17 историй о заготовках на зиму, полных кулинарных приключений и безграничной заботы

С наступлением холодов многие из нас достают из кладовки баночку хрустящих огурчиков или сладкого варенья, и в душе сразу просыпаются самые теплые воспоминания. В них обязательно есть летняя дача, заботливая бабушка у плиты и тот самый, ни с чем не сравнимый пряный запах маринада или густой ягодный аромат. Такие светлые моменты навсегда остаются с нами, превращая каждую открытую банку в настоящий домашний оберег от зимней хандры.

Решила я прошлым летом попробовать сделать закрутки с огурчиками на зиму. Вычитала хороший рецепт, все подготовила, а тут, как нарочно, явилась свекровь! Сразу начала лезть со своими советами и контролировать весь процесс. Естественно, я растерялась, да еще и умудрилась каким-то образом разбить первую банку... Свекровь не стала этого терпеть, взяла и сама все сделала. А я подумала: буду и дальше прикидываться неумехой — пусть сама мне закрутки делает! © Мамдаринка / VK Сергей Дроздов только что А муж, маменькин сынок чё ли 🤔?

Я бы свою маму сразу на место поставил. Ответить

Мамина подруга хвасталась, как хорошо делает аджику: дома все в восторге. Попросили приготовить и для нас. И вот собрались гости, и мама торжественно заявляет: «Попробуйте аджичку!» Все едят и замирают. Мама растерянно берет ложку, пробует сама, и до нее доходит, что аджика-то сладкая, как варенье. Оказалось, дома у подруги все любят именно такую аджику, привыкли так годами. А подруга-то считает себя профессионалом, всем нахваливает свой рецепт — вот и не учла, что у людей может быть совершенно другой вкус. В итоге почти никто есть не стал, половину вернули обратно. ADME Сергей Дроздов только что После хорошей аджики с домашней табуретки можно, как с Байконура стартануть. Ответить

Некоторые экспериментируют не только с рецептами, но и проявляют недюжинную фантазию в оформлении самих баночек

Когда я переехал от родителей и начал счастливую самостоятельную жизнь, мне нахаляву подогнали три ведра помидоров. Ну, два я съел, а третье уже не лезет. Позвонил маме, спросил: «В горлодер сколько чеснока класть?» Она была занята и, не задумываясь, ответила: «Один к одному». Короче, на 10 кг помидоров я положил 10 кг чеснока и столовую ложку перца. Соль — по вкусу. © BoltNa200 / Pikabu Era Era только что 10 кг чеснока...автор,ты хоть перечитывай что пишешь. Ответить

Жена гордится своим вареньем из роз. Каждый год ощипывает лепестки в саду, колдует над ними по полдня, разливает по красивым баночкам, выкладывает процесс в соцсети. А потом убирает в самый дальний угол и не разрешает доставать, ведь варенье получается ароматное, но жидкое — почти как сироп. Но через пару недель она все же достает банку из шкафа и радуется: «Вот видите, ему просто настояться надо!» И действительно — варенье становится густым, тягучим, ложка почти стоит. Жена очень гордится фирменным рецептом. И только я знаю, что через пару дней после заготовок, когда ее нет дома, я переливаю все варенье в кастрюлю и перевариваю заново с пектином. ADME Era Era только что Много свободного времени у автора-такую ерунду придумывать. Ответить

Девушка никогда не солила огурцы сама, но в Суздале попробовала такие вкусные огурчики, что решилась повторить рецепт

yulialekseeva

Мама варила вишневое варенье с косточками и закатывала в банки. И одним прекрасным днем мы с сестрой были дома, делать было нечего, а эти банки так и манили к себе. Решили мы, значит, слопать на две моськи литр варенья наперегонки: у кого будет больше косточек, тот и выиграл... В процессе поедания варенья, запивая его чаем, мы так смеялись, что не заметили, как пришла маман! Мы с сестрой вытаращили глаза и стали похожи на двух мопсов. На столе стояли большой фарфоровый чайник с чаем, две чашки, банка из-под варенья, в которой на донышке еще что-то оставалось, и две большие кучи, нет, горки вишневых косточек. Когда у меня родился второй племянник, я пошла на рынок, накупила вишни, наварила варенья. А потом мы с сестрой как сели, да как налопались, как в детстве. zasonya02 Era Era только что Если бы не родился второй племянник,на рынок бы не сходила? Ответить

