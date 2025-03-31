15 шедевральных фотографий, которые появились по счастливой случайности

Фотоподборки
2 дня назад

Герои нашей статьи сделали классные фотографии. И нет, они не выстраивали заранее композицию, не ставили свет и не готовили модель. Они просто увидели хороший объект для съемки и поспешили его запечатлеть.

"Клянусь, фото не постановочное!"

«Моя девушка моет свою 17-летнюю собаку»

«Отец новорожденного»

«Жена на кухне»

«Воскресенье в Бостоне»

  • Это действительно нечто необыкновенное. Вам стоит принять участие в фотоконкурсе или выставить свой снимок в музее. © thisisntshakespeare / Reddit

"Падение как на картинах эпохи Возрождения"

«Отражение»

«Восход солнца с братишкой-вороном»

"Мои бабушка с дедушкой играют в эту игру уже больше 60 лет"

«Великолепное освещение моих креветок»

«Просунул руку в курятник, чтобы сделать фото кур, устраивающихся на ночь в сумерках»

«Друзья проверяют меня на клещей»

«Жена сфотографировала меня спящим»

"Шеф-повар в Сиене, Италия"

"Сестра восстанавливается после удаления зуба"

Masik2
1 день назад

После удаления зуба надо восстанавливаться? День? Неделю? Месяц?🧐

-
-
Ответить
Фото на превью Jakeglen97 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Буква Эф
1 день назад

Отличные фотки, спасибо! Три раза пересчитывала котов нa первой фотке и все равно не уверена, что подсчитала всех. Их таки 8?

-
-
Ответить

Похожее