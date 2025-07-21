16 учителей, фразы и поступки которых ученики помнят и десятки лет спустя

Школьные годы — это не только дружба и первая любовь, но и учителя, которые могли за один день стать для тебя героем или главным разочарованием. Герои нашей статьи поделились своими самыми яркими воспоминаниями о преподавателях, которые вызывают абсолютно полярные эмоции.