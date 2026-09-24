17 жизненных историй о студентах, чья смекалка и ловкие поступки заслуживают отдельной пятерки
Говорят, что от сессии до сессии живут студенты весело. И кажется, это чистая правда. Действительно, зачем же упускать счастливые мгновения и маленькие радости своей беззаботной юности? Но когда наступает время сдавать экзамены и зачеты, настроение у этих ребят, как правило, сильно меняется. И одновременно включается смекалка и умение ловко выкручиваться из самых непростых ситуаций.
- Я сдавала в университете историю. Мне попался вопрос про Александра III. Я про него ничего не знала, но про Александра II знала много. Поэтому я начала так: «Александр III был сыном Александра II, который сделал...» И пошла рассказывать, перечислять. Сдала на пятерку.
В студенческое общежитие забралась кошка и притащила с собой котят. Студентам пришлось проявить смекалку, чтобы комендант их не заметила. В итоге кошачья семейка благополучно перезимовала в общаге.
- Я в институте поняла, что преподаватель по английскому плохо перемешивает экзаменационные билеты. Поэтому я всегда брала первый билет, и он реально был первый. И темы были легкие — типа рассказать о себе и своей семье. Так и получилась моя пятерка в дипломе по этому предмету.
- Экзамен по истории, препод — просто атас! Вызвал троечника, тот вытянул билет: «Можно сначала второй вопрос?» Ответил неплохо, и тут препода срочно вызвали в деканат. Пришел его ассистент — так студент начал на тот же вопрос отвечать! И вдруг с первой парты доносится: «А можно я следующим отвечу, а то мне еще другой экзамен пересдавать?» Паренек у доски реально думал, что одногруппник его сдаст, а он просто тоже решил быстренько ответить, пока препод не вернулся. Ассистент все-таки менее строго оценивал.
"Конкуренция в общаге"
- На первом курсе нам поставили в расписание философию. Мне этот нравился. Его преподавал мужчина лет сорока, который любил поспорить. Одногруппники, естественно, это просекли. Перед практическими занятиями они подходили ко мне и просили: «Давай ты его опять на спор раскрутишь, а то мы ничего не выучили». Ладно, мне же не жалко. Я открывала тетрадь с лекциями, быстро находила какой-нибудь спорный момент. Потом высказывала свое мнение, из-за которого у нас с преподом начинался жаркий спор. И вот сессия. Философ собрал нас и сообщил: «Лада хорошо работала на занятиях. Ставлю ей пять, а всех остальные жду на зачет». Вся группа осталась сдавать философию, а я отправилась гулять.
- Весь семестр я не ходила на информатику, а потом явилась сдавать зачет. Преподаватель: «Я вас вообще-то впервые вижу». Говорю, что я вас тоже. Меня спрашивают, как появился интернет. Рассказываю все до мельчайших подробностей. Препод растерялся, стал задавать дополнительные вопросы, но я щелкала их как орешки. Он решил, что я идеально подготовилась. Но все было проще — я накануне перечитывала художественную книгу, где как раз про это рассказывалось.
Это послание в учебнике оставил следующим поколениям студентов неизвестный доброжелатель из 1983 года. По его мнению, там много ошибок и непонятное изложение.
- Как-то мне пришлось сдавать зачет по социально-гуманитарному предмету — а это вообще не мой профиль. Я сижу, передо мной прямо на столе лежит открытая тетрадь с конспектами. Подходит преподаватель: «Вы что себе позволяете?» Ну а я, не моргнув глазом отвечаю ему: «У меня дальнозоркость».
- Сдавал я отработку очень дотошному профессору. Он заранее объявил, что задаст студенту всего три вопроса. Если он сможет ответить — отработка будет закрыта. Минут через двадцать я дождался своей очереди.
Преподаватель:
— Молодой человек, вы с какого курса?
— С третьего.
— А факультет у вас какой?
— Стоматологический.
— Ваша фамилия?
— Иванов.
И вдруг меня осеняет. Поднимаюсь, начинаю собираться на выход. Профессор глядит на меня круглым глазами. А я сообщаю:
— Было три вопроса. Я ответил.
Взял и вышел из аудитории. Одногруппники мне потом рассказывали, что препод минут десять хохотал. А отработку он мне закрыл, да.
Вот такое объявление однажды появилось на кухне в студенческом общежитии
- Во время учебы в колледже мы жили в общаге. Студенты крутились как могли: стоило зазеваться на кухне, как уносили половину приготовленного тобой. И вот подруге как-то мама передала трехлитровую банку с домашней сгущенкой. Мы знали, что народ любил проверять холодильники в общей кухне, поэтому там ничего серьезного не оставляли. Но банку надо было туда поставить, причем так, чтобы она оттуда не исчезла. Подруга написала на банке большими буквами «Свиной жир». К банке никто даже не притронулся.
