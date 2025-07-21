16 учителей, фразы и поступки которых ученики помнят и десятки лет спустя
Истории
2 часа назад
Школьные годы — это не только дружба и первая любовь, но и учителя, которые могли за один день стать для тебя героем или главным разочарованием. Герои нашей статьи поделились своими самыми яркими воспоминаниями о преподавателях, которые вызывают абсолютно полярные эмоции.
- Когда-то в 5 классе я шла в школу и заметила по дороге маленького котеночка. Мне стало его так жаль, что я не стала думать и забрала его с собой. В классе мне помогла добрая учительница, которая нашла для него коробку и разрешила оставить до конца уроков. В тот же день я принесла пушистика домой, но родители не разрешили его оставить. Я сильно плакала, пока мама не позвонила той самой учительнице, которая любезно согласилась взять его к себе. До сих пор общаюсь с Анной Михайловной, потому что в тот день мы с ней сильно сблизились, как раз из-за этого котенка. Он до сих пор живет с ней, правда подрос прилично из-за вкусной еды и искренней любви. © Палата № 6 / VK
- У нас в школе был дресс-код, но не строгий. И вот пришла к нам новая директриса. Характер у нее был тот еще, и как-то раз мне начала доказывать, что я одета не по форме. А все из-за того, что я надела черные штаны с крохотными металлическими заклепками. А заклепки, по ее мнению, бывают только на джинсах. При этом она сама была в ярко-розовом брючном костюме с декольте и с серьгами, похожими на новогодние елочные шары. © Loony Loo / Ideer
- Наш класс был не самым дружным. Обычным. Но перед днем рождения нашей классной всех объединяла общая цель — украсить кабинет для нее, и на первом уроке отпроситься у учителей для чаепития в честь праздника. Она была с нами с 8 по 11 класс, каждый год со слезами на глазах удивлялась сюрпризу, как будто не знала заранее. © Подслушано / Ideer
- Мне повезло с учительницей английского. Она была с чувством юмора, и никогда не отказывалась от возможности лишний раз пошутить, но один случай запомнился особенно. Когда был карантин и мы сидели по кабинетам, нашему классу достался биологический, с высоким учительским столом на постаменте, стоящем на расстоянии около метра от первой парты. В тот день английский был у нас первым уроком, поэтому большинство моих одноклассников пришли за 5 минут до урока, а те, кто прибыл раньше, досыпали на партах. Прозвенел звонок, все это сонное царство немного встрепенулось и принялось ждать учителя. Мальчики, как обычно, начали разговаривать, но вскоре кто-то наиболее сознательный спросил: «Может, с ней что-то случилось?», и тут с пафосным криком: «Не дождетесь!», учительница вынырнула из-под стола, после чего продолжила в своей обычной манере вести урок. © Дарья / ADME
- Моя первая учительница на уроке рисовании дала задание: «Нарисуйте свой лучший рисунок, ведь потом, на выпускном в 11 классе, когда вы уже и забудете, я вам его вручу как память о начальной школе». Я долго думала, что нарисовать. Решила изобразить свой класс «вид сзади». Как мы все сидим спинами, а учитель лицом к нам. Изобразила все в малейших деятелях: с какими прическами были одноклассницы, даже подписала фамилии на спинках стульев, чтоб потом вспомнить, кто где сидел. И все 11 лет я помнила об этом рисунке! Разочарование посетило на выпускном. Вместо моего лучшего рисунка всего класса мне вручили аппликацию петуха. © Подслушано / Ideer
- Как-то моя любимая учительница сказала окружать себя тем, что приносит мне счастье. Только в таком случае я смогу быть по-настоящему счастливым человеком. Я долго не могла понять, от чего я буду улыбаться. Из-за друзей, вечеринок или еды? А может, из-за новой одежды? Только недавно до меня дошло, что я по-настоящему счастлива из-за животных. Именно они заставляют меня радоваться, смеяться, улыбаться. Поэтому с осени я работаю в приюте для животных. © Не все поймут / VK
- Мой учитель биологии знал все и обо всем! Всегда меня подначивал — cпециально говорил что-то неправильно, чтобы я его исправляла и доказывала ему свою правоту! В 9 классе он заменил учителя, который меня недолюбливал, и в итоге в первом полугодии с прежним учителем у меня было 8 баллов, а во втором, у любимого учителя — 12 баллов. Только он смог мне вернуть веру в себя и свои способности, а ведь до этого я себя считала глупой. © Василиса Коцофляк / ADME
- Человек, который изменил мою жизнь — это учительница английского. У моего класса было семь уроков английского в неделю, мы обсуждали разные темы: начиная от экологии и заканчивая отношениями. Она всегда говорила, что учит не только языку, но и жизни. Помню, что боялась ее и не любила, мечтала побыстрее окончить школу. Благодаря ей я много путешествовала и у меня большие перспективы на работе. С большой любовью вспоминаю эту женщину! © Подслушано / Ideer
- У нас в начальной школе была экстравагантная учительница рисования, которая оценивала в наивысшей степени только то, что ей самой нравилось. Однажды она сказала нарисовать что-нибудь на свободную тему. И взбрело же мне в голову изобразить чебурашку, гуляющего по полю. Правда успела я нарисовать только поле и голову, на остальное не хватило времени.
