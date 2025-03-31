15 шедевральных фотографий, которые появились по счастливой случайности
Фотоподборки
2 дня назад
Герои нашей статьи сделали классные фотографии. И нет, они не выстраивали заранее композицию, не ставили свет и не готовили модель. Они просто увидели хороший объект для съемки и поспешили его запечатлеть.
"Клянусь, фото не постановочное!"
- Спасибо, вы мне прямо настроение подняли! © Unknown author / Reddit
«Моя девушка моет свою 17-летнюю собаку»
- Это фантастическое фото. © WishInfamous4757 / Reddit
«Отец новорожденного»
«Жена на кухне»
«Воскресенье в Бостоне»
- Это действительно нечто необыкновенное. Вам стоит принять участие в фотоконкурсе или выставить свой снимок в музее. © thisisntshakespeare / Reddit
"Падение как на картинах эпохи Возрождения"
«Отражение»
«Восход солнца с братишкой-вороном»
"Мои бабушка с дедушкой играют в эту игру уже больше 60 лет"
«Великолепное освещение моих креветок»
«Просунул руку в курятник, чтобы сделать фото кур, устраивающихся на ночь в сумерках»
«Друзья проверяют меня на клещей»
«Жена сфотографировала меня спящим»
"Шеф-повар в Сиене, Италия"
"Сестра восстанавливается после удаления зуба"
- Ну она тебе устроит, когда проснется! © pastelpixelator / Reddit
- Блин, такое фото опасно выкладывать! © Hehe6745 / Reddit
И вот еще пара-тройка статей с классными случайными снимками:
Фото на превью Jakeglen97 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Отличные фотки, спасибо! Три раза пересчитывала котов нa первой фотке и все равно не уверена, что подсчитала всех. Их таки 8?
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