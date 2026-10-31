17 историй из цветочных, где эмоции складываются в букет, пахнущий розами и пионами

Я иногда захожу в цветочные магазины только потому, что хочу посмотреть на красоту. Никого не трогаю, веду себя прилично, и думаю, что магазин не обеднеет, если я посмотрю на цветы. Достали человека, хотя она сразу сказала, что хочет просто посмотреть. Хотя не исключаю, что действительно собиралась купить, но назойливость продавца отпугнула. Я, даже когда мне что-то действительно нужно, а за мной упорно бегают, несмотря на мое "спасибо, справляюсь сама", я либо быстро уйду без покупки, либо буду тихо злиться и просто стараться закончить побыстрее. Недавно со старенькой мамой так была в драгсторе - продавщица не только пристала, как банный лист, так еще давала непрошенные и совершенно неправильные советы, вроде того, что маску для волос нужно наносить после мытья головы и не смывать. Оставьте людей в покое, если они об этом попросили! Спросили один раз, показали, что Вы готовы помочь - и все, достаточно!