадил ее на своем участке, чтобы радовать меня урожаем»
«У нас на работе есть девушка, которая всем на день рождения дарит торт. Сегодня я получил свой»
Уже был этот сомнительного вида тортик. Украсить бы его чем-нибудь, хоть крошкой шоколадной.
«Сегодня был очень длинный и тяжелый рабочий день. Когда я вернулась домой, меня ждали чистая посуда и букет от моего парня»
«Предыдущая рабочая неделя была очень сложной. Коллега решила меня поддержать и оставила маленький подарок на моем рабочем месте»
«Привет, Барби! Это место не заслуживает такого замечательного человека, как ты. Никогда не забывай об этом и всегда оставайся собой»
«У нашей собаки был день рождения, поэтому мы решили побаловать ее»
А домашние питомцы всё понимают(принимают эту человечью игру) Пëсель такой гордый!
«В местной кофейне можно бесплатно взять росток»
«Бесплатные растения. Пожалуйста, возьмите бесплатный росток. Их вырастили специально с использованием переработанных остатков кофе»
«Сегодня во время похода я встретил этого приятеля. Кажется, он хочет, чтобы я почесал ему животик»
«Я жил в машине 6 месяцев. И теперь, спустя все это время, я начинаю свою жизнь заново»
Ох, как это круто! У меня своё жильё в 48 появилось, очень понимаю!
«Эта парочка полюбила друг друга еще в школе, но судьба их развела. Они встретились вновь спустя 50 лет. И сегодня я их поженил»
Бонус
- Осталась с ребенком на руках и без денег. А тут мне пишет одноклассник, которого я очень некрасиво отшила. Мол, я в курсе твоей ситуации, иди ко мне помощником руководителя. Понимаю я, что за «помощник» ему нужен, но решила пойти. Зовет он меня к себе в кабинет, а там... моя школьная подружка сидит. Спелась сладкая парочка, женаты уже 3 года, он директор, а она начальник отдела и ей нужен свой человек в помощники. Смеется, говорит: «У меня после декрета голова плохо варит». А я улыбаюсь и думаю: «Не у тебя одной». © Мамдаринка / VK
- Работала как-то кассиром в кафе. Однажды нашла кошелек, женщина уже под закрытие пришла, на ней лица не было. Долго благодарила, прежде чем уйти. Но это еще не все, назавтра эта мадам вернулась и как давай нахваливать весь персонал кафе, что сохранили ее вещь! И не с пустыми руками пришла, а большим и невероятно вкусным тортом. Добро всегда возвращается!