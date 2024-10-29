Это же надо было постараться отобрать самые неудачные фотографии, да ещё обрезать! В первоисточнике есть ещё, там видно, какая красивая пара, какие они классные, и платье просто фантастическое!
16 невест, которые предпочли необычные образы простому белому платью
"Белое платье, белая фата", — все это прекрасно, но что, если хочется чего-то большего? Современные невесты доказывают, что свадебный наряд может быть не только красивым, но и ярким, оригинальным и неповторимым.
"Я хотела быть похожей на золотой диско-шар, и это платье идеально подошло. Гости весь вечер спрашивали: "Знала ли я, что оно то самое, когда примеряла его". Естественно, оно ведь было сшито специально для меня!"
"У меня никогда не было ни малейшего желания надевать что-то кроме белого платья, но после того, как я примерила это..."
"Спинка выглядит немного непривычно, потому что платье было слишком большим. После подгонки эта часть станет намного меньше, вырез будет не такой глубокий"
"Знаю, что не всем придется по вкусу, и это совершенно нормально. Но мне очень нравится мое бархатное платье"
"Наконец-то я смогла надеть свое платье!"
Мне срочно нужен адрес этого места. И да, похожи н/а эльфов. Только жених очень официальный, ему бы лёгкие светлые одежды
"Я была во многих салонах, но ничего не подходило. Мне надо было что-то в моем в стиле, но при этом оно должно было оправдывать свою запредельную стоимость. В итоге нашла платье онлайн и отнесла в ателье на подгонку"
Ужасное платье. Цвет, фасон, декольте, - всё мимо. С таким оттенком платья кожа выглядит бледно-зеленой , как подтухшая куриная тушка
"Волновалась, что не понравится цвет, но в итоге я в восторге от него. Не могу поделиться с женихом, поэтому делюсь с вами"
"Я наконец-то определилась с платьем, но теперь столкнулась с другой проблемой. Какой букет подойдет к нему?"
Очень красивое платье, даже удивительно. Хотя не избежать сравнения со скатертью
"Было много сомнений, но я чувствую, что оно мне подходит под характер. Решила все-таки остановиться на нем"
Смело, главное, чтобы к свадебному интерьеру подошло. Но, зная вкус невесты, думаю, что сольётся с обилием других цветочков н/а декорациях
"Переделка платья наконец-то завершена. Результат оказался лучше, чем я ожидала!"
"Я нашла свое платье и в восторге от него!"
Думаю, тут вырез спереди все портит... вырез лодочкой по переду, вот прям по ключицам, из такой же прозрачной ткани с цветами, и та же спина. Сейчас декольте смотрится очень примитивно и портит всю картинку....
"Я чувствовала себя принцессой"
"До свадьбы осталось 5 дней, и я только что забрала свое платье"
"У меня только один вопрос: с рукавами или без?"
Типаж девушки вообще не для мелких цветочков. К таким чертам лица просится что-то более драматичное
«Идеальное сочетание классики и чего-то нового. Кто угадает отсылку к поп-культуре на втором фото, тому плюсик в карму»
Платье — вишенка на торте
Моя подруга всегда мечтала о пышной свадьбе, голубом торте, женихе в голубой бабочке. И вот она выходит замуж. Но тетя без них все решила — выбрала розовое оформление, заказала торт с персиковыми цветами. Невесте разрешили только выбрать платье. Настал тот самый день. Кортеж подъезжает к дому невесты, и все попадали, когда вышла она в пышном платье василькового цвета. © Подслушано / Ideer
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Комментарии
По поводу последней истории - почему вмешивается тётя? Невеста продумала и подобрала всё в голубом цвете, почему тётя вмешалась и сделала всё по-другому? Это же не её свадьба! Я так человек культурный и вежливый, но в этом случае сказала бы всё ей в лицо и потребовала бы просто уйти по-хорошему, а то лучше ей не знать, что может быть по-плохому и прекратила бы дальнейшее с ней общение.
Подозреваю, что розовый был прям ужас какой розовый))).
Но в принципе сочетание может быть очень контрастным и эффектным