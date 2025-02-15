17 человек, которые просто хотели сделать фото, а получили шедевр

Для того чтобы сделать искусное фото, раньше нужно было приложить немало усилий: продумать идею, композицию, настроить аппаратуру и свет, подготовить модель. Но теперь настоящие шедевры получаются у людей и без таких приготовлений, и порой даже случайно.

1. «Моя жена, которая только что вышла из душа, проверяет электронную почту»

Да это же та самая девушка с жемчужной сережкой! © ejakt / Reddit

2. «Отражение деревьев»

3. «Просто фотография моей мамы»

4. «Затишье после грозы»

5. «Моя жена и коты»

Блин, надеюсь, с ней все в порядке. © Fuzzy-Mountain9067 / Reddit



6. «Просто окно кофейни»

7. «Мне посоветовали поделиться этим фото со всеми»

Да как такое вообще могло произойти? © These_Doubt1586 / Reddit

8. «Поймал момент, как моя девушка греется после душа в солнечных лучах»

9. "Моя девушка подумала, что это картина. Но это реальное фото. Просто у моего телефона была заляпана камера. Тут нет даже фильтров"

10. "Готовлю маффины перед работой"

11. "Собака и зеркало"

12. "Уснула, а муж меня сфотографировал"

Вот это ты смелая такое выкладывать! Отличная работа. © Beemo-Noir / Reddit

13. "Моя мама сделала эту фотографию моего прадеда, когда он работал в столярной мастерской. В то время она была подростком"

14. "Фотография, которую я сделала на вечеринке"

15. "Коттаваджо. Моти наслаждается зимним солнцем"

Я сначала даже и не понял, что это фотография! © 7_Rowle / Reddit

16. "Сестра моей бабушки. Ей сейчас 95 лет"

Она выглядит как королевская особа. © electric_shocks / Reddit

17. "Моя жена у окна"