18 историй и фотографий, которые наполнены лучами добра

Здорово, когда повседневная жизнь состоит из приятных мелочей. В этой подборке мы рассказываем про такие позитивные вещи.

А в бонусе — истории про людей, которые попали в затруднительное положение, но все закончилось хэппи-эндом.

«Дорогой муж приготовил мне перекусить, пока я принимала ванну»

"Девушка оставила мне утром записку. Чувствую себя самым счастливым человеком на свете"

Записка (прим. ADME): «Доброе утро, самый замечательный, самый мой любимый мужчина! Не могу дождаться момента, чтобы вернуться домой и оказаться в твоих объятьях. Оставляю для тебя несколько вещей (...)».

«Мои родители долго и упорно трудились, и вот, наконец, они открыли магазин игрушек. Они назвали его в честь нашего лабрадора!»

«В нашем районе какой-то незнакомец оставляет соседям конверты с маленьким подарком внутри. Мне тоже достался один»

«Надеюсь, тебе понравится этот подарок! Хорошего дня»

«Жена приготовила мне обед с милой запиской»

В записке говорится: Я люблю тебя, дорогой муж. Ты храбрый, умный и красивый". Мне нравится, что она видит меня таким человеком.

«Этот год начался тяжело: я остался на улице без копейки в кармане. Но сейчас все налаживается. У меня даже появился свой почтовый ящик»

«Я работаю в столовой в доме престарелых. Вот что я приготовил для наших подопечных»

«На прошлой неделе я встретил своего старого друга, с которым мы не виделись почти 40 лет! Раньше мы всегда играли в гольф»

«Я обожаю малину. И мой папа специально высадил ее на своем участке, чтобы радовать меня урожаем»

«У нас на работе есть девушка, которая всем на день рождения дарит торт. Сегодня я получил свой»

«Сегодня был очень длинный и тяжелый рабочий день. Когда я вернулась домой, меня ждали чистая посуда и букет от моего парня»

«Предыдущая рабочая неделя была очень сложной. Коллега решила меня поддержать и оставила маленький подарок на моем рабочем месте»

«Привет, Барби! Это место не заслуживает такого замечательного человека, как ты. Никогда не забывай об этом и всегда оставайся собой»

«У нашей собаки был день рождения, поэтому мы решили побаловать ее»

«В местной кофейне можно бесплатно взять росток»

«Бесплатные растения. Пожалуйста, возьмите бесплатный росток. Их вырастили специально с использованием переработанных остатков кофе»

«Сегодня во время похода я встретил этого приятеля. Кажется, он хочет, чтобы я почесал ему животик»

«Я жил в машине 6 месяцев. И теперь, спустя все это время, я начинаю свою жизнь заново»

«Эта парочка полюбила друг друга еще в школе, но судьба их развела. Они встретились вновь спустя 50 лет. И сегодня я их поженил»

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