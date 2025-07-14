15 курьезов в магазинах, которые превратили обычный шопинг в шоу
Истории
46 минут назад
Иногда походы в магазин могут заканчиваться не только удачными покупками. Герои нашей статьи вернулись оттуда с целым ворохом впечатлений: кто-то познакомился с будущим мужем, кто-то влип в неловкую ситуацию, а у кого-то простая покупка винограда превратилась в анекдот.
- Муж нашел деньги на стоянке. Решили купить на них куртку. Продавец долго рассматривала купюры и возмущенно вернула - это были билеты банка приколов! Было ужасно неловко, будто мы мошенники! Оплатили покупку картой. Ушли. Но тут же вернулись! Чтобы вручить продавцу большую шоколадку. Не знаю, считает ли она нас мошенниками, но хоть немного реабилитироваться в ее глазах нам было необходимо. © Елена Е. / Dzen
- Года назад у меня был бзик - хочу зеленые сапоги, но моего размера по весне не нашла. Наступила осень, и вот они, желанные, по баснословной цене. Я посмотрела и даже мерить не стала. Через месяц совершенно без всякой надежды все-таки зашла в тот магазин, и вижу - стоят мои родненькие. И тут продавщица мне говорит: "У нас сегодня скидка 25%". Я аж подскочила. Примерила и решила, что надо брать. Иду оплачивать, а кассир мне: "Вы у нас сегодня первый покупатель! Хозяин велел нам конфеты открыть и угощать". Так весело я сапоги покупала первый раз! © Катерина Лисичкина / ADME
- Месяц назад кассир в магазине наорала на меня за то, что я положила литровую пластиковую бутылку минералки на ленту транспортера, куда обычно надо класть покупки. Такая: "Что вы делаете, не кладите, она сейчас укатится!" От неожиданности я взяла бутылку обратно в руки, но она продолжила на меня орать: "И не надо ее в руках держать!" При этом она продолжала пробивать гору покупок, в том числе и бутылок, человеку, стоявшего передо мной, не делая ему замечания, зачем он их положил на ленту. Я была единственная, кому она сделала выговор. До сих пор не понимаю, чего она от меня хотела. © Lolam2172 / Dzen
- Был момент, когда я 4 года совмещала работу и лекции в универе. Эти же 4 года сидела в комиссии на экзамене. Студентов много, экзамены 4-5 дней подряд. Как-то вечером после экзамена так же зашла в магазинчик у дома, подошла к прилавку и выдала: "Берите билет и готовьтесь". Продавец — умничка, не растерялась и спросила: "Что сдаем?" Посмеялись обе от души. © komol-67 / Dzen
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- В один период своей жизни угораздило меня работать продавцом. Ситуация: женщина с подростком покупают ему телескоп. Стоит 7 тысяч. Она дает мне две пятитысячные и продолжает рыться в кошельке. Я протягиваю ей сдачу в 3 тысячи, а она мне дает, порывшись в кошельке, еще две, и не берет ни сдачу, ни эти две тысячные купюры. Говорит, мол, вы считать не умеете, нечего тогда в торговле работать. Как я ни пыталась ее вразумить, в ответ только оскорбления сыпались. В результате я плюнула и не стала больше объяснять. Так она и купила телескоп за 12 тысяч вместо семи. © More Im / Dzen
- Мое внимание привлек мужчина, который минут 15 мялся у отдела средств женской гигиены и выглядел настолько растерянным, что у меня невольно сжалось сердце. Я подумала, что не будет ничего страшного, если я поинтересуюсь, все ли у него в порядке. К тому же, консультанты к нему так и не подошли. Я аккуратно спросила, и оказалось, что к нему впервые за несколько лет приехала племянница. У него самого только сыновья, а племянница попросила сходить и купить. В общем, он сходить-то сходил, но вот что именно купить, так и не понял. Задав пару наводящих вопросов, я помогла ему с выбором и даже предложила оплатить на кассе покупку, если ему неловко. На мое предложение он с радостью согласился. Да уж, и такое бывает. Но хочу сказать, что это было очень мило и он кучу раз мне сказал спасибо. © Карамель / VK
- Сегодня я был в супермаркете и не поверил своим глазам, когда увидел парня в костюме морковки! Я изо всех сил старался не заржать, но это было слишком смешно. Набравшись смелости, я подошел к нему и похвалил его наряд. Оказалось, что на самом деле он очень милый парень из Англии, и супермаркет нанял его в качестве талисмана для овощного отдела. В итоге мы долго болтали, сделали несколько забавных фотографий и даже обменялись номерами. Кто бы мог подумать, что дружить с морковкой может быть так весело? © dali_bigpower / Reddit