Видя, как стремительно подходит мой черед показывать свое творчество, я быстро дорисовала тело, состоящее из прямых черных палок (прямо как человечки, которые мы все так любим рисовать на полях тетрадей) и дрожащей рукой протянула мой незаконченный рисунок непредсказуемой преподавательнице. Она долго рассматривала эти каракули, а я просто ждала, когда же она начнет говорить, что я неправильно нарисовала бедного чебурашку.
Но, на удивление, она была очарована нестандартностью подхода и похвалила меня перед всем классом. Тот свой рисунок я считала полным провалом. Поэтому была приятно удивлена, когда она показала его в пример всем остальным. В тот день я получила высшую отметку и положительный отзыв в дневнике, который до сих пор бережно храню и иногда открываю. © Палата № 6 / VK
- В школе учительница по физике называла меня Профессор, и вскоре эта кличка перекинулась ко всем преподавателям. «Профессор, отнеси, пожалуйста, список в столовую», «Профессор, кто сегодня дежурит?» Но самые ламповые моменты были, когда на уроках физике мы доходили до задач третьего уровня (довольно сложные). Звучал вопрос: «Кто пойдёт решать?» и весь класс хором отвечал: «Прооо-ффф-ееее-ссооооор». На что учительница отвечала: «Давай, Профессор, народ на тебя надеется, нельзя народ подводить». А я что? Хоть мне физика и тяжело давалась, но я стоял у доски до последнего, не мог подводить своих. © Палата № 6 / VK
- Во втором классе всем дали задание сделать гербарий на белом листе А4 и подписать листья. Я собрала листья, но оформление решила сделать поярче. Я все выходные вырезала что-то из открыток, сделала гербарий в форме картонной книжки с аппликациями на обложке, а внутри листья подписала. Так вот, училка забрала все гербарии, а мой мне вернула при всем классе, «потому что не формат». Было очень обидно. Да возьми и хоть выбрось потом, неужели не видно, что ребенок старался. © татьяна скворцова / Dzen
Тз не выполнено - приучают с детства) Без шуток - обидно, конечно, но полезный опыт на будущее
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- Заболела. Но пока дома лежала, наперед тему по алгебре выучила. Примеры у доски потом расщелкала как семечки. Учительница стояла открыв рот. А потом влепила мне «4» и, немного подумав, вдруг дорисовала надпись «Молодец!» С тех пор я больше алгебру не любила. © Подслушано / Ideer
- У нас была учитель по химии, задания которой нам не очень нравились. Но что она делала на уроках...Устав от наших неправильных ответов, она пела. Какой голос! Ей было в то время хорошо за 50, голос был просто великолепен! Мы сидели и слушали... А после внимали ее голосу и старались сделать то, что она говорит. Это было обалденно! Прошло много лет, но я это не забуду. © Подслушано / Ideer
- До третьего класса в школе у нас была замечательная учительница музыки. Как она виртуозно играла на пианино! И вот однажды она нам сказала написать в тетрадях ноты, какие только захочется, а потом она их сыграла. Все дети улыбались до ушей, прыгали, ждали, когда же их мелодию сыграют. Хоть наши мелодии и были, конечно, набором звуков, но мы почувствовали себя композиторами. Спасибо ей, ведь она точно сделала одного ребёнка в этом мире счастливее. © Подслушано / Ideer
- Учительница биологии стерла все мои пятерки по предмету в журнале — тогда как раз вошли в моду эти ручки-корректоры. И поставила мне за четверть тройку. Я возмутилась, а она такая: «Скажи спасибо, что не два». А когда мой отец пришел разбираться, она вдруг показала журнал, в котором у меня были одни двойки и тройки, хотя в моем дневнике стояли пятерки... Я любила биологию, но учитель не любила меня. © valevialiova / YouTube
- У нас в школе была учительница, которая только-только пришла из института, поэтому ей было тяжеловато справляться с детьми. Несмотря на это, она никогда не повышала голос, не выходила из себя и всегда старалась придумать, как демократично добиться нашего внимания. В какой-то момент она, видимо, вывела формулу успеха. Стала звать всех детей по имени и отчеству. Звучало это примерно так: «Владислав Владимирович, будьте добры, прекратите плевать в Игоря Витальевича!» Все сразу начинали чувствовать себя взрослыми и важными и старались вести себя прилично. © Не все поймут / VK
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