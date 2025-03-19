12 историй, которые поймет каждый, кто был студентом
Истории
1 час назад
Годы идут, а нас по-прежнему периодически накрывает волна ностальгии по студенческим временам. Не сомневаемся, что вас порой тоже. Разделим этот миг — ловите забавные истории о временах бурной молодости.
- Все пришли на экзамен, жутко боялись, препод строгий. И тут он говорит: «Кто хочет "три", давайте зачетки, я поставлю. Остальные сдают». Половина отсеялась, ушли с тройкой. Тут он опять: «Кто хочет "четыре"? Давайте зачетку и валите». Вообще все ушли. Остались я и две девушки. Поставил нам пятерки и отпустил. Сын, говорит, сегодня родился. Ну, мне терять было нечего, я даже на "три" не знал. © Аноним2766216 / Ideer
- Был у нас в институте очень молодой преподаватель, сразу после аспирантуры. У нас учились практически одни девушки, и он себя вел отвратительно. Со всеми заигрывал, ставил зачет автоматом тем, кто в коротких юбках, и откровенно валил тех, кто ему не нравился. Зато половина курса, в том числе как раз те девочки, которых этот препод заваливал, были в него влюблены. Потому что у него же глаза красивые, а значит, он на самом деле хороший, просто заблуждается. © Подслушано / Ideer
- Давно это было. Пришел на последний экзамен перед Новым годом нулевым. Пустой листок, ни один ответ не обведен. Народ сдает уже, а я все сижу. У стола, где сдавать, небольшая очередь, чтобы разложить бланки по вариантам. Несколько девочек ткнули мне свои листки, чтобы я положил, а сами унеслись, у них поезд домой. Смотрю, а один не подписан. Прости меня, Маша, но твоя работа потерялась. Не признался. © Подслушано / Ideer
- В колледже у нас был групповой проект. Невероятно сложный, поэтому мы не могли сделать его самостоятельно. Но можно было разбить на простые задания, которые способен выполнить один человек. В моей группе было три парня. Один чувак просто не появился ни на одной из встреч. Мы понимали, что все заняты и все такое, поэтому просто давали ему делать то, что полегче. Так что мы с моим другом работали не покладая рук и завершили работу за несколько дней до дедлайна. Отправили наши части третьему парню, и он заверил нас, что сделает все остальное. Мы спрашивали, не нужна ли ему помощь, но он сказал, что принесет доделанный проект. Конечно же, на следующий день он заявился и сказал: «Пардон, ребята, у меня так и не нашлось времени». По сути, мы пропустили самую легкую часть нашего проекта, потому что этот парень не смог сказать нам, что ему нужна помощь. Я объяснил ситуацию преподу, но он не проявил сочувствия. Не разговаривал с этим парнем до конца семестра. © jawnquixote / Reddit
- Дело было на первом курсе. Как-то препод не пришел на пару. Прошло десять минут, и кто-то вышел к доске и написал: «Занятия не будет». Вся группа встала и направилась к выходу. Как раз в тот момент, когда мы собирались выйти, дверь открылась, вошел профессор и сказал, что у нас еще занятие сегодня. Все издали протяжный вздох. © Giantsgiants / Reddit
- На мой 21-й день рождения мы с соседями по комнате устроили вечеринку. Решили, что хотим быть «на стиле», поэтому всем сказали приходить в костюмах или платьях. Около двух часов ночи заиграла песня из мультика «Мулан», и все начали петь. Мы так громко орали, что приехала полиция, и моим соседям по комнате пришлось выйти разбираться в вечерних платьях и смокингах. © lewalker89 / Reddit
- У моего общажного соседа были проблемы с английским. А нам поручили написать памятку для второкурсников. Мы должны были выбрать темы во время занятия и сообщить преподу. Кто-то в группе предложил тему «Как написать работу на пятерку». Мой друг подхватил и предложил «Как написать работу на двойку». Он сделал это так плохо, с многочисленными орфографическими и грамматическими ошибками, что препод заценил «сатирическую атмосферу», которую тот продемонстрировал в своей работе, и быстро поставил ему пятерку. © W1ndyC1tyFlyer / Reddit
- Одна из моих любимых историй случилась в первый день учебы. Наш профессор в ходе переклички выкрикнул мою фамилию. Я и парень позади меня сказали одновременно: «Здесь!» Все засмеялись, и профессор пояснил, назвав первую букву имени. Мы снова оба откликнулись. Все в шоке. Мы подошли и дописали полностью свои имена. Оказалось, что и они похожи. В итоге мы стали лучшими друзьями. © cat_father / Reddit
- Делала в библиотеке задание, которое нужно было сдать через 30 минут. Оставалось пять минут, я быстро распечатала задание, написала свое имя сверху и поспешила на занятие, чтобы сдать его. Несколько дней спустя мой профессор написал мне по электронной почте, что моя работа совпала с работой другой студентки и что я получу двойку. Я подумала: «Какого фига?» Потому что я ни с кем в группе не общалась и знала, что не списывала. На следующем занятии мы с этой девушкой остались, и профессор вручил нам наши задания. Они оказались абсолютно одинаковыми! Видимо, она распечатала свое в библиотеке раньше меня и сделала лишнюю копию, а я случайно взяла ее. Просто схватила верхний лист из принтера, подумав, что это мое. Но, к счастью, задание было на двух страницах, и я каким-то образом взяла ее первую страницу, а вторую — свою. Доказала профессору, что я не хотела списывать, так как каждый из нас писал на разные темы. А потом распечатала все-таки свою работу и сдала ее. © Unknown author / Reddit
- Это был лучший в моей жизни экзамен. У строгого препода в универе. День икс. Лекционная аудитория, мы сидим, и тут преподаватель приказал тем, кто знает на тройку, пересесть на первые ряды, кто на «четыре» — на средние, а тем, кто уверен в себе и знает на «пять», — на верхние. Понадеявшись на то, что смогу списать, пошла на самый верх. После этих манипуляций препод говорит: «Кто зачеткой попадет мне на стол — ставлю оценку вашего ряда». Что тут началось! Сумасшедшее действо. Я не попала, но атмосфера превыше всего. © Подслушано / Ideer
- Удивительно легко сдала сессию. Все преподаватели, даже самые злобные, ставили оценку, считай, «за красивые глаза». Но радовалась своему успеху я недолго. От одногруппников узнала, что все в универе решили, что я глубоко беременна. А это я просто прибавила в весе через полгода после свадьбы. © Подслушано / Ideer
- К окончанию универа весь ушел в работу. На парах почти не бывал. На одном предмете не появился вообще ни разу. Но сокурсницы уболтали препода поставить мне зачет. Самое забавное случилось через 10 лет после того зачета. Вдруг в универе меня попросили провести один полугодовой курс. По итогам я принимал у ребят зачет, и в какой-то момент понял, что у меня есть один студент, который ни разу не пришел на занятия. Его однокурсницы извинялись и просили его простить и зачет поставить. Разумеется, я этот должок судьбе вернул. Возможно, это даже не должок, а своеобразная эстафета.
Историй о студенчестве много не бывает. Ведь это золотые времена, которые вспоминаются с ноткой тоски по ушедшей юности и в то же время вызывают улыбку.
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