Как же захотелось попробовать этого каймака! Слышу впервые, но звучит восхитительно и каймачно❤️
14 добрых историй, которые ну словно бальзам на душу
Добро
5 часов назад
Эта подборка специально для тех, кому хочется тепла и душевного уюта. Хорошее настроение гарантировано.
- В час пик ехала на работу, автобус переполненный. Едва встала одной ногой на подножку, автобус трогается, подтягиваю вторую ногу и чувствую, что сабо осталось на тротуаре, нога босая. Не успела дверь закрыться, а я расплакаться, чувствую, как моя обувка очутилась на ноге! Кто-то не поленился, догнал автобус и надел мой далеко не хрустальный башмачок мне на ногу! Повернуться и сказать "спасибо" возможности не было. © Людмила Пьяных / Dzen
- Как у меня сейчас поднялось настроение! Проснулся оттого, что дико хочется жрать, а холодильник пуст. Угрюмый и злой пошел в магазин. Когда расплачивался, достал из кошелька купюру, положил на блюдце. Приглядываюсь, а на краю купюры нарисовано сердечко и подписано: "Счастья тебе, кем бы ты ни был". Сначала даже хотел забрать ее обратно, но потом подумал: «Да пускай дальше путешествует и дарит людям мгновения радости». © Подслушано / Ideer
- Я, когда в декрете была, каждые выходные ходила на рынок и покупала творог у одной и той же фермерши. Творог вкусный и фермерша хорошая. Как-то ребенок сильно заболел и денег на лечение ушла уйма. Не до творога было. Когда пришли на рынок, то продавец даже удивилась, почему нас не было. Когда узнала, что ребенок болел, то подарила ему баночку каймака (запеченные сливки). И вообще, она нам всегда с довеском давала. Мы приходили ближе к закрытию рынка, и она нам то все остатки выложит и доплаты не возьмет, то вместо килограмма положит полтора: «Что-то ребенок тебя схуднул, возьми побольше!» Рынок тот давно закрыт, много лет прошло, но ту женщину всегда с теплом вспоминаю. © Бешеная Белка / Dzen
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- Льет дождь. Спешу из магазина к машине. В руках две сумки с продуктами, младенец и зонт. Пытаюсь открыть багажник с этой конструкцией на руках. Вдруг ко мне на всех парах подбегает бородатый и длинноволосый мужчина. Сам он был без зонтика. Он открывает багажник, держит зонт над младенцем и мной, пока я загружаю продукты. Потом он вернул зонт и сказал: «Когда дочка вырастет, скажи ей, что тебе помог старый хиппи!» И убежал в закат. © sauron-lorenson / Reddit
- Моя свекровь — потрясающая. После развода, когда я была на финансовом дне, она добавила мне половину суммы до человеческой двушки. Не мне, конечно, а своему внуку — моему сыну. Она никогда не лезла с советами и упреками. Не защищала своего сына. Объективно смотрела на ситуацию. Мне бы столько мозгов в жизни. С мужем мы потом сошлись, и все наладилось. Но я очень благодарна ей за поддержку в тот момент, когда весь мир вокруг меня рушился. © Подслушано / Ideer
- Было это больше 10 лет назад. Вбежала в вагон за 2 минуты до отправки поезда. Никакой еды с собой не было, и кошелек пустой. Ну, все ужинают, я сижу, уткнувшись в книжку. И тут один парень говорит: «Девушка, хотите чаю?» Я, мол, не откажусь. А к чаю и печенье. Взяла парочку, хотя голодная — жуть. А там и бутербродик в ход пошел, и курочка. Если бы он сразу курицу предложил — было бы неловко. В общем, он меня накормил и разговорами от печальных мыслей отвлек. Вова, если ты читаешь это — спасибо тебе!
