14 культовых киноисторий, с которых продюсеры решили стряхнуть пыль и переснять заново

«Как приручить дракона»

«Невеста Франкентштейна»

«Белоснежка и семь гномов»

«Горец»

"Голый пистолет"

"Мумия"

«Хроники Нарнии»

«Человек-волк»

«Блейд»

Франшиза о Гарри Поттере

«Скалолаз»

«Супермен»

«Лара Крофт: расхитительница гробниц»

Киносага "Сумерки"

,

,

,

Фото на превью Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros.