Сдавал в университете экзамен по философии. Учился заочно, поэтому материал знал так себе. Тяну билет, вижу, что ответа не знаю. Отвечал так, как мне казалось, правильным и логичным. Преподаватель (женщина) слушала меня, подперев ладонью щеку. Задала несколько дополнительных вопросов. А после моего ответа заявляет: "Вы не правы! Но в вашем ответе всё так обоснованно, что я не могу вам возразить. ОТЛИЧНО!"
17 человек, которые с экзамена принесли не только оценку, но и историю для будущих внуков
Истории
18 минут назад
Для большинства людей экзамен — стрессовое событие. И такие эмоциональные потрясения запоминаются надолго. А уж если на экзамене произошло что-то из ряда вон выходящее, то считай, что в копилочке есть история на всю жизнь. Именно такими моментами и поделились герои нашей подборки.
- Меня откровенно валил один препод. Говорил, что мой максимум — низкоквалифицированный труд. Обещал, что я не сдам экзамен. А причина проста — я была единственной девушкой в группе. Но я проучила его. Прямо на экзамене идеально ответила на все вопросы и сделала практическое задание. Хотелось, чтобы его еще уволили, но думаю, что ему хватило моего идеального ответа. © Палата № 6 / VK
- Мой одногруппник был пожарным-добровольцем. Во время экзамена у него зазвенел сигнал тревоги. Парень вскочил, врезался в стену, затем выбежал из класса. А преподаватель такой: «Он решил, что экзамен шибко трудный?» © mpierre / Reddit
- Преподаватель по философии меня невзлюбил, мол, я глупая. Мне действительно трудно все давалось. Даже после бесконечной зубрежки меня все равно отправили на пересдачу. Первую и вторую пересдачи завалила, а на третью пошел мой дедушка, потому что увидел, как я переживаю. Поначалу он хотел просто договориться, но так вопрос решить не удалось, и пришлось ему писать экзамен за меня. В итоге дедушка тоже был отправлен на пересдачу. © Карамель / VK
- Упорно готовилась к экзамену. Преподаватель требовал, чтобы мы во время устного ответа положили телефоны перед собой на стол. У меня под прозрачным чехлом было видно наклейку с черепашкой-ниндзя, которую мне подарил младший братик, якобы на удачу. Я положила телефон, а преподаватель вдруг оживился и такой: "Это же мой любимый персонаж! Можно я куплю у вас эту наклейку?" У него прям глаза загорелись. Я отдала наклейку просто так. Начала отвечать на вопросы из билета, но тот слушал меня вполуха, радуясь наклеечке. В итоге после первого вопроса сказал, мол, и так видно, что вы все знаете. Поставил пятерку. Наклейка действительно принесла удачу. © Карамель / VK
- Готовилась к сложному экзамену, почти не спала. Преподаватель был такой, что за четверку удавится. Но сдала, еще и хорошо. Сначала удивилась его доброте, и ведь он даже валить меня не пытался. "Как-то странно у него дергается глаз", - только и успела подумать я, когда этот грозный мужчина с характерным звуком упал со стула, растянувшись на полу в глубоком обмороке. Оказалось, что бедняга до ужаса боится крови, которая от перенапряжения у меня пошла носом, а из-за волнения я это не сразу заметила. Ну хоть сдала. © Палата №6 / VK
- Я и несколько одногруппников выбрали изучать психологию в колледже. И вот настал день экзамена, мы заходим в кабинет, садимся. И тут вдруг профессор, милейшая старушка, начинает играть регги. Все в замешательстве, оглядываются по сторонам. А та объявляет, мол, тест домой заберете, а вместо экзамена будет вечеринка с пиццей. Странный, но самый лучший экзамен! © reffinstraf / Reddit
- Готовилась в прошлом году к экзамену. Зубрила, как сумасшедшая, проводила бессонные ночи за книжкой и с ручкой в зубах. Сильно волновалась, успокоительное пила, но продолжала вкалывать. Что в итоге случилось? Пришел преподаватель, сказал, что забыл все билеты дома, и позвал нас всех тусить. © Карамель / VK
- Как-то сдавал экзамен. Я и еще одна девочка из класса сдали тест на 100%. Мы сидели в противоположных концах класса, так что точно не могли переговариваться. Но учителя не поверили. Позвонили нашим родителям и заставили пересдавать. Дали новые тесты, рассадили по разным кабинетам. И мы опять сдали тест идеально. Учителям пришлось извиниться, а наших родителей просто распирало от гордости. © MadLintElf / Reddit
