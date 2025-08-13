Про парня, что замку оставил и пошел в кино с автором: правильно сделал. И замки по жизни та ещё прЭлесть,так ещё и к нему также стала бы относиться очень скоро.
16 историй о добрых случайностях, которые сделали светлее день, а возможно, и жизнь
7 минут назад
В череде нелегких будней хочется верить в то, что даже в самый обычный день может произойти что-то невероятное, что-то, что заставит улыбнуться или даже изменит жизнь к лучшему. В этой подборке мы собрали истории о добрых случайностях, которые доказывают, что чудеса случаются. Истории, в которых незнакомцы приходят на помощь, судьба сводит вместе нужных людей, а один маленький добрый жест превращается в большое событие.
- Был на корпоративе у поставщика. Директор компании подошел с их новым сотрудником, представил. Отличный парень, объясняет ясно и кратко, дикция как у телеведущего. Оказывается это мой новый личный менеджер, что меня обрадовало. Остались с директором вдвоем. Спрашиваю: «У кого увел такой ценный кадр?» Рассказал: «Да не поверишь! С женой покупали торт 2 месяца назад, и он так все объяснял, так рассказывал, что даже я, который к сладкому абсолютно равнодушен, чуть слюной не истек. На следующий день вернулся и пригласил работать на меня. Материал освоил быстро и продажи растут. Кому рассказываю, никто не верит!» Удачно за тортиком сходил, я считаю. © NeBudite / Pikabu
- Обедала в кафе, а кошелек забыла. От позора меня спас парень. Пока возилась с телефоном, он оплатил счет и удалился. Даже контакты его не взяла. А утром звонок. И мужской голос в трубке: «Когда долг отдавать будешь?» Он! Я аж офигела. А парень такой: «Мы вообще-то с тобой работали с тобой вместе в прошлом году, помнишь?» Признался, что тогда он постеснялся ко мне подойти. А недавно компания, в которой он работает, переехала в соседнее здание, так что ему не составило труда найти меня. Тем более, как он потом рассказал, в ресторане я была с бейджиком. Забыла снять после работы.
- Лучший друг переписывался с одной девушкой. Как-то раз он оставил свой телефон без присмотра, ну я и решил пошалить и давай ей написывать. Скинул что-то в духе «Хотел тебе давно это сказать», «Ты мне очень нравишься» и «Давай встречаться». А девчуля взяла и ответила согласием. Так они начали встречаться, и уже два года они вместе и безумно счастливы. Я настоящий купидон! © Ситуация / VK
- В детстве я как-то раз стояла в школьной столовой, у меня не было денег на обед. И какой-то ученик из 9-го класса подошел и заплатил за меня. А спустя годы я стояла в очереди и увидела девушку, которая была в точно такой же ситуации. Заплатила за нее и пожелала хорошего дня. © Emotional_Energy7130 / Reddit
- Несколько лет назад я шла по улице и увидела такую картину: идут парень с девушкой, она ему говорит, что беременна. Тот в обморок бахнулся, у девушки не было с собой телефона, и поэтому она попросила меня вызвать скорую. Оказалось, что это его сестра, а он очень обрадовался, что будет дядей, но испугался за сестру. Мы как-то с ними и сдружились тогда. Я навещала этого парня в больнице, затем мы стали общаться, начали гулять, встречаться. Сейчас он мой муж. А я беременна. Не знаю, как ему сказать об этом. Но телефон скорой и кровать рядом, так что ко всяким казусам я готова! © Не все поймут / VK
