14 культовых киноисторий, с которых продюсеры решили стряхнуть пыль и переснять заново

Ремейки культовых фильмов запускают ради возможности взглянуть на любимые сюжеты с новой стороны, добавить современных спецэффектов и предложить свежее видение хорошо знакомых героев. Фанаты оригиналов редко ждут чудес от таких проектов, но порой кинематографистам удается даже их влюбить в новинку. Вот какие классические ленты собираются перезапустить в скором будущем.

«Как приручить дракона»

В июне 2025 года ожидается премьера игрового фильма «Как приручить дракона», ремейка популярного анимационного фильма 2010 года. Режиссером и сценаристом выступает Дин ДеБлуа, работавший над оригинальной трилогией. Главные роли исполнят Мейсон Темз (Иккинг) и Нико Паркер (Астрид). Интересно, что Джерард Батлер вернется к роли Стоика Обширного, которую он озвучивал в мультфильме.

Сюжет сохранит основную линию: молодой викинг Иккинг, стремясь доказать свою ценность, вместо убийства дракона по имени Беззубик становится его другом, что меняет взгляды его племени на этих существ. Съемки проходили в Северной Ирландии, чьи природные пейзажи поражают воображение. Первый тизер-трейлер, выпущенный в ноябре 2024 года, продемонстрировал ключевые сцены, повторяющие моменты оригинального мультфильма, что вызвало интерес как у давних поклонников, так и у новых зрителей.

«Невеста Франкентштейна»

Режиссер Мэгги Джилленхол готовит ремейк классического фильма ужасов 1935 года, новый фильм будет называться «Невеста!». Роли монстра и его суженой исполнят Кристиан Бейл и Джесси Бакли, также в киноленте сыграют Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард и Аннетт Бенинг. Премьера фильма запланирована на октябрь 2025 года.

Известно, что проект будет представлен в формате мюзикла. Музыкальные элементы добавят глубину и новизну в знакомую историю. Первые материалы со съемочной площадки, опубликованные в апреле 2024 года в соцсети режиссера, вызвали большой интерес у поклонников жанра. Бэйл выглядит в точности как классический монстр Франкенштейна, но с налетом современности. Интересно, что в 2025 году на экраны выйдет еще один фильм про знаменитое создание безумного ученого. Это будет адаптация от Гильермо Дель Торо, в которой монстра сыграет звезда «Солтберна» и «Эйфории» Джейкоб Элорди, а его создателя - Оскар Айзек, известный многим по роли Лунного рыцаря в одноименном сериале.

«Белоснежка и семь гномов»

Disney с помпой готовит игровой ремейк культового мультфильма 1937 года, который стал первым полнометражным анимационным фильмом студии и заложил основы для ее успеха. Новый фильм будет называться просто "Белоснежка", и в нем зрителю обещают сохранить магию оригинала, но сделать кино актуальным для современной аудитории. Белоснежку сыграет Рэйчел Зеглер, звезда «Вестсайдской истории», а Галь Гадот перевоплотится в Злую королеву. Интересно, что Гадот не только исполнит одну из самых культовых антагонисток, но и продемонстрирует свои вокальные способности — ее героиня получит собственный музыкальный номер.

Важная часть обновления — переосмысление характера Белоснежки. Вместо классической истории о спасении принцем зрители увидят сильную и независимую героиню, стремящуюся к лидерству. Грета Гервиг, известная своей тонкой работой над «Маленькими женщинами» и «Барби», внесла свой вклад в сценарий, добавив глубины персонажам. Музыка также сыграет ключевую роль: новые песни от Бенжа Пасека и Джастина Пола («Ла-Ла Ленд») дополнят оригинальные мотивы, связывая прошлое и настоящее. Премьера фильма назначена на март 2025 года, а пока уже можно ознакомиться с красочным трейлером.