Родители из деревни передали целый ящик огурцов. Съесть все не удалось, решила закрыть две баночки. Потом стало жаль персики, которые слишком быстро портились. Наварила варенья, закрыла банки. Первые попытки оказались настолько удачными, что останавливаться уже не хотелось. Теперь делаю закрутки для знакомых и друзей, приношу коллегам на работу. И, кстати, в качестве подарков на день рождения мои баночки расходятся на ура. © Не все поймут / VK

Люди так любят соленья, что с радостью покупают брелочки в виде баночек с закатками

Бабушка постоянно возится с закрутками — вечно у нее то помидоры, то огурцы. Уработается и на спину жалуется, а мы и съесть-то столько не успеваем, сколько она заготовила. Предложили, что сами будем делать соленые огурцы и помидоры и привозить ей. Она согласилась и вот уже три года горя не знает. Но у нас есть один секрет: мы ничего не готовим. Тайно покупаем закрутки у молоденькой бабулиной соседки. Бабушка на такое никогда бы не согласилась — в ее представлении незачем платить, если можно сделать самой. А так и девушка подзаработала, и мы в качестве уверены, и бабушка довольна, и никто не тратит время. © Мамдаринка / VK

После того как дедушка сделал бабушке предложение и она сказала «да», он вернулся домой и разбудил своих родителей, чтобы сообщить им новость. Они поздравили его, а потом прабабушка сказала, что предполагала, что все к этому идет, поэтому в том году сделала больше заготовок, чтобы у молодоженов с самого начала семейной жизни была полная кладовая. © cedarhat / Reddit

Порой заготовки получаются такими красивыми, вот как эта сальса, что тот, кто готовил, не в силах удержаться и устраивает целую фотосессию

Сварила несколько банок клубничного варенья и убрала подальше — пусть стоит до зимы. Через пару дней сын просит: «Положи к сырникам вареньица» Я автоматически отвечаю: «У нас только на зиму варенье есть». Он посмотрел на меня как на странную и говорит: «А зимой оно что, будет вкуснее? А если я сейчас хочу?» И тут я зависла. Вечером рассказала мужу. Он посмеялся, а потом признался, что сам недавно хотел открыть банку соленых огурцов, но передумал — «они же на зиму». Ну да, а вишневый компот стоит на Новый год. В общем, достали и огурцы, и варенье, и даже компот. А зимой, если у нас закрутки кончатся, новые в магазине купим. ADME Сергей Дроздов только что Логично. Ответить

Соседка однажды решила сварить облепиховое варенье. Облепиха при варке дает довольно специфический запах, и многие жильцы, которые не знали, что именно происходит, поначалу решили, что в подъезде пахнет чем-то странным и неприятным. К вечеру запах стоял уже на весь подъезд, и вскоре выяснилось, что это баба Валя варит варенье. На следующий день она решила угостить соседей и раздала всем понемногу на пробу. И тут мнение резко изменилось: варенье оказалось настолько вкусным, что все только охали и ахали. В итоге на следующий сезон соседи сами принесли бабе Вале облепиху и сахар, лишь бы она снова сварила свое фирменное варенье. r_kappassov Забава только что Может из калины? У облепихи, не замечала прямо такого душистого аромата, чтоб даже соседи интересовались. Ответить

Автор фото впервые сделала огурчики и волнуется, чтобы с ними ничего не случилось. Подержим за нее кулачки?