- Ехала я в трамвае с универа. В черной старой выцветшей кофте с капюшоном. Совсем без макияжа, не успела с утра и потом уже было некогда. В трамвае уступила место бабушке, и она подарила мне цветочки, полевой такой букетик. И вот стою я, жмурюсь от удовольствия под лучами солнечного света, в руках букетик, хороший день и вдруг среди людей, опустивших головы, вдруг вижy глаза. Такие, что сердце в пятки. Серые, пронзительные, прямо на них еще падает солнечный луч. Трамвай качнулся, увидела и лицо целиком. Шум трамвая исчез, вообще все звуки исчезли. Только мысль: «Бывают же настолько красивые люди. Интересно, как им живется там, в мире красивых?». А парень между тем постепенно продвигался к выходу, все ближе ко мне. И вдруг он открывает рот и что-то говорит. А я не слышу, переспрашиваю. «Вы очень красивая, девушка», — говорит это видение и выпархивает на остановке. Двери закрываются, я понимаю, что он мог выйти у ближней, и двигался не к выходу, а ко мне. © motherofunicorns / Pikabu
- Гуляла в парке, засмотрелась на собаку с розовым хвостом и случайно врезалась в парочку, которая шла навстречу. Парень отреагировал нормально, а девушка как давай наезжать на меня, мол я такая-сякая, слепая. Обидно, ведь я действительно в очках. А потом произошло неожиданное, и этот парень отдал девушке ее сумочку, меня позвал в кино. Я согласилась. Мы хорошо провели время. И мне совсем ее не жаль. Ведь изначально я не хотела сделать ей ничего плохого. © Карамель / VK
- Друг начал встречаться с девушкой. У той 4-летний ребенок от первого брака. Пошел знакомиться, а мальчишка — копия друга в детстве. Те же кудри, лицо, даже пальцы похожи. Пытался узнать, не могли ли они с ней раньше встречаться. Девушка посмеялась, мол, такое невозможно, а потом рассказала, что они с бывшим усыновили мальчика в другом городе, а сюда она и сын переехали уже после развода. Друг перевел все в шутку, и они продолжили свидание. Вот только не сказал ей, что 5 лет назад давал своей бывшей девушке деньги на билет в тот же город. © Сокровенные истории / VK
- Я ехала в полупустом автобусе. Там напротив сидел какой-то работяга и что-то бубнил. Потом вдруг его взгляд остановился на мне, и мужик воскликнул: «Ой, Софи Лорен в автобусе!» А я даже не улыбнулась в ответ. И вот я встаю и собираюсь выходить, как вдруг этот мужичок вскакивает и выбегает раньше меня из автобуса, останавливается и подает мне руку, комплименты отвешивает. Меня чуть не разорвало от гордости. А было мне в ту пору 39 лет. Ни раньше, ни позже я столько комплиментов не получала, это был прямо расцвет. Приятно вспомнить в свои 70. © no name / Dzen
- Ехала на работу и решила взять кофе. У меня было такое хорошее настроение, что я улыбнулась мимо проходившему парню. Мы шли в одно кафе. Там он купил мне кофе и сказал, что у него выдалось паршивенькое утро, но моя улыбка подняла ему настроение. Я была очень рада, что смогла сделать чей-то день лучше. © madlymusing / Reddit
- Муж всегда дарил мне цветы. Просто так, без повода. А уж когда наступала весна, то тюльпаны дарил обязательно. После его гибели недели через две я шла по улице с детьми. Навстречу мальчик лет 10 с тюльпаном в руке. Я подумала, что в эту весну муж уже не сможет мне подарить цветы. И вдруг мальчик протягивает мне тюльпанчик. И, ничего не говоря, убегает к своей бабушке и уже потом машет мне рукой. Ни бабушку, ни его я не знаю. Так растерялась, что даже не успела ничего сказать. Они уже ушли. Спасибо им огромное. © А..К...2.8. / Dzen
