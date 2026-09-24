17 жизненных историй о студентах, чья смекалка и ловкие поступки заслуживают отдельной пятерки

Говорят, что от сессии до сессии живут студенты весело. И кажется, это чистая правда. Действительно, зачем же упускать счастливые мгновения и маленькие радости своей беззаботной юности? Но когда наступает время сдавать экзамены и зачеты, настроение у этих ребят, как правило, сильно меняется. И одновременно включается смекалка и умение ловко выкручиваться из самых непростых ситуаций.