- Я работаю в магазине детской одежды. Месяц назад к нам пришла беременная женщина. Долго выбирала коляски, смотрела детскую одежду. Потом решила примерить костюм из нашего отдела для будущих мам. И тут я услышала из примерочной крики. Быстро побежала туда, оказалось, что у женщины отошли воды. Успокоила ее, усадила на кресло, а сама вызвала скорую. Пока они ехали, старалась ее отвлекать разными детскими игрушками, показывала девайсы для новорожденных. Когда скорая приехала, вывела ее на улицу и передала врачам. Все переживала, как там она, несколько дней только и думала о женщине. Но через 3 недели она вернулась к нам в магазин. С коляской, в которой лежала маленькая девочка. Помогла ей выбрать бодики и ползунки для ребенка. Вспомнили историю со схватками с улыбкой. © Мамдаринка / VK
- В очереди на кассе передо мной стоял очаровательный мальчик лет четырех с папой. Мальчик разговаривал с отцом, но я не обращала на него внимания, пока мужчина не произнес довольно громко: «Я не знаю. Почему бы тебе не спросить ее?» Мальчик спросил, как меня зовут. Я назвала ему имя и спросила, как его зовут. Он назвался. Затем повернулся к отцу и сказал: «Когда-нибудь я женюсь на ней!» Я была очень тронута тем, что этот малыш был без ума от меня! Он сделал мой вечер незабываемым. © NolaJen1120 / Reddit
- Мы познакомились в магазине игрушек. Он стоял с сестренкой и выбирал ей куклу, а я как раз зашла со своим младшим братиком посмотреть ему машинку на день рождения. На кассе мой брат решил познакомиться с его малышкой: «Привет, я Денис, а тебя как зовут?» Девочка засмущалась, а парень не растерялся и решил показать, как нужно знакомиться. Подходит ко мне и повторяет: «Я Кирилл. А тебя как зовут?» Я смотрю на него большими удивленными глазами и робко отвечаю: «Катя». Знала бы я тогда, что знакомлюсь со своим будущим мужем. © Не все поймут / VK
- Ходили с мужем в магазин. Вот на кассе продавец пробивает продукты, а муж их в пакет складывает. Я стою, жду, чтобы расплатиться, и тут кассир, указывая на виноград, меня спрашивает: «Это киш-миш?» Я говорю: «Да, киш-миш». Мы вышли из магазина, идем, а муж спрашивает: «Что это у вас за разговор такой был: кыш-кыш, мышь-кышь? Я ничего не понял! Это вы на своем женском языке, да?» Да, конечно, на женском. © Мамдаринка / VK
- Однажды в гипермаркете наблюдала такую картину: молодые муж и жена в отделе фруктов. Она выбирает яблоки, а муж стоит с гроздью винограда и ест его. Съев уже почти всю огромную гроздь, он говорит жене: «Все, пошли в другой отдел. Винограда я наелся, его уже покупать не будем». Она захихикала, умилилась супругу и пошла с ним в другой отдел. © Юлия !!! / Dzen
Можно подумать,что мужику разрешили виноград схомякать! Так я и поверила.😂
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- Зашла я в канцелярский магазин купить блокнот. Пока выбирала, словила на себе взгляд симпатичного парня-кассира. Подхожу к кассе, а парень этот с улыбкой на лице предлагает мне принести такой же блокнот со склада, чтобы новенький был. Ну я и думаю, почему бы и нет. Пришла домой, открыла его, а там на первой же странице крупным почерком: «Блокнот для очаровательной девушки с милыми ямочками на щечках». Взял блокнот мне испортил... © Не все поймут / VK
- Мне было 11, а моей сестре — 9. Мы только что переехали в новый город и были с мамой в местном супермаркете. Моей сестре нужно было воспользоваться туалетом, и, поскольку мы были не местными, мы, конечно же, понятия не имели, где он находится. Мы остановили менеджера и спросили: «Извините, где у вас туалеты?» А она на полном серьезе ответила: «Мы не продаем туалеты». © 2gecko1983 / Reddit
- В Турции зашли с мужем в магазин. Подбегает встревоженная продавец: «Начальник срочно зовет вас к себе!» Говорим, мол, мы просто смотрим, ничего не покупаем. Она выдает: «Тем более!» Ну, идем в кабинет и ахаем — там накрыт стол: чай, сладости. Директор магазина говорит: «Вы же ждете, когда почта откроется? Я видел вас на улице. Давайте отдохнем и поболтаем». Пока мы там сидели, мужичок нам успел всю свою биографию рассказать, да еще на шашлыки позвал.
А вот еще подборка историй о людях, которые теперь долго будут вспоминать свой шопинг. А какие приключения случались с вами в магазинах?
Комментарии
Уведомления
1 - я бы сразу полицию вызвал
Про блокнот - не знаю, По-моему мило. Если не нравится - можете оторвать листок и выбросить.
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Последняя история что-то из разряда фантастики. Но, если это действительно было так, то это очень мило и классно — в мире есть добрые люди!^^
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