«Горец»

Режиссер Чад Стахелски, известный по франшизе «Джон Уик», приступил к работе над ремейком этого культового фильма. Главную роль исполнит Генри Кавилл. Съемки планируется начать в мае 2025 года в Шотландии, Италии и Гонконге, с предполагаемым выходом фильма в 2026 году. Стахелски собирается перенести действие из Шотландии XVI века в современный Нью-Йорк и Гонконг, что добавит динамики и свежести в повествование. Ожидается, что новый «Горец» сохранит дух оригинала, представив его в современном контексте, что привлечет как давних поклонников, так и новую аудиторию.

"Голый пистолет"

Ремейк культовой комедии 1988-го года запланирован к выходу в июле 2025 года. Главную роль сыграет Лиам Нисон. Известный своими драматическими ролями, Нисон должен добавить фильму неожиданный шарм. Его персонаж, как предполагается, будет сыном Фрэнка Дребина, неуклюжего детектива, сыгранного Лесли Нильсеном в оригинале. Фильм спродюсируют Сет Макфарлейн и Эрика Хаггинс, а режиссером станет Акива Шаффер. Поклонники ожидают, что создатели сумеют сохранить фирменный абсурдный юмор, который сделал оригинальный фильм и сериал «Полицейский отряд!» такими популярными.

"Мумия"

Последняя попытка перезапуска франшизы состоялась в 2017 году. Фильм с Томом Крузом в главной роли не оправдал ожиданий ни критиков, ни зрителей. Брендон Фрейзер, сыгравший главную роль в культовой киноленте, считает, что провал был связан с тем, что в ремейке было слишком мало смешного: "Именно этого не хватало в том воплощении. Это был слишком прямолинейный фильм ужасов". О новой попытке переосмыслить любимое многими кино на данный момент известно мало, но у предстоящего фильма уже появилась страница на IMDb. Известно, что над сценарием будет работать Патрик Берли, наиболее известный по проектам "Вечные" и "Человек-муравей и Оса".

«Хроники Нарнии»

Netflix активно работает над новой адаптацией «Хроник Нарнии», стремясь создать серию фильмов и сериалов, основанных на знаменитых книгах К.С. Льюиса. В июле 2023 года стало известно, что Грета Гервиг, известная по фильмам «Леди Бёрд» и «Барби», возьмет на себя роль сценариста и режиссера как минимум двух фильмов франшизы. Первым в серии, по слухам, станет экранизация «Племянника чародея», которая расскажет о происхождении волшебного мира Нарнии. Ранее сообщалось, что роль молодого Дигори Кирка исполнит Луис Патридж, однако Netflix опроверг эту информацию, заявив, что кастинг продолжается.

«Человек-волк»

В январе 2025 года ожидается выход фильма "Человек-волк" — современной интерпретации одноименного классического хоррора 1941 года. Режиссером выступил Ли Уоннелл, известный по работе над «Человеком-невидимкой» (2020). Главные роли исполнили Кристофер Эбботт и Джулия Гарнер. Сюжет переносит историю в наши дни: семья переезжает в уединенный дом в Орегоне, где сталкивается с таинственным существом, а глава семьи начинает превращаться в монстра. Фильм получил рейтинг R, что обещает вернуть франшизе ее изначальную атмосферу ужаса.

«Блейд»

Marvel Studios анонсировала перезапуск фильма «Блэйд» с Махершалой Али в главной роли еще в 2019 году. Оригинальный фильм 1998 года с Уэсли Снайпсом в главной роли стал культовым благодаря своему мрачному тону и зрелищным экшен-сценам. Однако производство новой версии сталкивалось со множеством трудностей: смена режиссеров, переписывание сценария и переносы дат релиза. Изначально фильм планировался к выпуску в ноябре 2023 года, затем его перенесли на 2025 год, но позже он был полностью исключен из графика Marvel Studios. Несмотря на трудности, Marvel Studios подчеркивает свою приверженность идее создания новой версии фильма. Сюжет ремейка пока держится в секрете, но предполагается, что фильм будет более тесно связан с кинематографической вселенной Marvel и одновременно уважит наследие оригинала. Поклонники ждут, сможет ли Али передать харизму и силу персонажа так же ярко, как это сделал Снайпс.

