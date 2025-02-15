17 человек, которые просто хотели сделать фото, а получили шедевр
Народное творчество
1 час назад
Для того чтобы сделать искусное фото, раньше нужно было приложить немало усилий: продумать идею, композицию, настроить аппаратуру и свет, подготовить модель. Но теперь настоящие шедевры получаются у людей и без таких приготовлений, и порой даже случайно.
1. «Моя жена, которая только что вышла из душа, проверяет электронную почту»
- Да это же та самая девушка с жемчужной сережкой! © ejakt / Reddit
2. «Отражение деревьев»
3. «Просто фотография моей мамы»
4. «Затишье после грозы»
5. «Моя жена и коты»
- Блин, надеюсь, с ней все в порядке. © Fuzzy-Mountain9067 / Reddit
6. «Просто окно кофейни»
7. «Мне посоветовали поделиться этим фото со всеми»
- Да как такое вообще могло произойти? © These_Doubt1586 / Reddit
8. «Поймал момент, как моя девушка греется после душа в солнечных лучах»
9. "Моя девушка подумала, что это картина. Но это реальное фото. Просто у моего телефона была заляпана камера. Тут нет даже фильтров"
10. "Готовлю маффины перед работой"
11. "Собака и зеркало"
12. "Уснула, а муж меня сфотографировал"
- Вот это ты смелая такое выкладывать! Отличная работа. © Beemo-Noir / Reddit
13. "Моя мама сделала эту фотографию моего прадеда, когда он работал в столярной мастерской. В то время она была подростком"
14. "Фотография, которую я сделала на вечеринке"
15. "Коттаваджо. Моти наслаждается зимним солнцем"
- Я сначала даже и не понял, что это фотография! © 7_Rowle / Reddit
16. "Сестра моей бабушки. Ей сейчас 95 лет"
- Она выглядит как королевская особа. © electric_shocks / Reddit
17. "Моя жена у окна"
- Какая же она красотка! Повезло тебе. © Monkey-D-Sayso / Reddit
А прочитав эти статьи, вы узнаете, как здорово получаться на снимках:
Фото на превью ChimmyChimmyCoconut / Reddit
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