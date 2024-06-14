17 человек, которые с экзамена принесли не только оценку, но и историю для будущих внуков

Сдавал в университете экзамен по философии. Учился заочно, поэтому материал знал так себе. Тяну билет, вижу, что ответа не знаю. Отвечал так, как мне казалось, правильным и логичным. Преподаватель (женщина) слушала меня, подперев ладонью щеку. Задала несколько дополнительных вопросов. А после моего ответа заявляет: "Вы не правы! Но в вашем ответе всё так обоснованно, что я не могу вам возразить. ОТЛИЧНО!"