- После развода я чувствовал себя одиноко. Как-то вечером я зашел на сайт знакомств, просто чтобы найти с кем поговорить. Написал душещипательную историю о своем недавнем разводе и спросил, не хочет ли кто-нибудь пообщаться. Через некоторое время мне пришло письмо от женщины из соседнего города. Она написала, что пережила нечто подобное и не прочь поболтать. Мы проговорили в чате около 7 часов, а на следующий день созвонились. Я пригласил ее на свидание, и она согласилась. Хотя мы встретились вживую впервые (до этого мы вообще не обменивались фотографиями), свидание прошло замечательно. Прошло пять лет, и теперь мы женаты, у нас есть трехлетний сын и новорожденная дочка, которой всего месяц. Моя жена отлично ладит с моим сыном от первого брака (ему 8), и она стала для него лучшей мамой. Я никогда в жизни не был так счастлив, и все это благодаря тому спонтанному сообщению на сайте. © Sykotik / Reddit
- Путешествовала с другом. Мы пошли на ужин. Был очень красивый закат, на фоне которого мы хотели сфотографироваться. Попросили какого-то старичка нас щелкнуть. А когда потом просматривали фото, то чуть животы не надорвали от смеха. Незнакомец сделал кучу селфи своего лица. Спустя годы мы периодически пересылаем эти фото друг другу, чтобы поднять настроение. © objectsubjectverb / Reddit
- Стою как-то возле дома, жду такси, которое должно уже было приехать 20 минут назад. Тогда не было никаких мобильных телефонов. Время почти 2 часа ночи, даже если опять поднимусь на 14 этаж и вызову, то приедет не раньше, чем через 30 минут, могу опоздать на самолет. Тут к дому подъезжает машина, выходит мужчина и направляется к подъезду. Проходя мимо меня, бросает: «Такси ждете?» Ответила, что жду, но такси нет. Тот предложил подвезти, и мы поехали. Даже денег не взял. А имени его я так и не узнала. Подумала, что раз живет в нашем доме, то обязательно встретимся, но ни разу его так и не увидела. В подъезде жила хорошая знакомая. Как-то сидим у нее, чай пьем. Рассказала ей эту историю, а она и говорит, что это ее брат, приезжал в гости, но уже уехал. Он ей тоже рассказал, что в 2 часа ночи девушку отвозил в аэропорт, и я ему понравилась, но он тоже даже имени не спросил. © Мишка Фанси / Dzen
- Вышла как-то из машины на парковку супермаркета с младенцем на руках и разревелась. Я была измотана недостатком сна и попытками совместить работу и уход за ребенком. Подошла девушка и спросила, все ли в порядке. Я говорю, мол, да, все будет нормально, я обычно не реву на парковке. Она улыбнулась и сказала, что никто обычно так не делает. А потом обняла меня. Никогда этого не забуду. © roninchick / Reddit
- Случайности не случайны. Я как обычно сидел дома, играл в компьютер и параллельно смотрел стримы. В тот день мне почему-то захотелось поискать кого-то новенького. И вот я обратил внимание на одну девушку. Мы немного пообщались и я ушел по своим делам, заведомо подписавшись на ее канал. Уже на следующий день я понял, что хочу опять услышать этот чарующий голос. Мы подружились, много общались. Прошел год, и вот в один из дней, когда я начал ей рассказать как знакомился с девушкой на улице она говорит: «Слушай, мне не очень приятно слушать об этом, может не будем продолжать эту тему?» Тогда я естественно ничего не понял, но дальше она призналась в своих чувствах ко мне. Именно в тот момент я осознал что я хотел быть с ней, но даже боялся подумать об этом. Мы начали встречаться, но жили в разных городах довольно далеко друг от друга. На все это требовались деньги, но сложилось так, что буквально пару дней назад я получил последнюю сумму за подработку. Которую я взял со словами: " Ну давайте, почему бы и нет«. Она переехала в мой город, на все хватило средств и времени. На нашем пути было еще очень много «случайностей» . И сейчас я пишу этот текст сидя рядом с ней, с той, кто целый год была чем-то недосягаемым. © Volkers0 / Pikabu
А какая случайность осталась счастливым воспоминанием в вашей памяти? Почитайте и другие наши статьи с подборками историй о том, как занятные вещи случались неожиданно:
