17 историй из цветочных, где эмоции складываются в букет, пахнущий розами и пионами
Флористы в цветочных магазинах — это и мастера по оформлению красивых букетов, и тонкие психологи. Особенно в тот момент, когда на носу важный праздник, а идей у клиента ноль. Но кто-то может потребовать возврат средств за свежайшие розы, а кто-то просит собрать нелепый букет жене-флористу. Или еще что покруче.
- Работаю флористом. В салон влетает мужчина с нашим букетом роз, который мы доставили час назад. Рычит с порога: «Кто это прислал моей жене?» Начинаю искать заказ в базе, атмосфера накалена. Нахожу, говорю: «Дмитрий Сергеев». Мужчина краснеет и тихо выдает: «Это наш семилетний сын. Из копилки деньги достал. А я и забыл про день рождения жены».
- Работала флористом. Однажды к нам пришел мужик с женой букет выбирать, и моя напарница такая: «Ну, как вам прошлый букет? Понравился?» Жена смотрит на мужа и выдает: «Какой еще прошлый букет?» Неловко вышло.
Как думаете, получилось флористу собрать красивый букет?
- Работаю флористом. Парень попросил меня собрать самый нелепый букет. Переспросила, вдруг ослышалась. Но нет: «Чем хуже, тем лучше. Да хоть из обрезков собирайте!» Я аккуратно спрашиваю, кому такой «шедевр». Оказывается, женушке, которая тоже работает флористом. Что бы он ни подарил, она вздыхает: «Зелень не та, лента не та». И он решил: раз критиковать, так от души! Собрали ему ветку рябины, захудалые хризантемы, декоративную траву, вставили в букет пластиковую божью коровку на палочке. Завернули все это дело в ярко-зеленую бумагу. Через день он прислал фото: жена хохочет, а «букет» стоит на самом видном месте.
- У меня есть любимый цветочный магазин. Там хозяйка всегда с улыбкой, причем такой теплой и искренней, как будто я самый дорогой ей человек, которого она давно не видела. Цветы у нее дешевле, чем в других магазинах, к букету она бесплатно прикладывает пакетик для удобрения воды в вазе, три шарика на специальной веточке и красивую наклейку на упаковку типа «С праздником!» или «С днем рождения!» Удивительная женщина!
Все, что прилагается бесплатно, поверьте, учтено в себестоимости букета.
- Повздорили с мужем. В самый разгар бурной сцены раздался звонок: «Вам доставка цветов». Я подумала, мол, о, надо же, муж решил помириться. Но тут начинается новая серия! Теперь он мне говорит: «Это кто тебе цветы присылает? Ты кого-то завела?» А через пару минут звонит курьер: «Извините, мы перепутали ваш номер».
Слева — самый первый букет флориста, справа — последний
- Уже два месяца работаю флористом. Как будто стало лучше получаться, руку набила. Сегодня утром пришел парень, заказал букет. Я все собрала, оформила по желанию. Он был доволен. Еще и порадовалась, что с самого утра работа закипела. И тут вечером приходит девушка с моим тем самым букетом и начинает требовать возврата средств. Начала так неуверенно говорить, что цветы несвежие. Но я-то помню, что они были свежайшие! Когда этот аргумент не сработал, она заявила, что розы не любит, а парень об этом не знал, поэтому этот букет ей не нужен. Ответила: «Хорошо, пусть тогда парень приходит и будем с ним общаться, так как он и оплатил этот букет». Девушка ушла, парня так и не было.
Нет чтобы просто сказать парню, что ей не цветы нужны, а деньги. Зачем усложнять?
- Зашла в цветочный, выбирала букет для мамы. Тут зашел мужчина с маленькой дочкой. На вид ей 6-7 лет. Он купил ей крошечный и очень нежный букетик. Девочка смотрит на него удивленно и немного укоризненно говорит: «Пап, ну зачем? Зачем ты тратишь деньги? Они же все равно завянут». Он улыбнулся, опустился на корточки и ответил: «Знаю, малыш. Но я подарил их тебе не для того, чтобы они стояли вечно. А чтобы прямо сейчас тебе было приятно. Чтобы ты почувствовала, как сильно тебя любят. Именно сейчас!» Этот папа еще с самого раннего возраста своего ребенка делает так, чтобы она выросла и не радовалась ромашке из автомата на заправке, как будто это признание в вечной любви.
Именно сейчас лучше купи мне мороженку. Или шоколадку. Их можно съесть и побежать дальше, полазить по горке, покататься на качелях. А букетом руки заняты, и особо не побегаешь. Короче, придется вести себя как приличная ледя...
- Когда-то мой 12-летний сын подарил мне огромную голубую хризантему. Раньше мне нравились хризантемы разных цветов. Так вот, продавец, когда узнала, что ребенок покупает цветок маме, причем просто так, выбрала самую лучшую. Вы не поверите, но эта голубая хризантема стояла у меня 1,5 месяца.
Иногда к флористу приходят с просьбой собрать букеты на свой вкус. Мастера с удовольствием выполняют их пожелания
- Звонок к нам в цветочный:
— Алло! Жена рожает! Думали, через две недели, а получилось сегодня. А выписка когда — не знаю. Но она мне сказала с белыми розами приходить. А когда приходить, я не знаю! Давайте порешаем!
— Добрый день! Мы всегда на связи. Как все узнаете — звоните, доставим в течение часа!
- Я работаю флористом, держу свой собственный небольшой магазинчик. В общем, я и владелец, и директор, и продавец, и уборщица. На клиентов и работу не жалуюсь, меня все устраивает. Повадился ко мне мальчишка лет 9-10 забегать. Зайдет, посмотрит и уходит. Я не напрягалась, но было любопытно, что же он высматривает. Обычно цветы не входят в зону интересов детей такого возраста. А он приходил почти каждую неделю на протяжении двух месяцев. А вчера он вновь пришел и, наконец, обратился — попросил подобрать маме красивый букет на день рождения на 600 рублей. Рассказал, что ходил, смотрел на цены и заодно копил деньги с обедов и гостинцев от родственников, потом еще помогал в огороде одной женщине, и вот накопил к дню рождения мамы нужную сумму. Ну такой зайчик! Предложила просто так дать ему те цветы, ведь от одного букета я не обеднею. А он серьезно так: «Нет, вы же тоже работаете, значит деньги и вам нужны, это будет нечестно». Конечно, я втайне собрала ему букет дороже, чем на 600 рублей. И он, довольный, пошел радовать маму. Отличный мужчина растет.
- Работаю флористом в цветочной студии в Варшаве. Иногда ко мне возвращаются уже знакомые покупатели. И если я узнаю человека, которому собирала букет раньше, обязательно спрошу, все ли понравилось в прошлый раз. Недели две назад к нам заглянул молодой человек за букетом. А вчера он вернулся. Ждал, пока я освобожусь, чтобы доверить создание нового букета именно мне. Это невероятное чувство — когда выбирают не просто цветы, а тебя. Ради таких моментов хочется творить снова и снова.
В Варшаве наличие "своего" человека в любой сфере обслуживания - греет душу. Одно дело на пальцах и с акцентом пояснить продавцу-поляку, что тебе надо, и совсем другое - обсудить букет, блюдо, стрижку с человеком на своём языке.
У меня кошь попала в больницу. На приеме хирург, услышав, как мы с мужем разговариваем на русском, стал дублировать нам то, что говорит по-польски ассистентке, частично в русском. Сразу сказал, что не особо знает и любит этот язык, но поверьте, для меня это в тот момент было прям критично - когда в первый раз сталкиваешься со словами żychwa, uraz, znieczulenie, да еще и в стрессовой ситуации, не побежишь искать переводчика...
Кому интересно, кошь жива, прооперирована, на 3 недели жёсткая фиксация челюсти, зондовое кормление, короче, весялуха. Кстати, это оказался единственный врач в клинике, который хоть чуть-чуть разговаривает по-русски, так что с остальными приходится болтать по-польски.
Девушка работает флористом три года. К ней часто приходят с просьбой собрать букет так, «как она чувствует»
- На прошлой неделе зашла в цветочный магазин, сделала выбор, стою на кассе. Тут ко мне обратилась вторая девушка флорист, сказала, что ей очень понравилась моя плетеная сумочка, мол, где такую можно купить? Я опешила, но призналась, что плету сама. У нас завязался диалог, девушка попросила сделать ей на заказ такую же сумку. Это была моя первая работа под заказ. Спустя неделю сумочка готова и уже с нетерпением ждет встречи с новой хозяйкой. Спасибо большое этой чудесной девушке, которая поверила в меня и помогла мне самой поверить в себя.
- Пришел в цветочный 8 марта. Минут 30 пришлось отстоять в очереди. Передо мной был мальчик лет 10 с коробкой конфет. Подходит его очередь, и он говорит: «Дайте мне один тюльпанчик». Тут он протягивает продавщице смятые 50 рублей и мелочь и спрашивает: «Можно в какую-нибудь обертку завернуть цветок?» Продавщица говорит, что можно лентой завязать. Мужчина рядом спросил, мол, маме берешь? Мальчик подтвердил. Мужчина сказал продавщице, чтобы та завернула мальчику еще четыре цветка, естественно, за его счет. Мальчик поблагодарил доброго дядю.
- Разговор в нашем цветочном:
— Здравствуйте! По цветам подсказать?
— Нет, посмотрю сама.
— У нас акция на готовые букеты — 10%.
— Хорошо.
— Для какого повода смотрите букет? Для себя или в подарок ?
Тишина.
— Можем собрать при вас, если не нравится из готовых.
Снова тишина.
— А если вы еще не зарегистрированы в нашей системе, то при покупке у вас будет 500 рублей бонусами.
— Спасибо. До свидания!
Я иногда захожу в цветочные магазины только потому, что хочу посмотреть на красоту. Никого не трогаю, веду себя прилично, и думаю, что магазин не обеднеет, если я посмотрю на цветы. Достали человека, хотя она сразу сказала, что хочет просто посмотреть. Хотя не исключаю, что действительно собиралась купить, но назойливость продавца отпугнула. Я, даже когда мне что-то действительно нужно, а за мной упорно бегают, несмотря на мое "спасибо, справляюсь сама", я либо быстро уйду без покупки, либо буду тихо злиться и просто стараться закончить побыстрее. Недавно со старенькой мамой так была в драгсторе - продавщица не только пристала, как банный лист, так еще давала непрошенные и совершенно неправильные советы, вроде того, что маску для волос нужно наносить после мытья головы и не смывать. Оставьте людей в покое, если они об этом попросили! Спросили один раз, показали, что Вы готовы помочь - и все, достаточно!
А вы знали, что часто в магазин цветы привозят недозревшими? Через пару дней они выглядят гораздо больше и красивее
- Работаю флористом. Пришел клиент:
— Сделайте букет, чтобы прям вау!
— Да, конечно. Какие цвета, какие цветы вам нравятся?
— Ой, да мне вообще без разницы. Главное — чтобы красиво было!
Собираю букет. Клиент, глядя на это, выдает: «Ой, а можно без этих желтых роз и без белых гортензий». Классика жанра!
- Работаю в цветочном. Забегает парень, показывает на букет роз и спрашивает: «Сколько?» Говорю, что 1500 рублей. Он бросает мне 2000 на стол, хватает букет и убегает. Я вдогонку спрашиваю, куда он так спешит. Уже выбегая из магазина, парень отвечает: «У мамы день рождения! Через 5 минут прозвенит ее будильник на работу!»
- Работаю в цветочном. Приходит парень, просит увядшие цветы. Я в непонятках, мол, зачем вам такие, ведь у нас есть свежие. Он стоит на своем, хочу такие, и все тут! И тут решила в лоб спросить, мол, из-за цены, что ли? А он вздыхает: «Нет, просто я расстался с девушкой. Хочу отправить ей такие цветы в знак расставания».
В общем, в цветочных магазинах можно найти не только розы и тюльпаны, но и маленькие чудеса. И пусть покупатели порой выкидывают непредсказуемые номера, но именно их живые эмоции делают работу флориста по-настоящему душевной.