- Папа рассказывал, как сдал экзамен по истории, к которому вообще был не готов. Преподом у него была дама в возрасте: строгая и сдержанная. Но батя за неделю до экзамена выяснил, что она обожала готовить. У той дамы были книги, про которые она часто рассказывала и даже порой предлагала студентам. Все отнекивались, а папа купил две таких книжки за день до сдачи экзамена. Ну а на экзамене он угостил преподавательницу вкусными эклерами и сообщил, что сам их приготовил. Получил 5. Вот хитрюга!
«Я думал, что такое исключительно в анекдотах бывает»
- Первый курс. Сдаем первый экзамен. Преподавательница по истории — тетка классная и юморная. На занятия она приходила безо всяких бумажек и легко рассказывала любую тему. Правда, спрашивала тоже по полной. Все переживают, листают учебники и конспекты. Пришла моя очередь. Я бодро ответила по билету. Но тут пришла очередь дополнительных вопросов:
— Расскажите про этот документ.
У меня все с перепугу вылетело из головы. Шепчу:
— Как можно?! Секретный документ! Я не могу разглашать эту информацию!
Так под смех преподавателя в моей зачетке нарисовалась первая пятерка.
- Учился я на математическом. Пришло время сдавать зачет. Преподаватель сказал, что будет принимать нас в консультационное время. Я сдал теорию, мне дают практику. Пытаюсь решить, но не выходит. Через какое-то время честно в этом признаюсь.
Препод отвечает: «А почему на консультации не спросил, как решать?» Говорю, мол, считайте, что пришел. Подскажите, как решать. Преподаватель такой: «Сейчас ты сдаешь. Либо решаешь, либо до свидания». Ну я и ушел. Подождал немного за дверью, потом постучал: «Геннадий Константинович, я на консультацию. Можно?» А он, будто нашего разговора не было, пускает меня, спрашивает, что не получается. Потом объясняет мне задачу, помогает решить.
Я выхожу, потом снова вхожу, показываю ему решение, он ставит мне зачет. Самое интересное — он каждый раз делал вид, что я попал к нему впервые.
«Командная работа»
- Я преподаю в институте. И вот как-то обсуждаем на занятии чудеса света. Спрашиваю у студентов, кто такая Артемида. Видимо, кто-то находчивый решил тихонько спросить об этом у голосового помощника. А тот как выдаст: «Я не могу позвонить Артемиде, потому что ее нет в вашем списке контактов».
- Преподает у нас на факультете журналистики пожилая дама. Как-то принимала она экзамен: голову склонила, уставший взгляд направила куда-то под стол. Парень сдает ей, успешно отвечает. Она, не взглянув на него, ставит в зачетку пятерку. Счастливый студент выходит в коридор, делится впечатлениями с одногруппниками. Подходит его друг:
— А я не готов! Выручи, сдай за меня. Вряд ли она тебя запомнила.
Этот же парень входит с зачеткой друга, отвечает и снова получает пятерку. Потом через какое-то время заходит снова, чтобы помочь другому другу. Отвечает и протягивает преподавательнице зачетку. Она возвращает ее со словами:
— Молодой человек, что же вы ботинки не догадались сменить?
- Работаю преподом. Обычно я лояльно отношусь к студентам на экзаменах. Вот только некоторые вынуждают меня принимать меры. Пришел один такой студентов на экзамен. Ничего не знает, еще и намекает, что я тройку ему и так в зачетку поставлю. Я не удержалась и спросила: «Что у тебя в голове?» Ответ он мне умудрился пропеть в рифму. Я посмеялась и решила все-таки отпустить его с тройкой.
«Прикол от провайдера. Или как успешно сдать сессию»
- Никогда не любил философию и считал, что этот предмет можно было заменить на что-то более полезное. На последней паре философии в вузе я решил сымпровизировать и стал отвечать фразами из Гарри Поттера. Начал говорить преподу: «Все, что мы теряем, обязательно к нам вернется — только не всегда так, как мы ожидаем». Тот выслушал, поставил мне пятерку и больше не спрашивал. Так я получил свою единственную пятерку по философии в том учебном году.
- Последняя пара. Я не прогуливал, и препод ко мне вроде бы нормально относился. И вот начинается перекличка:
— Иванов, Сидоров...
Звучит моя фамилии. Говорю, что я на месте.
В ответ прилетает вопрос:
— Как думаете, вы хорошо знаете трудовое право?
Я завис. Сказать, что знаю — как-то неудобно, «не знаю» — не вариант, я же учил, и курсовая у меня на отлично.
В общем, я выдаю:
— Решение этого вопроса я оставлю на ваше усмотрение.
Преподаватель:
— Ах, на мое усмотрение? Ладно, я считаю, что вам нужно поставить зачет!
- У преподавателя, который вел у нас теорию вероятностей было правило: студент, сдавший в течение семестра 50 любых решенных задач, не решает задачу на экзамене. Конечно, студенты любят затягивать. Один как-то принес преподу 49 задач. Преподаватель, естественно, спросил: «Последнюю почему не решили?» Студент вздохнул: «Уже светало».
А вот еще несколько статей о студентах и их университетских приключениях.