Франшиза о Гарри Поттере

HBO разрабатывает сериал, являющийся новой адаптацией серии книг о Гарри Поттере, стремясь глубже исследовать вселенную, созданную Дж.К. Роулинг. Съемки планируется начать летом 2025 года в студии Warner Bros. Leavesden в Великобритании. Сериал будет состоять из семи сезонов, каждый из которых посвящен одной книге, что позволит более детально раскрыть сюжетные линии и персонажей, включая тех, кто не был представлен в оригинальных фильмах. Кастинг находится в активной фазе: получено более 30 тыс. заявок от молодых актеров на главные роли. Рассматриваются также известные актеры на второстепенные роли; например, Паапа Эссьеду предложена роль Снейпа. Шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод заявили, что будут придерживаться правильного канонического возраста персонажей, что на роли взрослых персонажей постараются подобрать «блестящих театральных актеров в Великобритании», а юных героев будут играть новички в актерском мире. Премьера сериала ожидается в 2027 году на платформе Max. Джоан Роулинг выступает в качестве исполнительного продюсера, обеспечивая верность адаптации оригинальным книгам. Создатели стремятся исследовать новые аспекты мира волшебства, включая ранее не показанные уголки Хогвартса и персонажей.

«Скалолаз»

, © Cliffhanger / Carolco Pictures , Chris Pizzello / Invision / East News Jordan Strauss / Invision / East NewsChris Pizzello / Invision / East News shanghai48 20 часов назад Лучше бы они "Дед Мазай и зайцы" сняли с Пирсом Броснаном. 100% попадание в роль, история про спасение и свежий сюжет для американского зрителя - - Ответить

Оригинальная версия фильма, с Сильвестром Сталлоне в главной роли, вышла в 1993 году. Cъемки ремейка начались в октябре 2024 года в Австрии. В перезапуске главные роли исполняют Пирс Броснан и Лили Джеймс. В центре сюжета теперь окажется персонаж Лили, Наоми. Именно ей предстоит бороться за выживание, преодолевать своих страхи, держать зрителей в напряжении. Надеемся, что в итоге ей удастся не только спасти всех в фильме, но и уберечь зрителей от разочарования. Режиссером фильма выступает Жауме Кольет-Серра, известный по работам над «Отмель» и «Круиз по джунглям». Сценарий написан Марком Бьянкулли и Аной Лили Армипур. Продюсерами проекта являются Ларс Силвест, Джо Нюротер, Торстен Шумахер, Нил Мориц и Тоби Джаффе.

«Супермен»

Предстоящий фильм станет очередным перезапуском франшизы о Супермене и откроет новую главу в киновселенной DC. Режиссером и сценаристом выступает Джеймс Ганн, известный по работе над «Стражами Галактики». Главные роли исполнят Дэвид Коренсвет (Супермен) и Рэйчел Броснахэн (Лоис Лейн). На роль «Зеленого фонаря» приглашен Натан Филлион. Недавно также стало известно, что к актерскому составу присоединился Алан Тудик, но его роль в картине пока неизвестна.

Фильм сосредоточится на молодом Кларке Кенте, который пытается сбалансировать свое криптонское наследие с человеческим воспитанием, стремясь воплотить идеалы правды и справедливости в современном мире. Премьера запланирована на 11 июля 2025 года.

«Лара Крофт: расхитительница гробниц»

Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», ведет переговоры о воплощении образа Лары Крофт в новом сериале «Расхитительница гробниц» от Prime Video. Проект находится на стадии активного развития под руководством Фиби Уоллер-Бридж, создательницы «Дряни» и сценаристки «Убивая Еву». Сериал станет частью расширенной вселенной «Tomb Raider», включающей возможные фильмы и новую видеоигру, разрабатываемые в партнерстве с Crystal Dynamics. Ранее Лару Крофт на экране воплощали Анджелина Джоли и Алисия Викандер. Софи Тернер рассматривается как главная претендентка на роль, однако официального подтверждения ее участия пока нет. Съемки запланированы на начало 2025 года. Фиби Уоллер-Бридж выразила энтузиазм по поводу возможности перенести культового персонажа на телевидение, подчеркивая значимость Лары Крофт в поп-культуре.

Киносага "Сумерки"