- Хотела перевестись на бюджет. Это можно было сделать, если сдашь все экзамены на отлично. И вот остался последний. Я знала теорию на все 100. Перед экзаменом мы с одногруппниками тянули жребий, чтобы определить, в каком порядке будем заходить. Никто не хотел идти последним, ведь считается, что в конце идет тот, кто ничего не знает. Мне, конечно же, и выпал последний номер. И вот мы с преподавателем остаемся наедине, и вдруг он начинает просто собирать свои вещи. Позвонил кому-то, а потом, даже не дослушав меня, поставил тройку. Жутко обидно до сих пор. © Подслушано / VK
- Идет экзамен. Выходит из кабинета девочка, все на нее накидываются, расспрашивают, как прошло. А она такая, мол, повезло, преподаватель почти не слушал, поставив пятерку, хотя она плохо знала билет. Вот только потом оценку ей аннулировали и отправили на пересдачу, потому что другая одногруппница втихаря подошла к заведующей и рассказала все. Да еще и приукрасила, мол, та девочка насмехалась над преподавателем. Откуда такие завистливые люди берутся? © Подслушано / VK
- Сдавал выпускной экзамен. И вдруг чувствую, что жутко хочу чихнуть. А потом еще раз. В итоге чихнул 20 раз подряд. Это был единственный такой случай серийного чихания в моей жизни. © Anotherheadache / Reddit
- В университете была противная преподавательница, которая вечно визжала. И вот пришли мы на экзамен, вытянули билеты, готовимся. Первым экзаменующимся она поставила хорошие оценки. А потом смотрит в ведомости и такая: "Ой, что-то я такая добрая, деканат не поймет". И начинает всех валить, в том числе и меня. Я твердо прошу пересдачи, мол, войдите в положение. Так та орет: "А кто-то входил в положение, когда меня с ребенком муж бросил?!" Но все-таки отправила пересдавать. Зубрила как не в себя, 2 суток не спала. Приезжаем на пересдачу, садимся готовиться. Тут вдруг в аудиторию заходит парень из другой группы и дарит преподше букет роз. Она заулыбалась, аж лицо у нее поменялось. Я села отвечать, отбарабанила все ответы. В итоге она, нюхая цветочки, сказала: "Катюша, я бы 5 поставила, но не могу, мы на пересдаче. Поэтому 4. И в следующий раз отвечай своими словами, а не по книжке". Я вышла из кабинета и просто разревелась. Поехала домой и проспала сутки. © reelsunny / Pikabu
- Писали экзамен в школе. Вдруг я замечаю, что одна девочка постоянно смотрит в потолок. Я сначала не придал этому значения, а потом решил проследить за ее взглядом. И угадайте что? Она приклеила страницы из учебника к потолку! Учительница не заметила, но одноклассница все равно завалила экзамен, потому что приклеила не те страницы. Ей пришлось еще и за учебник библиотеке заплатить, ведь она его испортила. © johann_187 / Reddit
- Получала второе высшее в 28 лет. Училась заочно. Нас очень любили преподаватели (видимо, мороки с заочниками меньше). И вот сидит на экзамене профессор и раздает оценки: «Тебе ставлю четверку. Знаю, что много работаешь», «И тебе четверку, ты стильные кофты носишь». А потом глядит на меня: «О, Екатерина, а вам пятерку! Потому что вы на зачет пришли не одна, располагаете детей к учебе еще с ранних лет. За это даю дополнительный балл!» Я тогда на 6-м месяце беременности была. © Мамдаринка / VK
- Первый курс, самый первый экзамен. Вдруг во всем здании отрубается свет. Перенесли ли сдачу? Нет. Всех заставили подойти к окнам, чтобы писать при свете. © Unknown author / Reddit
- Был у нас в университете невероятно добрый профессор. Он вытягивал даже тех, кто ничего не знал, ему было жаль портить их зачетки или просто расстраивать. Принимал он у нас экзамен. И была там одна девочка, которая понятия не имела, что делать. Это не удивительно, ведь она даже не ходила на пары. Подходит бедняга к профессору, объясняет ситуацию, просит помочь. А тот так тихонечко: «Хорошо. Ставлю вам тройку. Балл за то, что пришли. Балл за то, что взяли билет. И балл за то, что уйдете ровно через час, делая вид, что что-то пишете!» © Палата № 6 / VK
- Сдавал зачет по философии. Проворонил все сроки на зачетной неделе. Последний день, нахожу преподавателя, но у него лекция. Захожу, объясняю ситуацию, он на меня смотрит и такой:
— Учил?
— Учил!
— Зуб даешь?
— Даю.
— Ну давай зачетку.
И ставит зачет. Я на него смотрю, немного недоумевая, и тут в аудитории раздается возглас: «Прикольно. А мы так же сдавать будем?» © MrAnatoly / Pikabu
Экзамены, конечно, отпечатываются в памяти навечно. Да и в целом, студенческие времена — это целый кладезь историй, которые еще потом внукам рассказывать можно.
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