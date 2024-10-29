16 невест, которые предпочли необычные образы простому белому платью

"Белое платье, белая фата", — все это прекрасно, но что, если хочется чего-то большего? Современные невесты доказывают, что свадебный наряд может быть не только красивым, но и ярким, оригинальным и неповторимым.

"Я хотела быть похожей на золотой диско-шар, и это платье идеально подошло. Гости весь вечер спрашивали: "Знала ли я, что оно то самое, когда примеряла его". Естественно, оно ведь было сшито специально для меня!"

© DentistGlittering144 / Reddit Genoveva Kolomyceva 2 часа назад Это же надо было постараться отобрать самые неудачные фотографии, да ещё обрезать! В первоисточнике есть ещё, там видно, какая красивая пара, какие они классные, и платье просто фантастическое! - - Ответить

"У меня никогда не было ни малейшего желания надевать что-то кроме белого платья, но после того, как я примерила это..."

"Спинка выглядит немного непривычно, потому что платье было слишком большим. После подгонки эта часть станет намного меньше, вырез будет не такой глубокий"

"Знаю, что не всем придется по вкусу, и это совершенно нормально. Но мне очень нравится мое бархатное платье"

"Наконец-то я смогла надеть свое платье!"

"Я была во многих салонах, но ничего не подходило. Мне надо было что-то в моем в стиле, но при этом оно должно было оправдывать свою запредельную стоимость. В итоге нашла платье онлайн и отнесла в ателье на подгонку"

"Волновалась, что не понравится цвет, но в итоге я в восторге от него. Не могу поделиться с женихом, поэтому делюсь с вами"

"Я наконец-то определилась с платьем, но теперь столкнулась с другой проблемой. Какой букет подойдет к нему?"

"Было много сомнений, но я чувствую, что оно мне подходит под характер. Решила все-таки остановиться на нем"

"Переделка платья наконец-то завершена. Результат оказался лучше, чем я ожидала!"

"Я нашла свое платье и в восторге от него!"

© lucy_strikes / Reddit MelantoMania 49 минут назад Думаю, тут вырез спереди все портит... вырез лодочкой по переду, вот прям по ключицам, из такой же прозрачной ткани с цветами, и та же спина. Сейчас декольте смотрится очень примитивно и портит всю картинку.... - - Ответить

"Я чувствовала себя принцессой"

"До свадьбы осталось 5 дней, и я только что забрала свое платье"

"У меня только один вопрос: с рукавами или без?"

«Идеальное сочетание классики и чего-то нового. Кто угадает отсылку к поп-культуре на втором фото, тому плюсик в карму»

Платье — вишенка на торте