Муж не так давно купил гараж. Друзья были в недоумении, не понимали, зачем ему такое приобретение. Машины у нас нет, да и не планируется. Смотреть футбол с друзьями он тоже не собирался, так зачем же тогда? Только я знала цель этой покупки. Все ради того, чтобы у нас было место, где можно хранить закрутки! Погреба нет, на балконе места мало, а моя мама и его мама прямо-таки тоннами поставляют нам запасы маринованных огурчиков, помидорчиков, варенья и компотов. Хитрюга не может нарадоваться своей «коллекции», которая теперь заполонила весь гараж. © Мамдаринка / VK

Когда бабушка предлагала мне варенье или соленья, я всегда отказывалась. Стала замечать, что ее это очень расстраивает. Однажды я согласилась взять все. Спустя время попробовала смородиновое варенье и не заметила, как съела всю банку — до того было вкусно. Звоню бабуле сказать, что варенье невероятное! Через пару недель родители привезли мне из деревни от бабули еще такой же смородины. В трехлитровой банке. Бабуля сказала: «Ну тебе же очень понравилось, я сразу побольше передала». olya.gladyshevaa

Автор этого солнечного фото научилась делать заготовки из облепихи, чтобы потом чай получался как в модных кофейнях

ya.vasiltsova

Вот ее рецепт: «300 г замороженной облепихи, 1 апельсин, 1/2 лимона. Облепиху довести до кипения в сотейнике и снять с огня. Добавить очищенные апельсин и половину лимона. Взбить блендером до однородной массы. На чайник объемом 0,5 л я добавила 10 столовых ложек получившейся облепихово-цитрусовой смеси, залила кипятком и добавила 1 столовую ложку меда. Остаток смеси заморозила в силиконовых формочках».

Я однажды варила вишневое варенье. Его нужно было три раза довести до кипения и каждый раз дать пять минут очень тихо побулькать. И... в третий раз, прямо как в сказке, что-то пошло не по плану: я отвлеклась на диалог с заказчиком, потом на макеты, потом еще на что-то и вспомнила про варенье где-то через час. Не, оно оказалось живым, с приятным карамельным запахом. Я поддалась и даже разлила его по банкам. Только после остывания оказалось, что теперь у меня дома три полулитровых вишневых леденца. © Убойные Истории / VK

Я и сейчас делаю закрутки, как родители когда-то. Но теперь уже не просто огурцы или помидорки, а салаты разного уровня сложности: лечо, кабачки с чесноком по-корейски, баклажанный. Зимой такие салаты идут на ура. Не говорю уже про грибочки. Особый смак — заготовка для борща. С ней готовить это блюдо — одно удовольствие. Достаточно сварить бульон и картофель до готовности, а потом просто булькнуть в кастрюлю заготовку и стакан холодной воды. Как только борщ закипел — он готов. Душистый, красивый и вкусный. © Dansti / Pikabu

Одно из самых необычных варений — из молодых еловых шишечек. Автор этого фото спрашивает: «Много кто еще варит такое?»

sher__hanna Забава только что Красиво. На новогодний стол прямо в тему будет. Ответить

Летом ездим из столицы в Саратов отдыхать на своей машине — там живут родители, бабушки и дедушки. Машина у нас небольшая, в багажник помещается не так много. И вот перед отъездом бабушка в последний момент сует нам целую коробку банок — огурцы, помидоры, варенье. Мы кое-как запихнули все в машину с мыслью «съедим на Новый год». Бабушку всегда благодарим, но она обижается, что берем мало, а едим еще меньше. И вот наступил холодный сентябрь. Три месяца я про баночки с огурцами и помидорами даже не вспоминала. А тут все приболели, и после трех дней лечения вдруг проснулся аппетит — с охотки за раз умяли две банки огурцов. Позвонила бабушке и просто сказала: «Спасибо». Бабушка от счастья чуть не расплакалась. © ymnyakyhnya / Pikabu

Когда начинался сезон заготовок, наши женщины — бабушка, мама, тетка, а позднее и моя жена — полностью занимали летнюю кухню на веранде, а нас с отчимом оттуда выгоняли. На нас оставалась только своевременная доставка ингредиентов. А дальше начиналось какое-то загадочное волшебство: помидоры, огурцы, капуста и болгарский перец превращались в божественные соленья. Прозрачный рассол, зонтики укропа, кольца лука, листья капусты и смородины, нарезанный корень хрена — все было в тему. А лучшим подтверждением результата была подруга-одноклассница жены, которая нас когда-то и познакомила. Зимой, зайдя к нам в гости, она могла в одно лицо умять трехлитровую банку ассорти из огурцов и помидоров, приговаривая: «Как же у вас вкусно выходит!» © Pikabu