- Темно, зима. Вышла с пакетом продуктов из магазина, а пакет порвался, все рассыпалось. Что делать? От магазина отошла уже, продукты в снегу, собираю в руки, все валится. Хоть плачь! Парень вроде бросился мне помогать, а потом — куда-то убежал. Ну вот! А потом смотрю, возвращается из магазина с пакетами. Вроде и несущественный случай, а помню его. Спасибо тебе, парень! © Галина С. / Dzen
- В 19 я была на мели. Работала я тогда на заправке, и наш менеджер здорово выручал меня. Отдавал мне продукты, чей срок годности скоро выйдет. Также он выдавал мне дополнительные форменные рубашки, чтобы мне не приходилось тратиться на одежду. До сих пор благодарна ему. © SallyHeap / Reddit
- Я замужем, беременна (28 недель), а еще у меня ДЦП. От родовой травмы сейчас осталась только своеобразная походка, да иногда плохо слушается левая рука. Сегодня с утра стою на остановке, жду автобус. А рядом стоял какой-то мужчина в возрасте. Увидел, как я подхожу, плюнул, говорит: «И такие рожают?!» А у меня сразу слезы, и горло перехватило от обиды. И тут рядом стоящая беременная девушка как раскричалась на этого мужика: «Что ты сказал? Да кто тебя родить захотел? Видимо мать твоя и не знала, что из тебя за человек выйдет. И ведь кольцо на пальце, значит и на тебя какая-то несчастная позарилась. Что, и от таких рожают?» Он попытался ей ответить, но все женщины на остановке стали ему замечания делать, обступили нас. А мужики в большинстве своем делали вид, что они нас не видят и не слышат. © Мамдаринка / VK
Вот с одной стороны мужчина не прав тем, что так отозвался о беременной женщине. Но женщина с ДЦП... Она подумала какой у нее родится ребенок и как будет потом жить этот ребенок? Сама пережила, знаю.
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- Ехала в маршрутке домой. На выезде из города она заглохла, а уже темнело. Ну, что делать? Мы с одной девушкой в отчаянии стали ловить попутки. А дело в том, что это была пробка и водители прекрасно видели нашу ситуацию. Но долго никто не останавливался. Я уже прикидывала, как буду ночевать на трассе в лесу. Но нам повезло! Подобрал нас мужчина, который ехал с дочкой повидать родню. Рассказал, что жил в деревне и с ребятами часто ходил пешком до школы, их тоже подвозили. Он так возвращает добро. По пути мы еще и дедка какого-то подкинули до деревни. В общем, побольше бы таких правильных людей. Спасибо!
- Дело было в далеком 1984. Я беременная на большом сроке первым сыном (с мужем поженились студентами). Он только окончил институт, а я на третьем курсе. Взяли в долг у соседки немного денег. Купили хлеб, молоко, кое-какие овощи. Осталась мелочь. Вечером прогуливаемся перед сном. Проходили мимо кинотеатра, решили пойти в кино. На билеты не хватало совсем чуть-чуть, но об этом узнали только когда протянули деньги в кассу. Кассирша громко крикнула, что денег не хватает. А мне так хотелось в кино, что я разрыдалась и не могу успокоится. И тут кассирша говорит: «Идите в кино, я доложу и пусть это будет ваша самая большая печаль на свете!» До сих пор вспоминаю эту женщину с благодарностью. © Мила Цветкова / Dzen
- Я потеряла работу и плакала у себя дома, а стены у нас тонкие. Слышу — стук в дверь. Это оказалась моя соседка, которая намного старше меня. Я открыла дверь, а она, не говоря ни слова, просто обняла меня. И я продолжила плакать. Я до сих пор очень ценю ее поступок. Мне действительно были нужны эти объятия. © stressandscreaming / Reddit
- Мне было лет 10. Как-то мы с мамой ходили по рынку, покупали, продукты, овощи, фрукты. И вот подошли мы к палатке с книгами. Мне захотелось, чтобы мне купили что-нибудь почитать. Но денег осталось мало. Я ухожу с мамой расстроенный, и тут подбегает к нам продавщица и говорит мне: «Мальчик, вот тебе книжечка бесплатно». Не помню уже, что за книга, но момент был классный. © Денис С / Dzen
- Возвращалась ночью из поездки. Я оставила в такси сумку с документами, деньгами и телефоном. Стою на темной привокзальной площади, реву. Вдруг подходит парень, спрашивает, что случилось, сажает меня к себе в машину и мы помчались догонять пропажу. Парень тот был на стоянке и запомнил номер машины. Догнали! Александр, вдруг вы читаете это, я вас вспоминаю очень часто, благодарю! © Татьяна С. / Dzen
Смотрите нашу свежую подборку: 14 человек, которые точно никогда не забудут этот свой эпичный день рождения.
Комментарии
Уведомления
Да, хорошо когда получается цепочка добра... И как мало их сейчас... Я в благодарность о той женщине в поезде, заплатила за билет девушки...
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«Мальчик, вот тебе книжечка бесплатно» -
Сторожевая башня - журнал, издаваемый свидетелями Иеговы
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